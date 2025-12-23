Premium|Dhapewada Textiles : धागा धागा अखंड विणू या

धापेवाडा गावात प्रवेश केल्यावर थोड्याच अंतरावर धापेवाडा टेक्स्टाइल्सचा परिसर नजरेत भरतो. या तीन मजली इमारतीत प्रवेश केल्यावर सारे हात कामात गुंतलेले दिसतात. तिसऱ्या मजल्यावर ऐकू येते ती हातमागाची खटखट आणि डोळ्यांना सुखावतात रंगीबेरंगी धाग्यांमधून विणल्या जाणाऱ्या मनमोहक साड्या...विदर्भातील नागपूरजवळचे छोटेसे गाव धापेवाडा. विदर्भाची पंढरी असलेल्या या गावी चंद्रभागेच्या काठी विठ्ठल-रखुमाईचे प्राचीन मंदिर आहे. आषाढी-कार्तिकीला इथे यात्रा भरते. वारकऱ्यांच्या दिंड्या येतात. चंद्रभागेच्या वाळवंटात ग्यानबा-तुकारामचा गजर घुमतो. हेच पुरातन धापेवाडा गाव केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींचे मूळ गाव. त्यांचे बालपण या गावात गेले. या गावाची आणखीही एक महत्त्वाची ओळख होती, ती म्हणजे हे गाव साड्या विणण्यासाठी प्रसिद्ध होते. सारे गावच विणकरांचे! इथे प्रत्येक घरात हातमागावर उत्तमोत्तम साड्या विणल्या जायच्या. ही खूप जुनी गोष्ट नाही, अगदी अलीकडे पाच-पन्नास वर्षापूर्वीपर्यंतची. तेव्हा इथल्या माय-माउलींच्या अंगावर सोन्याची झळाळी होती. वस्त्रोद्योगांमुळे गावात श्रीमंती होती. इथल्या वस्त्रांना प्रचंड मागणी होती. मात्र हळूहळू यांत्रिकीकरणाचे युग आले आणि हातमागावर साड्या विणण्याचा हा व्यवसाय मागे पडत गेला. पिढ्यान्पिढ्या चालत आलेली ही कला गावातील नवी पिढी विसरली. विणकर संस्था एकामागोमाग बंद पडत गेल्या. विणकरांच्या हातचे काम गेले. रोजगार गेला. नितीन गडकरींनी ही गोष्ट हेरली आणि त्यांनी या गावाचे वैशिष्ट्य असलेली ही कला पुनरुज्जीवित करण्याचे ठरवले..सन २०१९मध्ये नितीन गडकरींकडे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय आले आणि त्यांच्या संकल्पनेतून धापेवाडा टेक्स्टाइल उद्योग प्रोड्युसर कंपनी लिमिटेडच्या स्थापनेच्या हालचाली सुरू झाल्या. हे स्वप्न साधेसुधे नव्हते. हे स्वप्न होते एका गावाला स्वयंपूर्ण करण्याचे. गावाची हरवलेली ओळख परत देण्याचे. महिलांच्या हाताला काम देण्याचे. त्यांना स्वावलंबी करण्याचे. गावाचा ताणा-बाणा पुन्हा विणण्याचे. हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी शेकडो हात कामाला लागले आणि पाहता पाहता धापेवाडा टेक्स्टाइल उद्योग प्रोड्युसर कंपनी लिमिटेडचा डोलारा उभा राहिला. ही संस्था गेल्या चार वर्षांपासून ग्रामीण महिलांसाठी रोजगारनिर्मितीचे काम करीत आहे. भारत सरकारच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या संयुक्त विद्यमाने धापेवाडा गावातील महिलांसाठी ४५ दिवसांच्या ‘समर्थ’ प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन केलेजाते. या संस्थेचे एकूण ५२४ सभासद आहेत. त्यापैकी ३०० सभासदांना आजवर प्रशिक्षित करण्यात आले आहे. उर्वरित सभासदांना आगामी काळात प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. ही तर केवळ सुरुवात आहे.धापेवाडा गावात प्रवेश केल्यावर थोड्याच अंतरावर धापेवाडा टेक्स्टाइल्सचा परिसर नजरेत भरतो. या तीन मजली इमारतीत प्रवेश केल्यावर सारे हात कामात गुंतलेले दिसतात. तिसऱ्या मजल्यावर ऐकू येते ती हातमागाची खटखट आणि डोळ्यांना सुखावतात रंगीबेरंगी धाग्यांमधून विणल्या जाणाऱ्या मनमोहक साड्या. गदिमा त्यांच्या एका गीतात म्हणतात, ‘एक धागा सुखाचा शंभर धागे दुःखाचे, जरतारी हे वस्त्र माणसा, तुझिया आयुष्याचे’. पण इथे विणल्या जाणाऱ्या साड्यांमधील सारेच धागे सुखाचे आहेत. कारण त्यामध्ये आत्मसन्मानाचे धागे विणले गेले आहेत..Premium|Paithani Saree : दोन हजार वर्षांचा पैठणीचा वारसा; महाराष्ट्राच्या महावस्त्राची गौरवशाली कहाणी .रोजगार वाढविण्याचा प्रयत्नसमर्थ प्रशिक्षणाच्या पहिल्या टप्प्यात प्रशिक्षित झालेली रुचिका पराते आणि रजत हे दोघे आता धापेवाडा टेक्स्टाइल उद्योग समूहात चांगले रुळले आहेत आणि त्यांच्या देखरेखीखाली प्रशिक्षण घेतलेल्या जवळपास २० महिला प्रशिक्षणार्थी हातमागावर साड्या, दरी, योगामॅट, ड्रेस मटेरियल, टॉवेल, चादरी विणून रोजगार प्राप्त करीत आहेत. सध्या इथे २०-२२ हातमाग आहेत. ही संस्था लवकरच नवीन जागेत जाणार असून, त्याठिकाणी १०० हातमाग आणि ४ पॉवर लूम्स असतील. या महिलांना सध्या एक साडी विणण्यासाठी १२ दिवस लागतात. हा वेळ कमी करीत सात-आठ दिवसांवर आणण्यासाठी संचालक मंडळ प्रयत्नरत आहे. एका साडीसाठी या विणकर महिलांना जवळपास अडीच हजार रुपये मिळतात. साडी विणण्याचा कालावधी कमी करून त्यांचे महिन्याचे उत्पन्न वाढवण्याचा संचालक मंडळाचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी कांड्या भरणे, धागे लावणे, भरणा करणे इत्यादी गोष्टी आता आऊटसोर्स केल्या जातात, जेणेकरून या महिलांना साड्या विणण्यासाठी अधिक वेळ मिळावा.असे जुळतात ताणे-बाणेलाकडी हातमाग यंत्र, त्यावर गुंफले जाणारे धागे, यंत्राचा मागे-पुढे होतानाचा होणारा खट-खट आवाज, आणि त्या आवाजाच्या विशिष्ट लयीत सुख-दुःखाच्या गोष्टी करीत ताणे-बाणे जुळवत महावस्त्र विणणाऱ्या महिला पाहिल्या, की गाव स्वयंपूर्णतेच्या वाटेवर असल्याचे जाणवते.सुती आणि कोसा अशा दोन्ही प्रकारच्या साड्या इथे विणल्या जातात. भंडारा जिल्हा आणि आसपासच्या परिसरात उत्तम प्रकारचा कोशाचा धागा निर्माण होतो. तो कोशाचा धागा मागवून इथे त्यापासून साड्या विणल्या जातात. एक किलो कोशाच्या धाग्यापासून साधारण दोन साड्या तयार होतात. त्याचे काठ रंगीत सुती धाग्यापासून विणले जातात. आधी करवतकाठी नावाने प्रसिद्ध असलेल्या साडीच्या डिझाईनमध्ये थोडासा बदल करून आता ती टेम्पल बॉर्डर नावाने प्रसिद्ध झाली आहे आणि महिलांच्या पसंतीला उतरली आहे. काठांशिवाय या साड्यांवर विविध रंगाचे बुट्टेही विणले जातात. त्यांना स्थानिक भाषेत तिल्ली किंवा रुपया असे म्हटले जाते. ज्या साड्या पूर्णपणे प्लेन तयार होतात, त्या झारखंडमध्ये प्रिटिंगसाठी पाठवल्या जातात. तेथील कारागिरांकडून त्यावर अतिशय सुंदर कलाकुसर केली जाते..साड्यांना प्रचंड मागणीया साड्या अत्यंत सुंदर आणि टिकाऊ आहेत. त्या महिलांच्या पसंतीला उतरत असून, सध्या महिन्याला ३०-३५ साड्या तयार होतात. साड्यांना मागणी मात्र त्यापेक्षा खूप जास्त आहे. सध्या धापेवाडा टेक्स्टाइल्सचे हँडलूम कॉर्पोरेशनशी टाय-अप झाले असून सगळा माल विक्रीसाठी त्यांच्याकडे पाठविला जातो. ठिकठिकाणी आयोजित करण्यात येणाऱ्या प्रदर्शनांमध्ये या साड्या त्यांच्यामार्फत विक्रीसाठी ठेवल्या जातात. लवकरच नागपूरमध्ये मोठ्या २० मजली शॉपिंग कॉम्प्लेक्समध्ये एक मजला हँडलूम आणिक्राफ्टसाठी असणार आहे. फुटाळा फाऊंटन परिसरातही या साड्यांसाठी एक दुकान सुरू करणार असल्याची माहिती धापेवाडा टेक्स्टाइल्सचे संचालक सुधीर दिवे यांनी दिली. वर्धा येथील पुर्तीमध्ये या साड्यांचे आऊटलेट सुरू होणार असल्याचेही त्यांनीसांगितले. ‘नितीन गडकरीच आमचे ब्रॅण्ड ॲम्बेसिडर आहेत. त्यांच्यामार्फतच या साड्यांचा जगभर प्रसार होतो आहे,’ असेही सुधार दिवे म्हणाले..सारे काही ‘अंडर वन रूफ’हा सगळा कारभार सांभाळणारे सुधीर दिवे यांनी सांगितले, की लवकरच आम्ही नवीन वास्तूत स्थानांतरित होणार आहोत. तिथे कोसा तयार करण्यापासून प्रिंटिंगपर्यंत सारेच एका छताखाली होणार आहे. त्यादृष्टीने प्रयत्न सुरू असून, उत्पादनही वाढणार आहे. या कामातील तांत्रिक अडचणी सोडविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यासाठी टेक्सटाइलचे अधिकारी महादेव पौनीकर आणि संदीप ठुंबरीकर यांचे पूर्ण सहकार्य मिळते आहे. नुकताच लीडचा शार्पनेस कमी करण्याचा प्रयोग केला. परिणामी धागा तुटण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे, असे संचालक डॉ. राजश्री बापट यांनी सांगितले.(स्वाती हुद्दार दै.सकाळच्या विदर्भ आवृत्तीत वरिष्ठ बातमीदार आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 