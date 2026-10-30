Premium|Homemade Diwali Chivda : दिवाळीच्या फराळासाठी बनवा कोथिंबीर आणि खाकरा चिवडा

राजश्री अनिल बिनायकियादिवाळीच्या फराळामध्ये अग्रभागी असतो खमंग, चमचमीत आणि खुसखुशीत चिवडा. गोड पदार्थांबरोबरच चिवड्याची खमंग चव जिभेवर रेंगाळते आणि तोंडाला चांगलंच पाणी सुटतं. चिवडा या पदार्थाशिवाय दीपावली अपूर्ण असल्यासारखीच वाटते. सर्वांच्या आवडत्या तिखट पदार्थाच्या काही पाककृती...कोथिंबीर चिवडासाहित्यपाचशे ग्रॅम भाजके पोहे, २ वाट्या शेंगदाणे, १ वाटी पंढरपुरी डाळे, १ वाटी खोबऱ्याचे काप, १ जुडी कोथिंबीर, १ टेबलस्पून हिरव्या मिरचीचे तुकडे, चवीनुसार मीठ, साखर, १ टीस्पून आमचूर पूड, २ टीस्पून धने पूड,१ टेबलस्पून तीळ.कृतीप्रथम कोथिंबीर स्वच्छ धुऊन बारीक चिरावी व कापडावर पसरवून कोरडी करावी. कोरडी झाल्यावर ती तेलात तळून घ्यावी आणि गार झाल्यावर हाताने चुरून घ्यावी. आता खोबऱ्याचे काप, शेंगदाणे व डाळे तळून घ्यावे. हिरव्या मिरचीचे तुकडेही तळावेत. मग तेलात मोहरी, हिंग घालावे. नंतर तळलेले सर्व पदार्थ त्यात घालावेत. सोबत पोहेदेखील घालावेत. मग धने पूड व आमचूर पूड घालावी. चवीनुसार मीठ, पिठीसाखर घालून मिश्रण व्यवस्थित एकत्र करावे. शेवटी चुरलेली कोथिंबीर पोह्यात घालावी. मिश्रण पुन्हा मिक्स करावे. अशाच पद्धतीने पालक, पुदिना तळून हिरवागार चिवडा करता येईल.खाकरा चिवडासाहित्यएक वाटी कणीक, ३ वाट्या तळलेल्या किंवा भाजलेल्या पापडांचा चुरा (उडदाचे किंवा मुगाचे पापड), मीठ, लाल तिखट, चवीनुसार पिठीसाखर, अर्धा टीस्पून आमचूर पावडर, मोहनासाठी तेल, फोडणीसाठी हिंग, हळद, मोहरी.कृतीसगळ्यात आधी मीठ व मोहन घालून कणीक मळून घ्यावी. मग त्याच्या पातळ पोळ्या लाटून घ्याव्यात. आता तवा गरम करावा आणि मध्यम आचेवर ठेवावा. तव्यावर पोळी टाकून बाजूने तेल सोडून कुरकुरीत खाकरे करावेत. खाकरे गार झाल्यावर त्यांचा चुरा करून घ्यावा. मग त्यात पापडाचा चुरा मिक्स करावा. त्यानंतर तेलामध्ये मोहरी, हिंग, हळद घालून फोडणी करावी. मग खाकऱ्याचा चुरा फोडणीत घालावा. आता मीठ, पिठीसाखर, आमचूर पूड, लाल तिखट घालून मिक्स करावे. खाकरा चिवडा तयार. आवडत असल्यास या चिवड्यात मुरमुरे चिवडाही मिक्स करू शकता.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .Premium|Traditional Karanji Recipe : दिवाळीच्या फराळासाठी बनवा खव्याची आणि तिळाच्या गुळाची करंजी.भाजक्या पोह्यांचा चिवडासाहित्यपाचशे ग्रॅम भाजके पोहे, १ वाटी पंढरपुरी डाळे, २ वाट्या शेंगदाणे, १ वाटी सुक्या खोबऱ्याचे पातळ काप, पाव वाटी कढीपत्त्याची पाने, अर्धी वाटी वाळवून पातळ केलेले कांद्याचे काप (आवडीनुसार), १ टीस्पून आमचूर पूड, १ टेबल स्पून धने-जिरे पूड व गरम मसाला, हळद, लाल तिखट, मीठ, पिठीसाखर (चवीनुसार), २ वाट्या तेल.कृतीअर्धी वाटी तेल गरम करून त्यामध्ये कांदा, डाळे, शेंगदाणे, खोबऱ्याचे काप, कढीपत्ता हे सर्व वेगवेगळे तळून घ्यावे. दुसऱ्या भांड्यात दीड वाटी तेल तापवून त्यात मोहरी, हळद घालून फोडणी करावी. मग फोडणी खाली उतरवून त्यामध्ये गरम मसाला, लाल तिखट, मीठ, धने-जिरे पूड घालावी. मिश्रण एकसारखे करून घ्यावे. नंतर त्यामध्ये खोबरे, पंढरपुरी डाळे, कांदा व शेंगदाणे घालावेत. परत छान मिक्स करावे. त्यानंतर भाजके पोहे घालावेत. मिश्रण पुन्हा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यावे. नंतर पिठीसाखर व आमचूर पावडर घालावी. परत एकदा मिक्स करावे. गार झाल्यावर चिवडा डब्यात भरावा.मका चिवडासाहित्यपाचशे ग्रॅम मका पोहे, २ वाट्या शेंगदाणे, १ वाटी काजूचे काप, १ टेबलस्पून बडीशेपची पूड, अर्धी वाटी बेदाणे, लाल तिखट, मीठ, चवीनुसार पिठीसाखर, १ टीस्पून आमचूर पूड, तळण्यासाठी तेल, फोडणीसाठी हळद, मोहरी, हिंग, कढीपत्ता.कृतीसर्वप्रथम कढईत तेल गरम करून घ्यावे. तेल गरम झाल्यावर त्यात थोडे थोडे मका पोहे घालून तळून घ्यावेत. तळण्यासाठीचे वेगळे गाळणे वापरावे. गाळण्यात पोहे घालावेत. पोहे फुलले की तेल निथळून पोहे परातीत काढून घ्यावेत. सर्व पोहे तळून झाल्यानंतर शेंगदाणे आणि काजू तळावेत. मग थोड्या तेलावर बेदाणे परतून घ्यावेत. आता परातीत काढलेल्या पोह्यांमध्ये तळलेले काजू, शेंगदाणे, बडीशेपची पूड, पिठीसाखर, मीठ, लाल तिखट, आमचूर पूड व बेदाणे घालावेत. मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करावे. मग अर्धी वाटी तेलाची फोडणी करावी. फोडणीत मोहरी, हिंग, हळद, कढीपत्ता घालावे. फोडणी गार झाल्यावर परातीमधील मिश्रणावर ती घालावी आणि मिश्रण मिक्स करावे..मखाणा चिवडासाहित्यतीन वाटी मखाणे, १ वाटी शेंगदाणे, १ वाटी खोबऱ्याचे काप, तेल, मोहरी, जिरे, हिंग, हळद, लाल तिखट, कढीपत्ता, आमचूर पावडर, चिवडा मसाला, पिठीसाखर, मीठ.कृतीसर्वप्रथम मखाणे कढईत मंद आचेवर भाजून घ्यावेत किंवा मायक्रोवेव्हमध्ये भाजून घ्यावेत. त्यानंतर मखाणे काढून ठेवावेत आणि त्याच कढईत तेल गरम करून मोहरी, जिरे, हिंग, कढीपत्ता, शेंगदाणे, खोबऱ्याचे काप परतून घ्यावेत. मग त्यामध्ये हळद, लाल तिखट, चिवडा मसाला चांगले एकजीव करावे. आता मखाणे घालावेत आणि आमचूर पावडर मिसळावी. त्यावर मीठ आणि पिठीसाखर पेरून थंड झाल्यावर चिवडा बरणीत भरून ठेवावा.नॉयलॉन पोहा चिवडासाहित्यचार वाट्या नॉयलॉन पोहे, दीड वाट्या पंढरपुरे डाळे, १ वाटी शेंगदाणे, अर्धी वाटी काजूचे काप, १ टेबलस्पून क्रश केलेली हिरवी मिरची, कढीपत्ता, चवीनुसार मीठ, पिठीसाखर, तेल.कृतीसर्वप्रथम पोहे उन्हात वाळवून घ्यावेत. त्यानंतर कढईत तेल गरम करून घ्यावे आणि त्यामध्ये पोहे चांगले परतावेत. पोहे फुलल्यावर खाली काढून घ्यावेत आणि मोठ्या परातीत पसरावेत. मग शेंगदाणे, डाळे, काजूचे काप तळून घ्यावेत. आता थोड्या तेलात कढीपत्ता, क्रश केलेली हिरवी मिरची परतून घ्यावी. मग परातीमध्ये असलेल्या पोह्यांमध्ये सर्व पदार्थ मिक्स करावेत. सर्व मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यावे..टिप्सचिवड्यासाठी लागणारे पोहे, चुरमुरे, भडंग इत्यादी नीट निवडून घेऊन उन्हात तापवून वापरावेत, चिवडा कुरकुरीत होतो.सर्व तयारी अगोदरच करून ठेवावी. उदाहरणार्थ, शेंगदाणे सोलणे, खोबऱ्याचे काप करणे, कांद्याचे वाळवलेले पातळ काप करणे इत्यादी.चिवडा करताना सर्वात शेवटी पिठीसाखर घालावी. आधी घातल्यास त्याचे कडक खडे होऊ शकतात.पोहे चिवड्यात लाल तिखट घालायचे असल्यास पोहे, भडंग, चुरमुरे इत्यादींवर घालावे. फोडणीत घालू नये, ती करपते.खोबऱ्याचे पातळ काप करण्यासाठी ते आधी फ्रीजमध्ये ठेवून मग पातळ काप करावेत.चिवड्यात मिठाची छोटीशी पुरचुंडी ठेवावी, म्हणजे चिवडा मऊ पडत नाही.पोहे तळताना गॅस मोठा व तेल एकदम गरम असावे, म्हणजे पोहे छान फुलतात व कुरकुरीत लागतात.पोहे भाजून चिवडा करताना पोह्याबरोबर प्रत्येक वेळी चिमूटभर मीठ घालावे. यामुळे पोहे कुरकुरीत भाजले जातात आणि पोहे आकसणारही नाहीत.पोह्यात पुदिना, कोथिंबीर पूड वापरायची असेल, तर ती अगोदरच करून घ्यावी.चिवडा नेहमी रिफाइंड तेलात करावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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