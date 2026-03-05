Premium|Side effects of Caffeine : कॅफिनचं व्यसन की ऊर्जेचा स्रोत? दिवसाला किती कप चहा पिणे सुरक्षित आहे?

डॉ. सुबोध देशमुखचहा-कॉफीचे फायदे आणि तोटे समजून घ्यायला हवेत. शेवटी निर्णय आपलाच आहे, की आपण कशाप्रकारे या पेयांचे सेवन करणार आहोत. साखरेचा वापर कमी करून आणि योग्य प्रमाणात चहा घेऊन आपण निरोगी राहू शकतो. आपले शरीर हीच आपली खरी संपत्ती आहे आणि तिचे रक्षण करणे ही आपली जबाबदारी आहे.दिवसाची सुरुवात कशी करताय?आपल्यापैकी बहुतेकांची सकाळ चहा किंवा कॉफीच्या वाफाळलेल्या कपाशिवाय पूर्णच होत नाही. हे केवळ एक पेय नसून ती एक संस्कृती, एक सवय आणि अनेकांसाठी ऊर्जा मिळवण्याचा एक मार्ग झाला आहे. चहा आणि कॉफीमधील कॅफिन आपल्याला त्वरित ताजेतवाने करते, ज्यामुळे आळस दूर होऊन कामात लक्ष लागते. पण आपल्या या सवयीच्या मागे आरोग्याचे काही नियम दडलेले आहेत, त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही आणि ते समजून घेणे आपल्या आरोग्यासाठी खूप गरजेचे आहे. या पेयांच्या अतिसेवनामुळे होणारे परिणाम आपण वेळीच लक्षात घेतले पाहिजेत.साखरेच्या गोडव्याचे छुपे धोकेचहा किंवा कॉफीला चविष्ट करण्यासाठी आपण त्यात साखर घालतो, पण ही साखरच आरोग्याच्या समस्यांचे मूळ कारण ठरू शकते. गरजेपेक्षा जास्त साखर शरीरात गेल्याने रक्तातील साखरेचे प्रमाण वाढते, यातूनच पुढे मधुमेह, लठ्ठपणा आणि हृदयविकाराचे धोके उद्भवू शकतात. गोड चहा पिण्याने तात्पुरता आनंद मिळू शकतो, पण असा चहा शरीरासाठी दीर्घकाळात महाग पडू शकतो. आपण साखरेचे प्रमाण कमी करूनही चवीचा आनंद घेऊ शकतो, त्यासाठी मनाची तयारी हवी.कॅफिनचहा आणि कॉफीमध्ये असणारे कॅफिन म्हणजे एक उत्तेजक घटक. त्याचे काही फायदेही आहेत. योग्य प्रमाणात कॅफिन घेतल्यास सतर्कता वाढते, एकाग्रता सुधारते आणि थकवा दूर होण्यास मदत होते. तसेच कॉफीमध्ये अँटिऑक्सिडंट्स असतात, ते पेशींच्या आरोग्यासाठी चांगले मानले जातात. म्हणूनच योग्य मर्यादेत याचे सेवन फायदेशीर ठरू शकते, पण अतिरेक टाळावा..Premium|Alcohol and health insurance premium : आरोग्य विमा नववर्षाचे स्वागत करू या, जबाबदारीपूर्वक! .मर्यादा ओलांडल्यावर काय होते?जेव्हा आपण चहा किंवा कॉफीचे अतिसेवन करू लागतो, तेव्हा त्याचे दुष्परिणाम दिसू लागतात. दिवसाला तीन-चार कपांपेक्षा जास्त चहा-कॉफी प्यायल्यामुळे पोटात जळजळ होणे, निद्रानाश आणि अस्वस्थता वाढणे अशा समस्या उद्भवतात. कॅफिनच्या अतिरेकामुळे हृदयविकाराची शक्यता वाढू शकते आणि रक्तदाबावरही परिणाम होऊ शकतो. शरीराचे संकेत ओळखून वेळीच थांबणे हे सुदृढ आरोग्यासाठी आवश्यक आहे.रिकाम्या पोटी चहा-कॉफीअनेकांना उठल्या-उठल्या बेड टीची सवय असते, ती आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत अयोग्य मानली जाते. रिकाम्या पोटी कॅफिन घेतल्याने पोटातील आम्लपित्त वाढते, ॲसिडिटी आणि पचनाच्या समस्या निर्माण होतात. म्हणूनच दिवसाची सुरुवात कोमट पाणी किंवा फळांनी करणे, हे चहा-कॉफीपेक्षा कितीतरी पटीने उत्तम आहे. आपली दिनचर्या आरोग्यदायी करण्यासाठी हा छोटासा बदल खूप मदत करू शकतो.दुधाचा चहा की काळा चहा?दूध घातलेला चहा पचनासाठी जड असू शकतो, विशेषतः लॅक्टोसची ॲलर्जी असणाऱ्यांसाठी. ब्लॅक टी किंवा ब्लॅक कॉफीमध्ये कॅलरीज कमी असतात आणि अँटिऑक्सिडंट्स जास्त असतात. तुम्ही वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करत असाल, तर काळा चहा किंवा कॉफी हा चांगला पर्याय आहे. दूध आणि साखरेचे प्रमाण जितके कमी तितके पेय आरोग्यासाठी चांगले मानले जाते.संयम हीच गुरुकिल्लीचहा-कॉफी संपूर्णपणे बंद करणे अवघड असू शकते, पण साखरेचे प्रमाण कमी करणे आणि सेवनाची मर्यादा निश्चित करणे शक्य आहे. दिवसाला मर्यादित साखरेसह एक किंवा दोन कप चहा/कॉफी घेणे हानिकारक नाही, परंतु त्याहून अधिक सेवन टाळले पाहिजे. आपल्या शरीराची गरज ओळखून समतोल राखणे हीच आरोग्याची गुरुकिल्ली आहे.मुलांना चहा-कॉफी द्यावी का?अनेक पालकांना वाटते, की लहान मुलांना थोडा चहा दिल्याने काही फरक पडत नाही, पण हे चुकीचे आहे. मुलांच्या शरीराला कॅफिनची अजिबात गरज नसते. चहा-कॉफीमुळे त्यांची भूक मंदावते आणि झोपेवरही परिणाम होतो, यामुळे मुलांच्या वाढीवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. लहान मुलांच्या आहारातून चहा-कॉफी पूर्णपणे दूर ठेवणेच त्यांच्या आरोग्यासाठी हिताचे ठरेल..ऋतू आणि चहाचे गणितआपण वेगवेगळ्या ऋतूंमध्ये चहाचे प्रमाण बदलले पाहिजे. उन्हाळ्याच्या दिवसांत जास्त चहा पिणे शरीरासाठी हानिकारक असते, कारण कॅफिनमुळे शरीरातील पाणी कमी होऊ शकते. हिवाळ्यात गरम चहा पिणे सुखद वाटू शकते, तरीही मर्यादा पाळणे आवश्यक आहे. ऋतुमानानुसार आपल्या पेयांची निवड करणे हे सुदृढ राहण्याचे एक महत्त्वाचे लक्षण आहे.गोडवा हवाय, पण आरोग्य सांभाळून?जर तुम्हाला साखरेचा गोडवा आवडत असेल, पण आरोग्याची काळजी वाटत असेल, तर साखरेला अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. पांढऱ्या साखरेऐवजी गूळ, मध किंवा स्टीव्हिया यांसारख्या नैसर्गिक स्वीटनर्सचा वापर करणे, हा चांगला निर्णय ठरू शकतो. मात्र साखरेचे प्रमाण कमी करणे हाच सर्वात उत्तम पर्याय आहे.सुदृढ आरोग्यासाठी सजगताथोडक्यात सांगायचे तर चहा-कॉफी हे आपले मित्रही असू शकतात आणि शत्रूही. ते सर्वस्वी आपण किती आणि कसे सेवन करतो यावर अवलंबून आहे. साखरेचा वापर कमी करा आणि कॅफिनच्या अतिरेकापासून सावध राहा. चविष्ट पेयांचा आस्वाद घेताना आरोग्याची काळजी घ्यावी. आरोग्यासाठी योग्य सवयींचा स्वीकार करा आणि आनंदी राहा..एक छोटा हिशोबआपण रोज बाहेर चहा किंवा कॉफी पितो तेव्हा किती पैसे खर्च होतात, याचा कधी विचार केला आहे का? महिन्याच्या शेवटी हा खर्च मोठा वाटू शकतो. या पैशांची बचत करून आपण आरोग्यासाठी चांगल्या वस्तू घेऊ शकतो किंवा आपली गुंतवणूकही वाढवू शकतो. आर्थिक शिस्त आणि आरोग्याची शिस्त या दोन्ही गोष्टी आपल्या आयुष्यासाठी खूप महत्त्वाच्या आहेत.कॅफिनची व्यसनाधीनताअनेकांना ठरलेल्या वेळी चहा प्यायला मिळाला नाही, तर डोकेदुखी किंवा अस्वस्थता जाणवते, हे कॅफिनचे व्यसन असल्याचे लक्षण आहे. या व्यसनातून बाहेर पडण्यासाठी आपण हळूहळू चहाचे प्रमाण कमी केले पाहिजे. एकाच वेळी बंद करण्याऐवजी दररोज अर्धा कप कमी करणे हा उत्तम उपाय आहे. यासाठी संयम आणि सातत्य ठेवणे खूप गरजेचे आहे.आत्तापर्यंत आपण चहा-कॉफीचे फायदे आणि तोटे समजून घेतले आहेत. शेवटी निर्णय आपलाच आहे, की आपण कशाप्रकारे या पेयांचे सेवन करणार आहोत. साखरेचा वापर कमी करून आणि योग्य प्रमाणात चहा घेऊन आपण निरोगी राहू शकतो. आपले शरीर हीच आपली खरी संपत्ती आहे आणि तिचे रक्षण करणे ही आपली जबाबदारी आहे.डॉ. सुबोध देशम 