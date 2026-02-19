Premium|Dhokra Art: ढोकरा आर्ट आदिवासींचा जिवंत वारसा आणि निसर्गाशी नातं

ढोकरा आर्टमध्ये नैसर्गिक घटकांचा काळजीपूर्वक केला जाणारा पुनर्वापर पाहता, निसर्गाच्या देणगीविषयी ढोकरा समुदायाला असणारा आदर आणि नैसर्गिक घटकांचं त्याला जाणवणारं मोल कुणाच्याही सहज लक्षात येईल. सूर्य, चंद्र, जंगल, वनस्पती, प्राणी, स्थानिक देवता यांच्या प्रेरणेतून ढोकरा कारागीर दागिन्यांची डिझाईन्स तयार करतात. आपलं दैनंदिन आयुष्य आणि लोककथा, गीतं यावरूनही कलानिर्मितीसाठीचे विषय त्यांना सुचतात..भारतात ठिकठिकाणी जवळपास सातशेहून अधिक आदिवासी समुदाय आहेत. प्रत्येक समुदायाच्या वैशिष्ट्यपूर्ण भाषा, सांस्कृतिक परंपरा आहेत, आणि त्यांना ओळख देणारी आणि निसर्गाशी असलेलं त्यांचं नातं स्पष्ट करणारी कला-अभिव्यक्तीही आहे. भौतिक जगात कितीही बदल झाले, तरी या आदिवासींचा अनेक शतकांचा इतिहास, प्रथा, रीतिरिवाज आणि त्यांच्या श्रद्धा पिढ्यान््पिढ्या अखंड संक्रमित होत आल्या आहेत. भारताच्या समृद्ध आदिवासी वारशाच्या विणीत हे सगळे रंगीत धागे आजही वेगळे उठून दिसतात. मुख्यतः नैसर्गिक रंग, बांबू, लाकूड आणि धातू असा आपल्या परिसरात मिळणारा नैसर्गिक कच्चा माल शाश्वत पद्धतीनं वापरून भारतीय आदिवासी आपली वैशिष्ट्यपूर्ण कलानिर्मिती करत आले आहेत.‘ढोकरा’ किंवा ‘डोकरा’ आर्ट ही मुख्यतः पश्चिम बंगाल आणि ओडिशामधल्या ढोकरादमार आदिवासींची कला. लोहारकाम करणारे हे समुदाय झारखंड आणि छत्तीसगडमध्येही मोठ्या संख्येनं राहतात. राजस्थान आणि केरळमध्येही त्यांची थोडी वस्ती आहे. या कलेत निष्णात असणाऱ्या आदिवासींची विश्वकर्मा, घसिया, मंगन, कंसारा अशी भारतातल्या विविध प्रदेशांनुसार वेगवेगळी नावं आहेत. प्राचीन वारसा असलेल्या भारतीय हस्तकलांमध्ये ढोकरा आर्टचा समावेश होतो. भूशास्त्रीय पुरावे लक्षात घेतले, तर खनिजांनी समृद्ध असलेल्या मध्य भारतात ही कला उत्क्रांत झाली आहे. सुमारे चार हजार वर्षांपूर्वीच्या हडप्पा आणि मोहें-जो-दरो संस्कृतीच्या अस्तित्वाचा पुरावा देणारी, नृत्यमग्न युवतीची आकृती हा फक्त देशात नव्हे, तर संपूर्ण जगभरात नावाजलेला ढोकरा आर्टचा सर्वात प्राचीन नमुना मानला जातो..Premium|Hoysaleswara Temple: कर्नाटकमधील हळेबिडूचे होयसळेश्वर मंदिर; शिल्पकला आणि सांस्कृतिक ठेवा.भारतीय हस्तकलांनी कायमच झाडं, फुलं, प्राणी-पक्षी, नद्या, डोंगर अशा निसर्गाच्या विविध घटकांकडून प्रेरणा घेतली आहे. नैसर्गिक उत्पादनांच्या साहाय्यानंच या कलाकृती निर्माण होत गेल्या आहेत. प्रदीर्घ प्राचीन वारसा असलेली ढोकरा आर्ट ही भारतीय हस्तकलाही याला अपवाद नाहीच. ढोकरा आर्टचा वारसा सांभाळणारे कलाकार कित्येक पिढ्यांचा व्यवसाय म्हणून ही कलानिर्मिती करतात. फार पूर्वी व्यापार, धार्मिक विधी आणि चलन म्हणूनही या वैशिष्ट्यपूर्ण कलाकृती तयार केल्या जात होत्या. आपल्या नैसर्गिक भवतालाच्या पावित्र्याला धक्का न लावता ते या कलेची उपासना करत आले आहेत. आधुनिक जगापासून हे आदिवासी आजही बरेच दूर आहेत. या हस्तकलेची उत्पादन प्रक्रिया त्यामुळेच संपूर्ण नैसर्गिक आहे. गेल्या कित्येक शतकांपासून आदिवासींनी जपलेली ही पारंपरिक कलानिर्मिती अजूनही त्यांच्या गवतानं शाकारलेल्या छोट्या झोपड्यांमध्येच होते. तिचं यांत्रिकीकरण झालेलं नसल्यामुळे सुरक्षितता आणि पर्यावरणपूरकता अगदी आजपर्यंत राखून आहे. या कलेचं आणखी एक वैशिष्ट्य असं, की एरवी धातूवर घाव घालून त्याला आकार दिला जातो, पण ढोकरा आर्टमध्ये हे रूढ तंत्र वापरत नाहीत. शिवाय, या कलाकृतींना कुठेही जोड नसतो; साच्याच्या मदतीनं तयार होत असल्यामुळे त्या अखंड असतात.मधमाशांच्या पोळ्यात मिळणारं मेण, गहू किंवा तांदळाचा भुसा, माती आणि पितळ (किंवा स्थानिकरित्या उपलब्ध असणारा कुठलाही मिश्रधातू) अशा परिसरातच मिळणाऱ्या घटकांचा वापर करून प्राणी किंवा माणसांची छोटी शिल्पं, भांडी, दागिने, शोभेच्या वस्तू ढोकरा आर्टमध्ये निर्माण केल्या जातात. गेल्या काही दशकांपासून धातूंच्या किमती सतत वाढत असल्यामुळे हे आदिवासी अलीकडे भंगारातल्या धातूचा वापर करतात. यामुळे आपोआपच ऊर्जेची लक्षणीय बचत होते, हरितगृह वायूंचं उत्सर्जन मर्यादित राहतं आणि पर्यायानं तापमानवाढ आणि प्रदूषणाला आळा बसतो..ढोकरा आर्टची उत्पादन प्रक्रिया आजही पूर्णतः पारंपरिक आहे. आधुनिक भाषेत ती ‘लॉस्ट वॅक्स टेक्निक’ म्हणून ओळखली जाते. सुरुवातीला हव्या त्या आकाराचा मातीचा (मातीत भुसा, नैसर्गिक डिंक मिसळतात) साचा तयार केला जातो. मग त्यात मेण ओततात. माती आणि मेण असे दोन पदर असलेला हा साचा भट्टीमध्ये भाजला जातो. त्यावेळी आतलं मेण वितळून बाहेर पडतं. मातीच्या या पोकळ रचनेत मग वितळवलेल्या धातूचं मिश्रण ओततात. पुन्हा उच्च तापमानाला हा साचा भाजला जातो. तो गार झाला, की शेवटच्या टप्प्यात बाहेरचा मातीचा थर मोडून टाकतात आणि धातूचं लखलखीत उत्पादन तयार होतं. वितळून बाहेर आलेलं मेण, उरलेला धातू परत पुढच्या उत्पादनासाठी वापरतात. माती आणि भुसा परत जमिनीत मिसळतो. त्यामुळे कचरानिर्मितीला या कलेत फारसा वाव नाही. हा हस्तकला उद्योग अगदी छोट्या प्रमाणावर केला जात असल्यामुळे, धातू वितळताना बाहेर पडणाऱ्या वाफा स्थानिक पर्यावरणावरही मोठा प्रतिकूल परिणाम करत नाहीत. एका अभ्यासानुसार, या कलानिर्मितीचा उद्योग औद्योगिक पर्यावरणात केल्यास रोज सुमारे तीन हजार वॅट वीज आणि १५० किलोज्यूल इतकी ऊर्जा वापरली जाईल. या उलट, भंगारातल्या धातूंचा वापर केल्यामुळे ऊर्जा बचत होते आणि हरितगृह वायूंचं उत्सर्जनही घटतं.ढोकरा आर्टमध्ये नैसर्गिक घटकांचा काळजीपूर्वक केला जाणारा पुनर्वापर पाहता, निसर्गाच्या देणगीविषयी ढोकरा समुदायाला असणारा आदर आणि नैसर्गिक घटकांचं त्याला जाणवणारं मोल कुणाच्याही सहज लक्षात येईल. सूर्य, चंद्र, जंगल, वनस्पती, प्राणी, स्थानिक देवता यांच्या प्रेरणेतून ढोकरा कारागीर दागिन्यांची डिझाईन्स तयार करतात. आपलं दैनंदिन आयुष्य आणि लोककथा, गीतं यावरूनही कलानिर्मितीसाठीचे विषय त्यांना सुचतात. यामुळेच ढोकरा आर्ट म्हणजे फक्त कारागिरांच्या सर्जनशीलतेचा पुरावा नाही, तर या आदिवासी समुदायाच्या सांस्कृतिक इतिहासाचा मागोवाही आहे. आता आधुनिक काळात ढोकरा आर्टद्वारे खूप नव्या प्रकारच्या वस्तू तयार केल्या जात असल्या, तरी पुराणकथा किंवा लोकजीवनातली प्रतिकं निर्माण करण्यावर या आदिवासींचा भर असतो. घरगुती उपयोगाची निरनिराळी भांडी, दिवे, घड्याळं, शोभेच्या वस्तू, बांगड्या, गळ्यातली, कानातली, ब्रेसलेट्स असे नाजूक कलाकुसर असणारे दागिनेही हे कारागीर तयार करतात..Premium|Iran crisis : इराण-अमेरिका संघर्ष भारतासाठी धोक्याचा !.पश्चिम बंगाल, झारखंड आणि छत्तीसगड ही तीन राज्यं ढोकरा आर्टची प्रमुख केद्रं असली तरी या तिन्ही ठिकाणची शैली, डिझाईन्स आणि वैशिष्ट्यपूर्ण उत्पादनं वेगवेगळी आहेत. पश्चिम बंगालमधला बांकुरा जिल्हा मोर, हत्ती यांसारख्या पक्षी-प्राण्यांची आणि दैनंदिन कामं करण्यात मग्न असणाऱ्या स्त्री-पुरुषांची शिल्पं तयार करण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. झारखंडमधला पुंडी भाग सुंदर फुलदाण्या, देवदेवतांच्या मूर्ती आणि छोटे व नाजूक दागिने करण्यात पारंगत आहे. छत्तीसगडमध्ये बस्तर आणि एकताल या दोन ठिकाणी कलानिर्मितीतून लोकसाहित्याला जाग आणली जाते. प्राणी, पक्षी, जंगलं यांचं जग उलगडणारे प्रसंग धातूशिल्पातून जिवंत केले जातात. आदिवासी शिल्पं, नाजूक नक्षीकाम असणारे दिवे आणि दागिने या बस्तरच्या ढोकरा कलाकृती विशेष लोकप्रिय आहेत.ढोकरा कलाकृतींचं वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांचं आदिवासी जीवनाशी नाळ जोडणारं, थोडं अनघड म्हणावं असं रूप. कारागिरांच्या कलेवर असणाऱ्या निष्ठेचा आणि त्यांच्या सर्जनशीलतेचा पुरावा म्हणून या अनघडतेकडे पाहिलं जातं. बारीक आणि नाजूक कोरीवकाम आणि कारागिरांचं हस्तकौशल्य बघताक्षणी नजरेत भरतं. पण या कलाकृतींमध्ये शंभर टक्के अचूकता नसते आणि हीच बाब प्रत्येक निर्मितीमधला मानवी स्पर्श प्रतिबिंबित करते. एकसारखी दुसरी कलाकृती नसणं हीदेखील ढोकरा आर्टची खासियत. एखादी नाजूक मानवी आकृती असू दे किंवा घरगुती उपयोगाची एखादी वस्तू असू दे, प्रत्येक कलाकृतीला तिची स्वतंत्र आणि वैशिष्ट्यपूर्ण ओळख असते.या कलेला स्थानिक पातळीवर मोठं सांस्कृतिक मूल्य आहे. वेगवेगळ्या विधिविधानांमध्ये, सण-उत्सवांमध्ये या कलाकृतींना विशेष स्थान आहे. विशेष प्रसंगी भेट म्हणून देण्यासाठीही ढोकरा आर्टद्वारे निर्मिलेल्या वस्तूच हे आदिवासी समुदाय वापरतात. दिवे, मूर्ती आणि दागिने यांसारख्या वस्तूंना या समुदायांच्या लेखी पिढ्यान्पिढ्या जपला गेलेला विशिष्ट अर्थ आहे. आणि त्यामुळे ही कला या आदिवासी परंपरेशी एकजीव होऊन गेली आहे. ढोकरा आर्टची एकेक वस्तू तयार करायला जवळपास एक महिना लागतो..विश्वकर्म्यानं सृष्टीची निर्मिती केली, असं भारतीय परंपरा मानते. या विश्वकर्म्याच्या पाच मुलांपैकी एक असलेला त्वष्ठा हा वैदिक काळातला उपास्य कलाकार देव. तो ढोकरा आर्टचा अग्रणी आहे, अशी श्रद्धा असल्यामुळे आजही त्याची प्रार्थना करून, आशीर्वाद घेऊन, कामाला सुरुवात करण्याची प्रथा आहे. ढोकरा समुदायाच्या धार्मिक उत्सवांमध्ये किंवा विधींमध्ये वेगवेगळी ढोकरा उत्पादनं किंवा देवदेवतांच्या शिल्पाकृती वापरल्या जातात. यांमुळे संपूर्ण कारागीर समुदायाला जोडणारी वीण कायम राहते. म्हणूनच ढोकरा आर्ट जपणं म्हणजे केवळ एखादा जुना कलाव्यापार जपणं नव्हे, तर सर्जनशीलता, समुदाय आणि सांस्कृतिक वैविध्य यांच्याशी नातं सांगणाऱ्या एका जिवंत वारशाचं पोषण करणं हा या कलाप्रवासाचा उद्देश आहे. तंत्र, इतिहास आणि सांस्कृतिक वारसा यांचा अद्भुत मिलाफ घालत ही कला आजवर वाटचाल करत आली आहे.जवळपास चार हजार वर्षांचा इतिहास असणारी ढोकरा कला आता मात्र अनेक पर्यावरणीय आणि सामाजिक बदलांना सामोरी जात आहे. मुळात ही कला पर्यावरणपूरक आहे हे खरं, मात्र लोकसंख्यावाढीमुळे वाढलेल्या गरजा, त्या पूर्ण करण्यासाठी उभे राहणारे मोठे उद्योग आणि खनिजं मिळवण्यासाठी खोदल्या जाणाऱ्या नवनव्या खाणी यांमुळे धातूंच्या किमती दिवसेंदिवस वाढत चालल्या आहेत. शिवाय जंगलांवर कुऱ्हाडी फिरत असल्यामुळे मेण आणि डिंकासारखी उत्पादनं सहज मिळणं दुरापास्त झालं आहे. हवामान बदलांमुळेही आवश्यक नैसर्गिक साधनांचा अनेकदा तुटवडा निर्माण होतो. याखेरीज, मोठ्या प्रमाणावर तयार होणाऱ्या यांत्रिक उत्पादनांची स्पर्धा, बाजारपेठांपर्यंत पोहोचण्याच्या मर्यादित संधी ही आव्हानंही या कारागिरांपुढे उभी आहेतच. या सगळ्याचा परिणाम होऊन कष्ट, वेळ आणि कलात्मक ऊर्जा यांच्या तुलनेत कारागिरांना मिळणारा आर्थिक लाभ घटत चालला आहे. अनेकदा या कलेचं मोल न कळल्यामुळे खर्च भरून येण्याइतकीही किंमत कारागिरांना मिळत नाही..हे सगळं चित्र पाहून ढोकरा कारागिरांची नवी पिढी या कलेपासून दूर जात आहे. मुळात हे आदिवासी समुदाय सधन नसल्यामुळे आणि नव्या जगातल्या आव्हानांना तोंड देणं त्यांना शक्य होत नसल्यामुळे काही कारागीर कुटुंबं उपजीविकेसाठी मोठ्या शहरांमध्ये स्थलांतरित झाली आहेत. अलीकडे काही कारागीर पारंपरिक तंत्राला फाटा देऊन आधुनिक तंत्रज्ञानाकडे वळू लागलेले दिसत आहेत. अर्थातच याचा विपरित परिणाम कलाकृतींच्या दर्जावर आणि सुबकतेवरही होतो आहे.आर्थिक मदतीच्या योजना, पारंपरिक तंत्र आणि आधुनिक डिझाईन्स यांचा मेळ घालणारे प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि भौगोलिक मानांकन (जीआय टॅग) यांसारख्या उपक्रमांद्वारे केंद्र आणि राज्य सरकार या प्राचीन कलेचं संवर्धन करण्यावर विशेष भर देत आहेत. मुख्यतः जीआय टॅगमुळे या कलेची अस्सलता आणि वैशिष्ट्यपूर्णता सिद्ध होऊन देश-विदेशातले ग्राहक आकर्षित व्हायला मदत होते आहे. गेल्या वर्षी फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन भारत दौऱ्यावर आलेले असता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना छत्तीसगडमधल्या ढोकरा आर्टद्वारे घडवलेलं वादकांचं शिल्प भेट म्हणून दिलं होतं. भारताच्या समृद्ध आदिवासी कलेचा वारसा जागतिक स्तरावर नेण्याचे असे अनेक प्रयत्न होत आहेत. शाश्वत पद्धतीनं तयार होणाऱ्या उत्पादनांची मागणीही जगभरात हळूहळू का होईना पण वाढते आहे. अशावेळी पारंपरिक शाश्वत तंत्रज्ञान आणि कलेची अस्सलता कायम ठेवून बाजारपेठेची मागणी ढोकरा कारागीर पुरवू शकतील का, हा खरा प्रश्न आहे!वर्षा गजेंद्रगडकर पुणेस्थित पर्यावरणाच्या अभ्यासक, ललित लेखिका, बालसाहित्यकार आणिअनुवादिका आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.