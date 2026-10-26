Premium|Diwali Faral Tips : फराळ करताय? हे लक्षात ठेवा...

नेहा काडगावकर दिवाळी म्हटली, की डोळ्यांसमोर येते ते चविष्ट फराळाचे ताट. फराळ करणे खरेतर कला आहे, पण त्याचवेळी ती अनेकांसाठी कसरतही असते. फराळाचे विविध पारंपरिक पदार्थ करताना ते फसण्याची शक्यता असते. परंतु, काही बारकावे लक्षात घेऊन पदार्थ केल्यास ते पदार्थ हमखास जमून येतात व फराळाची चवही वाढते...बेसन लाडू १. \tलाडवासाठी थोडे जाडसर व चांगल्या दर्जाचे बेसन वापरावे. त्यामुळे लाडवांना दाणेदार पोत येतो. बेसन खूप जुने किंवा उग्र वासाचे नसावे. बेसन चाळून घ्यावे, जेणेकरून गुठळ्या राहत नाहीत.२. \tबेसन मंद आचेवर भाजावे. दाणेदार लाडू हवे असतील, तर बेसन भाजल्यानंतर दुधाचा हबका मारावा, म्हणजे मिश्रण फुलून येते व लाडवाला छान टेक्स्चर येते. सुरुवातीला तूप घालून बेसन एकत्र करावे व सतत हलवत राहावे. बेसन मोठ्या आचेवर व अतिप्रमाणात भाजू नये, असे केल्यास बेसन बाहेरून भाजले जाते, पण आतून कच्चे राहू शकते. कच्च्या बेसनाचा वास पूर्णपणे जाऊन खमंग वास येईपर्यंत भाजावे. बेसन हलकेसे फुगल्यासारखे आणि मोकळे दिसू लागले की ते भाजले गेले असे समजावे. बेसन थोडे थोडे भाजावे आणि समान आचेवरच भाजावे. ३. \tतुपाचा वापर करताना तूप टप्प्याटप्प्याने, गरजेनुसार घालावे. भाजताना जाळू नये. तूप कमी पडले, तर लाडू वळताना पीठ कोरडे होऊ शकते. तूप जास्त झाल्यास लाडू तूपकट होतात व त्यांचा आकार बिघडतो. ४. \tलाडवांमध्ये शक्यतो बारीक पिठीसाखर घालावी. बेसनात साखर घालण्याआधी चाळून घ्यावी, जेणेकरून लाडवांत साखरेचे मोठे कण राहत नाहीत. बेसन भाजून झाले, की त्यात लगेच साखर घालू नये नाहीतर त्यात साखर वितळू शकते. मिश्रण थोडे कोमट होऊ द्यावे. बेसन पूर्णपणे थंड झाल्यानंतरही साखर घालू नये, अन्यथा लाडू वळणे कठीण जाऊ शकते. साखरेचे प्रमाण आपल्या चवीप्रमाणे ठरवावे. मिश्रणात चिमूटभर मीठ घातल्यामुळे गोडपणा बॅलन्स होतो आणि बेसनाची चव खुलते.५.\tमिश्रणात वेलची पूड शेवटी घालावी, जेणेकरून सुगंध अधिक काळ टिकतो. सुकामेवा घालणार असाल, तर तो थोडा भाजून घ्यावा. सुकामेवा शक्यतो भरड वापरावा. यामुळे लाडू वळताना त्यात मोठे तुकडे उरत नाहीत.६. \tलाडू वळताना त्यात थोडे कोमट तूप घालावे व हाताने व्यवस्थित मळावे. मिश्रण सैल व तूपकट झाले, तर त्यात थोडे भाजलेले बेसन एकत्र करावे. लाडू वळतच नसतील किंवा हाताला खूप चिकटत असतील, तर त्यात थोडे तूप घालावे व पाच ते दहा मिनिटे थांबून लाडू वळावेत. चिवडा१. \tपोहे शक्यतो ताजे आणि कोरडे असावेत. पोहे आधी चाळून घ्यावेत, म्हणजे त्यातील बारीक पूड व कचरा निघून जातो.२. \tपोहे भाजताना मंद ते मध्यम आचेवर भाजावेत. जास्त भाजू नयेत. हलके, कुरकुरीत झाले की गॅस बंद करावा. भाजताना सतत हलवत राहावे. पोहे ओव्हनमध्ये किंवा एअर फ्रायरमध्येही भाजू शकता.३. \tचिवड्यातील प्रत्येक पदार्थ, म्हणजेच शेंगदाणे, डाळे, काजू, सुक्या खोबऱ्याचे काप, मखाणे स्वतंत्र भाजावेत. शेंगदाणे मंद आचेवर तळावेत. काळपट तळू नयेत. डाळे जास्त वेळ तळू नये. गडद रंग होण्याआधीच काढावे. सुके खोबरे मंद आचेवर तळावे, कारण सुके खोबरे पटकन तपकिरी होते.४. \tफोडणीत गरजेनुसार तेल घालावे. चिवड्याला फक्त कोटिंग मिळेल इतकेच तेल पुरेसे असते. प्रथम मोहरी घालून ती तडतडल्याशिवाय पुढचे पदार्थ घालू नयेत. मोहरीनंतर जिरे, तीळ, कढीपत्ता, हिरवी मिरची या क्रमाने पदार्थ घालावेत. हिंग फोडणीच्या शेवटच्या टप्प्यात घातल्यास सुगंध टिकतो व जळत नाही. कढीपत्ता घालताना तो पूर्णपणे कोरडा करून घालावा. हिरवी मिरचीही पूर्णपणे कोरडी करून घालावी. हिरवी मिरची चिवड्यात ओलसर राहिल्यास चिवडा लवकर नरम होऊ शकतो. हळद खूप जास्त घातल्यास चिवडा फक्त पिवळा दिसतो व हळदीची चवही जाणवते. त्यामुळे हळद योग्य प्रमाणात घालावी.५. \tचिवडा थोडा थंड झाल्यानंतर पिठीसाखर घालावी. गरम मिश्रणात साखर घातल्यास ती वितळून चिवडा चिकट होऊ शकतो. मीठ घालताना सुरुवातीला थोडेच मीठ घालावे. नंतर चवीनुसार गरज वाटल्यास पुन्हा मीठ घालावे.६. \tचिवडा एकदम जोरात कालवू नये. यामुळे भाजलेले पोहे तुटतात. मोठ्या परातीत चिवडा पसरून मग एकत्र करावा. हलक्या हाताने खालून वर हलवावा. यामुळे पोहे तुटत नाहीत. ७. \tफोडणी एकाच ठिकाणी न घालता चिवडा हलवत हळूहळू घालावी. चिवडा एकजीव करताना फोडणी सर्व पोह्यांना समान लागली पाहिजे.८. \tपोहे कुरकुरीत न भाजणे, हिरवी मिरची व कढीपत्त्यामध्ये आर्द्रता राहणे, ओले खोबरे वापरणे, जिन्नस पूर्ण थंड न होऊ देणे, चिवडा गरम असतानाच हवाबंद डब्यात भरणे, फोडणीत पाणी उडणे या कारणांमुळे चिवडा नरम पडू शकतो.९. \tचिवडा तेलकट किंवा कोरडा होण्याची काही कारणे आहेत. तेलाचे प्रमाण जास्त झाल्यास चिवडा तेलकट होतो. अतिगरम तेलात जिन्नस घातल्यास ते तेल शोषून घेतात. चिवडा खूप कोरडा झाल्यास थोडे गरम केलेले फोडणीचे तेल त्यात एकजीव करावे. .Premium|Donald Trump Approval and 2026 Midterm Elections : ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाची कसोटी? महागाई आणि धोरणांमुळे अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकांकडे जगाचे लक्ष.शंकरपाळे१. \tशंकपाळ्यांसाठी चांगल्या दर्जाचा व ताजा मैदा वापरावा. मैदा चाळून घेतल्यास पीठ मऊ आणि एकसंध होते. थोडा बारीक रवा घातल्यास शंकरपाळे कुरकुरीत होतात.२. \tशंकरपाळ्यांच्या पिठात तूप कमी झाल्यास शंकरपाळे कडक होण्याची शक्यता असते. तूप खूप जास्त झाल्यास शंकरपाळे तूपकट होतात व तळताना तुटण्याची शक्यता असते. योग्य प्रमाणात तूप घातल्यास शंकरपाळे खुसखुशीत होतात. तुपाचे मोहन घालताना मैद्यात चांगले एकजीव करावे. मैद्यामध्ये तूप नीटपणे एकजीव करून हाताने चोळून मुठीत दाबावे. मिश्रण एकत्र धरले गेल्यास तूप व्यवस्थित एकत्र झाले आहे, असे समजावे.३. \tदूध आणि साखर एकत्र करून साखर विरघळवावी. पण हे मिश्रण जास्त वेळ उकळवू नये. काही वेळा दुधाला उकळी येण्यापूर्वी किंवा साखर विरघळल्यावर गॅस बंद करण्याचा सल्ला दिला जातो. ४. \tसाखरेचा पाक खूप घट्ट झाल्यास शंकरपाळे कडक होऊ शकतात. पदार्थ तयार करण्याच्या पद्धतीनुसार साखरेचा पाक एकसंध करावा.५. \tशंकरपाळ्याचे पीठ पोळीच्या कणकेसारखे मऊ नसावे आणि खूप घट्टही नसावे. पीठ खूप सैल मळल्यास शंकरपाळे तूपकट होतात व त्यांचा आकार बदलतो. पीठ खूप घट्ट मळल्यास शंकरपाळे कडक होतात. पीठ हाताला चिकटेल असे भिजवू नये. जास्त मळू नये. जास्त मळल्यास त्याचे टेक्स्चर बदलते. मळल्यानंतर थोडा वेळ झाकून ठेवावे. यामुळे पीठ नीट तिंबते व लाटणे सोपे जाते.६. \tपिठाचा एक गोळा लाटताना बाकी पीठ झाकून ठेवावे. जेणेकरून शंकरपाळ्यांचा वरचा भाग सुकून शंकरपाळ्यांच्या कडा फुटत नाहीत. गरज नसल्यास कोरडे पीठ वापरू नये. कोरडे पीठ वापरल्यास शंकरपाळे तळताना जळू शकतात. पिठाच्या गोळ्याला किंचित तेल लावून लाटावे. शंकरपाळ्याची पोळी पातळ लाटल्यास शंकरपाळे कडक होण्याची शक्यता असते. पोळी जाड लाटल्यास शंकरपाळे तळताना आतून कच्चे राहू शकतात. प्रत्येक पोळीची जाडी एकसमान ठेवावी. ७. \tशंकरपाळे कापताना डायमंड किंवा चौकोनी आकारात कापावेत. सगळे तुकडे शक्यतो समान आकाराचे करावेत. खूप मोठे व जाड तुकडे कापू नयेत. कडा खूप जाड ठेवू नयेत. कापलेले शंकरपाळे तळण्यापूर्वी बराच वेळ उघडे ठेवू नयेत, कोरडे पडू देऊ नयेत.८. \tशंकरपाळे तळताना तेल/तूप खूप गरम करू नये. तेल खूप गरम असेल, तर शंकरपाळे बाहेरून पटकन तपकिरी होतात व आतून कच्चे राहतात. मंद आचेवर हळूहळू तळल्यास खुसखुशीत होतात. शंकरपाळे तेलात घातल्यानंतर लगेच हलवू नयेत. लगेच हलवल्यास ते तुटू शकतात. एकाच वेळी खूप शंकरपाळे एकत्र तळू नयेत. यामुळे काही शंकरपाळे कच्चे राहतात, तर काही अतिप्रमाणात तळले जातात. शंकरपाळे सगळ्या बाजूंनी सोनेरी झाल्यानंतर काढावेत. शंकरपाळे तळताना तेलात किंवा तुपात विरघळत असतील, तर पिठात पुन्हा मैदा घालून मळावे. ९. \tपीठ खूप घट्ट मळल्याने, तूप कमी प्रमाणात घालण्याने, शंकरपाळ्याची पोळी पातळ लाटण्याने, खूप वेळ तळण्याने किंवा तेल किंवा तूप खूप गरम असल्याने शंकरपाळे कडक होऊ शकतात.१०. तेल खूप गरम असेल किंवा शंकरपाळे जाड आकारात कापले गेले किंवा शंकरपाळे लगेच तळून बाहेर काढले, तर शंकरपाळे आतून कच्चे राहू शकतात.११. तेल किंवा तूप कमी गरम असेल, कढईत एकाच वेळी खूप शंकरपाळे तळले, भिजवलेल्या पिठात जास्त आर्द्रता असली तर किंवा खूप वेळ कमी आचेवर शंकरपाळे तळल्यास ते तेलकट किंवा तूपकट होऊ शकतात.१२. दुधाचे किंवा पाण्याचे प्रमाण जास्त झाल्यामुळे पीठ सैल भिजणे, तुपाचे प्रमाण जास्त होणे, तेल खूप गरम असणे या कारणांमुळे शंकरपाळे तळताना फुटू शकतात.शेव १. \tशेवेसाठी बारीक आणि ताजे बेसन वापरावे. बेसनामध्ये ओलावा नसावा. ते चाळून घ्यावे. बेसन खूप जाडसर असेल, तर शेव सोऱ्याच्या बारीक छिद्रातून सहज बाहेर येत नाही. बेसन चाळल्यामुळे गुठळ्या निघून जातात. मसाले एकसमान मिसळतात. २. \tमसाले कोरडेच बेसनात एकजीव करावेत.३. \tशेवेच्या पिठात तेलाचे प्रमाण कमी झाल्यास शेव कडक होऊ शकते व जास्त झाल्यास शेव ठिसूळ व तेलकट होऊ शकते. बेसनात तेल घातल्यानंतर बेसन हाताने चांगले चोळावे. तेल बेसनात एकजीव झाले आहे का, हे तपासण्यासाठी थोडे बेसन मुठीत दाबावे. ते एकत्र झाल्यास तेल एकसमान एकजीव झाले आहे, असे समजावे. ४. \tशेवेचे पीठ खूप घट्ट किंवा खूप सैल भिजवू नये. भिजवताना पाणी एकदम घालू नये. लागेल तसे घालावे. पीठ एकसंध व मऊ होईपर्यंत मळावे. खूप वेळ व जोरात मळू नये. पीठ घट्ट भिजल्यास सोऱ्यातून चटकन बाहेर येत नाही, तुटक तुटक बाहेर येते. सोऱ्या दाबण्यासाठी खूप जोर द्यावा लागतो. पीठ सैल भिजल्यास शेव तेलात पसरू शकते व खूप तेल शोषते. तसेच शेव चिकट होऊन सोऱ्याला चिकटते. पीठ सैल भिजल्यास त्यात थोडे बेसन एकत्र करावे. पीठ मळल्यानंतर फार वेळ उघडे ठेवू नये. पीठ भिजवल्यानंतर थोडा वेळ तिंबत ठेवावे. ५. \tशेव पाडण्यासाठी सोऱ्यात आपल्याला जशी शेव हवी आहे, त्यानुसार योग्य जाळी घालावी. पहिल्यांदाच शेव करत असाल, तर मध्यम जाडीची जाळी वापरणे सोपे जाते. सोऱ्यामध्ये पीठ काठोकाठ भरू नये.६. \tशेव तेलात सोडताना सोऱ्या कढईच्या वर धरावा व गोलाकार फिरवत शेव सोडावी. एकाच ठिकाणी खूप शेव सोडू नये. अन्यथा नीट तळली जात नाही.७. \tकढईत तेल मध्यम तापवावे. तेल जास्त तापले तर शेव जळते व आतून कच्ची राहते. तसेच कमी गरम तेलात शेव जास्त तेल शोषते व वातड राहते. तेल नीट तापले आहे का हे बघण्यासाठी आधी थोडेसे पीठ तेलात सोडावे. पीठ खालीच राहिले तर तेल कमी तापलेले असते, जर पीठ लगेच जोरात वर आले, तर तेल जास्त गरम झाले आहे, असे समजावे. पीठ हळूहळू वर आले, तर तेल योग्य तापमानाला तापलेले असते. ८. \tशेव तेलात पाडल्यानंतर काही क्षण सेट होऊ द्यावी. त्यानंतर हलक्या हातांनी पलटावी. शेव हलक्या सोनेरी रंगाची झाल्यानंतर व तेलातील बुडबुडे कमी झाल्यानंतर काढावी.९. \tतेल कमी गरम असणे, खूप जास्त शेव एकदम पाडणे, पीठ सैल भिजवणे या कारणांमुळे शेव तेलकट होऊ शकते. तर, पीठ खूप घट्ट मळणे, पिठात तेलाचे प्रमाण कमी असणे, शेव खूप जाड पाडणे, जास्त वेळ तळणे, तेल खूप जास्त तापणे या कारणांमुळे शेव कडक होऊ शकते. पीठ घट्ट भिजवणे, शेव बारीक जाळीतून पाडणे, तेल अतिगरम किंवा कमी गरम असणे किंवा पिठात मसाल्याचे मोठे कण राहणे या कारणांमुळे शेव तुटू शकते. चिरोटे १. \tचिरोट्यांसाठी मैदा वापरताना बारीक व ताजा मैदा चाळून घ्यावा. यामुळे चिरोटे हलके आणि व्यवस्थित होतात. पीठ खूप घट्ट किंवा खूप सैल भिजवू नये.२. \tचिरोट्यांच्या टेक्स्चरसाठी मोहन खूप महत्त्वाचे ठरते. मैद्यात मोहन घालून हाताने चांगले चोळून घ्यावे. पिठात मोहन कमी झाल्यास चिरोटे कडक होऊ शकतात. मोहन जास्त झाल्यास लेयर्स नीट होत नाहीत आणि तळताना चिरोटे फुटू शकतात. थोडे पीठ मुठीत दाबल्यावर पिठाला आकार येत असेल तर मोहन समान मिसळले आहे, असे समजावे.३. \tपिठात थोडे थोडे पाणी घालत पीठ भिजवावे. चिरोट्याचे पीठ पोळीच्या पिठापेक्षा थोडे घट्ट भिजवावे. पीठ मळल्यानंतर २० ते ३० मिनिटे झाकून ठेवावे. ४. \tचिरोट्यांमध्ये थर देण्यासाठी कॉर्नफ्लोअर किंवा तांदळाच्या पिठात तूप घालून तयार केलेला साटा वापरतात. साट्यासाठी तूप मऊ व घट्टसर असावे. तूप खूप गरम किंवा पूर्ण वितळलेले नसावे. साट्याचा थर खूप जाडसर किंवा कमी लावला गेला, तर थरांचा नीट रोल होत नाही. साट्याचा समान पातळ थर लावणे गरजेचे असते.५. \tसर्व पोळ्या एकाच आकाराच्या आणि जवळपास समान जाडीच्या लाटाव्यात. खूप पातळ पोळी लाटली, तर चिरोटे कडक होऊ शकतात आणि खूप जाड पोळी असेल, तर थर व्यवस्थित उलगडत नाहीत.६. \tएक पोळी लाटल्यानंतर त्यावर साटा लावावा. मग साट्यावर दुसरी पोळी घालावी व त्या पोळीवर साटा लावावा, अशा पद्धतीने लेयर्स करावेत. शेवटच्या पोळीवरही योग्य प्रमाणात साटा लावावा. पोळ्या एकमेकांवर ठेवताना हवा आत शिरण्यासाठी जागा राहू देऊ नये. सर्व पोळ्या नीट प्रेस कराव्यात. लेयर्स केलेल्या पोळ्यांचे लंबाकृती रोल्स तयार करावेत. रोल करताना फार जोर लावू नये. रोल्स खूप सैल झाले तर लेयर्स वेगळे होतात व खूप घट्ट झाले तर चिरोटे फुलत नाहीत.७. \tरोलचे तुकडे समान आकाराचे कापावेत. प्रत्येक तुकडा उभा ठेवून हलक्या हाताने लाटावा. लाटताना खूप दाब देऊ नये, नाहीतर लेयर्स चिरडले जातात. चिरोटे लाटताना कोरडे पीठ खूप वापरू नये. अन्यथा लेयर्स चिकटत नाहीत व चिरोटे फुटू शकतात. टेक्स्चरही कोरडे होऊ शकते. ८. \tचिरोटे तळताना तेल खूप गरम नसावे, नाहीतर चिरोटे आतून कच्चे राहतात. कमी तेलात तळू नयेत, नाहीतर चिरोटे तेल शोषून घेतात. मध्यम ते कमी आचेवर हळूहळू तळावे, जेणेकरून लेयर्स फुलतात. कढईत एकावेळी खूप चिरोटे घालू नयेत. चिरोटे घातल्यानंतर लगेच सतत हलवू नये. एक बाजू तळली गेल्यानंतर दुसऱ्या बाजूने चिरोटा तळावा. फिकट सोनेरी रंग आल्यानंतर चिरोटे काढावेत.९. \tतेलाचे तापमान कमी असणे, कढईत एकाच वेळी खूप चिरोटे तळणे, पीठ व साटा यांचे अयोग्य प्रमाण असणे या कारणांमुळे चिरोटे तेलकट होऊ शकतात.१०. पीठ खूप घट्ट भिजवणे, पिठात मोहन कमी घालणे, पोळ्या खूप पातळ लाटणे, चिरोटे जास्त वेळ तळणे, तेल खूप गरम असणे या कारणांमुळे चिरोटे कडक होऊ शकतात..Premium|Study Room : सरकारी बँकेकडून खासगी मालकीकडे प्रवास; आयडीबीआय बँकेत काय बदल होणार?.करंजी १. \tकरंजीचे पीठ भिजवताना मैदा चाळून घ्यावा. रवा वापरत असल्यास शक्यतो बारीक रवा वापरावा. मैदा आणि रवा आधी कोरडाच एकत्र करावा.२. \tपिठात योग्य प्रमाणात मोहन घालावे. जास्त मोहन घातल्यास करंजी कडक होते, तर कमी मोहन घातल्यास करंजी तळताना फुटण्याची शक्यता असते. मैदा व रव्याच्या मिश्रणात मोहन हाताने व्यवस्थित एकजीव करावे. मोहन घातलेले पीठ मुठीत घट्ट दाबल्यावर मिश्रण एकत्र धरले गेले, की मोहन योग्यरित्या एकत्रित झाले आहे, असे समजावे.३. \tथोडे थोडे पाणी घालत पीठ भिजवावे. खूप सैल व मऊ पीठ भिजवू नये, नाहीतर पीठ लाटताना चिकटते, कडा बंद होत नाहीत व करंजी तळताना फुटू शकते. पीठ भिजवल्यानंतर २० ते ३० मिनिटे झाकून तिंबत ठेवावे. करंजी लाटताना बाकी पीठ झाकून ठेवावे. ४. \tसारणात पाण्याचा अंश नसावा आणि सारण थंड असावे. गरम सारण करंजीत भरल्यास पारी मऊ होते व करंजीच्या कडा बंद करता येत नाहीत. ५. \tकरंजीत जास्त सारण भरणे किंवा कडा व्यवस्थित बंद न होणे या कारणांमुळे करंजी फुटू शकते.६. \tपारी खूप पातळ किंवा जाड लाटू नये. अन्यथा करंजी फुटते किंवा कडक होते. समान जाडीची पारी लाटावी. कडा खूप पातळ लाटू नयेत. पारी कडेला थोडी जाड लाटावी.७. \tकरंजीच्या कडांना पाणी व मैद्याची पेस्ट लावून कडा बंद कराव्यात. कडा बंद केल्यानंतर बोटांनी हलका दाब द्यावा. कुठेही गॅप राहू देऊ नये, जेणेकरून करंजीत हवा शिरणार नाही व तळताना करंज्या फुटणार नाहीत. कडा हातांनी वळाव्यात किंवा करंजी कटर वा काटे चमच्याचा वापर करावा.८. \tतयार करंज्या ओल्या कापडाखाली झाकून ठेवाव्यात. उघड्या ठेवल्यास बाहेरील पारी सुकून त्यावर भेगा पडू शकतात.९. \tकरंजी तळताना तेल खूप गरम नसावे. तेल खूप गरम असेल तर करंजी आतून कच्ची राहते व सारण बाहेर येण्याची शक्यता असते. करंजी कमी ते मध्यम आचेवर हळूहळू तळावी आणि रंगाची झाल्यावर काढावी. एकाच वेळी खूप करंज्या तळू नयेत. करंज्या तेलात घातल्यानंतर लगेच हलवू नयेत. १०. तेल कमी गरम असणे, करंजी नीट न तळणे, सारणात ओलावा व आर्द्रता असणे किंवा करंजी गरम असताना डब्यात भरणे या कारणांमुळे करंजी नरम पडू शकते. तर, पारीचे पीठ घट्ट भिजवणे, मोहन कमी घालणे, जाड पारी लाटणे, करंजी खूप वेळ तळणे किंवा तेल अतिगरम होणे या कारणांमुळे करंजी कडक होऊ शकते.१२. तेल कमी तापल्याने किंवा एका वेळी अनेक करंज्या तळल्याने किंवा सारणात ओलावा राहिल्याने किंवा करंजी खूप वेळ तेलात ठेवल्याने करंजी तेलकट होऊ शकते. चकली १. \tभाजणीतील प्रत्येक धान्य वेगवेगळे भाजावे, जेणेकरून चव वाढत व टेक्स्चरही बदलते. फार भाजू व करपवू नये. भाजलेली धान्ये पूर्ण थंड झाल्यानंतरच दळावीत. शक्यतो भाजणी बारीक असावी, पण पिठासारखी मऊ नसावी. चकली करताना भाजणी चाळून घ्यावी. २. \tभाजणीमध्ये ओलावा नसावा. ओलावा राहिल्यास चकली कुरकुरीत होत नाही. तळताना जास्त तेल शोषू शकते किंवा चकली नरम पडू शकते.३. \tचकलीसाठी पीठ भिजवताना कोमट पाणी वापरावे. पाणी आवश्यकतेनुसार घालावे. मळताना एकसंधपणा असावा. पीठ खूप सैल व घट्ट मळू नये, तसेच खूप वेळ मळू नये. पीठ भिजवल्यानंतर थोडा वेळ झाकून ठेवावे.४. \tचकलीमध्ये तेल, तूप किंवा लोण्याचे मोहन वापरावे. मोहन योग्य प्रमाणात घालावे. मोहन जास्त झाले, तर चकली तळताना तुटू शकते आणि कमी झाले, तर चकली कडक होऊ शकते. मोहन पिठात एकजीव केल्यानंतर पीठ मुठीत घ्यावे. पिठाचा गोळा झाला, तर मोहन नीट घातले आहे असे समजावे. ५. \tचकली पाडताना पीठ सोऱ्यात काठोकाठ भरू नये. सोऱ्यात शक्यतो स्टार आकाराच्या जाळीचा वापर करावा. छिद्र असलेल्या जाळीमुळे चकली जास्त कडक होऊ शकते. चकली पाडताना समान दाब द्यावा. चकलीची जाडी एकसारखी असावी, अन्यथा चकली नीट तळली जात नाही. ७. \tचकली तळताना तेलाचे तापमान योग्य असावे. तेल खूप गरम असेल तर चकली आतून कच्ची राहते व बाहेरून पटकन जळू शकते. तेल कमी तापल्यास चकली कुरकुरीत होत नाही व जास्त तेल शोषते. चकली तेलात सोडल्यानंतर लगेच हलवू नये. एका वेळी अनेक चकल्या तळू नयेत. तपकिरी सोनेरी रंग आल्यानंतर चकली काढावी.८. \tपीठ खूप घट्ट मळणे, पिठात छिद्रे तयार होणे, तेल खूप जास्त तापणे, चकलीची जाडी असमान असणे या कारणांमुळे चकली तळताना फुटू शकते.९. \tतेल कमी तापणे, चकली नीट तळली न जाणे, पीठ सैलसर भिजणे, चकली पूर्ण थंड होण्याआधीच डब्यात भरणे या कारणांमुळे चकली नरम पडू शकते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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