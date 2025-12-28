Premium|Traditional Indian Attar : परफ्युमच्या जमान्यातही अत्तराची क्रेझ कायम; जाणून घ्या 'मिट्टी' ते 'ऊद' अत्तराचा शाही प्रवास

विश्वजीत राळेअत्तराची परंपरा जुनी असली, तरी दिवसेंदिवस त्याचं स्वरूप बदलत चाललंय. पारंपरिक अत्तरांबरोबरच आता नवनवीन अत्तरं बाजारात मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहेत. इन्टिमेट, मजनू (मजमुआ), फिरदोस, डिझायर, अझारो यांसारखी पूर्वापार वापरली जाणारी अत्तरं आपली ओळख टिकवून आहेतच, पण त्याचवेळी अनेक नवे ब्रँड, ट्रेंडी सुवासदेखील तरुणाईच्या पसंतीस उतरत आहेत. पुण्याच्या रविवार पेठेतून किंवा शुक्रवार पेठेतून फिरताना अत्तरांच्या विविध दुकानांकडे आणि त्या दुकानांमधून दरवळणाऱ्या सुगंधानं तिकडं लक्ष वेधलं जातंच. गेल्या कित्येक वर्षांपासून हा सुवास इथल्या पेठांमधून दरवळतोय. अगदी १०० वर्षं जुनी अत्तराची दुकानं इथं पाहायला मिळतात. हरिदास माधवदास, व्ही. एन. सन्स, जहागिरदार अत्तरवाले, दामोदरदास सुगंधी अशा पारंपरिक दुकानांपासून ते अगदी अलीकडच्या काळात थाटलेल्या दुकानांपर्यंत कित्येक नव्या-जुन्या दुकानांमध्ये अत्तरांचा सुगंध दरवळतोय. आधुनिक परफ्युमच्या जमान्यातदेखील ही दुकानं आपली ओळख टिकवून आहेत. पिढ्यान्पिढ्या हा व्यवसाय केला जात आहे, आणि अत्तर खरेदी करण्यासाठी अत्तर शौकिनांची नेहमीच इथं गर्दी पाहायला मिळते. या दुकानांमध्ये शिरताच इथं असलेल्या नानाविध प्रकारच्या व विशिष्ट प्रकारची डिझाईन्स असलेल्या अत्तरांच्या बाटल्या, ज्याला ‘अत्तरदाणी’ किंवा ‘कुपी’ असं म्हटलं जातं; त्या बाटल्यांमध्ये साठवून ठेवलेली विविध प्रकारची अत्तरं आणि त्या अत्तरांचा दरवळ यात आपणदेखील हरवून जातो. मीदेखील असाच या दुकानांकडे खेचला गेलो. एनकेएस अरोमाजचे तिसऱ्या पिढीतील व्यावसायिक प्रतिक सेमलानी सांगतात, ‘‘१९८२मध्ये माझ्या आजोबांनी धुळ्यात पहिलं दुकान सुरू केलं. धुळ्याबरोबरच पुण्यात आमची दुकानं आहेत. गेल्या बारा वर्षांपासून पुणे आणि आसपासच्या परिसरात आम्ही होलसेल दरात अत्तरांची विक्री करतोय. कमी भांडवलातदेखील हा व्यवसाय सुरू करता येतो. सध्या एकट्या पुण्यात आमच्या चार शाखा आहेत. बहुतेक परफ्युम करण्यासाठी अत्तर वापरलं जातं. आजच्या तरुणाईलादेखील अत्तराची क्रेझ आहे. त्यामुळे आगामी काळातदेखील अत्तर वापरण्याचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत जाईल.’’ अगदी तरुणाईपासून ते ज्येष्ठांपर्यंत आणि पुरुषांपासून महिलांपर्यंत साऱ्यांनाच भुरळ घालणारं असं हे ‘अत्तर’! ‘इतिर’ या पारशी शब्दापासून ‘अत्तर’ हा शब्द आलाय, त्याचा अर्थ ‘सुगंधी द्रव्य’ असा होतो. पण तुम्हाला माहितीये का, हे अत्तर तयार कसं केलं जातं? ताजी फुलं आणि इतर सुगंधी मालापासून अत्तर तयार होतं. त्यासाठी विविध सुगंधी फुलांसोबतच निरनिराळ्या वनस्पतीदेखील वापरल्या जातात. अत्तराच्या प्रकारानुसार हा कच्चा माल निरनिराळा असतो. प्रामुख्यानं सांगायचं झालंच, तर ईशान्य भारतातून, विशेषतः आसाम आणि आसपासच्या प्रदेशातून ‘ऊद’ आणली जाते; ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू या भागातून ‘केवडा’ आणला जातो; दक्षिण भारतातून ‘चंदन’ मिळतं; तर उत्तर प्रदेशातील कन्नौज आणि आसपासच्या परिसरात ‘गुलाब’ मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असतो. अशा विविध ठिकाणांहून कच्चा माल आवश्यकतेनुसार गोळा केला जातो आणि त्यानुसार अत्तराची निर्मिती केली जाते..Premium|Zero Vally: आपातानी जमातीची अनोखी शेती पद्धत; झिरो व्हॅलीतील कृषी आणि मत्स्यपालनाचं सहजीवन नेमकं कसं..?.अत्तरनिर्मितीचं केंद्र : कन्नौजकन्नौजमध्ये तुम्ही कधी गेलात, तर पारंपरिक पद्धतीनं अत्तर कसं केलं जातं हे तुम्हाला पाहायला मिळेल. अत्तर तयार करण्यासाठी कन्नौजमध्ये आजही पारंपरिक ‘डेग-भपका’ ही पद्धत वापरली जाते. डेग आणि भपका म्हणजेच मोठा रांजण आणि वाफ यांचा वापर करून, कोणत्याही आधुनिक यंत्राचा वापर न करता तिथं अत्तर तयार केलं जातं. एका मोठ्या रांजणात पाणी आणि ज्याच्यापासून अत्तर तयार करायचं आहे, त्या वस्तू एकत्र करून एका विशिष्ट तापमानाला ते गरम केले जातं. त्यातून तयार होणारं बाष्प म्हणजेच वाफ एका हवाबंद नळीत जमा केली जाते आणि त्याच्यापासूनच पुढे अत्तर तयार केलं जातं. या पद्धतीची एक खासियत म्हणजे, हे अत्तर तयार करताना कोणत्याही प्रकारचं अल्कोहोल यात वापरलं जात नाही. संपूर्ण प्रक्रियेत केवळ नैसर्गिक साधनांचा वापर केला जातो. इतकंच नव्हे, तर अत्तर करताना तयार होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांचादेखील वापर केला जातो. गुलाबाच्या आणि चंदनाच्या पाकळ्यांपासून अगरबत्ती तयार केली जाते, तर उरलेलं पाणी हे अंघोळीसाठीदेखील वापरलं जातं.उत्तर प्रदेशातील कन्नौज शहराला ‘अत्तरनिर्मितीचं केंद्र’ मानलं जातं. इथल्या घराघरांत अत्तराची निर्मिती केली जाते, असं म्हटलं तर वावगं ठरू नये. आजूबाजूच्या खेड्यांतील शेतकरी दररोज फुलांचा पुरवठा करतात आणि मग त्या फुलांवर प्रक्रिया करून अत्तर केलं जातं. दक्षिण भारतातदेखील अत्तरनिर्मितीची छोटी-छोटी केंद्रं आहेत, मात्र कन्नौज आपली ओळख टिकवून आहे. त्यामुळे अत्तर करण्याची प्रक्रिया तुम्हाला पाहायची असेल, अत्तराचा सुगंध तुम्हाला अनुभवायचा असेल, तर कन्नौजला एकदा अवश्य भेट द्यायला हवी!भारताला अत्तरनिर्मितीचा फार मोठा इतिहास आहे. अत्तरनिर्मितीचा उद्योग भारतात गेल्या शेकडो वर्षांपासून सुरू असल्याचे दाखले मिळतात. कन्नौजमध्ये झालेल्या उत्खननात अत्तरनिर्मितीसाठी वापरली जाणारी शेकडो वर्षांपूर्वीची उपकरणं सापडली आहेत. त्याकाळी भारतातून परदेशातदेखील अत्तरांची विक्री होत असे. इसवी सन ६०६ ते ६४७ या काळात उत्तर भारतावर एकछत्री अंमल असलेला राजा हर्षवर्धन याने या उद्योगाला राजाश्रय दिला असल्याची नोंद सापडते. त्यानंतर पुढे मुघल साम्राज्याच्या काळात अत्तराच्या व्यवसायास उत्तेजन मिळाले. मुघलांच्या अत्तरावरील प्रेमामुळे हा उद्योग भारतात झपाट्याने वाढला. मुघल सम्राट जहांगीरची पट्टराणी नुरजहाने गुलाबाच्या फुलांपासून अत्तर काढण्याची पद्धत शोधून काढली, असं म्हटलं जातं..निरनिराळ्या प्रकारची अत्तरंआज बाजारात निरनिराळ्या प्रकारची अत्तरं उपलब्ध आहेत. नैसर्गिक अत्तरांपासून ते प्रोसेस केलेली; गुलाब-चंदन यांसारख्या पारंपरिक सुवासापासून ते विविध प्रकारची आधुनिक अत्तरं आज पाहायला मिळतात. नैसर्गिक पद्धतीनं तयार केलेलं अत्तर एकदा अंगावर लावलं, की दोन-दोन, तीन-तीन दिवसही त्याचा सुगंध दरवळत राहतो. मात्र नैसर्गिक अत्तर करण्यासाठीची प्रक्रिया काहीशी संथ असल्यामुळे आणि त्यासाठी लागणारा वेळ अधिक असल्यामुळे, तसेच कच्चा मालदेखील दुर्मीळ असल्यामुळे नैसर्गिक अत्तरांच्या किमती अधिक आहेत. साधारणपणे पाच ते सहा हजार रुपयांपासून या अत्तरांची सुरुवात होते. त्यामुळे दररोज वापर न करता, काही खास प्रसंगांसाठी या प्रकारचं अत्तर वापरलं जातं. याच्या तुलनेत प्रोसेस केलेलं अत्तर बाजारात मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असल्याचं पाहायला मिळेल. नैसर्गिक घटकांबरोबरच काही प्रमाणात कृत्रिम घटकांचा वापर या अत्तरांत पाहायला मिळतो. नैसर्गिक अत्तरांच्या तुलनेत किंमत कमी असल्यानं दैनंदिन वापरासाठी प्रोसेस केलेली अत्तरं वापरली जातात.गुलाब, हिना, वाळा, चाफा, निशिगंध, केवडा, मोगरा अशी काही नैसर्गिक अत्तरं बाजारात उपलब्ध आहेत. ‘मिट्टी का अत्तर’ नावाचं अत्तरदेखील आहे. उन्हामुळे तापलेल्या जमिनीवर पहिल्या पावसाच्या सरी पडल्यानंतर जो गंध दरवळतो, तोच गंध या अत्तराला असतो.निरनिराळी आवड‘व्यक्ती तितक्या प्रवृत्ती’ म्हणतात त्याप्रमाणे प्रत्येकाची अत्तराची आवडही निरनिराळी! आपल्या आवडीनुसार; काळ, वेळ आणि प्रसंगानुसार; आपापल्या कामाच्या स्वरूपानुसार; जो तो आपल्याला हवं तसं अत्तर निवडतो. वर म्हटल्याप्रमाणे, काही अत्तरं साधी, रोजच्या वापरासाठी असतात, तर काही अत्तरं विशिष्ट आणि खास प्रसंगासाठी जपून ठेवली जातात. ऑफिसमध्ये काम करणाऱ्या व्यक्ती काहीशी सौम्य स्वरूपाची आणि दीर्घकाळ टिकणारी अत्तरं निवडतात, तर कष्टाची कामं करणाऱ्या व्यक्ती तीव्र व उग्र स्वरूपाच्या अत्तरांना पसंती देतात. कुणाला चंदन, गुलाब, शमामा, ऊद यांसारखी पारंपरिक अत्तरं आवडतात, तर काहींना अगदी आधुनिक प्रकारची अत्तरं आवडतात. ठिकाणानुसार, प्रसंगानुसार, माणसाच्या आवडीनिवडीनुसार अत्तराचा वापर बदलत जातो. काहीजण अत्तराचे शौकीन असल्याचंदेखील पाहायला मिळतं. विविध प्रकारची अत्तरं आपल्या संग्रही ठेवणं हा कित्येकांचा छंददेखील आहे!.नवे सुगंध, नवी अत्तरं! Sabaya, Diptyque, CR7, Ajmal, Deeds, Muskaries यांसारख्या ब्रँडची अत्तरं आज अनेक दुकानांत सहज पाहायला मिळतात. पुरुषांप्रमाणेच स्त्रियादेखील अत्तरांचा वापर करताना दिसून येतात. पूर्वी गुलाब-मोगऱ्यापुरती मर्यादित असलेली स्त्रियांची निवड आता खूप व्यापक झाली आहे. Gucci Flora, Poison, Iceberg यांसारख्या फ्रेग्रन्स स्त्रियांच्या पसंतीस उतरत आहेत.या अत्तरांच्या किमतीदेखील निरनिराळ्या आहेत. अत्तर करण्याची प्रक्रिया, ते कशापासून तयार केले गेले आहे, त्याचा दर्जा, त्यासाठी लागणारी मेहनत, त्याचं वैशिष्ट्य यांसारख्या विविध गोष्टींवर अत्तराची किंमत अवलंबून असते. प्रतितोळा अगदी दोनशे-तीनशे रुपयांपासून ते हजारो रुपयांपर्यंत या अत्तरांच्या किमती आपल्याला पाहायला मिळतात.एखादा ग्राहक किती चोखंदळ असतो याचं उदाहरण देताना जहागिरदार अत्तरवालेचे इरफान मानकर यांनी सांगितलं, ‘‘काही नागरिक इतके चोखंदळ असतात, की एक अत्तर घ्यायला एकेक तासदेखील घालवतात. पूर्वी आमच्या आजोबांनी अगदी सायकलवर घरोघरी जाऊन अत्तरांची विक्री केली. आमचा कसबा पेठेत अत्तर तयार करण्याचा कारखाना होता. सध्या पुण्यातील हांडेवाडीतील कारखान्यात आम्ही अत्तर करतो आणि सबंध भारतात त्याची विक्री केली जाते. अत्तराची विक्री सध्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे आणि दिवसेंदिवस ती वाढतच जाईल. हल्लीची युवा पिढीदेखील मोठ्या प्रमाणात अत्तर वापरत असल्याचं दिसतं. अत्तराची किंमत वाढली असली, तरी महागडी अत्तरं विकत घेण्याचं प्रमाणदेखील वाढलं आहे. आता एखादा माणूस अत्तर घ्यायला आला तर निदान ५००-६०० रुपयांचं अत्तर सहज घेऊन जातो.’’.Premium|Sherlock Holmes: प्रिय आर्थर..! गुप्तहेरांच्या जगात शेरलॉक होम्सची जादू १३८ वर्षांनंतर आजही कायम.धार्मिक परंपरांमध्ये वापरअत्तर हे केवळ वैयक्तिक वापरापुरतं मर्यादित नसून अगदी संस्कृती, परंपरा आणि श्रद्धेशीदेखील जोडलं गेलं आहे.जसा वैयक्तिक उपयोगासाठी अत्तरांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो, त्याचप्रकारे धार्मिक कार्यावेळी अत्तराला विशेष स्थान आहे. अत्तर हे अल्कोहोलमुक्त असल्यामुळे त्याचा वापर रोजच्या धार्मिक विधींमध्ये मोठ्या श्रद्धेनं केला जातो. विविध धर्मांमध्ये अत्तराचा वापर वेगवेगळ्या प्रकारे केला जातो. विविध प्रकारच्या पूजा, प्रार्थना किंवा धार्मिक विधींमध्ये अत्तर पवित्रतेचं प्रतीक मानलं जातं. देवपूजेवेळी वातावरण प्रसन्न करण्यासाठी अत्तराचा उपयोग केला जातो.आजकाल अनेक घरांमध्ये आपापल्या परंपरेनुसार वेगवेगळ्या प्रकारची अत्तरं वापरली जातात. उदाहरणार्थ, गणपतीसाठी चंदन किंवा गुलाबासारखा सौम्य आणि शीतल सुगंध वापरण्याची प्रथा आहे, तर महादेवासाठी दवणा, हिना अशी अत्तरं वापरली जातात. हिंदू धर्माप्रमाणे मुस्लिम धर्मातदेखील अत्तराला विशेष स्थान आहे. शरीर आणि मन स्वच्छ ठेवणं, हे इस्लाममध्ये महत्त्वाचं मानलं जातं आणि अत्तर शुद्धतेचा एक भाग असल्याचं सांगितलं जातं. विशेषतः नमाजपठण करण्याच्या आधी अत्तर लावण्याची प्रथा आहे. दर्ग्यावर चादर चढवताना अत्तराची संपूर्ण कुपीच त्यावर शिंपडली जाते. यासाठी फिरदोस, मजनू यांसारखी अत्तरं खास मानली जातात, अशी माहिती इरफानचाचांनी दिली..अत्तर वापरण्याची पद्धतविविध ऋतूंनुसार अत्तराचे विविध प्रकार वापरले जातात. आयुर्वेदात ऋतूनुसार अत्तर लावण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. उन्हाळ्यात गुलाब, चमेली, मोगरा, केवडा यांसारखी थंड अत्तरं वापरण्यास सांगितलं जातं, तर हिवाळ्यात कस्तुरी, अंबर, केशर, यांसारखी अत्तरं लावण्याचा सल्ला दिला जातो.शुद्ध अत्तर हे कधीही खराब होत नाही. असं म्हटलं जातं, की अत्तर जितकं जुनं तितकाच त्याचा सुगंध वाढत जातो. अत्तर लावण्याच्या विशिष्ट पद्धतीदेखील आहेत. अत्तर थेट शरीरावर लावलं जातं. अत्तर घट्ट असल्यामुळे शरीरावर लावल्यानंतर व्यवस्थितरित्या घासलं जातं, जेणेकरून त्याचा सुगंध अधिक दरवळतो. ही माहिती देताना इरफानचाचांनी एक आठवण सांगितली. पूर्वी दुकानात 'अत्तराचा बोळा' मिळायचा. कापसाचा बोळा अत्तरात बुडवून तो कानात ठेवला जायचा. त्याचा सुगंधदेखील जास्त काळ टिकायचा. पाच ते दहा रुपयाला हा अत्तराचा गोळा मिळायचा. एखाद्या कार्यक्रमाला, समारंभाला जाण्यापूर्वी लोकं सजून अत्तराच्या दुकानात यायचे आणि तोऱ्यात म्हणायचे 'अत्तराचा बोळा द्या!' मात्र काळ बदलला तशा अत्तर लावण्याच्या पद्धतीदेखील बदलल्या. आता ते थेट शरीरावर घासून लावलं जातं. इतकंच नव्हे, तर ग्राहकांच्या खास विनंतीनुसार अत्तराचे स्प्रेदेखील करून दिले जातात.तसं पाहायला गेलं, तर विविध परफ्युम, डिओ, सेंट्सच्या जमान्यातदेखील अत्तर आपलं स्थान टिकवून आहे. गेल्या काही दिवसांपासून तरुणाईनंदेखील अत्तरखरेदीला प्राधान्य दिलं असल्याचं पाहायला मिळतंय. त्यामुळे बाजारपेठांमध्ये अंतराचा सुगंध पुन्हा दरवळू लागलाय. अत्तराची परंपरा आज केवळ स्थानिक बाजारापुरती मर्यादित राहिलेली नसून, ती राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही पोहोचली आहे. भारतात विविध ठिकाणी अत्तरं, परफ्युम आणि सुगंधांवर आधारित विविध प्रदर्शनं भरवली जातात. परफ्युम एक्स्पोसारखे मोठे कार्यक्रम भरवले जातात, ज्यात अत्तरांचादेखील समावेश असतो. परदेशात, विशेषतः दुबईमध्ये यासंबंधीची मोठमोठी प्रदर्शनं भरवली जातात. शारजाहमध्ये आयोजित करण्यात येणारं 'एमिरेट्स परफ्युम्स ॲण्ड ऊद एक्झिबिशन' हे त्याचं एक उत्तम उदाहरण सांगता येईल. थोडक्यात काय, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरदेखील अत्तरांचा हा सुगंध दरवळतोय आणि आगामी काळातदेखील तो कायम दरवळत राहील, असा विश्वास वाटतो!.अगदी लहानपणापासून मला अत्तर-परफ्युमची खूप आवड आहे. माझ्या बालपणी मम्मीनं पप्पांना अॅनिव्हर्सरी गिफ्ट म्हणून एक अत्तराची बाटली भेट दिली होती. ते अत्तर फक्त खास प्रसंगीच लावलं जायचं. तेव्हापासूनच मलाही अत्तर वापरण्याचं वेड लागलं. कालांतराने अत्तरांविषयी अधिक माहिती मिळत गेली. माझ्या एका मैत्रिणीचे आजोबा अत्तर लावायचे. त्यांच्याकडूनच मला अत्तरांची खरी ओळख झाली. तेव्हापासून आजतागायत माझं आवडतं अत्तर म्हणजे एचपी गोल्ड, ते परफ्युम स्वरूपातही आहे आणि अत्तर स्वरूपातही. अत्तराच्या सुगंधामुळे सतत फ्रेश वाटतं आणि मनात एक वेगळाच उत्साह निर्माण होतो. प्रत्येक व्यक्तीची सुगंधाबद्दलची निवड त्यांच्या स्वभावावर अवलंबून असते. त्यामुळे तुम्ही लावलेलं अत्तर तुमचा स्वभाव सांगतं, असं मला वाटतं.- प्रज्ञा शिंदे(विश्वजीत राळे पुणेस्थित मुक्त पत्रकार आहेत.) 