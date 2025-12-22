Premium|Decluttering : नको ते सोडा, हवे ते जपा; आईने दोन दिवसांत बदलले लेकाचे घर आणि आयुष्य

राधिका परांजपे-खाडिलकर ‘‘तुला काय नकोय ते ओळख, ज्या गोष्टी टाकूनच देण्यायोग्य आहेत त्यात नस्ती भावनिक गुंतवणूक होऊ देऊ नकोस. काय वेळीच सोडायचं, काय टाकायचं आणि काय जपून ठेवायचं हे एकदा शिकलास, की सोपं होईल सगळं,’’ आपली आई फक्त साफसफाईबद्दल बोलत नाहीये हे त्याला उमजलं होतं. शहाण्याला शब्दाचा मार हे तिचं तंत्र तो लहानपणापासून बघत होता.दगदगीचा दिवस खरंतर त्याच्यासाठी नवा नव्हताच. रोज मरमर करत वीस-पंचवीस किलोमीटर जायचं, बॉसची कटकट ऐकून घरी यायचं, जेवायचं, झोपायचं, झालंच तर एखाद्या वीकेंडला मित्रांबरोबर बाहेर जायचं एवढंच काय ते जगणं. चाकरमानी आयुष्याच्या नावाखाली, ‘हे सगळं सगळ्यांच्या वाट्याला येतंच’ असं म्हणत रोजची कुतरओढ थोडीफार सहन करायची, हा त्याचा दिनक्रम. एव्हाना त्याचंही काही वाटेनासं झालं होतं त्याला. .पण आजचा दिवस थोडा जास्त दगदगीचा होता. दोनेक महिन्यापूर्वी भाड्यानं घेतलेल्या त्या घरात आई आज पहिल्यांदाच येणार होती. तिला स्टेशनवर घेण्यासाठी आणखी काही किलोमीटर जायचं होतं. ट्रॅफिक लागलं तरी चिडचिड करायची नाही हे मनोमन ठरवूनच निघाला तो. स्टेशनवर पोहोचला तर आई हातात तिची नेहमीची बॅग धरून, टापटीप इस्त्री केलेली साडी नेसून आणि या कानापासून त्या कानापर्यंत पसरणारं हसू घेऊन उभी असलेली दिसली. ‘हिला नुसतं बघूनच किती शांत वाटतं ना!’ तो विचार करत, आईशी काहीबाही गप्पा मारत ट्रॅफिकमधून घरी कधी पोहोचला त्याला समजलंही नाही.घरात पाऊल ठेवतानाच आई दारातच काहीशी थबकली. तसं बघायला गेलं तर घर छान होतं. फर्निचरही सुटसुटीत होतं. छान मोठा सोफा होता, पण कपड्याच्या ढिगानं झाकला गेला होता. पांढरंशुभ्र टेबल होतं, पण त्यावर जुन्या मासिकांचे गठ्ठे आणि त्यांच्यावर बसलेली धूळही होती. हॉलच्या कोपऱ्यात ऑनलाइन मागवलेल्या पॅकेजेसची रिकामी खोकी तशीच पडून होती... ‘मी शिकवलं नाही, की हा विसरलाय, की आणखी काही कारण आहे?’ खोलीत जागा मिळेल तिथं बॅग ठेवत ती विचार करत होती..Premium|Resort Mental Reset : अनुभव ज्याचे-त्याचे.जेवण झाल्यावर न राहावून तिनं विषय काढलाच.‘‘काही झालंय का, कसला त्रास होतोय का रे?’’ त्याला अर्थातच तिच्या प्रश्नाचा रोख कळला.‘‘नाही होत गं मला मॅनेज... ऑफिसमध्ये नुसता वैताग! आणि घरी येईपर्यंत खूप कंटाळतो मी. नाही वाटत मला काही आवरावंसं. सुरुवातीला व्हायची मलाही इच्छा घर छान डेकोरेट करायची, जरा झाडं वगैरे लावायची, मी यूट्यूबवर काय काय व्हिडिओसुद्धा बघून ठेवले होते. पण इच्छाच नाही होत हल्ली. उलट सारखी चिडचिडच होते. आधीच वेळ नसतो...’’ तो काहीबाही बडबडत राहिला. फार काही बोलली नाही ती तेव्हा त्यावर.दुसऱ्या दिवशी किचनमधल्या पसाऱ्यात तिनं कसाबसा चहा केला. तो ऑफिसला गेल्यावर निवांत बसण्यासाठीही त्या हॉलमध्ये जागा नव्हती. तिनं उरलेला चहा संपवला आणि सरळ कामाला लागली. सोफ्यावरच्या ढिगाची विल्हेवाट लावली. काही कपड्यांच्या घड्या घातल्या, काही मशिनला लावले. पांढऱ्या टेबलावर धूळ खात पडलेली मासिकं रद्दीत टाकली. तुटलेले चार्जर टाकून दिले. बाहेरून मागवलेल्या खाण्याच्या रिसीट्स एकत्र करून फेकून दिल्या. कोपऱ्यात ऑनलाइन मागवलेल्या पॅकेजेसचे पडून राहिलेले बॉक्सेस टाकून दिले. त्याचा नक्की प्रॉब्लेम काय होतोय हे त्याच्या कचऱ्यातून तिला समजत होतं. आईच ती, कळणारच तिला कचऱ्यातूनसुद्धा! ‘प्रश्न त्याला होत नसलेल्या वेळेचा नाहीच मुळी...’ ती दिवसभर दिसेल ते आवरत राहिली. वर्षानुवर्षं न वापरलेल्या पण कपाटात कोंबून ठेवलेल्या कपड्यांची विल्हेवाट लावली, कपाट आवरून झालं, खोलीत इकडेतिकडे पडलेल्या असंख्य वस्तूंना, ज्यांना अजूनपर्यंत ठरावीक अशी जागाच मिळाली नव्हती, त्यांना जागा करून दिली... तिच्या स्वभावातली शिस्त आता घरभर पसरली होती..संध्याकाळी तो घरी येईपर्यंत सगळं घर नव्यासारखं दिसू लागलं होतं. आत आल्या आल्या त्याला क्षणभर आनंद झाला. पण अगदी क्षणभरच. आई आपल्याकडे आल्यावर आराम करायचं सोडून दिवसभर आपला पसारा आवरत बसली हे जाणवून तो खजिल झाला. शरम वाटू लागली.‘‘कशाला केलंस? मी केलं असतं ना...''''आता यापुढे तूच करायचंयस, मी एकदाच करून दिलंय!''''हो करेनच, पण रोज रोज होत नाही गं...''''रोज करायचंच नाहीये राजा, हातात घेतलेली वस्तू त्या त्या वेळी जागेवर ठेवायचीये फक्त. सुरुवातीला फक्त थोडी शिस्त लावून घे. मग इच्छा होईल ना हळूहळू!''''हं...''''आणि आवराआवरीकडे आणखी एक काम म्हणून बघायची घोडचूक करू नकोस कधीच! तुझ्या रोजच्या दगदगीतून शांत होण्याचा एक मार्ग म्हणून बघ त्याकडे. किती फरक पडेल बघ! आज कसं प्रसन्न वाटलं तुला घरात आल्या आल्या...''''ते तू आहेस म्हणून वाटलं गं...'' तो तिचं बोलणं मधेच तोडत मस्का मारत म्हणाला.''मी काय आयुष्यभर पुरणार आहे का? आणि या गोष्टी तुझ्या तुला शिकून घ्यायलाच हव्यात ना!'' ती काही चेष्टेच्या मूडमध्ये नव्हती.''तूच शिकव मला, कुठून सुरुवात करायची तेच कळत नाही मला कधीकधी.''''सुरुवात ना? नकोय ते सोडून द्यायची सवय लाव! एकंदरच. खूप गोष्टी सुरळीत होतील.''''यू मीन डिक्लटरिंग?.''ते काय मला तुझे शब्द कळत नाहीत. तुला काय नकोय ते ओळख, ज्या गोष्टी टाकूनच देण्यायोग्य आहेत त्यात नस्ती भावनिक गुंतवणूक होऊ देऊ नकोस. काय वेळीच सोडायचं, काय टाकायचं आणि काय जपून ठेवायचं हे एकदा शिकलास, की सोपं होईल सगळं.''आपली आई फक्त साफसफाईबद्दल बोलत नाहीये हे त्याला उमजलं होतं. शहाण्याला शब्दाचा मार हे तिचं तंत्र तो लहानपणापासून बघत होता. ती तिच्या स्वभावानुसार बराच वेळ बोलत राहिली. तो मन लावून ऐकत राहिला. तिचं बोलून झाल्यावर त्यानं दोघांचे कॉफीचे मग आत नेऊन धुऊन ठेवले. 'चला सुरुवात तर होतीये...' तिला जरा शांत झोप लागली.दोन दिवसांनी आईची निघायची वेळ आली तसा तो खोलीतून तिची बॅग घेऊन आला, तिला नमस्कार केला.''जास्त काळजी करून नकोस हं. जमेल तुलापण ते डिक्लस्टर का काय ते...''''डिक्लटर गं आई... आणि नक्की जमवेन मी!''तो शब्दही धड माहीत नसलेली त्याची साधीभोळी, पण शिस्तप्रिय आई दोनच दिवसांत त्याचं केवळ घरच नाही, तर मनही डिक्लटर करून माघारी निघाली होती.. 