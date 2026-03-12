Premium|Machine Learning History : मशिन लर्निंगचा इतिहास; यंत्रांच्या शिकण्याची क्रांती

साप्ताहिक

Artificial Intelligence : मशिन लर्निंग आणि डीप लर्निंगमधील क्रांतीमुळे कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानवी मेंदूप्रमाणे विचार करू लागली आहे; मात्र या प्रगतीसोबतच ऊर्जा टंचाई आणि सुरक्षिततेचे गंभीर प्रश्न निर्माण झाले असून तज्ज्ञांनी सावधगिरीचा इशारा दिला आहे.
एआय विकासामध्ये महत्त्वाची भूमिका असलेल्या तज्ज्ञ प्रणालींच्या मर्यादा लक्षात आल्यानंतर संशोधकांनी एक मूलभूत प्रश्‍न स्वतःला विचारला - यंत्राला आपण सगळी उत्तरं नियमांच्या रूपातच सांगायची का? की त्याला उदाहरणांमधून स्वतः शिकता येईल? यातूनच मशिन लर्निंगच्या दिशेनं विचार सुरू झाला. याचं श्रेय प्रामुख्यानं टॉम मिशेल यांना दिलं जातं. या प्रणालीसाठी प्राथमिक संशोधन १९५० ते १९८० या दशकात झालं होतं. त्यामध्ये प्रयोग मात्र १९९० ते २००० दरम्यान सुरू झाले.

