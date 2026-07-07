Premium|Warkari tradition legacy : दहा पिढ्यांची अखंड सेवा; वासकर घराण्याचा वारकरी परंपरेतील प्रेरणादायी वारसा

देवव्रत महाराज वासकरवारकरी संप्रदायात ‘माझ्या वडिलांची मिरासी गा देवा, तुझी चरणसेवा पांडुरंगा’ हा केवळ अभंग नसून, तो आयुष्याचा ध्यास आहे. पिढ्यान्पिढ्या चालत आलेली सेवा, गुरू-शिष्य परंपरेतून वाढलेली भक्ती आणि पांडुरंगाच्या चरणी अर्पण केलेली निष्ठा यांचे हे सुंदर चित्र आहे. वासकर घराण्याची ही परंपरा आजही तेवढ्याच तेजाने पुढे चालू आहे.वारकरी संप्रदाय हा केवळ धार्मिक प्रवाह नाही, तर ती जीवन जगण्याची साधी, सरळ आणि भक्तिमय पद्धत आहे. ‘माझ्या वडिलांची मिरासी गा देवा, तुझी चरणसेवा पांडुरंगा’ या अभंगातून प्रत्येक वारकरी आपल्या सेवेला परंपरेचा वारसा मानतो. ही सेवा कुणाच्या मालकीची नसते, तर ती संतांची देणगी असते. त्यामुळेच प्रत्येक पिढीला पांडुरंगाच्या सेवेत स्वतःला अर्पण करण्याचे भाग्य लाभते.अकरावी पिढीवासकर घराण्याची परंपरा अशाच भक्तिभावातून रुजलेली आहे. आज दहावी पिढी पांडुरंगाच्या सेवेत कार्यरत आहे आणि अकरावी पिढीही ज्ञानोबारायांच्या सेवेत रुजू झाली आहे. म्हणजेच दहा पिढ्यांपासून पांडुरंगाची आणि ज्ञानोबारायांची, तुकोबारायांची सेवा अखंडपणे सुरू आहे. ही परंपरा केवळ कर्तव्य म्हणून नव्हे, तर श्रद्धेच्या बळावर टिकून आहे..Premium|Political Defections : पक्षांतर, सत्तेची स्पर्धा आणि वक्तव्यांचा राजकीय खेळ .Premium|Vidarbha Heatwave Capital Temperature Records : 'विदर्भातला उन्हाळा नको गं बाई!' १० वर्षांत प्रथमच एप्रिल महिन्यात पारा चाळिशीपार! .गुरू-शिष्य परंपराया घराण्याचे मूळ पुरुष मल्लाप्पा अण्णा वासकर यांच्यापासून या फडाची सुरुवात झाली. परंतु त्यामागेही एक सशक्त गुरू-शिष्य परंपरा आहे. श्रीजगद्गुरू तुकोबाराय, त्यानंतर संत निळोबाराय, पुढे शंकर स्वामी शिऊरकर आणि त्यांच्यानंतर मल्लाप्पा अण्णा वासकर, अशी या परंपरेची वहिवाट सुरू झाली. या परंपरेत प्रत्येकाने भक्तीची ज्योत पुढे नेली.पालखी सोहळ्याला प्रारंभसन १८३२मध्ये ज्ञानोबाराय आणि तुकोबाराय यांच्या पालख्या स्वतंत्रपणे निघू लागल्या, तेव्हा या सोहळ्याला आकार देण्यात हैबतबाबा आरफळकर, शितोळे सरकार आणि मल्लाप्पा वासकर यांचे मोठे योगदान होते. या तिघांनी या सेवेला दिशा दिली. त्यामुळे आजही ज्ञानोबारायांची सेवा करण्याचा मान वासकर घराण्याकडे आहे. हा मान केवळ परंपरेचा नाही, तर ती एक दैवदेणगीच आहे, असे म्हणावे लागेल.पांडुरंग भक्तीचा प्रवाहया घराण्याचे मल्लाप्पा वासकर यांना तुकोबारायांचा प्रसाद म्हणून मंचरी ग्रंथ प्राप्त झाला, ही या परंपरेची आणखी एक मोठी पावती आहे. संतांच्या कृपेनेच ही सेवा टिकून राहिली आहे, याची जाणीव प्रत्येक वारकऱ्याला असते. वारकरी संप्रदायात अनेक फड परंपरा निर्माण झाल्या. त्यातील साखरे महाराज, आजरेकर महाराज, राशिनकर महाराज, सातारकर महाराज या सर्व शाखा वासकर संप्रदायातूनच विस्तारल्या आहेत. वारकरी संप्रदाय परंपरेतून अनेक प्रवाह निर्माण झाले, पण त्यांचा उगम एकच - पांडुरंगाची भक्ती!.हरिनामातच परमसुखही सेवा केवळ पालखी सोहळ्यापर्यंत मर्यादित नसते. संत जन्मोत्सव, समाधी सोहळ्याची परंपरा, संतांची वारी, हरिनाम सप्ताह, भागवत कथा, काकडा, भजन, कीर्तन, नामस्मरण आणि साधे, संयमी जीवन या सर्वांमधून वासकर परंपरेतील वारकरी आपली भक्ती करतो. ‘ज्ञानोबा माउली तुकाराम’ हा गजर करत करत तो चालतो, आणि त्या चालण्यातच त्याला परमसुख मिळते.पिढ्यान्पिढ्या भक्ती सुरूचआजच्या धकाधकीच्या जीवनातही ही परंपरा तितक्याच ताकदीने टिकून आहे. नव्या पिढीनेही ही सेवा स्वीकारली आहे, हीच या परंपरेची खरी ताकद आहे. वासकर घराण्याने जपलेली ही परंपरा म्हणजे श्रद्धा, समर्पण आणि सातत्य यांचे उत्तम उदाहरण आहे. अखेर, वारकरी संप्रदाय सेवा हीच खरी संपत्ती आहे, असे ही परंपरा सांगते. पांडुरंगाच्या चरणी अर्पण केलेले आयुष्य हेच खरे धन आणि हीच परंपरा पिढ्यान्पिढ्या पुढे चालत राहणार, हीच खरी भक्ती होय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.