Premium|Traditional Diwali Faral Recipes : दिवाळीचा फराळ म्हणजे केवळ पदार्थ नव्हे, नात्यांमधला गोडवा जपणारी परंपरा

स्नेहल बाकरे पूर्वी दिवाळीचा फराळ वर्षातून एकदाच केला जायचा. त्यामुळे दिवाळी जवळ आली, की फराळ करणारे आणि तो चवीनं खाणारे असे सगळेच अगदी आतुरतेनं फराळाची वाट पाहायचे. घरोघरी फराळासाठी लागणारं सामान भरण्यापासून ते एकमेकांना फराळाचे डबे पाठवण्यापर्यंत सगळ्यांचीच लगबग असायची...सोनू... तुला माझ्यावर भरवसा नाय काय? बुंदीचा आकार कसा गोल गोल लाडूची चव कशी गोड गोड करंजीची पारी कशी खोल खोल आता तरी... सोनू तू माझ्याशी गोड बोल...दिवाळीच्या फराळाच्या भरलेल्या ताटाकडे पाहिलं, की सोनूच काय, ओळखीचे, अनोळखी सगळेजण गोड बोलतील. चटपटीत चिवडा, खुसखुशीत शंकरपाळी, कुरकुरीत चकली, नाजूकशी मुरड घातलेली करंजी, खमंग अनारसे, साजूक तुपातले मऊसर बेसनाचे लाडू, पाकात मुरलेली बुंदी... या सगळ्या पदार्थांच्या चवीची मजा काही औरच. रंगीबेरंगी आकाशकंदील, अंगण उजळवून टाकणाऱ्या पणत्या, नवीन कपडे, फटाके, जागोजागी असणारी रोषणाई हे सगळं जरी असलं, तरी जोपर्यंत फराळाचा स्वाद जिभेवर रेंगाळत नाही, तोपर्यंत दिवाळीची खरी रंगत चढत नाही. दिवाळीत फराळ हवाच... अहो शास्त्र असतं ते!अकराव्या शतकात रघुनाथसुरी यांनी लिहिलेल्या भोजनकुतूहल या ग्रंथातही खास दिवाळीत केल्या जाणाऱ्या फराळाबद्दलचं आहारशास्त्र वाचायला मिळतं. त्यानुसार ऑक्टोबर व नोव्हेंबर महिन्यात म्हणजे शरद ऋतूच्या काळात घरात पीक आणायला सुरुवात होते आणि वर्षभर काबाडकष्ट करणाऱ्या शेतकऱ्याला थोडीफार उसंत मिळते. मग अशा वेळी घरात गोडधोड पदार्थ केले जातात. तसंच या ऋतूत थंडीमुळे आपली त्वचा रूक्ष व्हायला सुरुवात होते. तेव्हा तेलातुपापासून तयार केलेल्या फराळामुळे त्वचेतील स्निग्धता टिकून राहायला मदत होते. म्हणजेच दिवाळीत केला जाणारा फराळ हा खरंतर आपली संस्कृती व आरोग्य यांचा समतोल राखण्यासाठी केला जातो.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .‘विविधता में एकता’ असणाऱ्या भारताच्या खाद्यसंस्कृतीतही वेगळेपण पाहायला मिळतं. संपूर्ण भारतात दिवाळीच्या निमित्तानं घराघरांत फराळाचे गोड व तिखट पदार्थ तयार केले जातात. प्रत्येक प्रांतानं आपल्या समृद्ध खाद्यसंस्कृतीचा वारसा जपत या पदार्थांना आपली अशी एक वेगळीच चव दिली आहे. राज्य बदललं की एकसारख्याच दिसणाऱ्या या पदार्थांची नावंदेखील बदलतात. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात खोबरं व साखरेच्या सारणापासून केलेली करंजी ही उत्तर भारतात गेल्यावर सुकामेवा व मावा घालून तयार केली जाते. तिथं ही गुजिया म्हणून विशेष प्रसिद्ध आहे. हिलाच गुजरातमध्ये घुघरा, गोव्यात नेउरी, कर्नाटकात कज्जिकायालू तर तमिळनाडूत सोमासी या नावानं ओळखलं जातं. अगदी तशीच गंमत चकलीची. महाराष्ट्रातील चकली दक्षिण भारतात गेली, की तिचं नाव मुरुक्कु होतं. तमिळनाडू, केरळ, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशात या मुरुक्कुचे अनेक प्रकार तयार केले जातात. कुठं तांदळाचं पीठ, कुठं उडदाची डाळ, तर कुठं वेगवेगळे मसाले घातले जातात. पण हातात घेतल्यावर ‘अरेच्चा, ही तर आपल्या चकलीचीच दूरची नातेवाईक दिसतीय’ असं वाटल्याशिवाय राहत नाही. याशिवाय भारतातल्या इतर राज्यांमध्येही दिवाळीनिमित्त काही खास पदार्थ तयार केले जातात. राजस्थानमध्ये घेवर, बिहार व झारखंडमध्ये खाजा व अनरसा, पंजाब व हरयाणामध्ये पिन्नी, पश्चिम बंगालमध्ये संदेश व रसगुल्ला, ओडिशामध्ये छेना, कर्नाटकात म्हैसूर पाक, अरुणाचल प्रदेशमध्ये खाप्से, मेघालयात पुखलीन तर सिक्कीममध्ये सेल रोटी या पारंपरिक पदार्थांची घरोघरी रेलचेल असते.काही दिवसांपूर्वी समाज माध्यमांवर ऐंशीच्या दशकातील आपली छबी दाखवणारा ट्रेंड चांगलाच गाजला होता. त्या जुन्या फोटोंच्या निमित्तानं आपण एक क्षणभर त्या काळातील घरांमध्ये आणि त्या माणसांमध्ये एक फेरफटका मारून आलो. आपल्या आज्यांच्या जमान्यातला फराळ म्हणजे आपल्या व आजूबाजूच्याही कुटुंबातल्या सगळ्यांना एकत्र आणणारा सामूहिक सोहळाच असायचा. तेव्हा तर म्हणे वाड्यातल्या सगळ्या साळक्या-माळक्या मिळून एकमेकींचा फराळ करायच्या. आज काय तर जोश्यांच्या घरच्या करंज्या, उद्या काय तर दामल्यांच्या घरचे लाडू, परवा पवारांच्या घरचा चिवडा असा काही जंगी कार्यक्रम असायचा तो. बरं, मन मोठं असलं की सारं काही सामावून घेता येतं, अशी मानसिकता जपणाऱ्या त्या पिढीत दिवाळीच्या फराळाचे डबेही भलेमोठे असायचे. पाच-दहा किलोंच्या त्या डब्यातला फराळ शेजारपाजारचे, नातेवाईक मंडळी, घरातली व गल्लीतली चिल्लीपिल्ली असे सगळे मिळून काही दिवसांतच फस्त करायचे..Premium|Parvati Glacier in Himachal Pradesh : निसर्ग आणि मानवाचा गुंतागुंतीचा संवाद.रोज रोज पोळी शिकरण करणारी सुगरण मामीदेखील आपल्या भाचेकंपनीसाठी आवर्जून बुंदीच्या लाडवाचा घाट घालायची. मग दोन-तीन पिढ्या एकत्र बसून ते लाडू वळायचे. सोबत गप्पाटप्पा, मजामस्तीही चालायची. नावातच ‘सा’रख्या ‘सू’चना असणाऱ्या ‘सासू’बाईंना अशा वेळी सूनबाईंचे कष्ट दिसायचे. मग हळूच त्यांचा मायेचा हात तिच्या पाठीवरून अलगद फिरायचा आणि हो, इतर वेळी ‘सू’चना ‘न’को म्हणणारी ‘सून’, फराळ करताना मात्र सासूबाईंच्या सूचना अगदी काटेकोर पाळायची बरं. या सगळ्यात मधेच पणजी किंवा आजीच्या आठवणींच्या खजिन्यातून एक से बढकर एक गमतीशीर किस्से बाहेर पडायचे आणि त्यानं वातावरण अधिकच खुसखुशीत व्हायचं. असंच एकदा माझ्या पणजीनं आम्हाला सांगितलं होतं, की ती लहान असताना एकदा साखर परदेशी आहे, असं म्हणून ऐन दिवाळीत साखरेवर बहिष्कार घातला होता म्हणे! तेव्हा नाइलाजानं चक्क गूळ वापरून सगळे पदार्थ करावे लागले होते.पूर्वी ‘साखरेचं खाणार त्याला देव देणार’ असं म्हणायचे. पण आता जमाना बदललाय म्हणून, ‘साखरेचं खाणार त्याला डायबेटिस नक्की होणार’ असं म्हणतात. त्यामुळेच सध्या शुगर-फ्री फराळाची सगळीकडे चांगलीच चलती आहे. तसंच अंगाला तेल रगडून मालिश करून अभ्यंगस्नान केल्यावर परत आता शरीराला आतून तेलाचा थर नको, असंही बऱ्याच लोकांना वाटतं. मग त्यांच्यासाठी आजकाल खास ऑइल-फ्री डाएट चिवडा किंवा बेक्ड करंज्या, शंकरपाळ्या, एअर फ्राइड चकल्या, अनारसे हेदेखील बाजारात सहजरित्या मिळते. सध्या हेल्दी फराळाचा ट्रेंडही जोरात सुरू आहे. मिलेट्स चिवडा, साखर किंवा गुळाऐवजी खजूर व सुकामेव्यापासून केलेले लाडू; रवा, मैद्याला रामराम ठोकत ओट्स व इतर काही पदार्थांपासून केले जाणारे ग्लुटन-फ्री शंकरपाळेदेखील बऱ्याच ठिकाणी चाखायला मिळतात. आता त्यांच्या चवीत थोडाफार फरक असणारच, पण ‘उत्तम आरोग्य हेच खरे धन’ असं सांगणाऱ्या धन्वंतरीची आपण धनतेरसला जितक्या श्रद्धेनं पूजा करतो, तितक्याच निष्ठेनं प्रत्येकानं आपलं आरोग्यही जपायला हवंच ना.दिवाळीत घरातली साफसफाई, सजावट, खरेदी, त्यात कार्यालयीन व्याप या सगळ्यांत बऱ्याचजणींना घरात फराळ करायला वेळ मिळत नाही म्हणून, किंवा आहे तो वेळ आपल्या माणसांसोबत घालवता यावा यासाठीदेखील आजकाल फराळ बाहेरून मागवण्याची सोय उपलब्ध आहे. खरंतर त्यामुळे कित्येक सुगरणींना स्वतःचा नवीन व्यवसाय सुरू करता आलाय. आज कित्येक गृहिणींच्या हाताची चव पार परदेशातल्या लोकांपर्यंत पोहोचली आहे. दरवर्षी दिवाळीत भारतातून हजारो किलो फराळ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, इंग्लंड अशा अनेक देशांमध्ये पाठवला जातो. पण अजूनही कित्येक लोक हा फराळ अगदी पारंपरिक पद्धतीनं आपल्या घरी तयार करतात आणि मग बऱ्याच‘जणींच्या’ मदतीला घरातले बरेच‘जण’ही येतात हल्ली..पूर्वी दिवाळीचा फराळ वर्षातून एकदाच केला जायचा. त्यामुळे दिवाळी जवळ आली, की फराळ करणारे आणि तो चवीनं खाणारे असे सगळेच अगदी आतुरतेनं त्याची वाट पाहायचे. घरोघरी फराळासाठी लागणारं सामान भरण्यापासून ते एकमेकांना फराळाचे डबे पाठवण्यापर्यंत सगळ्यांचीच लगबग असायची. पण आता मात्र हा फराळ तिन्ही त्रिकाळ बाजारातही मिळतो आणि हवं तेव्हा घरीसुद्धा करता येतो. म्हणून फराळाचं तितकंस अप्रूप राहिलं नाही. याचा अर्थ त्याचं महत्त्व कमी झालंय, असंही नाही हं.‘दिन दिन दिवाळी गाई म्हशी ओवाळी...’ असं म्हणत दिवाळी साजरी करताना सोबतीला फराळ हवाच. मग तो बाहेरून मागवलेला असो, घरी केलेला असो, पारंपरिक साखरेत, तेलातुपात मुरलेला असो अथवा हेल्दी, ऑइल-फ्री, ग्लुटन-फ्री, शुगर-फ्री असो. कारण फराळ हा फक्त जिभेचा विषय नसून, त्याचं आपल्या मनाशी एक घट्ट नातं जडलंय. फराळाच्या निमित्तानं आपली माणसं अधिक जवळ येतात. जुन्या आठवणींना उजाळा मिळतो आणि काही नवीन नातीदेखील जोडली जातात. शेवटी ताटातल्या फराळाची खरी चव ताटाभोवती असणाऱ्या माणसांमुळेच अधिक खुलते, नाही का?लेखिका पुणेस्थित कवयित्री व पटकथा लेखिका आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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