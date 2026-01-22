Premium|Film Making Journey : पत्रातून पडद्यावर उतरलेलं प्रेम; ‘डिअर फ्लेमिंगो’चा प्रवास

गजानन आव्हाळेपहिल्यांदाच फिल्म करत होतो, बरेच प्रश्न होते डोक्यात. माझ्याकडे कॅमेरा नाहीय, फोननं शूट करणं जमेल का? एडिटिंगचं कसं करायचं? आणि सगळ्यात मोठा प्रश्न होता साउंड डिझायनिंगचा. मला तेव्हाही वाटलेला आणि अजूनही किचकट वाटणारा भाग म्हणजे साउंड डिझाईन. पण त्याला अजून बराच वेळ होता. सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न होता, पत्रात काय लिहायचं आणि कुणाला लिहायचं...?अक्षय इंडीकर सरांच्या सिनेमा लॅब या फिल्ममेकिंग वर्कशॉपमध्ये असाइनमेंट म्हणून फिल्म तयार करायची होती. या वर्कशॉपमध्ये प्रत्येकालाच एक फिल्म तयार करावी लागते ह्याची आधीच कल्पना असल्यामुळे एक स्क्रिप्ट डोक्यात तयार होती आणि त्यावरच एक शॉर्ट फिल्म करण्याचा विचार होता. वाटलं, आता फक्त व्हिडिओ शूट करायचा आणि एडिटिंग केलं की फिल्म रेडी! पण तिथंच विषय पलटला. आम्हाला फिल्म कशी करायची आणि त्यातून काय अपेक्षित आहे ह्याबाबतीत सूचना मिळाल्या. कुणालाही, कशालाही, कोणत्याही भाषेत पत्र लिहायचं, तीच तुमची स्क्रिप्ट. ते पत्र स्वतःच्याच आवाजात रेकॉर्ड करायचं, आवाजात फार चढ-उतार न ठेवता; आणि मग नंतर व्हिडिओ शूट करायचा. या सगळ्या सूचना मिळाल्या वर्कशॉपच्या तिसऱ्या दिवशी. त्यामुळे माझी आधीची फिल्म डोक्यातल्या डोक्यात गुंडाळावी लागली..Premium|Indian cinema 2000s : रुपेरी पडद्याची रुपेरी झलक!.आता प्रश्न होता, कुणाला किंवा कशाला पत्र लिहायचं? फिल्म क्लीन आणि सरळ दिसावी हे डोक्यात फिक्स होतं, म्हणून वाटलं मेट्रोला पत्र लिहावं. थोडं उपहासात्मक, राजकीय, सामाजिक वगैरे लिहिता येईल आणि शूट करणंही सोपं जाईल. पण लिहायला फार काही सुचलं नाही. मेट्रो सुटली ह्यातून. मागे एकदा कधीतरी, कुणीतरी ‘तुझे हात सुंदर आहेत!’ असं बोलल्याचं अधूनमधून आठवत राहतं, ते तेव्हाही आठवलं; वाटलं हातांना हातांवरच पत्र लिहावं. हातांचे वेगवेगळे शॉट्स घेता येतील, सुंदर दिसेल. या फिल्ममेकिंगच्या प्रोसेसमध्ये एक कळलं, की जर तुमच्या डोक्यात चित्रं तयार होत नसतील, तर फिल्म तयार करणं प्रचंड अवघड जाऊ शकतं. कदाचित जवळ जवळ अशक्यच. माझ्या डोक्यात हातांबद्दल अर्धवटच चित्र तयार होत होतं. वाटलं हातांचं पुढे काही होणार नाही. म्हणून हात मागे घ्यावे लागले.पहिल्यांदाच फिल्म करत होतो, बरेच प्रश्न होते डोक्यात. माझ्याकडे कॅमेरा नाहीय, फोननं शूट करणं जमेल का? एडिटिंगचं कसं करायचं? आणि सगळ्यात मोठा प्रश्न होता साउंड डिझायनिंगचा. मला तेव्हाही वाटलेला आणि अजूनही किचकट वाटणारा भाग म्हणजे साउंड डिझाईन. पण त्याला अजून बराच वेळ होता. त्याआधी सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न होता, पत्रात काय लिहायचं आणि कुणाला लिहायचं?.मी माझ्या बायकोला, सायलीला अधूनमधून पत्र लिहीत असतो. इंग्रजीतून. वाटलं ह्यावेळेस मराठीतून पत्र लिहूयात तिलाच. बरेच दिवस झाले होते तिला पत्र लिहून आणि त्यात ही चांगली संधी चालून आली होती. वाटलं आता अतिशय सुमार दर्जाची जरी फिल्म झाली आणि कुणालाही जरी नाही आवडली, तरी बायकोला आवडेल. प्रश्न मिटला. तिसऱ्या दिवशी वर्कशॉपवरून घरी येईपर्यंत पत्र डोक्यात तयार होतं. घरी आल्यावर लिहून काढलं. सहज वाचून रेकॉर्ड करून बघितलं, तर ते रेकॉर्डिंग दीड मिनिटांच्या वर जायला तयार नव्हतं. पण तरी त्यात काहीच बदल नाही केले.पुन्हा तेच प्रश्न, फोननं शूट केलं तर कसं होईल? एडिटिंगचं काय करायचं? साउंड डिझाईन जमेल का? विचारात असतानाच रात्री वर्कशॉपमधल्याच मित्राचा, गणेशचा फोन आला. तो विचारत होता, फिल्मचं कसं करणार? त्याला सगळी परिस्थिती सांगितली. त्यानंही त्याची परिस्थिती सांगितली. त्याचेही प्रश्न होतेच. तो म्हणाला माझ्याकडे कॅमेरा आहे, मी तुला शूटिंग आणि एडिटिंगला मदत करतो. पण मला तुझी डायरेक्शनला आणि थोडीफार लिखाणालाही मदत लागेल. झालं. मोठे मोठे प्रश्न सुटले! डील डन..वर्कशॉपमध्ये अक्षय सरांनी अनेक चित्रपट दाखवले. ज्या चित्रपटांमध्ये कॅमेरा स्थिर होता आणि वस्तू हलत होत्या, ते चित्रपट जास्त आवडले. गरज नसेल तर कॅमेरा हलवायचा नाही, हे कळलं. माझ्या फिल्ममध्ये सगळे शॉट्स स्टेडी घ्यायचे हे निश्चित केलं. गरज पडल्यास थोडंफार झूम इन आणि झूम आउट करू, त्यापलीकडे काही नको, असं ठरवलं.सगळं शूट घरातच करणार होतो. सायलीच्या दैनंदिन कामाचंच शूट करायचं होतं. कारण स्क्रिप्ट तशीच होती. दुसऱ्या दिवशी हवे तेवढे शॉट्स घेतले. बरेच रिटेक झाले. अंगात ‘डायरेक्टर’ आला होता. हे डावीकडे घे, ते उजवीकडे घे अशा बऱ्याच सूचना देत होतो. ते सगळं रेकॉर्ड झालं. दरम्यान एक कळलं, की डोक्यात जे चित्र आहे ते पटावर उतरवताना बऱ्याच गोष्टी बदलतात. जे चित्र डोक्यात रंगवलंय त्यावर विश्वास ठेवून, जी चौकट डोक्यात तयार केलीय त्यातच खेळावं लागतं. आणि हेही खरंय की चांगल्या बदलांना चौकट न मोडता, चित्र न बदलू देता जागा द्यावी लागते. वेळोवेळी हवे ते बदल करत सगळं शूट झालं. गणेश आणि मी एडिटिंगला बसलो तेव्हा कळलं, की मी सूचना न देता तोंड बंद ठेवलं असतं, तर सगळे आवाज नॅचरलीच व्यवस्थित रेकॉर्ड झाले असते..Premium|cinema trend in India : ओटीटीच्या युगात भारतीय सिनेमाचा नवा अध्याय.शेवटी जे करण्याची भीती वाटत होती तेच करावं लागलं. फॉली रेकॉर्डिंग. फुलाच्या जमिनीवर पडण्याचा, पडदा सरकण्याचा, बरण्या एकमेकांवर आदळण्याचा, झाडूचा, ड्रॉव्हरचा असे सगळे आवाज पुन्हा रेकॉर्ड करावे लागले आणि योग्य ठिकाणी ते टाकावे लागले. आवाजाचे लेअर्स कसे हाताळायचे आणि आवाजाला प्रभावीपणे कसं वापरायचं ते यातून कळलं. आवाज व्यवस्थित जागी बसले तेव्हा खूश झालो. जे काम टाळण्याचा प्रयत्न करत होतो त्याच कामानं जास्त आनंद दिला.आम्हाला जे काम आधी करायला तयार झाल्यावर गरज आहे तिथं शब्द टाकत गेलो आणि सव्वादोन मिनिटांची फिल्म तयार झाली. सरांना फिल्म पाठवली तेव्हा त्यांनी फॉलीचा आवाज कमी करा, ॲम्बियन्ससोबत खेळा आणि मिस्ट्री तयार करण्याचा प्रयत्न करा असे बदल सांगितले. त्या बदलांपैकी फक्त फॉलीचे आवाज तेवढे कमी केले आणि बाकीची फिल्म तशीच ठेवली. गणेशची फिल्म करताना आधी केलेल्या सगळ्या चुका टाळता आल्या आणि काही गोष्टी नव्यानं शिकलो. चांगला फिल्ममेकर वेळेसोबत खेळू शकतो एवढं नक्की. चित्रपटात शांतता निर्माण करून वेळ संथ करता येतो हे कळलं. माझ्या मते माझी फिल्म ठीकठाक झाली होती. सरळ, साधी, पण प्रामाणिक फिल्म. सोशल मीडियावर फिल्म अपलोड करण्याची इच्छा नव्हती, पण सरांच्या आग्रहामुळे अपलोड केली आणि अतिशय अनपेक्षित प्रतिसाद मिळाला! फिल्म पर्सनल असल्यामुळे अनेकांना भावल्याचं कळलं. आपली कहाणी जगाला सांगण्यासाठी आपल्याकडे चित्रपटासारखं प्रभावी माध्यम आहे ह्याचा आनंद वेगळाच! भविष्यात माझ्या शब्दांना पडद्यावर हलताना बघण्याची इच्छा आहे..खरंतर फक्त चित्रपट बघावा कसा हे समजून घेण्यासाठी मी वर्कशॉपला गेलो होतो आणि स्वतःची छोटीशी फिल्म तयार करून बाहेर पडलो. बायकोला पत्रं लिहिताना ज्या शब्दांनी सुरुवात करायचो, तेच शब्द फिल्मचं टायटल झाले - डिअर फ्लेमिंगो!गजानन आव्हाळे पुणेस्थित लेखक व कवी आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.