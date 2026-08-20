Premium|Doctor on a Warfront Book : युद्धभूमीवर डॉक्टरांची मानवतेची लढाई; ‘डॉक्टर ऑन अ वॉरफ्रंट’मधून समोर येते युद्धाची भयावह कहाणी

स्वाती दामलेडॉक्टर ऑन अ वॉरफ्रंट या पुस्तकातून युद्धामुळे भरडल्या जाणाऱ्या जनतेची केविलवाणी, दयनीय आणि हृदयद्रावक परिस्थिती डोळ्यांसमोर उभी राहते. ‘युद्धस्य कथा रम्या’ असे कितीही म्हटले गेले तरी प्रत्यक्षात त्या अत्यंत भीषण आणि विदारक असतात, हे पुस्तक वाचताना ठायी ठायी जाणवत राहते. पुस्तकातील छायाचित्रांमुळे युद्धाच्या परिणामांची भयानकता वाचकाला अंतर्मुख करते. रणांगणावरील पराक्रमाच्या रोमांचकारी आणि चित्तथरारक कथा सर्वांनाच आवडतात. या कथा वाचून वाचक भारावूनही जातात. परंतु युद्धभूमीवरील सर्वच कथा फक्त युद्धाशीच संबंधित असतात असे नाही, तर त्याही पलीकडे युद्धाशी निगडित इतर क्षेत्रांमध्ये निडरपणे काम करणारे, मानवतेच्या दृष्टिकोनातून आपली सेवा देणारेही स्त्री-पुरुष असतात. डॉक्टर ऑन अ वॉरफ्रंट हे पुस्तक म्हणजे अशाच युद्धभूमीवर दिल्या गेलेल्या वैद्यकीय सेवेची गाथाच आहे. या पुस्तकाचे लेखक डॉ. भरत केळकर यांना प्रत्यक्ष युद्धभूमीवर जाऊन ही सेवा देण्याची संधी मिळाली. तेथील दाहक परिस्थिती त्यांनी अनुभवली आहे. सेवा करत असताना लोकांच्या उद्ध्वस्त झालेल्या मनांपर्यंत त्यांना पोहोचता आले. त्यांचे हे पुस्तक त्याच अनुभवांवर आधारित आहे..Premium|NEET Paper Leak : भारताच्या शिक्षणव्यवस्थेसमोर परीक्षा सुरक्षेपलीकडची आव्हाने.‘डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स’ संस्थेच्या माध्यमातून ते तीन निरनिराळ्या मिशनमार्फत सीरिया, येमेन आणि इराकमधील मोसुल गावात युद्धात जखमी झालेल्यांवर उपचार करायला गेले होते. या मिशनवर आलेले अनुभव या पुस्तकाच्या सात प्रकरणांमधून आपल्याला वाचायला मिळतात. पहिल्या दोन प्रकरणांमधून डॉक्टरांनी तिथे पोहोचेपर्यंतचा प्रवास आणि डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्थेविषयी सविस्तर माहिती दिली आहे. ‘वैद्यकीय मदत देण्यासाठी इच्छुक असणाऱ्या जगभरातील कोणत्याही डॉक्टरसाठी प्रत्येक देशाच्या सीमा मोकळ्या असल्या पाहिजेत’ या विचारातून ही संकल्पना पुढे आली. त्यातून डॉ. बोरेल आणि डॉ. कुशनेर यांनी एकत्र येऊन २२ डिसेंबर १९७१ रोजी ‘डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स’ संघटनेची स्थापना केली. फार मोठ्या निवड प्रक्रियेला सामोरे गेल्यावर त्या संस्थेत त्यांची निवड झाली आणि ते रुग्णसेवेच्या पहिल्या मिशनसाठी जॉर्डन-सीरिया बॉर्डरवरच्या रामथा येथे दाखल झाले.आजवर केवळ हिंदी-इंग्रजी सिनेमातून पाहिलेल्या युद्धातील जखमी रुग्णांवर त्यांना आता प्रत्यक्षात उपचार करायचे होते. युद्धग्रस्त भागात केवळ फायरिंग, भूसुरुंगांचा स्फोट, बॉम्बस्फोट, हवाई हल्ले यांमुळेच लोक जखमी होतात असे नाही. त्याव्यतिरिक्त अमानुष छळ केल्याने, बलात्कार केल्याने, इमारतीचा भाग अंगावर पडल्याने, अपघाताने अशा विविध कारणांनी जखमी झालेले लोक तिथे असतात. शारीरिक जखमांमुळे येणाऱ्या अपंगत्वामुळे रुग्णांना मानसिक धक्का बसतो आणि त्यांना प्रचंड नैराश्य येते. या नैराश्यातून त्यांना बाहेर काढणेदेखील वैद्यकीय उपचारांचा एक अवघड भाग. रामथाच्या अशा अनुभवांनी डॉक्टरांना युद्धग्रस्त जगाचा एक क्रूर चेहरा दाखवला.रामथाच्या मिशननंतर दोन वर्षांनी डॉक्टर पुन्हा एमएसएफच्या दुसऱ्या मोहिमेवर येमेनला जायला निघाले. येमेनमध्ये सुरू झालेल्या नागरी युद्धाच्या झळांमुळे सामान्य नागरिकांचे रोजचे जीवन आणि व्यवहार होरपळू लागले होते. स्वैर बॉम्बिंग, जिकडे तिकडे पेरलेले भूसुरुंग, वातावरणात दाटून राहिलेली दहशत अशा परिस्थितीत तिथे एका ऑर्थोपेडिक सर्जनची गरज होती. तेव्हा अधिक खडतर, अनिश्चित आणि धोकादायक असलेल्या एका नव्या मोहिमेवर जाण्यासाठी डॉक्टर सिद्ध झाले..येमेन येथे असलेल्या रुग्णांची परिस्थिती सीरियातील रुग्णांपेक्षा काही वेगळी नव्हती. शरीरात बॉम्बच्या अणकुचीदार कपच्यांच्या जखमा, बंदुकीच्या फैरी घुसलेल्या जखमा, सुऱ्याचे वार, भाजल्याच्या, अपघाताच्या, छळाच्या अशा अनेक जखमा तेथील लोकांच्या अंगावर होत्या. येणारा जखमी रुग्ण हा सामान्य नागरिक आहे की बंडखोर, याचा विचार न करता त्याच्यावर उपचार सुरू करावे लागत. यामुळेच हॉस्पिटलमध्ये जिवावर बेतणारा एक प्रसंग उद्भवला होता. येथील रुग्णांवर उपचार करता करता कळत नकळत त्यांच्याशी एक भावनिक नातेदखील निर्माण होत असे. त्यांच्याबरोबर संवाद साधण्याकरिता अरेबिक-इंग्रजी भाषा जाणणारे दुभाषेही हॉस्पिटलच्या स्टाफच्या मदतीला असायचे. रुग्णांच्या उपचाराबरोबरच, स्थानिक डॉक्टर्स तयार करून त्यांना प्रशिक्षित करणे हेदेखील तेथील आरोग्य व्यवस्था पुन्हा उभी करण्याच्या दृष्टीने फार गरजेचे आणि महत्त्वाचे होते. युद्ध सामान्य माणसांचे जीवन नुसते विस्कळीत करत नाही, तर अगोदरच जगत असलेले कठीण आयुष्य अधिकच अवघड करून टाकते, हे पुस्तक वाचताना वाटत राहते.यानंतर दोन वर्षांनी इराकमधील मोसुल येथे डॉक्टरांची तिसरी मोहीम सुरू झाली. युद्धभूमीच ती; पण युद्ध संपून अकरा महिने उलटलेली! या काळात कशीबशी जेमतेम वैद्यकीय मदत मिळाल्याने चिघळलेल्या, ठणका देणाऱ्या वेदना सहन करीत वैद्यकीय उपचारांची वाट बघत असलेली तिथली माणसे तिथे होती. मोसुल हे इराकमधील टायग्रिस नदीच्या किनाऱ्यावर वसलेले, अतिशय सुंदर असे दुसऱ्या क्रमांकाचे शहर. परंतु, नऊ महिने चाललेल्या नागरी युद्धाने हे शहर पार उद्ध्वस्त झाले आणि त्याला एखाद्या प्राचीन, भग्न शहराची अवकळा प्राप्त झाली. युद्धानंतर जे शहर वाचले होते, तिथल्या अनेक लोकांना बंदुकीच्या गोळ्या, सुरुंग, क्लोरीन बॉम्ब यांच्या अनिर्बंध वापरामुळे खोलवर आणि गुंतागुंतीच्या जखमा झालेल्या होत्या. मधल्या काळात उपचार न झालेले, जखमा चिघळून, सडून त्यात जंतूंचा प्रादुर्भाव झाल्याने कायमस्वरूपी विकृती निर्माण झालेले असे हजारो लोक उपचारांच्या प्रतीक्षेत होते. त्यासाठी ऑर्थोपेडिक सर्जनची वाट बघत होते. त्यामुळे या मोहिमेतील डॉक्टरांची भूमिका वेगळी होतीच, शिवाय मोहिमेवर रुजू होण्याच्या जेमतेम काही दिवस आधी ते दुखण्यातून बाहेर आलेले असल्याने डॉक्टरांसाठी ही मोहीम सर्वाधिक आव्हानात्मक होती, असे ते या पुस्तकात म्हणतात..शेवटच्या प्रकरणात डॉक्टरांनी स्वतःची संवेदनशीलता आणि सामाजिक भान याविषयी लिहिले आहे. त्यामध्ये वनवासी कल्याण आश्रम संस्थेच्या माध्यमातून केलेले काम आहे. तसेच त्यामार्फतच मुक्त विद्यापीठाची मान्यता असलेला ‘आरोग्यमित्र’ हा कार्यक्रम, निवृत्तिनाथांच्या त्र्यंबकेश्वरमधील वारीच्यावेळी पत्नी डॉ. मृणाल यांच्या सहकार्याने केले जाणारे औषधवाटप, ‘निर्मळ वारी’ प्रकल्पांतर्गत ‘सेवा सहयोग’ या संस्थेच्या सहकार्याने वारीच्या संपूर्ण मार्गावर केलेली फिरत्या शौचालयांची सोय या कामांचा उल्लेख पुस्तकात वाचायला मिळतो.या पुस्तकातून युद्धामुळे भरडल्या जाणाऱ्या जनतेची केविलवाणी, दयनीय आणि हृदयद्रावक परिस्थिती डोळ्यांसमोर उभी राहते. ‘युद्धस्य कथा रम्या’ असे कितीही म्हटले गेले तरी प्रत्यक्षात त्या अत्यंत भीषण आणि विदारक असतात, हे पुस्तक वाचताना ठायी ठायी जाणवत राहते. पुस्तकातील छायाचित्रांमुळे युद्धाच्या परिणामांची भयानकता वाचकाला अंतर्मुख करते. पुस्तकाच्या शेवटची दोन परिशिष्टे आणि संदर्भसूची आपल्या माहितीत मोलाची भर घालतात. असे हे अतिशय धगधगत्या युद्धभूमीवर आलेल्या अनुभवांचे थरारक आणि अस्वस्थ करणारे अनुभवकथन आहे, असे मला वाटते.लेखिका मुंबईस्थित मराठी व संस्कृतच्या निवृत्त शिक्षिका आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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