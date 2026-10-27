Premium|Diwali Faral Traditions : चकली, चिवडा, लाडू सारेच गप्प; दिवाळीच्या फराळात यंदा वेगळंच वातावरण का?

मंगेश साखरदांडेदिवाळी अजून उंबऱ्यावरही नव्हती, फराळाचे घाणे तर पडले होते, पण नेहमीसारखे डबेच्या डबे भरत नव्हते. कारभार जरा मोजकाच दिसत होता. वातावरण नेहमीपेक्षा वेगळं वाटत होतं. भरीसभर म्हणून दिवाळीच्या फराळ-मंडळातल्या बऱ्याचशा मेंबरांचा अजून पत्ताच नव्हता. एरवी साजूक तुपात घोळलेल्या लाडवाच्या भाऊबंदांचा अजून पत्ताच नव्हता.ना ही म्हटलं तरी फडताळात तीन-चार दिवस जरा सामसूमच होती. पेपरमधल्या बातम्यांमध्ये काही काही वेळा उल्लेख असतो ना, तशी म्हणजे अगदी तणावपूर्ण शांतता...! दुपारी-रात्री स्वयंपाकघर शांत झालं, की दिवाळी फराळाचे मानकरी चकल्या, चिवडे, कडबोळी, करंज्या, शंकरपाळे झालंच तर अनारसे आणि चिरोटेही तसे रोज भेटायचे; पण विषय कसा काढायचा आणि मुख्य म्हणजे कोणी काढायचा हे कोणालाच कळत नव्हतं आणि काय चाललंय तेही कळत नव्हतं. एरवी फडताळातल्या फराळ-सभांत अंगावरचे काटे कोणाला टोचतील याची तमा न बाळगता गरागरा फिरणारी चकली आणि जरा ‘हाच’ असणारा नाजूकसा चिरोटा आपल्या वाटेत आला तर त्याचं काय होईल, याची काळजी न करता आपलेआपलेच निवांत गडगडणारे लाडवांचे भाऊबंद सगळेच अंग चोरून होते. चिवडे आणि कडबोळी तर कम्प्लिट गांगरून गेले होते.काळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .झालवतं ते असं... अजून दिवाळीला अवकाश होता. दिवाळीचं काय घेऊन बसलात घट नुकतेच बसले होते, नवरात्रीच्या पाच-सहा माळा अजून शिल्लक होत्या, त्यानंतर मग दसरा... दसऱ्याचं श्रीखंड झालं की मऽऽऽग फराळाचे घाणे पडणार. रीतच होती तशी! पण यंदा फराळाचे घाणे अंमळ आधीच पडले होते. उत्साह नेहमीसारखाच असला तरी पसारा जरा बेताचाच होता. शिवाय फारसे कधी न ऐकलेले शब्द कानावर पडत होते ते वेगळंच... काहीतरी शिजत होतं खास!‘‘लक्षात आलंय का तुमच्या...?’’ शेवटी लाडवानं तोंड उघडलंच. ‘‘ए, तू आधी एका जागी नीट उभा राहा,’’ तो पुढे बोलणार तेवढ्यात करंजी फणकारली. तिचा आणि लाडवाचा काय छत्तीसचा आकडा होता ते देवी अन्नपूर्णाच जाणे. खूप जुन्या काळात कोणत्यातरी राजानं म्हणे एक ग्रंथ लिहिला होता आणि त्याचं नाव म्हणे कसलातरी उल्हास. शष्कुली म्हणायचे करंजीला त्या काळातले लोक, असं आजोबा अर्णव आणि अर्पिताला सांगताना करंजीनं ऐकलं होतं. तिला फारसं काही कळलं नव्हतं, पण त्यात आपल्या पूर्वजांचा उल्लेख आहे एवढं तिच्या लक्षात राहिलं होतं. तेव्हापासून तिचा फणकारा नाही म्हटलं तरी जरा वाढलाच होता.‘‘ए, तू गप्पच बस बरं का...’’ लाडूही काही कमी नव्हता. त्या कसल्यातरी उल्हासात त्याच्याही पूर्वजांचा उल्लेख होता म्हणे. तेव्हा त्यांना लड्डुक म्हणाचये. आता तेव्हा ते बुंदीचे होते, रव्याचे होते की बेसनाचे ते आजोबांनाही नीटसं माहीत नव्हतं; पण करंजीशी भांडायला लाडवाला तेवढं पुरेसं होतं. ‘‘ए शष्कुले... फष्कुले. ऐक की जरा मी काय म्हणतोय ते...’’ नाही म्हटलं तरी करंजीच्या चंद्रकोरी नाकाच्या दोन्ही टोकांवर राग दाटून आला. तेवढ्यात चकलीनंही तिला एक काटा टोचून, ‘जरा दमानं’ असा पोक्त सल्ला दिला. अर्थात चकलीही काही कमी नव्हती, एरवी करंजीनी तिलाही फैलावर घेतलं असतं; पण काय चाललंय याची करंजीलाही तेवढीच उत्सुकता असल्यानं तिनं जरा नमतं घेतलं.‘‘तर लक्षात येतंय का तुमच्या, दिवाळी अजून लांब आहे तरीही फराळाचे घाणे पडलेत. जरा बेतानंच चाललंय, म्हणजे गोंधळ नेहमीचाच आहे; पण करणं अगदी मोजूनमापून चाललंय’’ इति लड्डुक... सॉरी लाडू. ‘‘आणि शष्कुले तुझं सारणही यंदा कोरडंच दिसतंय.’’‘‘हो ना... आणि यावेळी माझ्या अंगावर नेहमीसारखी खसखसपण नाहीये,’’ अनारशानं मधेच तोंड घातलं..काय चाललंय ते कोणाच्याच लक्षात येत नव्हतं. दिवाळी अजून उंबऱ्यावरही नव्हती, फराळाचे घाणे तर पडले होते, पण नेहमीसारखे डबेच्या डबे भरत नव्हते. कारभार जरा मोजकाच दिसत होता. वातावरण नेहमीपेक्षा वेगळं वाटत होतं. भरीसभर म्हणून दिवाळीच्या फराळ-मंडळातल्या बऱ्याचशा मेंबरांचा अजून पत्ताच नव्हता. लाडवाचंच घ्या. एरवी साजूक तुपात घोळलेल्या त्याच्या बेसनाबिसनाच्या भाऊबंदांचा अजून पत्ताच नव्हता. चिवड्यांचंही तेच; बुंदी पाडण्याविषयी तर कोणीच काही बोलत नव्हतं. शिवाय एरवी सास्वासुनांना त्यांच्या किचनकुंजातला पुरुषांचा वावर (हा शब्द ‘ढवळाढवळ’ असा वाचला तरी चालेल, किंबहुना तो तसाच वाचावा) अजिबात खपत नसे. अमुक करा, तमुक करू नका वगैरे सूचना तर फार लांबची गोष्ट. पण गेल्या पाच-सहा दिवसांत किचनकुंजातला पुरुषांचा वावर नाही म्हटलं तरी वाढला होता आणि सास्वासुनाही फारशा तक्रारी न करता त्यांच्या बऱ्याचशा सूचना मुकाट ऐकून घेत होत्या, याचं फराळ-मंडळाला फार आश्चर्य वाटत होतं.‘फार तेल राहणार नाही असं बघा’, ‘सारण कोरडं असू द्या’, ‘चकल्या आणि शंकरपाळी कुरकुरीत राहिली पाहिजे बरं’, ‘बेक्ड ट्राय करून बघू या का?’, ‘साखरेवरही लक्ष असू द्या...’, ‘सगळे पदार्थ पूर्ण थंड होऊद्यात, पॅकिंगची घाई नको’, ‘की मागवू या सरळ ‘बंधूं’कडून?’ वगैरे सूचनांचा-प्रश्नांचा भडीमार चालू होता. एरवी सास्वासुनांनी हे ऐकून घेतलं असतं? नाव नको. आजोबाही कधी या भानगडीत पडल्याचं फराळ-मंडळाला आठवत नव्हतं. पण आता तेही शंभरवेळा आतबाहेर करत होते. ‘अगं, पहिल्यांदाच इतकी लांब गेलीय पोर. पहिलीच दिवाळी असेल ती आपल्याबरोबर नाहीये. तिला आपण घरापासून लांब आलोय असं वाटता कामा नव्हे, बरं...’, अशी काहीतरी पुटपुटही चालू होती. फराळ-मंडळाच्याही कानावर होतं ते, पण अजूनही त्यांना टोटल लागत नव्हती.इथं चिरोट्यानं चर्चेत चेक-इन केलं. फराळ-मंडळात अग्रपूजेचा मान कोणाचा, यावर एकमत नसलं तरी चिरोट्याबद्दल उरलेल्या फराळ-मंडळाच्या मनात जरा अढीच असायची. सतत एकमेकांशी भांडणाऱ्या करंजी आणि लाडवाचंसुद्धा ‘चिरोटा कसला चोरटा मेला’ या विषयावर एकमत असायचं. हे जरा जास्तच व्हायचं हे कबूल, पण चिरोटाही जरा ‘हाच’ होता. आपली ती नजाकत, ते पापुद्रे, त्यावरची ती साखरपेरणी यांविषयी नाही म्हटलं जास्तच भाव खायचा. एरवी ‘च’कारांबद्दल चकारही ऐकून न घेणारा चिवडा, चकली वगैरे ‘च’कार मंडळीही चिरोट्याला नाकं मुरडायची. चिरोटा मात्र स्वतःच्याच प्रेमात असायचा. ‘मी म्हणजे एक नाजूक कलाकृती’, ‘माझ्यावरून सुगरणीचं सुगरणपण ठरतं’, ‘खुसखुशीत हा शब्द फक्त माझ्यासाठी निर्माण झाला आहे...’ सारखं आपलं मी आणि माझं. पण फराळ-मंडळातल्या बाकीच्यांच्या मानाने चिरोट्यांकडे सास्वासुनाही जरा जास्तच लक्ष द्यायच्या, म्हणून बाकी सगळे तसे दबूनच असायचे.‘‘ऐका...’’ चिरोटा आता दमांच्या गोष्टींमधल्या गणामास्तरच्या भूमिकेत शिरला होता. ‘‘कालच मला समजलं, आपल्याला यंदा अमेरिकेला पाठवणारेत.’’‘‘अ...मे...रि...का?’’ चकलीला म्हणजे ‘काटा फुलला अंगांगावर’ असं वाटायला लागलं होतं.‘‘होऽऽऽय. तुम्ही ना नुसतेच जिन्नस आहात. माझ्याकडे पाहा. ऐकलेली प्रत्येक गोष्ट मी माझ्या पापुद्र्यांमध्ये जिरवतो, तुमच्यासारखं नाहीये माझं. म्हणूनच माझं राजसपण...’’‘‘ॲहॅ रे म्हणे राजसपण...’’ करंजीनं चिरोट्याला वेडावून दाखवलं; ‘‘आणि पापुद्र्यात काय जिरवतो कप्पाळ... पापुद्रे कसे माझ्यासारखे हवेत. म्हटलं तर आहेत म्हटलं तर नाहीत.’’‘‘ही एक परत सुरू झाली. शष्कुलीबाई गप्प बसाल का जरा,’’ चिवड्यानं करंजीला दटावलं. ‘‘हां, राजसभाऊ, ते अमेरिकेचं काय सांगत होतात आपण?’’.Premium|Global Energy Geopolitics : ऊर्जेचं भू-अर्थकारण.स्वतःचा असा आदरार्थी उल्लेख ऐकून चिरोट्याला मनातल्या मनात बरंच बरं वाटलं होतं. पण तसं न दाखवता त्यानी अंगावरची पिठीसाखरेची पुटं नीट केली, आणि जणू शेरलॉक होम्स खून नेमका कसा झाला ते वॉटसनला समजावून सांगतो आहे अशा थाटात सुरुवात केली. ‘‘माझ्या नेहमीच्या सवयीप्रमाणे परवा मी परातीतून निरीक्षण करत होतो...’’‘‘अहो चिरोटेमहाराज, मुद्द्याचं बोला राव. सारखं काय माझं निरीक्षण, माझी सवय...’’ लाडवाला आता धीर धरवत नव्हता.चिरोटा जरा खट्टू झाला, पण एकंदर प्रसंगातल्या त्याच्या भूमिकेचं महत्त्व लक्षात घेऊन त्यानी पुन्हा अंगावरची पिठीसाखर नीट केली. ‘‘काय आहे... आपली शर्वरी शिकायला म्हणून अमेरिकेत गेलीय ना. तिला दिवाळीचा फराळ पाठवायचा आहे...’’ अवघ्या फराळ-मंडळाच्या डोक्यात एकसमयावच्छेदेकरून प्रकाश पडला आणि एकच गलका झाला. चकलीच्या अंगावर पुन्हा एकदा काटा आला, करंजीच्या चंद्रकोरी नाकाची दोन्ही टोकं आनंदानं फुलून आली, चिवड्यातल्या चुरमुऱ्यांनी डाळं आणि शेंगदाण्यांना घट्ट मिठी मारली, लाडवानं चारी दिशांना घरंगळून गिरक्या घेतल्या... शंकरपाळ्यांना आणि कडबोळ्यांना काय करावं ते सुचलंच नाही म्हणून मग ते नुसतेच बसून राहिले.अच्छा, म्हणजे म्हणून सगळी घाई चालली होती होय. बरोबरच आहे, आता शरूताईला अमेरिकेत दिवाळीला फराळ मिळायचा म्हणजे तो नीट वेळेवर पाठवायला हवा ना. फराळ-मंडळाचा गलका सुरूच होता,‘‘ए आपण कोणकोण जाणार आहोत?’’ चकली.‘‘अमेरिका म्हणजे आपण विमानानं जाणार का बोटीनं?’’ कडबोळी.‘‘बाऽऽऽई, विमानात म्हणे खूप सामान असतं. मला तर बाई भीतीच वाटतेय. कोणाचा धक्काबिक्का लागला आणि माझा शेपच बिघडला तर काय मज्जा त्या अमेरिकेची...’’ करंजी.‘‘होऽऽऽ गंऽऽऽ बाई... माझं सौंदर्य माझ्या सुरेखशा वर्तुळाकार गोलाईत तर आहे. तीच बिघडली तर कोण कौतुक करेल माझं?’’ चकली.‘‘सौंदर्य... कसलं सौंदर्य. काटे नुसते,’’ चिरोट्यानं मागचा कुठला तरी हिशेब चुकता केला.‘‘मग आपण असं करू या, तुम्हाला दोघींना इथेच ठेवू या,’’ घरंगळत इकडून तिकडे जाताना लाडवानं चकलीला धक्का दिला. चकली आणि करंजी त्यावर फणकारून काहीतरी बोलणार होत्या, पण चिवड्यानं त्यांना पुन्हा गप्प केलं.‘‘हे बघा, ते विमानाचं राहू द्या सध्या,’’ चिरोट्यानं सभेचा ताबा घेतला. ‘‘पण आपल्याला सगळ्यांना अमेरिकेला पाठवायचं म्हणजे सोपं नाहीये. करंजे, तू अमेरिकेला अशी कोरडीच जाणार बरं का. अमेरिकेला जायचं तर ओलं खोबरं कटाप.’’ करंजीचं नाक खाली झालेलं बघून लाडू पुन्हा खिदळला. ‘‘लड्डुकराव, फार दात काढू नका. तुमच्यावरही खूप प्रयोग होणारेत.’’परिस्थितीचं गांभीर्य फराळ-मंडळाला आता जरा जाणवायला लागलं होतं.‘‘प्रयोग...?’’‘‘प्रयोग...!’’‘‘हो, प्रयोग...’’‘‘कसऽऽऽले प्रयोग?’’‘‘अरे बापरे...’’‘‘अरे, अरे असं घाबरू नका,’’ चिरोट्यानं पुन्हा सभेचा ताबा घेतला. ‘‘काय असतं, आता अमेरिकेपर्यंत जायचं म्हणजे पोहोचेपर्यंत आपण ताजंतवानं असायला हवं ना? तर शरूताईला दिवाळीत अमेरिकेतही घरच्यासारखं वाटेल ना?’’‘‘हे बाकी खरं हो,’’ करंजीनं चिरोट्याच्या सुरात सूर मिसळला. इथे असताना आमचं कोकण-तुम्ही घाटावरचे-आमचा खानदेश करणारी मराठी मंडळी, परदेशात गेल्यावर प्रांतोप्रांतीचं तुझं-माझं विसरून एकसुरात मराठीत ढोलवादन करतात ना, तसं वाटलं फराळ-मंडळाला करंजी-चिरोट्यांचं एकमत पाहून, तेही अजून इथेच असताना.‘‘अरे गडबड करू नका रेऽऽऽ... प्रयोग म्हणजे ते आइनस्टाइनवाले नाहीत. (चिरोट्याकडे बरीच माहिती असावी. तळून झाल्यावर पेप्राच्या ज्या कागदावर त्याला पिठीसाखरेत घोळवले जायचे तो कागदही वाचायची त्याला सवय होती, अशी कुजबुज फराळ-मंडळात असायची.) म्हणजे आता या करंजीतलं सारण कोरडं असेल कारण ओलावा कमी हवा ना. तिकडे अमेरिकेत असं कोणत्याही पदार्थाला येऊ देत नाहीत. चेकिंग वगैरे फार असतं. नियम फार कडक आहेत बरं तिथले. आणि चकले कुरकुरीत राहावं म्हणून तुला गरम तेलात डुबकी मारायला आवडतं ना, पण अमेरिकेला जायचं तर तेल अगदीच नावाला, किंवा नाहीच म्हण ना. आता सास्वासुना तुला बेक करतील, आणि करंजे तुलाही...’’.‘‘बेक...?! म्हणजे ते ओव्हनमध्ये...’’ दोघीही एकदमच ओरडल्या.‘‘करेक्ट. पण तोही अनुभव हवाच ना? आपली पारंपरिक चव टिकवायची असेल, तर काळ बदलतो तसं बदलावं लागतं आपल्यालाही,’’ असं म्हणताना चिरोट्यानं कळेल न कळेल असा सुस्कारा सोडला. चिरोट्याचा आता खराखुरा गणामास्तर झाला होता. ‘‘थोडं बदला. आता नवे घटकपदार्थही येताहेत आपल्या फराळ-मंडळात.’’‘‘नवे म्हणजे?’’ घडीला आणखी एक मुरड घालत करंजीनं विचारलं.‘‘अगं नवे म्हणजे सुकामेवा, झालंच तर चॉकलेट वगैरे. शिवाय हल्ली माणसं हेल्थ कॉन्शिअसही झालीयत बरं. (हा शब्द अलीकडे फराळ-मंडळाच्या कानावर होता. आज्जी त्याला ‘नसती फॅडं’ म्हणायची.) आपली पिठंबिठंही थोडीफार बदलणार. मैद्याच्याजागी होल व्हीट येणार किंवा मल्टिग्रेन फ्लोअर,’’ चिरोट्यानं अजून गणामास्तरचं बेअरिंग सोडलेलं नव्हतं, ‘‘आणि बरं का, आपला अमेरिका प्रवास स्पेशल कंटेनरांमधून होणारे. करंजे तुझी नाकं नाही मोडणार प्रवासात.’’मग शंका निघत गेल्या, एकमेकांची चेष्टा करणारे बाण सुटत गेले, चर्चेचं गुऱ्हाळं सुरूच राहिलं.***इतका वेळ हा सगळा गोंधळ ऐकताना कालपरवाच, आधी नवरात्र आणि मग दिवाळीसाठी घरी आलेल्या फराळाच्या चांदीच्या ताटाला सुनेची आज्जी सून होती तेव्हापासूनचा काळ आठवत होता. खूप पाणी वाहून गेलं होतं इतक्या वर्षांत. ताटाचा मुक्काम घरातल्या कुलुपबंद तिजोरीतून बँकेतल्या सेफमध्ये हलला होता. आता सणासुदीलाच ते घरी यायचं. पण फराळाची रंगत अजून तश्शीच होती. ‘आता बाजारात हवं ते अगदी बसल्या जागी तिन्ही त्रिकाळ मिळत असताना अजूनही घराघरांमध्ये दिवाळीची चाहूल लागत असते ती फराळाच्या आठवणीनंच,’ ताटाच्या मनात आलं, ‘हल्ली वेळेला सोन्याचा भाव आलाय. पण तरीही, बाकीचं आणू बाहेरून किंवा करून घेऊ; पण नैवेद्यापुरत्या चार बेसनाच्या लाडवांचा किंवा घरच्या चवीसाठी चकल्या-चिवड्याचा एखादा घाणा घालू या, यावर होणाऱ्या एकमतावर अनेक सास्वासुनांमधलं पिढीचं अंतर तात्पुरतं तरी भरून निघतंच ना...’काळाच्या ओघात बदलत गेला, तरी फराळाचं दीपोत्सवाबरोबरचं नातं असंच झिरपत राहणार - पिढ्यांकडून पिढ्यांकडे!लेखक पुणेस्थित ललित लेखक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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