Premium|Himalayan cycling adventure : नंदादेवी-त्रिशूल शिखरांचे विहंगम दर्शन; धानोल्टीच्या दुर्गम डोंगरवाटेवरील एक अविस्मरणीय सफर

महेश गोखलेनंदादेवी आणि त्रिशूल ही हिमशिखरे स्वर्गासारखी दिसत होती. निळ्याशार आभाळाच्या पार्श्वभूमीवर ही शुभ्र हिमशिखरे पांढरा कार्डबोर्ड कापून तयार केल्यासारखी स्पष्ट आणि रेखीव दिसत होती. ग्राउंड झीरोपासून साधारणपणे ७,५०० फूट वर आल्यानंतर दिसत असलेली देवभूमी अवर्णनीय होती!उन्हात भाजून निघणाऱ्या भारतीय पठारी प्रदेशातून हवापालट करायचा असेल, तर गढवाल हिमालयात फारशी प्रसिद्ध नसलेली जागा म्हणजे धानोल्टी. या ठिकाणी शांतता, निसर्ग आणि हिमालय यांचा त्रिवेणी संगम जवळून अनुभवता येतो. या मार्गावर तुम्ही सायकलीने फिरू शकलात, तर तुमच्यात विलक्षण ऊर्जा आहे, असे समजावे. आम्ही या मार्गावर सायकलीने फिरायचे ठरवले. आमचा सायकल परिक्रमामार्ग ऋषिकेश - डेहराडून - रामपूर - मसूरी - झारीपनी, बर्लोगंज - चंबा - धानोल्टी - मालदेवता - सहस्रधारा - डेहराडून असा होता. या मार्गाची समुद्रसपाटीपासून उंची २,२८६ मीटर इतकी आहे..Latest Marathi News Update: राज्यासह देशात आज कुठे काय घडलं? जाणून घ्या....डोंगरवाटेवर सायकलने हा प्रवास करण्यात खरी गंमत आहे. ऋषिकेशच्या कुंडात स्नान करून शुचिर्भूत झाल्यानंतर डेहराडूनची वाट धरावी आणि मग तिथून रामपूरचा घाटरस्ता धरावा. डेहराडून शहर सोडताच हा मार्ग उत्तुंग पर्वतराजींनी वेढलेला असल्याने नीरव शांत आणि नितांत सुंदर आहे. घाटाच्या सुरुवातीला असलेले प्रकाशेश्वर महादेवाचे वेगळ्याच धाटणीचे, म्हणजे पॅगोडा प्रकारच्या शैलीतील अप्रतिम मंदिर न चुकता बघावे! येथून अतिशय अवघड चढ पार करावा लागतो. अजगराच्या आकाराचे वळणदार घाटरस्ते सायकल चालवणाऱ्याची हवा काढून घेतात, पण दिवसभर वाटचाल केली, की रात्री उशिरापर्यंत मुक्कामाच्या ठिकाणी पोहोचता येते.तर, करू या गोष्टीला सुरुवात... भर दुपारच्या उन्हात हिमालयातल्या घाटात फिरताना गार वारा सोबत करत होता. वाटेत डोंगरवाटेने स्फटिकासारख्या स्वच्छ ओढ्यातून येणारे थंड पाणी तहान भागवत होते. मसूरी हळूहळू जवळ येत होते. झारीपनीजवळ रस्त्याच्या उजव्या कडेला फर्न वृक्षांनी झाकून टाकलेल्या एका झोपडीवजा हॉटेलात पोटपूजा केली आणि थोडी विश्रांती घेऊन पुन्हा मार्गस्थ झालो. जसा मसूरीचा बायपास ओलांडून पुढे आलो, तसे हवामान आणखी बदलत गेले. बर्लोगंजपासून आमचा वेग कमी होत गेला. खडतर चढ सुरू झाला होता. सूर्यास्ताच्या वेळेला घाटमाथ्यावर दिसणारे दृश्य विलोभनीय होते. देवदार वृक्षांच्या पार्श्वभूमीवर गढवालची भूमी वेगळीच दिसत होती. संधिप्रकाशात न्हाऊन निघालेले डेहराडून अंधार झाल्यानंतर काजव्यांप्रमाणे चमकताना दिसत होते. ही गढवाल भूमी बघताच, जगविख्यात संतूरवादक पंडित शिवकुमार शर्मा यांच्या अजरामर म्युझिक ऑफ माउंटन्स आणि व्हॅली रीकॉल्स या पहाडी संगीतांची आठवण मनात रुंजी घालू लागली.चंबा व्हॅली जवळ आली आणि रस्ता आणखीच खडतर झाला. तेथील स्थानिकांकडून निरोप मिळाला, की वर धानोल्टीमध्ये बर्फवृष्टी सुरू आहे. त्याचाच परिणाम की काय, अचानक प्रचंड थंडी पडायला सुरुवात झाली. अंधारात लवकर मार्गस्थ व्हा, असे स्थानिकांकडून सांगण्यात आले. रस्त्याच्या कडेला कुठेही दिवे लागले नव्हते, जंगली श्वापदांची भीती होती. एकामागोमाग येणारे प्रचंड आव्हानात्मक चढ आणि डोंगररांगा पाहून डोके सुन्न झाले. बोचरे वारे आणि अतिगार हवा सायकलला रेझिस्ट करत होती. अशा परिस्थितीत टिकून राहणे आणि त्या वातावरणाशी जुळवून घेणे गरजेचे होते..एक इंग्रजी वाक्य आहे, ‘चेसिंग एंजल्स ऑर फ्लीइंग डिमन्स, गो टू द माउंटन्स.’ त्यावेळी हे वाक्य खरे वाटत होते. जसजसे धानोल्टी जवळ येऊ लागले, तसे हवामान आणखीच खराब होऊ लागले. रस्त्यावर बर्फ पडण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे सायकल घसरून पडण्याची शक्यता बळावत होती. पण सुदैवाने तसे झाले नाही. तब्बल बारा तासांनी रात्री उशिरा मुक्कामाच्या ठिकाणी पोहोचलो!पहाट झाली ती बर्फाच्छादित शिखरावरून उगवणाऱ्या सूर्याच्या दर्शनाने! इतके प्रयास करून, थरार अनुभवून धानोल्टीत हॉटेलमधून दिसणारे स्वर्गरोहिणी व काही मीटर अंतरावर असलेल्या पोलिस चेकपोस्टवरून पूर्वेला दिसणारे चौखंबा ही विहंगम हिमशिखरे बघून मन प्रसन्न झाले. हे गाव अतिशय सुंदर आहे. येथे गर्दी व गोंगाट नाही, भरभरून हॉटेल्स नाहीत, मॉल रोड््स नाहीत. येथे दोन सुंदर इको पार्क्स आहेत आणि भरपूर पक्षीवैभव आहे. स्वर्गीय नर्तक, गरुड, पहाडी पोपट अशा नानाविध जातकुळी येथे सहज दिसतात.या ठिकाणी असलेल्या एका पोलिस चेकपोस्टमध्ये आमचे छान स्वागत करण्यात आले. आता सूचिपर्णी आणि देवदाराच्या दाट जंगलातून परतीच्या प्रवासाला सुरुवात होणार होती. रस्ता ऑफ-रोड होता. जसे डेस्टिनेशन सोडून उतार सुरू झाला, तसे डावीकडे नंदादेवी आणि त्रिशूल ही हिमशिखरे स्वर्गासारखी दिसत होती. केवळ विलोभनीय आणि अद्भुत नजरा. निळ्याशार आभाळाच्या पार्श्वभूमीवर ही शुभ्र हिमशिखरे पांढरा कार्डबोर्ड कापून तयार केल्यासारखी स्पष्ट आणि रेखीव दिसत होती. ग्राउंड झीरोपासून साधारणपणे ७,५०० फूट वर आल्यानंतर दिसलेली देवभूमी अवर्णनीय होती!.Premium|Sinhagad Valley Winter Bird Watching Spots : पालापाचोळ्यात दडणारा देखणा 'रानपरीट'; थंडीच्या दिवसांत पक्षी निरीक्षकांसाठी खास पर्वणी.दुसऱ्या आणि शेवटच्या दिवशी सायकल प्रवासाची सुरुवात तशी लवकरच झाली. साधारण २,२८६ मीटरवरून खाली उतरताना सायकलवर कंट्रोल असेल तर ठीक, नाहीतर थोड्याशा खडीमुळेही अपघात झाला असता. पण सुदैवाने असा योग आला नाही. हे सारे अनुभवताना वाटले, ‘टूर दी फ्रान्स’ची उतरंड आणि यात साम्य असेल का? अचानक डोंगरमाथ्यावरून ग्राउंड झीरोवर येताना आजूबाजूला पसरलेल्या खोल दऱ्या, नागमोडी वळणे असलेले रस्ते व घाटमाथ्यावर आल्यानंतर दिसणारे कड्यांचे सुळके बघून मनात विचार आला, ‘देअर इज नो वायफाय इन द माउंटन्स, बट आय प्रॉमिस यू विल फाइंड अ बेटर कनेक्शन.’येथे वाटेत सुरकंडा देवीचे विलोभनीय मंदिर आहे. इंडिगो रंगात निरभ्र आकाश न्हाऊन निघते. मंदिरात असंख्य घंटा बांधल्या आहेत. ही जागा सकारात्मक ऊर्जा देते. मालदेवतापासूनचा नजरा तर काय वर्णावा! लक्ष्मण झुल्यासारख्या झुल्यावरून दाट धुक्यात आणि खालून वाहणाऱ्या सहस्रधारा नदीच्या सोबतीने सायकलवरून फिरण्याचे सुख ते करणाऱ्यालाच जाणवते! अचानक एका वळणावर गंगोत्रीची पर्वतरांग बघून वाटले, जरा विसावू या वळणावर... भूस्खलनामुळे वाटेत अनेक ठिकाणी नदीचा प्रवाह बदलत होता. एक वेळ अशी आली, की सहस्रधारा नदीपात्रातून सायकलिंगचा थरार अनुभवता आला.भारतीय प्रदेशात हिमालयाची किती विविधता आढळते. आतापर्यंत लेह, लडाख, नैनिताल, जिम कॉर्बेट, भीमताल, गढवाल टेहरी या ठिकाणी सायकलिंग करताना एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली, ती म्हणजे पहाडी लोकांचे अगत्य आणि सायकलिंगबद्दलचे प्रेम. अनेकदा ते स्वखुशीने तुमचा पाहुणचार करतात.आता परत डेहराडून गाठून परतीच्या प्रवासाला जायचे, या कल्पनेने नकोसे झाले होते. देवभूमीला अलविदा करावेसे वाटत नव्हते. दुपारी थोडासा पाऊस झाला होता. पण त्या पावसामुळे हवेतील धुके आणि धूलिकण विरून वातावरण अगदी स्वच्छ झाले होते. सगळे कसे स्पष्ट, सुंदर दिसत होते. जगात कुठेही २३ हजार फूट उंच पर्वतराजीवर जसे छान दृश्य बघायला मिळेल,.तसेच येथेही दिसत होते. मी ज्या ठिकाणी विश्रांतीसाठी बसलोहोतो, त्याच्या बरोबर खाली सहस्रधारा नदीचे निसर्गरम्य खोरे होते. उन्हाने चकाकणारा नदीचा चंदेरी पट्टा मधेच दिसत होता, तर मधेच लुप्त होत होता. समोर रस्त्यावर ऱ्होडोडेंड्रॉनच्या लालभडकफुलांचा सडा पडला होता. एखादा वॉलपेपर असल्यासारखे ते दृश्य होते...नदीपलीकडल्या टेकडीवर बर्फ पडला होता. उंचावरून छोटी खेडी ठिपक्यांसारखी दिसत होती. पहाडी हरणांचे कळप अचानक समोरच्या बाजूने मार्गस्थ झाले आणि मी भानावर आलो. आता निघायची वेळ झाली होती. आम्ही खाली उतरू लागलो, तसा उतार कमी होऊन डांबरी रस्ता सुरू झाला. समोर डेहराडून दिसू लागले. मनात स्मृतिचित्रे घेऊन पुढील वेळेस हिमालयाच्या कोणत्या भागात सायकलवरून भटकता येईल, याची बकेट लिस्ट प्लॅन केली...महेश गोखले रेंज रोव्हरमध्ये टीम लीडर असून पुणेस्थित सायकलपटू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.