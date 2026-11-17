वर्षा गजेंद्रगडकर शंभरी पार केल्यानंतर आजही कार्यमग्न असलेले ॲटनबरो संपूर्ण सजीव सृष्टीचा आवाज झाले आहेत; तज्ज्ञ अभ्यासक असूनही सागरी रहस्यांपासून नव्या प्रजातींपर्यंतच्या प्रत्येक विषयात सहज संवाद साधण्याची, मार्गदर्शकाची त्यांची भूमिका या क्षेत्रामध्ये आजही अपूर्व म्हणावी अशीच आहे. खरंतर या क्षेत्रातल्या प्रत्येक निर्मितीच्या गुणवत्तेसाठी डेव्हिड ॲटनबरो हा प्रमाणीकरणाचा शिक्का ठरावा, इतका त्यांच्या या कार्यक्रमांचा दर्जा अत्युच्च राहिला आहे. सजीव सृष्टीचे नवनवोन्मेष शोधत, त्यांचं मानवी आयुष्यातलं महत्त्व स्पष्ट करत, माणूस आणि सृष्टी यांच्यातल्या नात्याला पुन्हापुन्हा उजाळा देत डेव्हिड ॲटनबरो यांनी शंभर वर्षांचा टप्पा पार केला आहे. त्यांना सृष्टीचा गाभा समजला, तिचा अनाहत नाद त्यांनी ऐकला आणि तिच्या रूप-रस-गंधांचा अनुभव घेताना तिच्या जिवंतपणाचं आणि संतुलनाचं मोल त्यांनी अचूक जाणलं. बदलत गेलेलं रूपही त्यांना लख्ख दिसलं. म्हणूनच तिच्यावर आलेल्या संकटांची नेमकी चाहूल त्यांना लागली आणि आपल्याला ते सावध करत राहिले. अशा सजग विद्वानाचं ऋण फेडायचं तर त्याची हाक आपण ऐकायला हवी. सध्याची जगभरातली नैसर्गिक संकटं पाहता, भविष्याबाबत फार आशादायी चित्र डोळ्यासमोर उभं राहत नाही. पुढच्या काही वर्षांनी, शतकांनी कधीतरी कदाचित अशी वेळ येईल, जेव्हा जंगलाच्या शांततेत पक्ष्यांचा आवाज आपल्याला ऐकू येणार नाही, समुद्रकिनाऱ्यावरच्या वाळूत उमटणाऱ्या काही पाऊलखुणा कायमच्या पुसल्या गेलेल्या असतील आणि पुढच्या पिढ्यांना आपण ज्या समृद्ध पृथ्वीच्या गोष्टी-अनुभव सांगत आलो आहोत, त्या केवळ आठवणी उरतील. असं काही होईल, न होईल, पण आज आपल्याजवळ काहीतरी आश्वासक आहे. या ग्रहाच्या प्रत्येक स्पंदनाची नोंद घेणारी, निसर्गाच्या अदृश्य-अलक्षित कहाण्या जगासमोर आणणारी आणि त्याच्या सौंदर्यामागचं रहस्य आपल्याला उलगडून सांगणारी काही विलक्षण माणसं आपल्यात होती आणि आजही आहेत, हे आपलं भाग्यच म्हणायला हवं. हेन्री डेव्हिड थोरो असतील, मारुती चितमपल्ली असतील किंवा सर डेव्हिड ॲटनबरो असतील; या माणसांनी आयुष्यभर केवळ निसर्ग पाहिला नाही, त्यांनी त्याला लक्षपूर्वक ऐकलं, मनापासून समजून घेतलं, त्याच्या श्वासात आपले श्वास मिसळले आणि वेगवेगळ्या माध्यमातून त्याचं विराटपण, त्याची अद्भुतता आणि मानवी आयुष्यासोबत गुंफली गेलेली त्याची नाजूक वीण आपल्याला स्पष्ट करून सांगितली. .Premium|IPO Market India : आयपीओंचा बाजारात धडाका; प्रत्येक संधी फायदेशीर असेलच असे नाही.निसर्गाची हाक तुमच्या-माझ्यापर्यंत पोहोचवणाऱ्या या असामान्य व्यक्तिमत्त्वांपैकी सर डेव्हिड ॲटनबरो यावर्षी शंभर वर्षांचे झाले. ८ मे १९२६चा त्यांचा जन्म. शंभर वर्षांचं क्रियाशील आयुष्य लाभणं ही गोष्टच मुळात दुर्मीळ. ॲटनबरो यांनी या जैविक आयुष्याला अर्थ दिला, तो पृथ्वीवरच्या अफाट जीवसृष्टीचा पसारा आपल्या कवेत घेत, त्याच्याकडे शोधक नजरेनं बघत आणि त्याचं मोहक दर्शन आपल्याला घडवताना शहाणपणाच्या चार गोष्टी आपल्याला सांगत. वैज्ञानिक दृष्टी आणि लोभस कथाकथन शैलीचा अचूक मेळ घालत त्यांनी पृथ्वीवरच्या परिसंस्थांचं वैविध्य आणि थक्क करणारी नवलाई, दृकश्राव्य माध्यमाद्वारे जगभरातल्या प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवली. इंग्लंडमधल्या दूरचित्रवाणीवरचे निवेदक आणि निसर्गेतिहासाचे अभ्यासक आणि लेखक म्हणून ओळख असलेल्या ॲटनबरो यांनी दृश्यात्मक अनुभव आणि पर्यावरणीय जाणिवांची नवी परिमाणं प्रस्थापित केली आणि त्याद्वारे नैसर्गिक जगाचं सौंदर्य समजून घेण्याकरता आणि त्याचं संरक्षण करण्याकरता अनेक पिढ्यांना प्रेरित केलं.ॲटनबरो यांचा जन्म इंग्लंडमधल्या आइलवर्थ इथला. त्यांचं कुटुंब उच्चशिक्षित होतं. वडील फ्रेड्रिक ॲटनबरो लेस्टरमधल्या स्थानिक विद्यापीठाचे प्रमुख होते. वृत्तीनं अत्यंत परोपकारी असलेली त्यांची आई मेरी सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत होती. स्पॅनिश सिव्हिल वॉर आणि दुसरं महायुद्ध या दोन्ही युद्धांच्या काळात निर्वासित मुलांची व्यवस्था करणाऱ्या आणि त्यांची काळजी घेणाऱ्या एका संस्थेसाठी त्या समन्वयाचं काम करायच्या. वडील प्राचार्य असल्यामुळे संस्थेच्या आवारातच ॲटनबरो कुटुंबाचं वास्तव्य होतं. तिथल्या शैक्षणिक वातावरणात डेव्हिड ॲटनबरो यांचं लहानपण घडत गेलं. निसर्गेतिहासात त्यांना रुची वाटायला लागली ती याच सुरुवातीच्या काळात. विद्यापीठाचं आवार धुंडाळण्यात त्यांचा पुष्कळ वेळ जायचा. हिंडताना जीवाश्म, प्राण्या-पक्ष्यांच्या अंड्यांची कवचं आणि अशाच प्रकारचे इतर नमुने गोळा करण्याचा त्यांना छंदच होता. एकदा त्यांना जमिनीवर आणि पाण्यात दोन्हीकडे राहणारा सरड्यासारखा एक प्राणी दिसला. तो त्यांनी पकडून आणला आणि विद्यापीठाच्या प्राणिशास्त्र विभागाला चक्क विकला! लहानपणापासून गोळा केलेल्या जीवाश्मांचा त्यांचा संग्रह हळूहळू वाढत गेला.त्यांचं शालेय शिक्षण लेस्टरमध्येच झालं. नैसर्गिक विश्वाविषयीच्या वाढत्या रुचीमुळेच त्यांना १९४५मध्ये केंब्रिजमधल्या क्लेअर कॉलेजची शिष्यवृत्ती मिळाली. तिथं निसर्गविज्ञानाचा भाग म्हणून भूगर्भशास्त्र आणि प्राणिशास्त्र या विषयांचा त्यांचा अभ्यास झाला. या सुमारास दुसरं महायुद्ध सुरू झालं आणि पदवी अभ्यासक्रमाच्या नियोजनात काही बदल करणं अनेक शैक्षणिक संस्थांना भाग पडलं. त्यामुळे १९४७मध्येच ॲटनबरो यांना निसर्गविज्ञानातली पदवी मिळाली. यानंतर त्यांनी नॅशनल सर्व्हिससाठी दोन वर्षं ब्रिटिश नौदलात काम केलं. १९४९मध्ये मात्र त्यांचा पुढच्या आयुष्याची दिशा निश्चित करणारा असा अगदी वेगळा प्रवास सुरू झाला. आधी शैक्षणिक पुस्तकं प्रकाशित करणाऱ्या एका प्रकाशन संस्थेत ते दाखल झाले. हे काम करत असतानाच साउंड रेडिओ नव्यानं सुरू करणाऱ्या एका कंपनीत ते मुलाखतीसाठी गेले. ही नोकरी त्यांना मिळाली नाही (आणि हा रेडिओही सुरू झाला नाही). पण त्याच वेळी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशनमधल्या (बीबीसी) कामाच्या प्रशिक्षणाची संधी त्यांच्यापुढे आली आणि त्यांनी ती स्वीकारली. कारण चालू नोकरीच्या तुलनेत पगारही तिपटीने जास्त होता.१९५०च्या दशकामध्ये टेलिव्हिजन अगदीच नवा होता. बीबीसीतर्फे युरोपातले पहिलेवहिले कार्यक्रम प्रक्षेपित होत होते. ॲटनबरो यांनी मात्र यातला एकही कार्यक्रम पाहिला नव्हता. १९५२मध्ये त्यांचं प्रशिक्षण पूर्ण झालं आणि तिथं सहाय्यक निर्माता म्हणून त्यांचं काम सुरू झालं. त्यावेळी आपण कुठल्या मार्गानं प्रवास सुरू करतो आहोत, याची कणभरही कल्पना पुढे दूरचित्रवाणीवरचा विख्यात निवेदक म्हणून नावाजल्या गेलेल्या या माणसाला नव्हती. सरपटणाऱ्या प्राण्यांचा क्युरेटर असलेल्या जॅक लेस्टर यांच्या सहयोगानं १९५४मध्ये झू क्वेस्ट ही निसर्गविज्ञानविषयक मालिका ॲटनबरो यांनी बीबीसीवर सुरू केली. या कार्यक्रमात प्रथमच जंगलं, समुद्र, वाळवंट अशा वेगवेगळ्या परिसंस्थांमध्ये आणि प्राणी संग्रहालयांमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन जिवंत प्राण्यांचं चित्रीकरण केलं जात होतं. चिंपांझी, अजगर, अनेक नंदनवन पक्षी यांना या मालिकेनं थेट प्रेक्षकांच्या घरात आणलं आणि वन्यजीवांविषयीचे कार्यक्रम प्रेक्षकांच्या मोठ्या वर्गाला आकर्षित करू शकतात, हेही सिद्ध केलं. या मालिकेमुळे जवळजवळ सगळी पृथ्वी बघण्याची संधी मिळाल्याचा आनंद ॲटनबरो यांच्यासाठी मोठा होता. पण या कार्यक्रमाचा मूळ सूत्रधार आजारी पडला तेव्हा ॲटनबरो यांच्या वरिष्ठांनी त्यांना कॅमेऱ्यासमोर उभं केलं. दूरचित्रवाणीच्या पडद्यावर येताना त्यांनी प्रेक्षकांना गुंतवून ठेवणारी आपली वैशिष्ट्यपूर्ण शैली निर्माण केली. प्रेक्षकांचं कुतूहल वाढवत, आवश्यक तेव्हा खुसखुशीत विनोदाची पखरण करत आणि निसर्गातली अपूर्व नवलाई पाहण्यातल्या लख्ख आनंदाचा संसर्ग वाढवत ॲटनबरो बोलायचे, तेव्हा समुद्रातला टपोरा, तेजस्वी मोती अलगद हातात यावा, तसे प्रेक्षक हरखून जायचे. या कार्यक्रमाच्या प्रचंड लोकप्रियतेमुळे ॲटनबरो यांचा लौकिक तर वाढलाच, पण बीबीसीच्या शैक्षणिक कार्यक्रमांची महत्त्वाकांक्षा विस्तारण्यासाठीही त्याची मदत झाली..सन १९६०च्या दशकाच्या मध्यात बीबीसीच्या माहितीपटांचे प्रभावी निवेदक म्हणून डेव्हिड ॲटनबरो हे नाव प्रस्थापित झालं होतं. त्याचा उपयोग बीबीसी- टू या आपल्या नव्या चॅनलसाठी व्हावा असं बीबीसीला वाटलं आणि ते चालवण्याची जबाबदारी त्यांनी ॲटनबरो यांना देऊ केली. पण त्यांचा आतला आवाज त्यांना प्रश्न विचारत होता, ‘तू फक्त दूरचित्रवाणीचा चेहरा आहेस की एक वैज्ञानिक म्हणून तुला पुढे काम करायचं आहे?’ अखेर त्यांनी दोन्ही भूमिकांची सांगड घालत, फ्रीलान्स पद्धतीनं काम करायचा निर्णय घेतला. १९६८ ते १९७२ या काळात ते बीबीसीच्या दूरचित्रवाणी कार्यक्रमांचे संचालक राहिले, पण एकीकडे मानववंशशास्त्र आणि निसर्गेतिहास या विषयावरच्या डॉक्युमेंट्रीजचं लेखन, निर्मिती आणि निवेदन ते करत राहिले. ‘लाइफ सीरिज’ या नावानं ओळखल्या गेलेल्या त्यांच्या डॉक्युमेंट्रीजचा प्रारंभ लाइफ ऑन अर्थने (१९७९) झाला. द लिव्हिंग प्लॅनेट (१९८४), द ट्रायल्स ऑफ लाइफ (१९९०), लाइफ इन द फ्रीजर (१९९३), द प्रायव्हेट लाइफ ऑफ प्लांट्स (१९९५), द लाइफ ऑफ बर्ड्स (१९९८), द लाइफ ऑफ मॅमल्स (२००२-०३), लाइफ इन द अंडरग्रोथ (२००५), लाइफ इन कोल्ड ब्लड (२००८) या त्याच मालिकेतल्या पुढच्या कार्यक्रमांनी बहुतेक सगळ्या महत्त्वाच्या समूहातल्या सजीवांची उत्क्रांती, वर्तन आणि परिसर यांचा अत्यंत व्यापक आणि सखोल वेध घेतला. पृथ्वीवरच्या अनेकानेक पर्यावरणांची सफर घडवताना, प्रेक्षकांना योग्य मार्ग दाखवत या मालिकेच्या वैशिष्ट्यपूर्ण दृश्यात्मक आणि निवेदनशैलीला आकार देण्याचं कामही ॲटनबरो यांनी केलं. लाइफ सीरिजखेरीज, ब्लू प्लॅनेट (२००१), द प्लॅनेट अर्थ (२००६), फ्रोझन प्लॅनेट (२०११), अवर प्लॅनेट (२०१९), वाइल्ड आइल्स (२०२३), ओशन (२०२५), सिक्रेट गार्डन (२०२६), गोरीला स्टोरी (२०२६) या त्यांच्या मालिकाही नावाजल्या गेल्या आहेत.नवनव्या प्रदेशांतली सजीवसृष्टी धुंडाळताना ॲटनबरो यांनी तिथल्या आदिवासी समूहांविषयीच्या मालिकाही तयार केल्या. काही आदिवासी समुदाय इतक्या दुर्गम ठिकाणी राहणारे होते की डेव्हिड ॲटनबरो तिथे पोहोचण्यापूर्वी इतर कुणी त्यांच्या संपर्कात कधीच आलेलं नसावं, असं वाटत होतं. ॲटनबरो यांनी स्वतःला त्यांच्या संस्कृतींमध्ये पूर्ण मिसळून घेतलं. सोलोमन बेटांवर चित्रीकरण करताना त्या लोकांसारखं फक्त कमरेभोवती एक साधं वस्त्र गुंडाळून ते कित्येक दिवस तिथं राहिले. आपल्यापेक्षा संपूर्ण भिन्न अशा जीवनपद्धती समोर आणून, मानवी अनुभवांची विविधता आणि वैश्विकता समजून घेण्यासाठी ॲटनबरो यांनी आपल्यापुढे मदतीचं बोट धरलं आहे, असं द ट्रायबल आय ही मालिका बघताना जाणवत राहतं. कित्येक अनाघ्रात प्रदेश आणि बाहेरच्या इतर मानव समूहांचा, त्यांच्या संस्कृतीचा वाराही न लागलेल्या तिथल्या आदिवासींचं जगणं दाखवताना नैसर्गिक विश्वाविषयीचा प्रेक्षकांचा रस वाढवण्याचं काम या मालिकेनं केलं आहे.तब्बल शंभर वर्षांचं आयुष्य ॲटनबरो यांना लाभलं आहे आणि पंचाहत्तरहून अधिक वर्षांचा व्यावसायिक प्रवास त्यांनी केला आहे. या शतकभरात त्यांनी अनेक नव्या गोष्टी पाहिल्या, अनुभवल्या आणि केल्याही. दूरचित्रवाणी क्षेत्रातल्या अनेक बदलांचे ते केवळ साक्षीदार राहिलेले नाहीत, काही नव्या गोष्टींचं श्रेय त्यांनाच आहे. बीबीसी- टूमध्ये कंट्रोलर म्हणून काम करत असताना रंगीत प्रक्षेपणाचं तंत्रज्ञान युरोपात आलं. ॲटनबरो यांनी जर्मन प्रतिस्पर्ध्यांना मागे टाकून तीन आठवडे आधी बीबीसीला पहिल्या रंगीत प्रक्षेपणाचा मान दिला. यानंतर समीक्षकांनी गौरवलेली, केनेथ क्लर्क या इतिहासज्ञाचं लेखन आणि सादरीकरण असलेली सिव्हिलायझेशन ही मालिका त्यांनी सुरू केली. पाठोपाठ मानवतावादी वैज्ञानिक जेकब ब्रोनोवस्की यांची द ॲसेंट ऑफ मॅन ही मालिकाही ॲटनबरो यांच्याच पुढाकारातून तयार झाली. या प्रतिष्ठेच्या मालिकांमुळे इतिहास, संस्कृती आणि विज्ञान हे विषय पूर्वी कधीच न पाहिलेल्या प्रकारांनी दूरचित्रवाणीच्या पडद्यावर आले आणि अगदी नव्या शैलीतल्या डॉक्युमेंट्रीजचा उदय झाला. मॉन्टी पायथॉन्स फ्लाइंग सर्कस ही जगभरात लोकप्रिय झालेली विनोदी मालिका दूरचित्रवाणीवर आणण्याचं श्रेयही ॲटनबरो यांचंच आहे. मात्र निसर्गविषयक मालिका हीच या सगळ्यातली त्यांची निःसंशय सर्वाधिक मोठी आणि महत्त्वाची कामगिरी आहे.‘‘मी निसर्गसंवर्धनाचा उद्देश मनात घेऊन या मालिका करायला सुरुवात केली नव्हती; निसर्गाची विविध रूपं बघण्याचा निखळ आनंद मी घ्यायचो,’’ असं डेव्हिड ॲटनबरो अनेकदा म्हणाले आहेत. पण काळ पुढे जात राहिला, तसं ज्या प्राण्यांचं आणि अधिवासांचं चित्रीकरण ते करत होते, ते धोक्यात आल्याची जाणीव त्यांना झाली. मग त्यांनी अनेक पर्यावरणीय प्रश्न आपल्या डॉक्युमेंट्रीजमध्ये स्पष्टपणे हाताळले. पण त्यात आरडाओरडा किंवा आक्रोश नव्हता. ‘बघा, निसर्ग किती सुंदर आहे! हे सौंदर्य बघताना त्याला राखण्याची प्रेरणा तुम्हाला मिळेल, अशी आशा आहे,’ असा सौम्य, शांत दृष्टिकोन स्वीकारून ते जगाच्या कानाकोपऱ्यातलं नैसर्गिक विश्व प्रेक्षकांसमोर आणत राहिले. जागतिक तापमानवाढीच्या आव्हानाविषयी बोलताना ते अलीकडेच म्हणाले होते, ‘‘फलक हातात घेऊन निषेध व्यक्त करणारा निसर्गसंवर्धक होणं मला फारसं रुचणार नाही. नैसर्गिक विश्व हेच माझं आयुष्य आहे. पण भोवती जे घडतंय ते पाहिल्यावर मी निषेधाचे फलक हातात घेऊ शकणार नाही.’’ निसर्ग-पर्यावरणविषयक जाणिवा वाढवण्याचा थेट मार्ग ॲटनबरो यांनी निवडला आणि सगळं आयुष्य त्या ताऱ्याच्या दिशेनं ते चालत राहिले. आपल्या भोवतीच्या गूढसुंदर विश्वाविषयीची समजूत वाढावी आणि त्याच्यासोबत सहजीवन जगण्याचा आनंद घेता यावा, यासाठी जगभरातल्या लाखो प्रेक्षकांना इतर कुणाहीपेक्षा जास्त मदत केली असेल तर ती डेव्हिड ॲटनबरो यांनी, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही..Premium|Government Bonds in India : सरकारी कर्जरोख्यांत गुंतवणूक कशी करावी सुरक्षिततेसोबत मिळवा नियमित उत्पन्न.ॲटनबरो वयाच्या तिशीत असताना ऑस्ट्रेलियातल्या ग्रेट बॅरियर रीफ इथं चित्रीकरणासाठी गेले होते. त्यानंतर ६० वर्षांनी २०१५मध्ये वयाच्या एकोणनव्वदाव्या वर्षी ते पुन्हा अत्याधुनिक पाणबुडीतून तिथे गेले. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून निसर्गकथा सांगण्याचा स्वतःचा ध्यास अधोरेखित करत त्यांनी ही सफर केली. अशा प्रकारची पाणबुडी जगातल्या या नामांकित प्रवाळ क्षेत्रात इतक्या खोलीवर प्रथमच उतरली होती. साठ वर्षांपूर्वी केलेल्या कामातून त्यांनी या प्रवाळांचं अद्भुत आणि मोहक जग प्रेक्षकांना दाखवलं होतं, मात्र त्यात अगदी स्पष्ट, उघड असा पर्यावरणीय संदेश नव्हता. पण गेल्या सहा दशकांत प्रवाळांचं विश्व किती बदलून गेलं होतं, हे त्यांनी पाहिलं आणि त्या ऱ्हासाविषयी बोलण्याची गरज त्यांना प्रकर्षानं जाणवली. म्हणूनच ‘‘ग्रेट बॅरियर रीफ मोठ्या धोक्यात आहे. हवामान बदलांनी सामुद्री परिसंस्थेपुढे दुहेरी संकट उभं केलं आहे. समुद्राच्या पाण्याचं वाढणारं तापमान आणि क्षारता प्रवाळांच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण करताहेत. आणि हा धोका सध्याच्या वेगानं वाढत राहिला तर पुढच्या काही दशकांत प्रवाळ संपूर्ण नामशेष होऊन जातील आणि हे संकट संपूर्ण जगाला विळखा घालेल,’’ हे त्यांनी स्पष्ट केलं. पुढे २०१९मध्ये बीबीसीनं क्लायमेट चेंज - द फॅक्ट्स ही त्यांची डॉक्युमेंट्री प्रक्षेपित केली. त्यातही ‘कृतीसाठी पाऊल उचललं नाही तर आपल्या सगळ्या समुदायांचा विनाश अटळ असू शकतो,’ असा इशारा ॲटनबरो यांनी दिला होता. हे इशारे ऐकून सुरुवातीला ॲटनबरो यांचे निष्ठावंत प्रेक्षक थोडे आश्चर्यचकित झाले; पण त्याहूनही अधिक ते कृतीसाठी प्रेरित झाले. त्यांचं कुतूहल ज्या आवाजानं गेली साठ-पासष्ट वर्षं जागवलं होतं, तो आवाज आता ‘पृथ्वीला तुमच्या मदतीची गरज आहे’, असं पुन्हापुन्हा बजावत होता आणि त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत हे प्रेक्षक कृतीसाठी तयार होते.ॲटनबरो यांच्या या सगळ्या मालिकांची निर्मिती होत असताना तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात खूप वेगानं आणि अनेकानेक बदल होत होते. केवळ काळासोबत राहण्याकरताच नव्हे, तर सजीव सृष्टीची स्थितिगती प्रेक्षकांसमोर प्रभावीपणे मांडण्याकरताही या नव्या तंत्रज्ञानाचा ॲटनबरो यांनी सहजतेनं आणि जाणतेपणानं स्वीकार केला. पक्षी-प्राणी-वनस्पती आणि परिसंस्थांचं अचूक, वास्तव दर्शन घडवण्यासाठी आणि आपल्या कथाकथनाला नवे आयाम देण्यासाठी त्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारचं तंत्रज्ञान वापरलं. अत्याधुनिक टाइम-लॅप्स कॅमेऱ्यांच्या साहाय्यानं त्यांनी दुर्मीळ झाडांच्या वाढीचं चित्रण केलं. सुपर स्लो मोशन वापरून अनेक प्राण्यांची हालचाल टिपली. मॅक्रो सिनेमॅटोग्राफी वापरून बुरशी आणि अपृष्ठवंशीय प्राण्यांचे बारकावे जवळून दाखवले. निशाचर प्राण्यांचं विश्व उलगडण्यासाठी इन्फ्रारेड फिल्मिंगचा आणि कमी प्रकाशात प्रभावी चित्रण करणाऱ्या कॅमेऱ्यांचा वापर केला आणि अलक्षित जलसृष्टी प्रेक्षकांसमोर आणण्याकरता अंडरवॉटर फोटोग्राफी उपयोगात आणली. नव्या तंत्रज्ञानाचाच उपयोग करून, खूप दिवस मनात असलेला पृथ्वीवरच्या अगदी पहिल्या प्राण्यांविषयीचा कार्यक्रमही त्यांनी २०१०मध्ये प्रक्षेपित केला. ही सगळीच निर्मिती भव्य म्हणावी अशी आहे. अनेक देशांमध्ये, उष्णकटिबंधीय पर्जन्यवनांपासून खोल महासागरांपर्यंत आणि ध्रुवीय प्रदेशांपासून प्रचंड विस्तार असलेल्या वाळवंटांपर्यंत निरनिराळ्या नैसर्गिक पर्यावरणांमध्ये काही वर्षांचा कालावधी खर्च करून केलेली ही निर्मिती खरोखरच अतुलनीय आहे. ॲटनबरो आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांची अफाट महत्त्वाकांक्षा आणि दुर्दम्य चिकाटी यांमुळेच पृथ्वीवरचे अनेक सर्वाधिक दुर्मीळ सजीव आपण पाहू शकलो आहोत, हे नाकारून चालणार नाही.चित्रीकरणाच्या या प्रक्रियेमध्ये ॲटनबरो यांचा संपूर्ण सहभाग असायचा. दुर्मीळ सजीव आणि त्यांचं क्षणिक वर्तन टिपण्याकरता, त्या त्या क्षेत्रामध्ये तासन््तास संयमानं आणि सजगतेनं घालवणाऱ्या तंत्रज्ञांसोबत ते सतत प्रवास करायचे. अर्थात या मोहक चित्रीकरणाला त्यांच्या साक्षेपी संशोधनाची आणि ओघवत्या निवेदनाची साथ असायची, त्यामुळेच या महत्त्वाकांक्षी मालिकांनी दूरचित्रवाणीच्या निसर्गेतिहास कार्यक्रमांच्या दृकश्राव्य सादरीकरणाची आणि त्यांच्या वैज्ञानिक अवकाशाची परिमाणं वाढवत न्यायला मदत केली. एकूणच लाइफ सीरिजनं प्रचंड मोठ्या जागतिक प्रेक्षकवर्गाचं (सुमारे ५० कोटी) निसर्गभान जागवलं आहे हे पाहता, ॲटनबरो यांच्या कामाचं, त्यांच्या चिकाटीचं आणि निष्ठेचं महत्त्व लक्षात येईल. ‘‘ॲटनबरो यांच्या असामान्य निवेदनाची जोड असलेल्या डॉक्युमेंट्रीज नसत्या तर आम्ही आमच्या आजच्या जागी नसतो,’’ असं अनेक वैज्ञानिक, फिल्ममेकर्स आणि पर्यावरण संवर्धनाच्या क्षेत्रातले कार्यकर्ते सांगतात. हे उद्गार म्हणजे निसर्ग समजून घ्यायला, त्याच्याविषयीचं शिक्षण घ्यायला आणि त्याचं सौंदर्य अनुभवताना त्याचं रक्षण-संवर्धन करायला ॲटनबरो यांनी अनेक पिढ्यांना प्रेरित केलं असल्याचा पुरावा आहे.शंभरी पार केल्यानंतर आजही कार्यमग्न असलेले ॲटनबरो संपूर्ण सजीव सृष्टीचा आवाज झाले आहेत; तज्ज्ञ अभ्यासक असूनही सागरी रहस्यांपासून नव्या प्रजातींपर्यंतच्या प्रत्येक विषयात सहज संवाद साधण्याची, मार्गदर्शकाची त्यांची भूमिका या क्षेत्रामध्ये आजही अपूर्व म्हणावी अशीच आहे. खरंतर या क्षेत्रातल्या प्रत्येक निर्मितीच्या गुणवत्तेसाठी डेव्हिड ॲटनबरो हा प्रमाणीकरणाचा शिक्का ठरावा, इतका त्यांच्या या कार्यक्रमांचा दर्जा अत्युच्च राहिला आहे.निसर्गाचं अलौकिक सौंदर्य दाखवून आणि लाखो प्रेक्षकांच्या मनात निसर्गजाणिवा जागवून ॲटनबरो थांबलेले नाहीत. सात-साडेसात दशकांच्या आपल्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत, मानवी उद्योग-व्यवहारांमुळे धोक्यात आलेल्या वन्यजीवांच्या आणि नैसर्गिक अधिवासांच्या रक्षणासाठी जे आंतरराष्ट्रीय प्रयत्न सुरू झाले, त्यांचा ते कायम पुरस्कार करत आले आहेत. ते ब्रिटिश सरकारच्या नेचर कॉन्झर्वन्सी काउन्सिलचे १९७३ ते १९८२ या काळात सदस्य होते. वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचरची (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) इंग्लंड शाखा, रॉयल बोटॅनिकल गार्डन, क्यू आणि ब्रिटिश म्युझियम या संस्थांचे विश्वस्त होते. नंतरच्या काळात ते डब्ल्यूडब्ल्यूएफचे सदिच्छादूतही राहिले आहेत. द वाइल्ड लाइफ ट्रस्टचे प्रेसिडेंट एमेरिटस म्हणून त्यांनी काम केलं आहे. लंडनच्या नॅचरल हिस्ट्री म्युझियमच्या व्हर्च्युअल रिॲलिटी प्रोजेक्टमध्ये त्यांचा सहयोग होता. अलीकडच्या काळात संस्थात्मक कामापेक्षा निसर्गरक्षण-संवर्धनाचं काम करणाऱ्यांना मार्गदर्शन, सल्ला-पाठिंबा देण्यावर त्यांचा मुख्य भर आहे. एकविसाव्या शतकात उग्र झालेल्या हवामान बदलाच्या प्रश्नामुळे मानव आणि मानवेतर सृष्टीला निर्माण झालेला धोका लक्षात घेऊन आपल्या कामात त्यांनी हवामान बदल हा विषय केंद्रस्थानी आणला आणि २०२१च्या युनायटेड नेशन्स क्लायमेट चेंज कॉन्फरन्स (कॉप २६), वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम यांसारख्या व्यासपीठांवर वेगवेगळे राष्ट्रप्रमुख आणि इतर महत्त्वाच्या व्यक्तींना उद्देशून बोलताना, हे बदल रोखण्यासाठी ठोस कृती करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली..डेव्हिड ॲटनबरो यांनी अनेक पुस्तकंही लिहिली आहेत. बरीच पुस्तकं त्यांच्या दूरचित्रवाणी मालिकांची सोबत करणारी आहेत. आत्मचरित्रात्मक लेखनही त्यांनी पुष्कळ केलं आहे. लाइफ ऑन एअर ः मेमुआर्स ऑफ अ ब्रॉडकास्टर, ॲडव्हेंचर्स ऑफ अ यंग नॅचरलिस्ट ः द झू क्वेस्ट एक्स्पिडिशन्स, जर्नीज ऑफ द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड ः फर्दर ॲडव्हेंचर्स ऑफ अ यंग नॅचरलिस्ट या पुस्तकांतून त्यांनी आपला प्रवास ‘अक्षर’ करून ठेवला आहे. डॉक्युमेंट्रीजमधलं दृश्यभान थोडा वेळ दूर ठेवून त्यांचे विचार, त्यांच्या आठवणी आणि त्यांचं सृष्टीविषयीचं अथांग कुतूहल शांतपणे आपल्या मनात उतरवत नेण्याची संधी त्यांच्या पुस्तकांनी आपल्यासमोर ठेवली आहे.डेव्हिड ॲटनबरो यांच्या या प्रचंड आणि बहुस्तरीय कामाची दखल घेऊन अनेक राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय मानसन्मान त्यांना मिळाले. दूरचित्रवाणीचे निवेदक म्हणून आठ वेळा बाफ्ता, तीन वेळा एमी अवॉर्ड त्यांना मिळणं तर साहजिकच होतं. पण त्यांनी नैसर्गिक विश्वासाठी केलेल्या कामासाठीही परफेक्ट वर्ल्ड फाउंडेशन अवॉर्ड, प्रिन्स ऑफ ऑस्ट्रियाज अवॉर्ड फॉर सोशल सायन्सेस, संयुक्त राष्ट्रांचं एन्व्हायर्न्मेंट प्रोग्रॅम चॅम्पियन्स ऑफ द अर्थ लाइफटाइम अचिव्हमेंट अवॉर्ड, इंदिरा गांधी शांतता पारितोषिक असे अनेक पुरस्कार आणि सन्मान त्यांना लाभले. पण याहून मोठा सन्मान म्हणजे त्यांच्या कामाचा गौरव म्हणून वैज्ञानिकांनी पन्नासहून अधिक सजीवांना ॲटनबरो यांचं नाव दिलं आहे. बेडूक, मांसभक्षक वनस्पती, दुर्मीळ मोठे वृक्ष, चतुरासारखे कीटक, जीवाश्म झालेले समुद्रातले महाकाय सरपटणारे प्राणी अशा नामशेष झालेल्या काही प्रजातींना आणि जगभरातल्या काही जिवंत प्राण्यांनाही त्यांचं नाव मिळालं आहे. निसर्ग अभ्यासकाचा याहून मोठा सन्मान कुठला असणार?सजीव सृष्टीचे नवनवोन्मेष शोधत, त्यांचं मानवी आयुष्यातलं महत्त्व स्पष्ट करत, माणूस आणि सृष्टी यांच्यातल्या नात्याला पुन्हापुन्हा उजाळा देत ॲटनबरो यांनी शंभर वर्षांचा टप्पा पार केला आहे. गीतेच्या आठव्या अध्यायात कवी हा शब्द, सर्वसामान्य माणसांना जे उमगत नाही, ते सत्य जाणणारा ज्ञानी, या अर्थानं वापरलेला आहे. हे लक्षात घेतलं तर डेव्हिड ॲटनबरो हे निसर्ग‘कवी’ आहेत, असंच म्हणायला हवं. त्यांना सृष्टीचा गाभा समजला, तिचा अनाहत नाद त्यांनी ऐकला आणि तिच्या रूप-रस-गंधांचा अनुभव घेताना तिच्या जिवंतपणाचं आणि संतुलनाचं मोल त्यांनी अचूक जाणलं. शंभर वर्षांच्या आपल्या प्रवासात तिचं बदलत गेलेलं रूपही त्यांना लख्ख दिसलं. म्हणूनच तिच्यावर आलेल्या संकटांची नेमकी चाहूल त्यांना लागली आणि आपल्याला ते सावध करत राहिले. अशा सजग विद्वानाचं ऋण फेडायचं तर त्याची हाक आपण ऐकायला हवी. कारण जगभरातल्या निसर्ग-पर्यावरणावर आज आलेली काजळी दूर करण्याची ताकद असलेली अशी दीर्घायु, जाणती माणसंच आपल्याला आणि मानवेतर सृष्टीलाही निरंजन जगण्याचं आश्वासन देत राहतात.लेखिका पुणेस्थित पर्यावरण अभ्यासक, ललित लेखिका, बालसाहित्यकार आणि अनुवादिका आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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