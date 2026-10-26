Premium|Thin Poha Chivda Recipe : दिवाळीसाठी बनवा कुरकुरीत चिवडा

राजश्री अनिल बिनायकियादिवाळीच्या फराळामध्ये अग्रभागी असतो खमंग, चमचमीत आणि खुसखुशीत चिवडा. गोड पदार्थांबरोबरच चिवड्याची खमंग चव जिभेवर रेंगाळते आणि तोंडाला चांगलंच पाणी सुटतं. चिवडा या पदार्थाशिवाय दीपावली अपूर्ण असल्यासारखीच वाटते. सर्वांच्या आवडत्या तिखट पदार्थाच्या काही पाककृती... पातळ पोह्यांचा चिवडासाहित्य पाचशे ग्रॅम पातळ पोहे, १ वाटी पंढरपुरी डाळे, २ वाटी शेंगदाणे, १ वाटी सुक्या खोबऱ्याचे पातळ काप, पाव वाटी कढीपत्ता, प्रत्येकी १ टेबलस्पून धने-जिरे पूड, २ टेबलस्पून हिरव्या मिरच्यांचे तुकडे, अर्धी वाटी भाजलेले तीळ, पाव वाटी खसखस, चवीनुसार मीठ, पिठीसाखर, पाव वाटी काजूचे काप, तेल व फोडणीचे साहित्य. कृती पोहे प्रथम मंद गॅसवर किंवा मायक्रोवेव्हमध्ये छान भाजून घ्यावेत. मग एक वाटी तेलात शेंगदाणे, डाळे, खोबऱ्याचे काप तळून ते बाजूला काढून ठेवावेत. त्यानंतर मिरचीचे तुकडे व कढीपत्ता त्याच तेलात कुरकुरीत तळून घ्यावा. त्या तेलात मोहरी, हिंग, हळद घालून फोडणी करावी. मग फोडणीमध्ये आधी तळलेले सर्व साहित्य, मसाले, मीठ, तीळ, खसखस, पिठीसाखर व पोहे घालावेत. मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करावे. पातळ पोह्यांचा चिवडा तयार.कढीपत्ता चिवडासाहित्य अर्धा किलो तळलेले जाड पोहे, ३ वाटी कढीपत्त्याची ताजी पाने, अर्धी वाटी हिरव्या मिरचीचे बारीक तुकडे, १ वाटी शेंगदाणे, चवीनुसार पिठीसाखर, मीठ, १ टीस्पून आमचूर पूड, तेल.कृतीएक वाटी तेलात शेंगदाणे, कढीपत्ता व हिरव्या मिरचीचे तुकडे खरपूस तळून घ्यावेत. आता एका पातेल्यामध्ये तळलेले पोहे, शेंगदाणे, मीठ व आमचूर पूड घालावी. त्यानंतर मिरच्या आणि कढीपत्ता हातानेच चुरून चिवड्यामध्ये घालावा. शेवटी चिवडा छान मिक्स करून बरणीत भरावा. .Premium|Donald Trump Approval and 2026 Midterm Elections : ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाची कसोटी? महागाई आणि धोरणांमुळे अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकांकडे जगाचे लक्ष.पोह्याचा तळलेला चिवडासाहित्यपाचशे ग्रॅम जाड पोहे, १ वाटी शेंगदाणे, अर्धी वाटी पंढरपुरी डाळे, अर्धी वाटी सुक्या खोबऱ्याचे काप, अर्धी वाटी काजूचे काप, अर्धी वाटी बेदाणे, पाव वाटी भाजलेले तीळ, प्रत्येकी १ टेबलस्पून धने पूड, जिरे पूड, चवीनुसार तिखट, मीठ, पिठीसाखर, १ टीस्पून आमचूर पूड (आंबट चव हवी असल्यास), तेल, मोहरी, हळद, चिरलेली कोथिंबीर, पाव वाटी कढीपत्ता.कृतीकढईत तेल तापवून पोहे तळायच्या गाळणीतून पोहे तळून घ्यावेत. मग त्याच तेलात शेंगदाणे, काजू, खोबऱ्याचे काप, कढीपत्ता तळून घ्यावा. त्यानंतर बेदाणे तेलावर नुसते परतून घ्यावेत. दुसरीकडे वाटीभर तेलात मोहरी, हिंग, हळद घालून फोडणी करून घ्यावी. त्यामध्ये तीळ, कोथिंबीर घालून परतावे. कोथिंबीर कुरकुरीत झाल्यावर गॅस बंद करावा. आता धने पूड, जिरे पूड, मीठ, तिखट व इतर सर्व तळलेले पदार्थ त्यामध्ये घालून मिक्स करून घ्यावेत. नंतर पोहे घालावेत. व्यवस्थित मिक्स करावेत. मग पिठीसाखर घालावी पुन्हा एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यावे. आंबटपणा हवा असल्यास आमचूर पूड घालून चिवडा मिक्स करावा. गार झाल्यावर डब्यात भरावा.भडंगसाहित्यपाचशे ग्रॅम जाड बुटके भडंग चुरमुरे, २ वाटी उभा चिरलेला (पातळ) कांदा, १ टेबलस्पून बारीक चिरलेला लसूण (आवडीनुसार), लाल तिखट, पिठीसाखर, चवीनुसार मीठ, १ वाटी शेंगदाणे, २ टेबलस्पून मेतकूट, कढीपत्ता, अर्धा टेबलस्पून लिंबाचा रस. फोडणीसाठी - मोहरी, हळद, एक टेबलस्पून धने, गरजेनुसार तेल.कृतीप्रथम उन्हात भडंग चुरमुरे तापवून चाळून घ्यावेत. मग मोठ्या पातेल्यात किंवा कढईत तेल तापवून सोनेरी रंगावर कांदा तळून घ्यावा आणि त्याच तेलात लसूणही तळून घ्यावा. आता ते बाजूला काढून त्यामध्ये शेंगदाणे तळून निथळून घ्यावेत. त्यानंतर उरलेल्या तेलात मोहरी, हळद, कढीपत्ता घालावा. लसूण, कांदा, लिंबाचा रस घालावा. एका मिनिटाने तिखट, मीठ, पिठीसाखर आणि भडंग घालून परतावे. सगळे मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करावे. मग गॅस बंद करून खाली उतरवावे. नंतर त्यात मेतकूट घालून पुन्हा मिक्स करावे. तिखट, आंबटगोड, मसालेदार भडंग तयार. भडंग गार झाले, की हवाबंद डब्यात भरून ठेवावे..नाशिक चिवडासाहित्यपाचशे ग्रॅम भाजके पोहे, २ वाट्या शेंगदाणे, १ वाटी पंढरपुरी डाळे, १ वाटी कांद्याचे वाळवलेले काप, ७-८ लसूण पाकळ्या, ३-४ तळलेली अमसुले, पिठीसाखर, लाल तिखट, चवीनुसार मीठ, कढीपत्ता, फोडणीचे साहित्य (मोहरी, हिंग, हळद), एक वाटी तेल, प्रत्येकी अर्धा टेबल स्पून धने, जिरे, शहाजिरे, बडीशेप, मिरी, लवंग, तीळ, ३-४ तमालपत्र.कृतीथोडया तेलात धने, शहाजिरे, लवंग, तमालपत्र, बडीशेप, तीळ, मिरे परतून भाजून घ्यावे. नंतर मिक्सरमध्ये त्याची बारीक पूड करावी. त्यानंतर तेल तापवून त्यात वाळलेले कांद्याचे काप तळून कुरकुरीत करून घ्यावेत. त्याच तेलात दाणे, डाळे, कढीपत्ता तळावा. पुन्हा त्याच तेलात मोहरी, हिंग, हळद घालून फोडणी करावी. त्यात लसूण घालावा व गॅस बंद करून पातेले खाली उतरवावे. आता लाल तिखट, मीठ, वाटलेली मसाला पूड, अमसूल पूड व भाजके पोहे घालावेत. ते मंद गॅसवर परतावे. शेवटी डाळे, शेंगदाणे, कांदा घालावा. चवीनुसार पिठीसाखर घालावी. परत चिवडा मिक्स करावा. चिवडा गार झाल्यावर डब्यात भरावा.टिप्सचिवड्यासाठी लागणारे पोहे, चुरमुरे, भडंग इत्यादी नीट निवडून घेऊन उन्हात तापवून वापरावेत, चिवडा कुरकुरीत होतो.सर्व तयारी अगोदरच करून ठेवावी. उदाहरणार्थ, शेंगदाणे सोलणे, खोबऱ्याचे काप करणे, कांद्याचे वाळवलेले पातळ काप करणे इत्यादी.चिवडा करताना सर्वात शेवटी पिठीसाखर घालावी. आधी घातल्यास त्याचे कडक खडे होऊ शकतात.पोहे चिवड्यात लाल तिखट घालायचे असल्यास पोहे, भडंग, चुरमुरे इत्यादींवर घालावे. फोडणीत घालू नये, ती करपते.खोबऱ्याचे पातळ काप करण्यासाठी ते आधी फ्रीजमध्ये ठेवून मग पातळ काप करावेत.चिवड्यात मिठाची छोटीशी पुरचुंडी ठेवावी, म्हणजे चिवडा मऊ पडत नाही.पोहे तळताना गॅस मोठा व तेल एकदम गरम असावे, म्हणजे पोहे छान फुलतात व कुरकुरीत लागतात.पोहे भाजून चिवडा करताना पोह्याबरोबर प्रत्येक वेळी चिमूटभर मीठ घालावे. यामुळे पोहे कुरकुरीत भाजले जातात आणि पोहे आकसणारही नाहीत.पोह्यात पुदिना, कोथिंबीर पूड वापरायची असेल, तर ती अगोदरच करून घ्यावी.चिवडा नेहमी रिफाइंड तेलात करावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.