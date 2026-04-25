Premium|Nifty 2026 outlook : मंदीच्या वातावरणात तेजीची लहर की पुन्हा एकदा पडझड? जागतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर गुंतवणूकदारांची पुढची चाल काय असावी?

भूषण महाजनअमेरिकेने कितीही वल्गना केल्या, तरी तेथील व्याजदर अध्यक्षांचा शर्ट खेचत युद्धज्वर कमी करतील. जरी वर्षभर तेलाचे भाव चढे राहिले, तरी चार ते पाच टक्के महागाई दर आपण सहन करू शकू. रुपया सावकाश मजबूत होत आहे.कुठल्याही युद्धात सहसा विजयी राष्ट्र तहाच्या अटी ठरवत असते, उदाहरणार्थ, पहिले व दुसरे महायुद्ध. सध्या सुरू असलेल्या संघर्षात ट्रम्प यांनी सतत ‘मी जिंकलो, मीच जिंकलो’, अशा डरकाळ्या फोडल्या असल्या, तरी इराण ते मान्य करायला तयार नाही. अमेरिकेच्या अटींवर वरताण अशा अटी इराणने घातल्या आहेत. साहजिकच शांततेच्या वाटाघाटी कितपत यशस्वी होतात ही शंकाच होती. पाकिस्तानमध्ये ४७ वर्षानंतर अमेरिकेचे जे.डी. व्हान्स, इराणचे संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर व परराष्ट्र मंत्री सय्यद अब्बास समोरासमोर युद्धविरामाची व पुढील तहाची बोलणी करायला आले आणि तब्बल २१ तास चर्चा झाली. ता. १८ एप्रिल २०२६च्या आमच्या लेखात (जिंकू किंवा मरू) तेजीचे रसायन तयार आहे आणि आजच्या मंदीच्या वातावरणात एखादी तेजीची लहर येईल असे वाटते, असे भाकीत वर्तवले होते. २१८०० ते २२००० असे बाजाराचे टार्गेट असले, तरी गुरुवारी २ एप्रिलला नोंदविलेला २२१८२चा तळ महत्त्वाचा वाटतो, असेही आम्ही म्हटले होते. त्याबरहुकूम, नेमका मागचा संपूर्ण आठवडा तेजीचा ठरला. २२७३१ अंशावरून पुढे चाल घेत निफ्टीने २४००० अंशाचा अडथळा पार केला व सप्ताहाचा बंद २४०५० असा दिला. आता सर्व पंटर्स तेजीची गोड स्वप्ने रंगवत अमेरिका-इराणच्या तहाच्या निष्कर्षाची वाट पाहत होते. नेमका रसभंग झाला आणि बोलणी फिसकटली अशी बातमी बाहेर आली. आता पुढे काय?.शेअर बाजाराला युद्धझळा! कच्चे तेल महागले, गॅसची टंचाई; रुपयाची घसरगुंडी, सोनं झालं स्वस्त.डोळ्यात स्वप्न पाही पण मनात आहे भीतीउचलू पाऊल कसे मी, ऐकू कुणाचे किती?या द्विधा मनःस्थितीत गुंतवणूकदार आहे. युद्ध संपले नाही, पण थांबले आहे. रशिया-युक्रेन युद्धात चार वर्षांपूर्वी खनिज तेल ७० डॉलरवरून ४० ते ५० टक्के वाढून १२० ते १३० डॉलरवर गेले होते. त्याप्रसंगी तेलवाहतुकीचा प्रश्न नव्हता. आता होर्मुझच्या कोंडीमुळे हे संकट अधिक गडद होत चालले आहे. युद्ध किंवा संघर्ष, चकमकी हे सारे असेच सुरू राहिले, तर खनिज तेलाचे दर स्थिर व्हायला किमान वर्ष तरी लागेल.खरेतर साऱ्या जगालाच युद्ध नको आहे. महागाई वाढणे व त्याबरोबर देशांतर्गत कर्जाचा डोंगर वाढणे युरोप काय, आशिया काय, खुद्द अमेरिकेलाही परवडणारे नाही. १० वर्षांच्या अमेरिकी सरकारी कर्जरोख्यांचे व्याजदर (ट्रेझरी यील्ड्स) ४.५ टक्के, तर २० वर्षांचे पाच टक्क्यांवर गेले आहेत. युद्धामुळे बाल्टिक इंडेक्स गेल्या वर्षभरात ८० टक्के वाढला आहे. विमा चौपट झाला आहे. हे दर विद्युतवेगाने वाढतात, पण हवेत उडालेल्या मोरपिसासारखे सावकाश खाली येतात. आपल्या देशाचे प्रश्न अत्यंत बिकट व आव्हानात्मक आहेत. राज्यातील निवडणुका संपल्यानंतर पेट्रोल व डिझेलवरचा अबकारी कर पुन्हा लागू होईल. परदेशी संस्थांची विक्री जर अव्याहत सुरू राहिली, तर शेअर बाजार एका टप्प्यात खालीवर घोटाळत राहील.युद्ध काही काळ थांबल्यामुळे आपला खनिज तेलाचा व नैसर्गिक वायूचा साठा पुन्हा वाढवता येईल. मागे म्हटल्याप्रमाणे, खनिज तेल १२० डॉलरच्या वर जाणे कुणालाच नको आहे. अमेरिका, युरोप, आशिया, विशेषतः भारत, चीन, जपान व कोरिया हे तर ग्राहक आहेत, पण पश्चिम आशियाई तेलनिर्मात्या राष्ट्रांनाही ते नको आहे. कारण खनिज तेलाचे दर वाढल्यास पर्यायी ऊर्जानिर्मितीचे प्रयत्न मोठा वेग घेतील. नुकत्याच आलेल्या बातमीनुसार, भारताने कल्पक्कम येथे स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिॲक्टर कार्यान्वित करण्याच्या दिशेने निर्णायक पाऊल टाकले आहे. हे ब्रीडर रिॲक्टर थोरियम वापरून अतिरिक्त इंधन तयार करू शकतात. त्यामुळे भारताच्या अफाट थोरियम साठ्यातून पुढील शेकडो वर्षे ऊर्जानिर्मितीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. थोरियमचा युरेनियमनिर्मितीसाठी वापर करणे व त्यातून देशाची ऊर्जेची गरज भागवणे या तयारीला थोडा वेळ जाईल, पण भविष्यात खनिज तेलावरील अवलंबित्व मोठ्या प्रमाणात कमी होईल..Premium|Global Economy and Fuel Hike : इराण-इस्राईल युद्ध आणि ११२ डॉलरवर गेलेले तेल! भारतीय अर्थव्यवस्थेवर याचे नेमके काय आणि किती गंभीर परिणाम होतील?.बोलणी फिसकटली याने सेंटिमेंट थोडेफार बिघडेल. अमेरिकेने कितीही वल्गना केल्या, तरी तेथील व्याजदर अध्यक्षांचा शर्ट खेचत युद्धज्वर कमी करतील. जरी वर्षभर तेलाचे भाव चढे राहिले (पण ११० डॉलरच्या आत), तरी चार ते पाच टक्के महागाई दर आपण सहन करू शकू. रुपया सावकाश मजबूत होत आहे. डॉलरला ९५ रुपये हा बॉटम समजावा. रिझर्व्ह बँकेच्या उपाययोजनेमुळे तो खाली येऊन डॉलरला ९२.५ रुपये झाला आहे. गुंतवणूकदाराने खनिज तेलाचे व चलनाचे दर हे दोन घटक बारकाईने बघितले पाहिजेत. डॉलर ९० रुपयांच्या आत आल्यास हेज फंड्स पुन्हा खरेदी सुरू करतील.संपूर्ण बाजार कदाचित तेजीत येणार नाही व निफ्टी एका टप्प्यात फिरेल, पण निफ्टीबाहेर मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत.तात्पर्य असे, की संत तुकाराम महाराज विठू माउलीला ज्याप्रमाणे साकडे घालतात,माझिये मनींचा जाणा हा निर्धार ।जिवासि उदार जालों आतां ।।त्याप्रमाणे निर्धार करून, न डगमगता आत्मविश्वासाने निवडक स्टॉक्स गोळा करण्याचे हेच दिवस आहेत. मागे अनेकदा सुचवलेली क्षेत्रे जसे, धातू क्षेत्र, त्यात लोह व अलोह धातू क्षेत्र, एनएसईचा मेटल इंडेक्स बघितल्यास त्यात अनेक शेअर दिसतील. सेल, टाटा स्टील, जिंदाल स्टील, एपीएल अपोलो, संभव स्टील, नाल्को, हिंदाल्को, वेदांत, हिंद कॉपर... सारे दालन खुले आहे. स्वतःच्या अभ्यासाने किंवा सल्लागाराला विचारून निवड करावी. तसेच फार्मा क्षेत्रात लुपिन, लॉरस लॅब, साई लाइफ, फार्मा ईटीएफमध्ये शेअरची जंत्रीच मिळेल. विद्युतनिर्मिती क्षेत्र व त्यास पुरवठा करणाऱ्या उद्योगांबद्दल मागे अनेकदा लिहिले आहे. त्यात केबल निर्माते व सिमेन्स, एबीबीसारखे दिग्गज पुरवठादार आहेत. तसेच कॅपिटल गुड्स व शेअर बाजार क्षेत्र (स्टॉक एक्स्चेंजेस, म्युच्युअल फंड निर्माते, निवडक शेअर ब्रोकर्स) आपल्या रडारवर ठेवावेत.निफ्टी गेल्या सप्ताहात (६ ते १० एप्रिल) २३१२३ वरून उड्डाण करून गॅपने २३६०० झाली आहे. ही गॅप भरायला निफ्टी खाली येऊ शकते. तीच आपली संधी आहे. ही संधी मिळाल्यास वापरावी, अन्यथा प्रत्येक घसरणीचा खरेदीसाठी वापर करावा.निफ्टीला वरच्या प्रवासात अनेक थांबे (अडथळे) आहेत. वरातीच्या घोड्यासारखी ती थांबत थांबत पुढे जाईल. तेव्हा सबूर! २४५०० ते २५००० ही आजची सीमारेषा आहे. प्रत्येक प्रतिरोध पातळीवर नफा वसूल करणे इष्ट ठरेल. हे वर्ष निवडक शेअरचा पाठपुरावा करणारे, वेळोवेळी नफा वसुली व चोखंदळ खरेदीला भाग पाडणारे असेल असे वाटते. त्यातल्या त्यात २०२३सारखेच हे स्मॉल कॅपचे वर्ष असावे असे दिसते. मार्च २०२३मध्ये स्मॉल कॅप निर्देशांक ८५०० होता, सप्टेंबर २०२४ अखेर तो १८५०० अंशावर गेला. तशीच रॅली स्मॉल कॅपमध्ये ३१ मार्च २०२६च्या १४६५० अंशाच्या बंदवरून होण्याची शक्यता आहे. १५००० अंशाजवळ खरेदी झाल्यास अत्युत्तम!.बोलणी फिसकटली म्हणून बाजार खाली आल्यास पूर्ण अभ्यास करून आपले शेअर भांडार जमवावे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या रणनीतीप्रमाणे - 'भान ठेवून आखणी करा, नंतर बेभान होऊन लढा!' एखादा घाव अंगावर घेण्याची तयारी असू द्या, पण त्याने डगमगून न जाता आत्मविश्वासाने विजयी व्हा!शेअर बाजार खाली न आल्यास तो संधी देईल अशी वाट बघणे इष्ट. अन्यथा चालू भावात टोकन खरेदी करून भाव घसरल्यास त्यात भर टाकावी. युद्ध जर वर्षभरापेक्षा अधिक काळ टिकले, तर त्याचा बाजारावरील परिणाम कमी होत राहील. 'रोज मरे त्याला कोण रडे' या न्यायाने प्रत्येक राष्ट्र आपापला मार्ग आखेल, आपले धोरण आखताना भारताबाहेर किमान ५ ते १० टक्के गुंतवणुकीचा हिस्सा असावा असे ठरवावे. जपान, कोरिया, चीन, युरो स्टॉक्स अगदी एसएनपी ५००देखील निवेशनीय आहेत. गिफ्टसिटीच्या माध्यमातून ती करता येईल. आत्मबळ वाढवण्यासाठी शुभेच्छा!.भूषण महाजन शेअर बाजाराचे पुणेस्थित विश्लेषक आहेत.महत्त्वाचे : या लेखात सुचवलेले शेअर अभ्यासपूर्वक गुंतवणुकीसाठी आहेत. शेअर बाजाराच्या जोखमीचे आकलन करून आपापल्या सल्लागाराचे मत व सल्ला घेऊनच गुंतवणूक करावी. शेवटी स्टॉपलॉसला पर्याय नाही, हे लक्षात ठेवावे. तसेच लेखकाने व त्यांच्या गुंतवणूकदारांनी येथे गुंतवणूक केलेली आहे, हेही ध्यानात घ्यावे. 