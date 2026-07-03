Premium|Delhi Travel Experience : वाघा बॉर्डर आणि ताजमहालाच्या स्वप्नपूर्तीसाठी निघालेली संस्मरणीय सफर

सुप्रिया श्रीधर मोरेदिल्लीत आल्यानंतर देशाच्या राजधानीत आल्याचे अप्रूप वाटले. दिल्लीमध्ये मोठे आणि नेटके रस्ते आहेत. दिल्लीच्या मेट्रोचे जाळे लक्ष वेधून घेत होते. जुन्या दिल्लीत रस्त्याच्या दुतर्फा मुंबईसारख्याच लहान-लहान वस्त्या दिसत होत्या. ऐतिहासिक मुघलकालीन लाल किल्ला न पाहता ‘दिल्लीवारी’ पूर्ण होऊच शकत नाही.लहानपणापासून काही विशिष्ट ठिकाणी जायचे स्वप्न मनात असते. गोष्टी अनुभवण्याची, पाहण्याची इच्छा असते. प्रवासाची आणि भटकंतीची आवड असेल, तर हे स्वप्न पूर्ण होते. सुदैवाने माझ्या पतीलाही भटकंतीची आवड असल्यामुळे संपूर्ण कुटुंबासोबत आमची भटकंती व्हायची. सहली, निसर्ग, देवदर्शन, गड, गाठीभेटी अशा वेगवेगळ्या निमित्ताने जवळजवळ अर्धा महाराष्ट्र आणि भारतातील बरीच पर्यटन स्थळे पाहून झाली होती. उत्तर भारत मात्र तेवढा बघायचा राहिला होता. त्यामुळे ती इच्छा बरेच दिवस मनात रेंगाळत होती. मला दहावीला असल्यापासूनच वाघा बॉर्डर आणि ताजमहाल पाहायचा होता. त्यामुळे कुटुंबियांना आपण आता तिकडे फिरायला जाऊ या, असे सांगितल्यानंतर पती, मुले, सुना, नातवंडे सगळेच तयार झाले. आग्रा, मथुरा, वृंदावन, दिल्ली, अमृतसर येथे सात दिवस जायचे ठरले. प्रवास व हॉटेल बुकिंग्ज केलेत. अमृतसर आणि आग्रा यांतील अंतर अधिक असल्यामुळे ते लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे प्लॅन ठरला. त्यानुसार आम्ही घरातले दहाजण तयारीनिशी निघालो.दिल्लीला जाणाऱ्या राजधानी एक्स्प्रेसचे आम्ही बुकिंग केले होते. स्टेशनमधील प्लॅटफॉर्मचे अंतर आणि बॅगांचे ओझे यांनीच आमच्या सहलीचे उद्घाटन केले. पण यातही मजा आली. धावतपळत एकदाचे गाडीत शिरलो. तेव्हा किशोर कुमारांच्या गाण्याची आठवण झाली - गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है।.दुसऱ्या दिवशी सकाळी पावणे नऊच्या दरम्यान आम्ही आग्र्याला पोहोचलो. ट्रॅव्हलर बस आधीच बुक करून ठेवली होती. बसने ताजमहालापासून जवळच असलेल्या हॉटेलमध्ये आम्ही उतरलो. आवरून, नाश्ता करून आम्ही ताजमहाल पाहायला निघालो. ताजमहालाबाहेरच्या रस्त्यावरून नेहमी चित्रात दिसते तसे ताजमहालाचे सुंदर दृश्य पाहून मन हरखले. दुपारचे ऊन तसे रखरखीत होते, पण पावलांखाली व आजूबाजूला थंडावा जाणवत होता. फिरण्याची उत्तम व्यवस्था व सिक्युरिटी यांमुळे एवढ्या गर्दीतही ताजमहालाची सुंदरता अनुभवता येत होती. ताजमहालावरचे कोरीवकाम सूक्ष्म व सूचक होते.ताजमहालाच्या परिसरात असलेल्या संगमरवरी दगडांपासून बांधलेल्या शुभ्र वास्तू लक्ष वेधून घेत होत्या. बरेचसे सुव्हनिअर्स आणि शोभेच्या वस्तू येथूनच खरेदी केल्या. त्यानंतर जागतिक वारसास्थळ असलेला आग्र्याचा किल्ला पाहायला निघालो. लाल दगडात बांधलेला हा भुईकोट किल्ला आहे. किल्ल्याचे बांधकाम मुघल काळातले असल्यामुळे यावर त्या काळच्या शैलीचा प्रभाव आहे. या किल्ल्याच्या रचनेबाबत व बांधकामाबाबत गाइडने नीट माहिती सांगितली. आग्रादर्शन करून आमची बस मथुरेला निघाली.रात्री आठ वाजेदरम्यान आम्ही मथुरेत पोहोचलो. मथुरेमध्ये रस्त्याच्या दुतर्फा छोटी-छोटी दुकाने व दूध-दह्याच्या डेअऱ्या मोठ्या प्रमाणात दिसत होत्या. सकाळी आम्ही नाश्ता करण्यासाठी प्रसिद्ध पराठावाल्याकडे गेलो. मोठ-मोठे टम्म फुगलेले पराठे व मटक्यातील घट्ट दह्याचा यथेच्छ आस्वाद घेतला. मथुरेची ती खासियत आहे. तिथूनच चालत आम्ही श्रीकृष्णाचे जन्मस्थान म्हणजेच कंस मामाचा राजवाडा बघायला गेलो. तेथे सर्वच अतुलनीय आणि प्रशंसनीय होते. प्रसंगानुरूप चित्रे व पुतळे उभारून कृष्णजन्म, वासुदेव-देवकीला कैद केलेला कैदखाना, कंसाचा भव्यदिव्य दरबार असे अनेक देखावे पाहायला मिळाले. येथेही सुरक्षाव्यवस्था चांगली होती. तेथून आम्ही इस्कॉन मंदिर पाहायला गेलो. हरे रामा, हरे कृष्णाचा गजर व आरतीने संपूर्ण परिसर दुमदुमला होता. सर्वजण त्यात तल्लीन झाले होते. मथुरा बघून आम्ही दिल्लीला निघालो. वाटेतच नॉर्थ-स्टाइल ढाब्यावर जेवण केले..Premium|Ambolgad Konkan Tour : आंबोळगडच्या निसर्गसंपन्न सहलीत अनुभवले साहस आणि आनंद.दिल्लीत आल्यानंतर देशाच्या राजधानीत आल्याचे अप्रूप वाटले. दिल्लीमध्ये मोठे आणि नेटके रस्ते आहेत. दिल्लीच्या मेट्रोचे जाळे लक्ष वेधून घेत होते. जुन्या दिल्लीत रस्त्याच्या दुतर्फा मुंबईसारख्याच लहान-लहान वस्त्या दिसत होत्या. दुसऱ्या दिवशी सकाळी कुतुबमिनार पाहायला गेलो. कुतुबमिनारही जागतिक वारसास्थळांच्या यादीत समाविष्ट आहे. गेटमधून आत जातानाच ठिकठिकाणी मुघल साम्राज्याचा ठसा असलेले मिनार, कबरी व स्तंभ दिसत होते. गाइडने कुतुबमिनारविषयीची इत्थंभूत माहिती दिली. कुतुबमिनार भारतातील सर्वात उंच दगडी मनोरा आहे, हे ऐकून आश्चर्य वाटले. अनेक वर्षांपूर्वी झालेल्या भूकंपामुळे कुतुबमिनार झुकलेला वाटतो. कुतुबमिनारच्या आवारातच कुव्वत-उल्-इस्लाम नावाची सुंदर मशीद आहे.आमचा ग्रुप पाहून एका जर्मन महिलेने साडी नेसलेल्या माझ्या नणंदेसोबत फोटो काढण्यासाठी विनंती केली व फोटो काढला. आम्ही मित्रमंडळी आहोत असे तिला प्रथम वाटले, पण आम्ही सर्वजण एकाच कुटुंबातील सदस्य आहोत, हे ऐकून तिला नवल वाटले. भारतीयांच्या कुटुंबवत्सल प्रेमाचे तिने कौतुक केले. फोटोसेशन झाल्यानंतर आम्ही राष्ट्रपती भवन, वायुसेना निर्माण भवन, उद्योग भवन बघितले. त्याचीही माहिती गाइडने दिली. इंडिया गेट, अमरज्योत पाहिले. तेलंगणा व हैद्राबाद भवन, सर्वोच्च न्यायालय या सर्वांचीही माहिती गाइडने सांगितली. ड्रायव्हर शीख असूनही चांगली मराठी बोलत होता. संध्याकाळी जंतर-मंतरला गेलो. खरोखर चित्रात दाखवतात तसे लाल रंगाच्या दगडात बांधलेले हे मोर्चाचे ठिकाण पाहून डोळे विस्फारले. आजूबाजूला मोहक, रंगीबेरंगी फुले व झाडे मन वेधून घेत होती. राष्ट्रपिता महात्मा गांधींची समाधी म्हणजेच राजघाट पाहिला, तेव्हा तिथे नतमस्तक झालो.दिल्लीतील शुभ्र आणि भव्य अक्षरधाम मंदिराला भेट दिली. दुपारच्या उन्हात चमकत असलेले शुभ्र संगमरवरी दगडात बांधलेले स्वामी नारायण मंदिर पाहिले. ऐतिहासिक असा मुघलकालीन लाल किल्ला न पाहता दिल्लीवारी पूर्ण होऊच शकत नाही. लाल किल्ल्याचे बुरूज, ध्वजारोहणाचे स्तंभ ही महत्त्वाची ठिकाणे पाहिली. किल्ला बघताना इतिहासाच्या पाऊलखुणा जाणवत होत्या.दिल्ली बघून आम्ही अमृतसरला गेलो. अमृतसरमध्ये आम्ही ज्या हॉटेलमध्ये राहणार होतो, त्याच्या आसपास सर्व प्रेक्षणीय स्थळे आहेत, असे समजले. पुढच्या दिवशी सकाळी शिखांचे प्रसिद्ध सुवर्ण मंदिर पाहायला गेलो. शीख परंपरेनुसार, या मंदिरात जाण्यापूर्वी पुरुषांनी डोक्याला फडके गुंडाळणे आणि स्त्रियांनी ओढणी किंवा पदराने डोके झाकणे आवश्यक असते. लहान मुलांसाठीही हाच नियम आहे. मंदिराचा मार्ग विलोभनीय होता, तिथे खूप शांतता होती. सुवर्ण मंदिर देदीप्यमान दिसत होते. मंदिराच्या आवारात असलेल्या तळ्यात दिसणारी सुवर्ण मंदिराची छबी उन्हात अधिकच उठावदार दिसत होती. सर्वांना प्रसादाचे वाटप केले जात होते. तिथून चालतच जालियनवाला बागेत गेलो. जालियनवाला बाग बघताना शाळेत शिकलेल्या इतिहासाची पाने आपोआपच उघडत गेली. बागेची तटबंदी असलेली भिंत अधिकाधिक उंच होत असल्याचा भास होत होता. येथून बाहेर पडताना आम्हाला खूप उदास वाटत होते..अमृतसरच्या बाजारात कपडे, चप्पल, फॅशनेबल दागिने, शोपीस यांचे भरपूर प्रकारे उपलब्ध होते. आम्ही सगळ्यांनीच तिथे भरपूर खरेदी केली. दुपारी अमृतसरमधील हायवेवर असलेल्या एका ढाब्यावर जेवण करून आम्ही वाघा बॉर्डरकडे निघालो.ज्यासाठी मी इतक्या लांबून आले होते, त्या वाघा बॉर्डरवर बरोबर पाच वाजता भारतीय व पाकिस्तानी सैनिकांचे संचलन होते. हे संचलन म्हणजे भव्य कार्यक्रमच असतो. भारत व पाकिस्तानच्या बॉर्डरवरचे दरवाजे उघडले जातात. तोफांच्या फेऱ्या झाडल्या जातात. मानवंदना दिली जाते. हा कार्यक्रम अत्यंत नियोजनबद्ध व शिस्तपूर्ण असतो. हे संचलन बघणे म्हणजे अंगावर काटा आणणारा अनुभव होता. लहानपणापासून नुसते ऐकत होते, पण त्या दिवशी मात्र प्रत्यक्ष अनुभवता आले.वाघा बॉर्डर बघून पुन्हा अमृतसरला गेलो. तेव्हा परत सुवर्ण मंदिरात जाण्याची इच्छा झाली. रात्रीच्या लख्ख चांदण्यांत सुवर्ण मंदिर न्हाऊन निघाले होते. रात्रीच्यावेळी तिथल्या तळ्यात दिसणारे सुवर्ण मंदिराचे अद्भुत दृश्य पाहताना भान हरपले. सुवर्ण मंदिरातच लंगर खाऊन आम्ही आमच्या निवासस्थानी गेलो. दुसऱ्या दिवशी सकाळी अमृतसरवरून मुंबईला परतीचे विमान होते. या सहलीने आमच्या आनंदात व ज्ञानात भर घातली.सुप्रिया श्रीधर मोरे मुलूंडस्थित लेखिका व हौशी पर्यटक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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