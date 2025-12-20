Premium|cozy corner ideas : कोझी कॉर्नर; आरामदायी कोपऱ्याची संकल्पना आणि त्याचे महत्त्व

कोझी कॉर्नरचा उपयोग जो-तो ज्याच्या-त्याच्या गरजेनुसार करतो. कोणासाठी हा कोपरा पुस्तक वाचण्याची जागा असते, तर कोणासाठी मेडिटेशनची जागा. इथं एखाद्याची सर्जनशीलता फुलते, तर दुसऱ्याला त्याच्यामधलं ‘स्व’त्व गवसतं.गारठलेला दिवस आता दिवस मावळतीला आलेला, पण रात्रही अजून बरीच दूर... अशा वेळी आपण घरात एकटंच असावं... ताजं आलं घालून केलेला वाफाळता चहा आवडत्या कपामध्ये ओतून घ्यावा, सोबत आवडतं काही खाणं असावं... भवतालाला विसरावं आणि जाऊन बसावं त्या एका आवडीच्या कोपऱ्यात... कोझी कॉर्नरमध्ये! कोझी कॉर्नर - उबदार कोपरा... नावातच सगळा ‘कोझीनेस’ भरून राहिलाय. हा शब्द मी पहिल्यांदा कुठं ऐकला माहीत नाही. त्याचा नेमका संदर्भ तर खूपच नंतर कळला. अलीकडे घराचं इंटेरियर करताना, घर सजवताना एखादा कोझी कॉर्नरही घरात असायला हवा, असा सूर आसपास ऐकायला मिळतोय. पण ही संकल्पना नक्कीच भारतीय नाही. मुळात एखाद्याला त्याची ‘स्पेस देणं’ हे काय असतं ते आपल्यापैकी अनेकांना अजून उमगलेलं नाही, आणि कोझी कॉर्नरची संकल्पनाच मुळी ‘वैयक्तिक स्पेस’भोवती फिरते. .Premium|Apollo 11 Moon Landing : चंद्रावर माणूस उतरलाच नाही? किम कार्दशियनच्या विधानाने जुन्या वादाला फुटले धुमारे!.‘तुझी कोझी कॉर्नरची कल्पना काय रे?’ असं भावाला विचारलं तेव्हा, ‘ते काय असतं?’ असा त्यानं प्रतिप्रश्न केला. ‘अरे, म्हणजे अशी जागा, जी तुला तुझी स्पेस वाटेल, जिथं तुला मानसिक आणि शारीरिक आराम मिळेल, कोणतंही बॉदरेशन नसेल... थोडक्यात रिचार्ज होण्यासाठी तू कोणती जागा निवडशील आणि तिथं काय करशील?’ ‘हे काय आत्ता करतोय तेच करेन आणि जिथं करतोय तोच माझा कोझी कॉर्नर! त्यामुळे आता मी माझ्या कोझी कॉर्नरमध्ये शिरलोय, तू मला आणखी काही विचारून त्रास देऊ नकोस.’ पलंगावर आजूबाजूला दोन-चार उश्या घेऊन, पायावर पांघरूण ओढून पहुडलेल्या माझ्या बंधुरायांनी टिचभरही न हलता माझीच तिथून हकालपट्टी केली.पलंगाचा तो कोपरा खरंच त्याच्यासाठी कोझी कॉर्नर होता. कारण, कोझी कॉर्नर डिझायनिंगमधली पहिली ‘मस्ट’ गोष्ट काय माहितीये का? गुबगुबीत कुशनिंग असलेली बसायची किंवा झोपायची सोय. खुर्ची असेल तर तीही एकदम आरामदायी असली पाहिजे. त्यासोबत हवी छान मऊमऊ उशी, पांघरूण. आता उश्या किती, पांघरुणं किती हे त्या त्या व्यक्तीवरच ठरणार. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे उबदार प्रकाश, हल्ली ज्याला वॉर्म लाइट म्हणतात तो हवा. तो प्रकाशही कसा नेमका पाहिजे; फार प्रखरही नको आणि अंधारही नको. म्हणजे वाटलं तर डोळे मिटता आले पाहिजेत, वाटलं तर वाचता आलं पाहिजे. आसपास चार्जिंग पॉइंट असेल तर उत्तम. फोन, लॅपटॉपचा वापर करायचा झाला आणि बॅटरी डाउन झाली, तर तेवढ्यासाठी उठायला नको. एखादा पुस्तकप्रेमी असेल, तर जवळपास पुस्तकांचं रॅक हवं.माझ्यापुरतं बोलायचं झालं, तर माझा कोझी कॉर्नर म्हणजे हिरव्यागार झाडांनी सजलेली बाल्कनी. त्या बाल्कनीत मी आरामखुर्च्या आणि समोर एक कॉफीटेबल ठेवेन. तिथं मी पाय पसरून कधी वाचत बसेन, कधी लिहीन किंवा कधी नुसतीच बाहेर बघत बसेन. थंडीत मात्र बेडरूमच्या खिडकीचा वापर करेन. खाली गादी, पाठ टेकायला भिंतीपाशी उशी ठेवेन. छान पांघरूण ओढून मजेत खिडकीपाशी बसेन..खरं सांगायचं तर प्रत्येकाच्या कल्पनेतला कोझी कॉर्नर वेगळा असला, तरी उद्देश सारखाच असतो. स्वतःची स्पेस, शांतता आणि आराम... स्वतःला रीबूट करण्याची जागा असते ती!प्रत्येकाची शांतता शोधण्याची जागा वेगवेगळी असते. एखादा हाडाचा ट्रेकर पर्वतरांगांमध्ये मनःस्वास्थ शोधतो, मात्र त्याचंही कोझी कॉर्नरचं वर्णन ठरलेलं असतं. ‘एक हवेशीर बाल्कनी, आरामदायी सिटिंग व्यवस्था, समोर उंच पर्वत, हातात पुस्तक, बॅकग्राऊंडला लाइट म्युझिक आणि हातात कॉफीचा मग हाच माझा कोझी कॉर्नर,’ असं एका ट्रेकर मित्रानं सांगितलं.एका ओळखीच्या आजोबांना सहज विचारलं, ‘तुम्हाला कोझी कॉर्नर म्हणजे काय माहितीये का हो?’ त्यांना ही संकल्पना माहीत नसेल असं मला उगाचच वाटत होतं. त्यामुळे त्यांचं ‘हो’ उत्तर जरा अनपेक्षितपणे आलं. त्यांचीही कोझी कॉर्नरची कल्पना साधारण तीच होती. ‘छान खिडकीशेजारी एक आरामखुर्ची हवी; पाय पसरता येतात ना, ती तशी खुर्ची. एखादी सुरेख कादंबरी हवी. आणि हो, चहाही हवाच.’ ‘आणि एकांत?’ ‘कोझी कॉर्नर म्हटल्यावर तो तर आलाच ना गं,’ इति आजोबा! तेवढ्यात त्यांचा अडीच वर्षांचा नातू पळत पळत येऊन त्यांना बिलगला. 'हा लिटल ह्युमन आलेला चालेल बरं का मला माझ्या कोझी कॉर्नरमध्ये...' आजोबा त्या लिटल ह्युमनला कडेवर घेता घेता प्रसन्न हसत म्हणाले.माझ्या एका मैत्रिणीनं तर तिच्या तीन वर्षांच्या मुलीसाठीसुद्धा कोझी कॉर्नर तयार केला आहे. त्या कोपऱ्यात तिनं एक बीन बॅग, मुलीचं आवडतं ब्लँकेट आणि काही पुस्तकं ठेवली आहेत. लेक फारच चिडचिड करायला लागली, ओव्हरव्हेल्म झाली, तिला काय करावं कळेनासं झालं की माझी मैत्रीण तिला तिच्या कोझी कॉर्नरमध्ये नेते. तिला आवडतं तिथं. कधीकधी तर स्वतःच उगाच जाऊन बसते तिथं. 'माझी जागा' म्हणून खूश असते. कधीकधी मायलेकी तिथं बसून गप्पा मारतात - बॉन्डिंग टाइम असतो तो त्यांचा... दोघींच्याही कोझी कॉर्नरमध्ये!.Premium|Marriage compatibility skills : लग्नातील खरी अनुरूपता; वेगळेपणाला सुरक्षित अवकाश देणारे नाते.या सगळ्यांची मतं जाणून घेतल्यावर जाणवलं, की कोझी कॉर्नरचा उपयोग जो-तो ज्याच्या-त्याच्या गरजेनुसार करतो. कोणासाठी हा कोपरा पुस्तक वाचण्याची जागा असते, तर कोणासाठी मेडिटेशनची जागा. इथं एखाद्याची सर्जनशीलता फुलते, तर दुसऱ्याला त्याच्यामधलं 'स्व'त्व गवसतं.आयुष्याची समीकरणं सोडवताना अलीकडे मिलेनियल्स आणि जेन-झी यांना कोझी कॉर्नरची गरज दिवसेंदिवस अधिकाधिकच भासू लागली आहे. सगळ्यांनाच कधी ना कधी स्पेस हवी असते, एकांत हवा असतो. कधीकधी थोडंसं थांबून स्वतःला सावरणं-आवरणं गरजेचं असतं. माझ्या आधीच्या पिढीलाही ती स्पेस हवी होती, आमच्या पिढीलाही गरजेची आहे आणि पुढच्या पिढीलाही त्याची गरज असणारच आहे, कदाचित आमच्यापेक्षा जास्त...कोझी कॉर्नर नेमका सजवायचा कसा या प्रश्नाच्या उत्तराच्या शोधात मी एका इंटेरियर डिझायनर मैत्रिणीची आणि अर्थातच इंटरनेटभाऊंची मदत घेतली. त्यांच्याकडून मिळालेल्या 