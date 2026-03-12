Premium|Machine Learning History : मशिन लर्निंगचा इतिहास; यंत्रांच्या शिकण्याची क्रांती

डॉ. अनघा केसकरएआय विकासामध्ये महत्त्वाची भूमिका असलेल्या तज्ज्ञ प्रणालींच्या मर्यादा लक्षात आल्यानंतर संशोधकांनी एक मूलभूत प्रश्न स्वतःला विचारला - यंत्राला आपण सगळी उत्तरं नियमांच्या रूपातच सांगायची का? की त्याला उदाहरणांमधून स्वतः शिकता येईल? यातूनच मशिन लर्निंगच्या दिशेनं विचार सुरू झाला. याचं श्रेय प्रामुख्यानं टॉम मिशेल यांना दिलं जातं. या प्रणालीसाठी प्राथमिक संशोधन १९५० ते १९८० या दशकात झालं होतं. त्यामध्ये प्रयोग मात्र १९९० ते २००० दरम्यान सुरू झाले. .मशिन लर्निंगमध्ये संगणकाला थेट नियम देण्याऐवजी मोठ्या प्रमाणात डेटा पुरवला जातो. त्या डेटामधील पॅटर्न, संबंध आणि नियम संगणक स्वतः शोधतो. उदाहरणार्थ, हजारो एक्स-रे चित्रं दाखवली, की संगणक हळूहळू ‘हे निरोगी फुप्फुस, हे आजारी’ असा फरक ओळखायला शिकतो. म्हणजेच काय करायचं सांगण्याऐवजी, कसं शिकायचं हे प्रोग्रॅम स्वतः ठरवतो. याचाच पुढचा टप्पा म्हणजे ‘डीप लर्निंग’. इथं मानवी मेंदूतील न्यूरॉन्सच्या रचनेपासून प्रेरणा घेऊन तयार केलेली न्यूरल नेटवर्क्स वापरली जातात. या नेटवर्क्समध्ये अनेक थर असतात, म्हणूनच त्याला डीप लर्निंग असं म्हणतात. हे थर साध्या गोष्टींपासून म्हणजेच रेषा, आकार, आवाजाचे टोन्स यांपासून सुरुवात करून हळूहळू अधिक गुंतागुंतीच्या संकल्पना जसं चेहरा, शब्दांचा अर्थ, वस्तू ओळखतात. सन १९८०-१९९०मध्ये न्यूरल नेटवर्क्सची सुरुवात झाली असली, तरी २००६नंतर जेफ्री हिंटन आणि त्यांच्या चमूनं केलेल्या यशस्वी प्रयोगांमुळे या प्रयत्नांना भरीव स्वरूप आलं. त्यांना डीप न्यूरल नेटवर्क्सचे जनक मानलं जातं. यान लेक्युन यांनी सीएनएन (कन्व्होल्युशनल न्यूरल नेटवर्क्स) या क्षेत्रात महत्त्वाचं संशोधन केलं. येशुआ बेंगिओ यांच्याकडेही डीप लर्निंगमधील संशोधनाचं श्रेय जातं..Premium|Generational Bonding: ज्येष्ठ आणि युवा पिढीतील संवादाचा सेतू: 'अनुभव भारत' उपक्रमाची प्रेरणा.‘डीप माइंड टीम’चे डेमिस हसाबिस आणि डेव्हिड सिल्व्हर यांचीही नावं या संदर्भात घेतली पाहिजेत. त्यांनी निर्माण केलेले अल्फागो आणि अल्फाझिरो हे गेम्स फार लोकप्रिय झाले. रिचर्ड सटन यांनी रीइन्फोर्स्ड लर्निंग क्षेत्रात संशोधन केलं. ॲन्ड्रयू बार्टो यांनी रीइन्फोर्स्ड लर्निंगसंबंधी प्रत्यक्षात वापरता येतील अशी अल्गोरिदम्स विकसित केली. या सर्वांची नावं घेतल्याशिवाय एआयचा इतिहास पूर्ण होणार नाही. यांच्यामुळेच आज संगणक आपल्याला आश्चर्यकारक गोष्टी करताना दिसतो. तो फोटोमधले माणसांचे चेहरे ओळखतो. एखाद्या वाक्याचं, परिच्छेदाचं भाषांतर करतो. आवाज ओळखतो आणि आपल्या प्रश्नांना सुसंगत उत्तरंही देऊ शकतो.गेम्स, रीइन्फोर्समेंट लर्निंग आणि मोठी झेपएआय प्रगतीत व्हिडिओ गेम्स हे रंजक वळण आलं. गेम खेळताना यंत्राला खेळाचे नियम माहीत असतात, पण योग्य निर्णय घेण्यासाठी त्याला चुका करत करत शिकायचं तंत्र (ट्रायल ॲण्ड एरर) अवगत करावं लागतं. या पद्धतीनं यंत्र शिकत जातं. यालाच रीइन्फोर्समेंट लर्निंग म्हणतात. योग्य निर्णयाला बक्षीस आणि चुकीच्या निर्णयाला दंड दिला जातो. हळूहळू यंत्र स्वतः जिंकण्याची रणनीती विकसित करतं. याच पद्धतीनं काही एआय प्रणालींनी बुद्धिबळ, गो आणि अत्यंत गुंतागुंतीचे व्हिडिओ गेम्स माणसांपेक्षाही चांगल्या क्षमतेनं खेळून दाखवले. बुद्धिबळ आणि स्वयंशिक्षण या संदर्भात आर्थर सॅम्युअल यांचं नाव महत्त्वाचं मानलं जातं. आता यंत्र फक्त दिलेल्या उदाहरणांवरून नाही, तर स्वतःच्या अनुभवातून शिकू लागलं, म्हणून हा टप्पा महत्त्वाचा होता..चिप्सची क्रांती : जीपीयू आणि टीपीयूपण हे सगळं कशामुळे शक्य झालं? या सगळ्या पद्धतींसाठी प्रचंड गणिती आकडेमोडींची आवश्यकता असते. इथंच जीपीयू (ग्राफिक्स प्रोसेसिंग युनिट) आणि पुढे खास एआयसाठी तयार केलेल्या टीपीयू (टेन्सर प्रोसेसिंग युनिट) यांनी क्रांती घडवली. मुळात जीपीयू हे गेम्समधील ग्राफिक्स झपाट्यानं दाखवण्यासाठी तयार केलं गेलं. पण त्याची रचना अशी होती, की एकाच वेळी हजारो गणना करता येतात. संशोधकांच्या लक्षात आलं - हेच तर न्यूरल नेटवर्क्ससाठी हवं आहे! त्यामुळे एआयचं प्रशिक्षण वेगानं, मोठ्या प्रमाणावर आणि अधिक अचूकपणे होऊ लागलं. परिणामतः चिप तयार करणाऱ्या अनेक कंपन्या भरभराटीला आल्या. डेटा सेंटर्स वाढली आणि एआय उद्योग हे एक स्वतंत्र, प्रचंड मोठं आर्थिक क्षेत्र म्हणून उदयाला आलं.यशामागची नवी अडचण : ऊर्जा आणि वीजमात्र प्रत्येक प्रगतीबरोबर नवी अडचणही येते. आजची मोठी एआय मॉडेल्स चालवायला आणि शिकवायला प्रचंड वीज आणि ऊर्जा लागते. डेटा सेंटर्स म्हणजे अक्षरशः वीज गिळणारी यंत्रणाच झाली आहेत. भविष्यात एआय अधिक शक्तिशाली होत गेला, तर ऊर्जेची कमतरता मोठी अडचण ठरू शकते, अशी चिंता अनेक तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. म्हणजेच, बुद्धिमान यंत्र तयार करण्याची शर्यत आता फक्त संगणकशास्त्रापुरती राहिलेली नाही; ती ऊर्जा, पर्यावरण आणि धोरण यांच्याशीही जोडली गेली आहे..एआय - सुसंधी की धोक्याचा इशारा?भविष्यातील एआयच्या परिणामांबाबत विचारवंतांत मतभेद दिसतात. तंत्रज्ञान विश्वातील काही दिग्गजांच्या मते, भविष्यात कष्टाची, कंटाळवाणी आणि धोकादायक कामं यंत्रं मोठ्या प्रमाणावर करतील. माणसाला उपजीविकेसाठी रोज जिवापाड झगडावं लागणार नाही; उलट त्यांना सर्जनशीलता, कला, संशोधन आणि आत्मउन्नती यासाठी अधिक मोकळा वेळ उपलब्ध होईल. त्यांच्या दृष्टीनं एआय मानवी समाजासाठी एक मोठी संधी आहे.मात्र त्याचवेळी या क्षेत्रात अनेक वर्षं संशोधन केलेले काही तज्ज्ञ एआयच्या धोक्यांबाबत गंभीर इशारे देताना दिसतात. डीप लर्निंगचे जनक जेफ्री हिंटन यांनी तर या विषयावर मोकळेपणानं बोलता यावं म्हणून गुगलमधील आपलं पद सोडलं, असं सांगितलं जातं. येशुआ बेंगिओ आणि स्टुअर्ट रसेल यांसारखे संशोधकही एआयवरील नियंत्रण, सुरक्षितता आणि मानवी हिताबाबतचे एआयचे परिणाम पडताळून पाहणं या मुद्द्यांवर सातत्यानं जनसामान्यांचं लक्ष वेधत आहेत. त्यांची भीती सवंग किंवा भावनिक नाही, तर दीर्घ संशोधनातून आलेली आहे. थोडक्यात, एकीकडे एआय मानवी आयुष्य सुलभ करणारी अभूतपूर्व संधी आहे, तर दुसरीकडे ती संधी जबाबदारीनं आणि सावधपणे हाताळण्याची गरजही तितकीच मोठी आहे. म्हणूनच एआयचं भविष्य हे फक्त उत्साहाचं नाही 