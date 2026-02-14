Premium|Arctic Ocean: ग्रीनलँड ताबा प्रस्तावानंतर आर्क्टिक महासागर चर्चा केंद्रस्थानी

मधुबन पिंगळेअमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडवर ताब्यासाठी प्रस्ताव दिल्यानंतर, ग्रीनलँडसह आर्क्टिक महासागराच्या सामरिक महत्त्वावर चर्चा होत आहे. खनिज संपत्ती, सामरिक स्थान, हवामानातील बदल यांमुळे या भागाला विशेष महत्त्व आहे. तसेच, सदैव गोठलेल्या असलेल्या या भागातील सागरी मार्गाचा वापर वाढल्यास युरोप आणि आशियाला त्याचा मोठा फायदा होणार आहे. त्यामुळे, अमेरिका, रशिया आणि चीन या मोठ्या देशांबरोबर सर्व देशांना या भागात अस्तित्व हवे आहे..अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी डेन्मार्कच्या अखत्यारित असलेल्या ग्रीनलँडचा ताबा घेण्याचा प्रस्ताव ठेवला आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये मोठी खळबळ उडाली. ग्रीनलँडमध्ये जमिनीखाली दडलेल्या अमाप खनिज संपत्तीवर ट्रम्प यांचा डोळा आहे, यात कोणतीही शंका नाही. त्यामध्येही कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू या इंधनांबरोबरच दुर्मीळ खनिजांच्या साठ्याकडेही त्यांचे लक्ष आहे. ब्रिटन, फ्रान्स या युरोपीय मित्रदेशांवर कडक आयातशुल्क लादत ट्रम्प यांनी दबावतंत्र सुरू केले आहे. हा वाद दीर्घकाळ चर्चेत राहील अशी शक्यता दिसत आहे. ग्रीनलँडच्या या मुद्द्यावरून आर्क्टिक महासागर आणि या प्रदेशाचे सामरिक महत्त्व पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. इंधन साठे, दुर्मीळ खनिजे, सामरिक स्थान, सागरी मार्ग या कारणांमुळे महत्त्वाच्या असलेल्या आर्क्टिक महासागराच्या प्रदेशावरील वर्चस्वासाठी रशियाबरोबरच अमेरिका आणि चीन यांच्यामध्ये स्पर्धा असून, त्यामुळेच ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडकडे केलेल्या दाव्याकडे पाहावे लागेल.उत्तर ध्रुवाजवळील आर्क्टिक महासागर हा जगातील सर्वांत उथळ आणि छोटा महासागर आहे. या महासागराचा बहुतांश किनारा रशियाला लाभला असून, रशियाबरोबरच अमेरिका, कॅनडा, डेन्मार्क (ग्रीनलँडसह), स्वीडन, फिनलँड, नॉर्वे आणि आइसलँड हे देश या महासागराच्या किनारपट्टीवर आहेत. हा महासागर बहुतांश काळ गोठलेला असतो, त्यामुळे यातून अत्यल्प प्रमाणात सागरी वाहतूक होते. त्यामुळे, बहुतांशपणे या महासागराविषयी व्यापक चर्चा होत नाही. मात्र, या महासागराच्या तळाशी अमाप खनिजसंपत्ती असल्याचे मानले जाते. कॅनडा व अमेरिकेच्या अलास्काच्या परिसरातील ब्यूफोर्ट समुद्रापासून रशियाच्या वायव्येचा बॅरेंट समुद्र आणि पश्चिम सैबेरियापर्यंत हा महासागर पसरला आहे. या सर्व परिसरात कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूचे अनेक साठे सापडले असून, त्यातून उत्खननही होत आहे. अमेरिकी जिओलॉजिकल सर्व्हेच्या माहितीनुसार, या संपूर्ण भागात ९० अब्ज बॅरेल कच्चे तेल आहे, तर १६६९ हजार अब्ज घनफूट नैसर्गिक वायूचे साठे आहेत; तर ४४ अब्ज बॅरेल द्रवरूप नैसर्गिक वायू आहे..Premium|Donald Trump: ‘ग्रीनलॅंडवर ट्रम्पांची दादागिरी, युरोप-अमेरिका संबंध ताणावर!’.यातील ८४ टक्के साठे किनारपट्टीपासून दूर अंतरावर असल्याचे मानले जाते. ही आकडेवारी पाहता, जगातील आतापर्यंत न सापडलेल्या आणि तांत्रिकदृष्ट्या उत्खनन होऊ शकेल, अशा जीवाश्म इंधनाचे २२ टक्के साठे आर्क्टिक महासागराच्या परिसरामध्ये आहेत. अन्य इंधनसाठ्यांची तुलना केली, तर या भागातील कच्चे तेल व नैसर्गिक वायू उत्खननाला जास्त खर्च येतो. तसेच, वाहतुकीसाठीही येणारा खर्च तुलनेने जास्त आहे. या भागामध्ये उत्खनन सुरू करण्यासाठी पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणे आवश्यक आहे. मात्र, भविष्यातील इंधनाची गरज लक्षात घेता, आर्क्टिक महासागरातील साठे भविष्यामध्ये खूप महत्त्वाचे ठरू शकतात. इंधनाच्या साठ्यांबरोबरच या भागामध्ये दुर्मीळ खनिजांचे साठेही मोठ्या प्रमाणात आहेत. ग्रीनलँडमध्येच जगातील दुर्मीळ खनिजांच्या२५ टक्के दुर्मीळ खनिजे असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे हा प्रदेश सर्वांना महत्त्वाचा वाटतो. याशिवाय, प्लॅटियम, पलाडियम आणि निकेल या तीन दुर्मीळ खनिजांना महत्त्व असून, या खनिजांच्या जगातील उत्पादनांपैकी १० टक्के उत्पादन आर्क्टिक महासागराच्या प्रदेशातून होते. याशिवाय, चांदी, तांबे, कोबाल्ट यांसारख्या महत्त्वाच्या खनिजांचे साठेही या परिसरात आहेत. तसेच, टेल्युरियम आणि सेलेनियम यांसारख्या सेमीकंडक्टरच्या उत्पादनात महत्त्वाच्या असणाऱ्या खनिजांच्या उत्पादनातही आर्क्टिक प्रदेशाचा लक्षणीय वाटा आहे. ट्रम्प यांनी व्यापारयुद्ध सुरू केल्यानंतर चीनने अमेरिकेचा दुर्मीळ खनिजांचा पुरवठा रोखला होता. तसेच, कोरोना काळामध्ये पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली होती. त्यामध्ये चीन व पूर्व आशियातील देशांतून होणाऱ्या सेमीकंडक्टरच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला होता. त्यामुळे, दुर्मीळ खनिजांचे महत्त्व अधोरेखित झाले होते..खनिज संपत्तीबरोबरच आर्क्टिक महासागरातून सागरी मार्ग खुला करण्याच्या हालचाली होत असून, त्यावरही काही वर्षांपासून बराच खल होत आहे. त्यामुळे अनेक देशांमधील सागरी अंतर कमी होणार असून, युरोप आणि आशिया खंडातील अंतर कमी होणार आहे. आर्क्टिक सर्कल क्षेत्राने पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचा सहा टक्के भाग व्यापला असून, त्याचे क्षेत्रफळ २.१ कोटी चौरस किलोमीटर आहे. यातील ४० टक्के भूभाग असून, त्यात वरील सर्व देश आहेत. तर, एक तृतीयांश भूभाग हा उथळ पाण्याने व्यापला आहे. उर्वरित प्रदेश हा या देशांच्या २०० सागरी मैलापुढील असून, तेथे आंतरराष्ट्रीय कायदे लागू होतात. हा भाग कायम बर्फाच्छादित असतो. मात्र, या भागातून सागरी वाहतूक सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे सध्याच्या सुएझ आणि पनामा कालव्याला चांगला पर्याय निर्माण होऊ शकतो. सध्या युरोप ते जपान हा सागरी प्रवास करण्यासाठी केप ऑफ गुड होपमार्गे २९ दिवस लागतात, तर सुएझ कालव्यातून २२ दिवस लागतात. मात्र, आर्क्टिक महासागरातून युरोप ते जपान प्रवासासाठी केवळ १० दिवस लागू शकतात. नेदरलँड्स ते जपानच्या योकोहामा बंदरातील अंतर सुएझ कालव्याद्वारे २० हजार किलोमीटरचे आहे, तर आर्क्टिक महासागरातून ते केवळ नऊ हजार किलोमीटर आहे. आता आशिया आणि युरोप यांच्यातील व्यापार वाढत असून, दोन्ही भागांमधील सागरी मार्ग वाढण्याची गरज सातत्याने व्यक्त करण्यात येत आहे. आर्क्टिक महासागराचा सागरी मार्ग सुरू केल्यास त्याचा फायदा रशियालाही होणार आहे. त्याचबरोबर, चीनने या प्रदेशात उडी घेतली असून, ‘पोलर सिल्क रुट’ विकसित करण्याचा प्रस्ताव चीनने ठेवला आहे. या प्रकल्पातून बंदरे विकसित करण्याची आणि खनिज संपत्तीच्या उत्खननासाठी गुंतवणूक करण्याची त्यांची तयारी आहे. रशियाने या भागाच्या नियंत्रणासाठी लष्करीकरण वाढवले आहे. रशियाची काही बंदरे या भागात असून, त्यांच्या उत्तर सीमेवर हवाईतळही आहेत. रशियाने २०२२मध्ये युक्रेनवर आक्रमण केले, त्याचवेळी त्यांनी आर्क्टिक समुद्रतळावरही दावा केला आहे. त्यामुळे, आर्क्टिक परिषदेतील अन्य देशांनी रशियाबरोबरील सहकार्य थांबवले होते. चीनकडूनही लष्करीकरणाचे प्रयत्न होऊ शकतात. त्यामुळे रशिया व चीन यांच्यातील समतोल साधण्याचा प्रयत्न ‘नाटो’ देश करत आहेत, पण त्यांना मर्यादा आहेत. त्यामुळेच अमेरिकेकडून या प्रदेशातील अस्तित्व वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केल्याचे मानले जात आहे..Premium|Iran crisis : इराण-अमेरिका संघर्ष भारतासाठी धोक्याचा !.जगाच्या दृष्टीने आर्क्टिक महासागर महत्त्वाचा असण्याचे आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे, हवानामातील बदलाच्या दृष्टीने संवेदनशील असणारा हा प्रदेश आहे. नासाने २०२०मध्ये जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, या प्रदेशातील हिमआच्छादन कमी होऊन ३७.५ लाख चौरस किलोमीटर उरले होते. १९७०च्या दशकापासून या नोंदींना सुरुवात झाल्यानंतर हे दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वांत कमी हिमआच्छादन मानले जाते. सैबेरियामध्ये २०२०मध्ये आलेल्या उष्णतेच्या लाटेचा परिणाम यामध्ये दिसल्याचे सांगण्यात येते. गेल्या वर्षी या महासागराचे तापमानही सरासरीपेक्षा आठ ते दहा अंश सेल्सिअसने वाढल्याचे दिसून आले होते. १९९०पासून या महासागरातून७.६ हजार अब्ज टन बर्फ वितळला आहे. बर्फ कमी होण्याचे हे प्रमाण ५७ टक्के असून, त्यातून पाण्याची पातळी वेगाने वाढत आहे. स्वच्छ ऊर्जेच्या दृष्टीनेही हा भाग महत्त्वाचा असून, पवन, सागरी आणि सौर प्रकल्पांद्वारे या भागातून वीजनिर्मिती करणे शक्य होऊ शकते.भारताच्या दृष्टीनेही आर्क्टिक महासागर अतिशय महत्त्वाचा आहे. या महासागरातील पर्यावरणीय परिस्थितीचा थेट परिणाम मॉन्सूनवर होतो. आर्क्टिक परिषदेमध्ये सध्या भारत निरीक्षक म्हणून कार्यरत आहे. भारताने २००८मध्ये नॉर्वे येथे 'हिमाद्री' हे संशोधन केंद्र स्थापन केले आहे. सद्यःस्थितीला भारताचे विज्ञान, पर्यावरणीय आणि दायित्वाच्या दृष्टीने या महासागराचे महत्त्व आहे. तसेच, या भागातील सागरी मार्गही युरोप-आशिया व्यापारी संबंध वाढत असताना भारतासाठीही उपयुक्त ठरू शकतो. त्याचबरोबर सागरी तळांतील उत्खनन, पायाभूत सुविधा, संशोधन प्रकल्प यांमध्ये भारत गुंतवणूक करू शकतो. त्यामुळे, आर्क्टिक महासागराच्या परिसरात घडणाऱ्या घडामोडींकडे भारताने बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.मधुबन पिंगळे दै. सकाळचे पुणेस्थित उपवृत्तसंपादक अाहेत. 