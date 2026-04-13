Premium|Babasaheb Ambedkar writings : समाजाला नवी दिशा देणारा बौद्धिक वारसा! डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या लेखनातील विवेक आणि नैतिकतेचे महत्त्व आजही किती आहे?

भारतीय इतिहासात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्थान केवळ राजकीय नेते म्हणून मर्यादित नाही, तर ते एक महान विचारवंत, तत्त्वज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ आणि लेखक होते. त्यांच्या कार्याचा अभ्यास करताना बहुतेक वेळा त्यांच्या राजकीय योगदानावर भर दिला जातो, परंतु त्यांच्या अराजकीय साहित्यिक योगदानाकडे तितकेसे लक्ष दिले जात नाही. आंबेडकरांचे लेखन विविध विषयांवर आधारित असून ते लेखन धर्म, तत्त्वज्ञान, समाजरचना, शिक्षण, नैतिकता आणि मानवी मूल्ये यांचा सखोल अभ्यास म्हणून गणले जाते. त्यामुळे त्यांचे अराजकीय साहित्य हे भारतीय बौद्धिक परंपरेतील एक महत्त्वपूर्ण वारसा मानले जाते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या साहित्याचा अभ्यास करताना असे लक्षात येते, की त्यांचे विपुल लेखन उपलब्ध आहे. त्याचा आढावा घेतल्यास, त्यांचे लेखन समतेच्या आणि न्यायाच्या हक्कांसाठी होते, याची आपल्याला प्रकर्षाने जाणीव होते. मुळात साहित्याचे राजकीय आणि अराजकीय असे वर्गीकरण करताच येत नाही, कारण प्रत्येक साहित्याच्या पाठीमागे एक राजकीय उद्देश असतोच, तो उघडपणे ज्याला आज आपण राजकारण समजतो त्याच्याशी निगडित नसले, तरी अप्रत्यक्षपणे प्रत्येक साहित्य राजकीयच असते, असे वाटते. अभ्यासाच्या दृष्टिकोनातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या साहित्याची राजकीय आणि अराजकीय अशी विभागणी करायची झाली, तर त्यांच्या अराजकीय साहित्याबद्दल जास्त चर्चा झालेली दिसत नाही.डॉ. आंबेडकरांच्या अराजकीय साहित्याचे स्वरूपडॉ. आंबेडकरांचे अराजकीय साहित्य बहुआयामी आहे. त्यांच्या लेखनात समाजशास्त्रीय विश्लेषण, तत्त्वज्ञानात्मक चिंतन, धार्मिक पुनर्व्याख्या आणि नैतिक मूल्यांचा आग्रह दिसून येतो. त्यांनी केवळ घटनात्मक किंवा राजकीय विषयांवर न लिहिता समाजाच्या मूलभूत प्रश्नांवर विचार मांडले. त्यांच्या द बुद्धा ॲण्ड हीज धम्म (The Buddha and His Dhamma) या ग्रंथात त्यांनी बौद्ध धर्माचे सुलभ आणि आधुनिक स्पष्टीकरण दिले आहे. हा ग्रंथ केवळ धार्मिक नसून नैतिक व सामाजिक मूल्यांचा मार्गदर्शक आहे. बुद्धाच्या शिकवणीतील करुणा, समता आणि विवेक यांना त्यांनी आधुनिक संदर्भात मांडले. याशिवाय त्यांनी धर्म, नैतिकता आणि समाज यांच्यातील संबंधांचा अभ्यास केला. त्यांच्या मते, धर्म व्यक्तीच्या आणि समाजाच्या उन्नतीसाठी असावा, तो अन्याय आणि विषमता वाढवणारा नसावा. त्यामुळे त्यांनी पारंपरिक धर्मातील चुकीच्या प्रथांचे विश्लेषण करून त्यावर टीका केली.प्राचीन भारतीय वाणिज्य (Ancient Indian Commerce) या त्यांच्या (तत्कालीन अप्रकाशित) ग्रंथात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारताचा आणि प्राचीन काळातील वेगवेगळ्या भागातील लोकांशी कशा पद्धतीचा व्यापार होत होता, तसेच भारत कुठल्या कारणांमुळे समृद्ध होता याची चर्चा केली आहे. त्याचबरोबर इतिहासातील अनेक दाखले देऊन कुठल्या वस्तू निर्यात आणि आयात केल्या जात होत्या याबद्दलही माहिती दिली आहे. याच पुस्तकात पुढे मध्यपूर्व आणि भारताच्या व्यापारी संबंधांवर विविध ग्रंथांचा आधार घेऊन माहिती लिहिली आहे. यामध्ये सुरुवातीला अरबी देशांमध्ये इस्लाम धर्माचा उदय कशा पद्धतीने झाला आणि याच काळात रोमन साम्राज्याची व्यापारावरील मक्तेदारी कशा पद्धतीने संपुष्टातआली याचे वर्णन अत्यंत सोप्या पद्धतीने केलेले आहे. याच पुस्तकात ब्रिटिश येण्यापूर्वीच्या काळात म्हणजेच मध्ययुगीन भारतामध्ये वेगवेगळ्या राजांच्या काळात भारताची आर्थिक स्थिती कशी होती याबद्दलही बाबासाहेबांनी माहिती दिलेली आहे. ब्रिटिशांनी कशा पद्धतीने भारतावर आणि भारतातील वेगवेगळ्या वस्तूंवर अवाजवी कर लादून भारताची आर्थिक नाकेबंदी केली याची सविस्तर माहिती दिली आहे.डॉ. आंबेडकरांच्या द प्रॉब्लेम ऑफ रुपी (The Problem of Rupee) या ग्रंथात भारतीय चलन व्यवस्थेतील दोष, रुपयाच्या अवमूल्यनाची कारणे आणि स्थिर चलन धोरणाची गरज यांचे सखोल विश्लेषण केले आहे. त्यांनी सुवर्णमान (गोल्ड स्टँडर्ड्स) आणि केंद्रीय बँकेच्या स्थापनेची आवश्यकता अधोरेखित केली. हिल्टन यंग कमिशनसमोर दिलेल्या त्यांच्या साक्षीत त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या हितासाठी स्वतंत्र आणि नियोजित चलन व्यवस्थेचा आग्रह धरला. त्यांच्या विचारांचा परिणाम म्हणून भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या स्थापनेला बौद्धिक आधार मिळाला.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेले वेटिंग फॉर अ व्हिजा (Waiting for a Visa) हे आत्मचरित्र अत्यंत प्रभावी आहे. त्यातील दौलताबाद किल्ल्यातील प्रसंग अंगावर शहारा आणणारा आहे. बाबासाहेब आणि त्यांच्या तीस सहकाऱ्यांनी तिथे असलेल्या पाण्याचा वापर केल्यामुळे तेथील मुस्लिम लोकांनी पाण्याचा विटाळ झाला म्हणून जो गोंधळ मांडला होता, त्याचे वर्णन निःशब्द करून सोडते. बाबासाहेब या अनुभवानंतर असे लिहितात, की हिंदू समाज ज्याला अस्पृश्य समजतो त्यालाच पारशी आणि मुस्लिम समाजसुद्धा अस्पृश्य समजतो..सामाजिक व सांस्कृतिक विश्लेषणआंबेडकरांचे अराजकीय लेखन समाजाच्या रचनेवर आधारित आहे. त्यांनी जातीय व्यवस्था, सामाजिक विषमता, रूढी आणि परंपरा यांचे चिकित्सक परीक्षण केले. जरी या विषयांमध्ये राजकीय परिणाम दिसत असले, तरी त्यांचे मूळ स्वरूप सामाजिक आणि सांस्कृतिक अभ्यासाचे आहे. त्यांच्या लेखनात समाजातील वंचित आणि दुर्बल घटकांचे जीवन वास्तववादी पद्धतीने मांडले आहे. त्यांनी इतिहास आणि समाजशास्त्राच्या साहाय्याने भारतीय समाजातील असमानतेची मुळे शोधण्याचा प्रयत्न केला. हे लेखन समाजाला स्वतःकडे पाहण्याची आणि बदलाची प्रेरणा देते. फिलॉसॉफी ऑफ हिंदुइझम (Philosophy of Hinduism) या ग्रंथात हिंदू व्यक्तीचे संपूर्ण आयुष्य कसे नियमबद्ध केले आहे याची माहिती दिली आहे. पुस्तकात आयुष्य कसे जगावे आणि मृत्यूनंतर त्याचे शरीर कसे नष्ट करावे इथपर्यंत नियमअसल्याचे म्हटले आहे. या पुस्तकात नीत्शेची तुलना मनूशी केलेले आहे. बाबासाहेब म्हणतात, की नीत्शेला नवीन वंश निर्माण करून त्याला सुपरमॅन करायचे आहे, तर मनूला येथील व्यवस्थेतील स्वतःला सुपरमॅन समजणाऱ्या वर्गाला सुपरमॅन म्हणून राहू द्यायचे आहे.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेला पाली-इंग्रजी शब्दकोश आणि व्याकरण हा पाली-इंग्रजी-मराठी-गुजराती-हिंदी शब्दकोश अभ्यासकांसाठी उपयोगाचा ठरतो. तसेच बौद्ध पूजापाठ हे त्यांचे साहित्य प्राचीन भारताचा अभ्यास करताना संशोधकांना मदतीचे ठरते. बौद्ध धर्म स्वीकारल्यानंतर बौद्ध पूजा कशा पद्धतीने केली पाहिजे याची माहिती या साहित्यातून मिळते.डॉ. आंबेडकरांनी कायमच शिक्षणाला प्रचंड महत्त्व दिले होते. त्यांच्या मते ‘शिक्षण हेच खरे मुक्तीचे साधन आहे’. त्यांच्या अराजकीय लेखनात शिक्षणाच्या माध्यमातून व्यक्ती आणि समाजाचा विकास कसा होऊ शकतो, याचे सखोल विवेचन आढळते. ते विद्यार्थ्यांना केवळ माहिती देण्यावर नव्हे, तर विचार करायला लावण्यावर भर देतात. त्यांनी वैज्ञानिक दृष्टिकोन, तर्कशुद्ध विचार आणि आत्मविश्वास यांचा विकास करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. त्यांच्या मते शिक्षण हे केवळ रोजगारासाठी नसून व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी आणि सामाजिक परिवर्तनासाठी आवश्यक आहे. त्यांच्या विविध ठिकाणी केलेल्या भाषणांचा सविस्तर अभ्यास केल्यास विद्यार्थीकेंद्रित शिक्षणपद्धती असावी असे मत व्यक्त केलेले आहे. डॉ. आंबेडकरांनी अर्थशास्त्रावरही महत्त्वपूर्ण लेखन केले. त्यांच्या आर्थिक विचारांमध्ये सामाजिक न्याय, समान संधी आणि संसाधनांचे न्याय्य वितरण यावर भर आहे. जरी काही लेखनात राजकीयसंदर्भ असला, तरी त्यातील मूलभूत तत्त्वे नैतिक आणि सामाजिक स्वरूपाची आहेत. त्यांनी समाजातील नैतिक मूल्यांचा ऱ्हास हा असमानतेचे एक प्रमुख कारण मानले. त्यामुळे त्यांनी नैतिकतेवर आधारित समाजरचना निर्माण करण्याचे महत्त्व सांगितले. त्यांच्या मते, व्यक्तीने आपल्या कृतीत नैतिकता आणि जबाबदारी ठेवली पाहिजे..आंबेडकरांचा अराजकीय साहित्याविषयीचा दृष्टिकोनआंबेडकरांच्या मते साहित्य केवळ मनोरंजनासाठी नसून समाजपरिवर्तनाचे एक प्रभावी साधन आहे. त्यांनी लेखकांना समाजातील अन्याय, विषमता आणि शोषणाविरुद्ध लिहिण्याचे आवाहन केले. साहित्याने समाजातील वंचित घटकांना आवाज दिला पाहिजे, असा त्यांचा आग्रह होता. आंबेडकरांनी अंधश्रद्धा, परंपरावाद आणि अवैज्ञानिक विचारांना विरोध केला. त्यांच्या अराजकीय लेखनात विवेकवाद, तर्कशुद्धता आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन यांना विशेष महत्त्व आहे. त्यांच्या मते, समाजाने प्रगती करायची असेल तर लोकांनी प्रश्न विचारले पाहिजेत आणि सत्याचा शोध घेतला पाहिजे. साहित्याने या प्रक्रियेला चालना दिली पाहिजे.आंबेडकरांच्या साहित्याचा मुख्य गाभा म्हणजे मानवतावाद. त्यांनी प्रत्येक व्यक्तीला समान हक्क आणि सन्मान मिळावा, यासाठी लेखन केले. त्यांच्या मते, समाजात समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता ही मूल्ये असणे आवश्यक आहे. त्यांच्या अराजकीय लेखनातूनसुद्धा ही मूल्ये स्पष्टपणे व्यक्त होतात. त्यांनी मानवतेला सर्वोच्च स्थान दिले आणि जात, धर्म, लिंग यांवर आधारित भेदभावाला विरोध केला. आंबेडकरांनी धर्माच्या संकल्पनेचा पुनर्विचार केला. त्यांच्या मते, धर्म नैतिकतेवर आधारित असावा आणि तो समाजात न्याय व समता प्रस्थापित करणारा असावा. त्यांनी बौद्ध धर्माचा स्वीकार करून एक नवीन मूल्यव्यवस्था मांडली, जी तर्कशुद्ध, मानवतावादी आणि समताधिष्ठित आहे.डॉ. आंबेडकरांचे अराजकीय साहित्य हे त्यांच्या बहुआयामी व्यक्तिमत्त्वाचे प्रतीक आहे. त्यांनी केवळ राजकारणातच नव्हे, तर साहित्य, तत्त्वज्ञान आणि समाजशास्त्रातही महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. त्यांच्या लेखनातून समाजाला नवी दिशा मिळाली, आजही मिळते. त्यांच्या लेखनातील समाजात विवेक, समता, नैतिकता आणि मानवता यांना सर्वोच्च स्थान आहे. त्यामुळे आंबेडकरांचे हे साहित्य आजही तितकेच महत्त्वाचे आणि प्रेरणादायी आहे.डॉ. बाबासाहेब कांबळे सतीश प्रधान ज्ञानसाधना महाविद्यालयाच्या इतिहास विभागाचेठाणेस्थित प्रमुख आहेत. 