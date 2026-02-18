Premium|Valentine’s Day love Reflections: व्हॅलेंटाइन डेच्या निमित्ताने प्रेमाच्या नव्या फ्रेमची शोधयात्रा

डॉ. हेमंत बा. अय्याकाकुणास ठाऊक, पण माझं हे नेहमी असंच होतं. व्हॅलेंटाइन डे जवळ यायला लागतो आणि सगळं माहीत असूनही मला लिहावंसं वाटतं; थोडंसं आपल्या वयापेक्षा लहान होऊन प्रेमाबद्दल विचार करावासा वाटतो. एरवी आपल्या धकाधकीच्या जीवनात ‘सतरा-अठरा’ पार झाले, की प्रेमाबद्दल निवांत विचार करायला तसा फारसा वेळ उरत नाही. एखाद्या जागी शांत बसून प्रेमाबद्दल विचार करावा, प्रेमावर काही लिहावं असं म्हणून लेखन सुरू केलं, तर त्या भावनेतला नाजूकपणा लेखनात काडीमात्र उतरत नाही. मग मीच स्वतःला विचारू लागतो, ‘एवढे प्रेमासाठी नालायक झालो आहोत का आपण?’ की आयुष्यातल्या गांभीर्यांनी प्रेमासारख्या अत्यंत गंभीर विषयावर विचार करण्याचं बळच आपल्यातून हिसकावून नेलंय? व्हॅलेंटाइन्स डे जवळ आला की गुलाब फुलतातच...! पण माझ्या मनात प्रश्न फुलतो... ‘आपण अजून प्रेमात आहोत का? की फक्त सवयींत? गृहीत प्रेमाच्या?’ .कॅलेंडरवर १४ फेब्रुवारी दिसलं, की अचानक मन थोडंसं मागं जातं. सहज पावलं वळतात मिरामारच्या समुद्रकिनाऱ्याकडे. तरुण युगुलं एकमेकांत रमलेली... दुनियेचा पूर्ण विसर पडलेली... त्यांच्या दृष्टीनं प्रत्येक क्षणच असतो ‘व्हॅलेंटाइन’ आणि त्या समुद्रकिनाऱ्यावर त्यांच्या ‘व्हॅलेंटाइन’मध्ये माझ्यासारखे काही बघे शोधत असतात... आपला हरवलेला व्हॅलेंटाइन! अथवा गृहीत धरून विस्मृतीत गेलेला व्हॅलेंटाइन!मग हमखास पाडगांवकर आठवतात... खरंच, ‘प्रेम म्हणजे प्रेम म्हणजे प्रेम असतं...?’ आणि असलं तरीही त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे ते खरंच ‘सेम’ असतं? मन खूप विचार करत जातं आणि मग मीच स्वतःशी म्हणतो, ‘मला काय, चाळिशीवरून आता सतरा-अठरा वर्षांकडे वळायचंय? आपण त्या फ्रेममधून गडप झालोय बुवा कधीचेच!’ प्रेम ही वयाची गोष्ट नसते, असं म्हणतात; पण व्हॅलेंटाइन्स डे जवळ आला, की वय मात्र हमखास आठवतं..आपल्या देशात बहुतेकांना प्रेम करायला हिंदी सिनेमांनीच शिकवलंय, असं म्हणतात. पहिल्या नजरेत धडधडणारी छाती, पावसात भिजत गायलेली गाणी आणि संवादात सहज उमटणारं आय लव्ह यू, ही सगळी दृश्यं आपल्याला ओळखीची वाटतात. असं म्हटलं की लगेच मनात प्रश्न येतो, सिनेमा नसता तर प्रेमच केलं नसतं का कुणी? केलं असतंच; फक्त ते इतकं रंगीत, इतकं बोलकं आणि इतकं गाण्यांतून व्यक्त झालं नसतं. आजही अनेकजण प्रेम ओळखतात ते रेडिओवर लागलेल्या जुन्या गाण्यांतून, तर काहीजण मोबाईलच्या स्क्रीनवर चमकणाऱ्या छोट्याशा इमोजीतून. पण आपल्याला कुठे प्रयोगजन्य संशोधनाच्या निष्कर्षांत शिरायचं आहे? आपल्याला नवी फ्रेम शोधायची आहे, नव्या गुलाबांसाठी नाही, तर त्याच माणसावर पुन्हा मनसोक्त प्रेम करण्यासाठी, प्रेमाला नव्या अर्थानं जगवण्यासाठी आणि रोजच्या जगण्यात थोडं अधिक उजळवण्यासाठी. लेट्स राइज इन लव्ह!आणि इतक्यात किनाऱ्यावर असतानाच तिचा फोन येतो; ती विचारते, ‘‘कुठे आहेस?’’मी म्हणतो, ‘‘असाच किनाऱ्यावर...!’’ती विचारते, ‘‘मला सोडून... असा एकटाच?’’मी अवाक... नुसताच हसतो...! नथिंग टू से...!मग काही वेळ शांतता... दोघंही अगदी स्तब्ध... एरवीही लग्नानंतर कुणी एकटा कुठं असतो. स्तब्धता टिकते काही काळ... मग मीच बोलतो....Premium|Motherhood: पहिल्यावहिल्या आईपणातले ते कोवळे दिवस, तेही परक्या देशातले.!.‘‘मिरामारला आपण बसत होतो बघ; अगदी नेमक्या त्याच जागी आपल्यासारखीच बसली दोघं आजही. त्यांनी वाळूत एक घर बांधलंय. तो हातानं वाळू एकत्र करतोय आणि ती त्याच्या हातातल्या वाळूनं घराला आकार देतेय...’’तेवढ्यात फोनवरून तिनं भाजीला दिलेल्या फोडणीचा आवाज माझ्या कानात तरंगतो... आणि दुसऱ्याच क्षणी ती विचारते, ‘‘केव्हापर्यंत येशील? जास्त उशीर करू नको... तुझी फेव्हरेट शेवग्याची भाजी केलीय...’’ आणि समोर बसलेली ती, त्यानं आणलेल्या वाळूतून घरासमोर करत असते लहानसं तुळशीवृंदावन! मग मलाच खाल्ल्यासारखं वाटतं... ‘आज तिला घेऊन आलो असतो तर किती बरं झालं असतं!’मग घरची वाट चालताना मी स्वतःलाच विचारतो; काळाबरोबर आपलं प्रेमही जुनं होत गेलं का? की सर्वांचंच प्रेम असंच जुनं होत जातं? शेवटी कधी गळ्यात गळा घालून हिंडलेलो आपण समुद्रकिनाऱ्यावर? कधी मी तिला, किंवा तिनं मला, ‘‘भाजी कशी झाली आहे?’’ याऐवजी ‘‘तुझं किती प्रेम आहे माझ्यावर?’’ असं वेड्यासारखं विचारलं? की आपण जगतोय प्रेम गृहीत धरूनच? एकदा लग्न नावाच्या प्रेम-साफल्यात अडकल्यानंतर....गाडी स्टार्ट करतो आणि घरचा रस्ता धरतो. एफएमवर गाणी वाजतात; व्हॅलेंटाइन्स डे जवळ आलाय म्हणून तेही लोक शोधून काढून ‘पहला नशा’, ‘प्यार दिलों का मेला है!’, ‘आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे’ अशी प्रेमात धुंद गाणी वाजवतात... आणि तेवढ्यात, घरी पोहोचता पोहोचता, एक जुनं गाणं वाजू लागतं... त्या गाण्यात, गीतकार प्रेमाच्या सात रंगांचं वर्णन करतो. तो सांगतो; पहिल्या रंगात कुणीतरी आपल्यासमोर येतं, त्याला पाहून कुठेतरी काहीतरी होतं, सतत त्यालाच पाहावंसं वाटतं, त्याचाच विचार क्षणोक्षणी मनात राहतो आणि नकळत माणूस प्रेमाच्या दुसऱ्या रंगात प्रवेश करतो.गिअर बदलतो, गाडीचा वेग वाढतो, घरी भाजी आणि भाजी करणारी वाट पाहत आहे हे आठवतं; आरशात स्वतःचं प्रतिबिंब पाहून आज तरी केसांना काळं लावायलाच पाहिजे, असं माझंच मन मला सांगत राहतं...आमच्या लग्नाच्या काही दिवसांआधीपर्यंत ती मला नेहमी सांगायची; मी म्हणे तिचं ‘पहिलं प्रेम’ आहे, अगदी ती पाचवी-सहावीत होती तेव्हापासूनच! मग अचानक माझ्याकडे पाहणंच तिनं बंद केलं. पुढे आम्ही एकमेकांशी बोलू लागलो, एकमेकांना आवडू लागलो; एकमेकांचे भाव आणि भावना समजू लागलो. आणि मग एक दिवस ठरवूनच सोडलं, की आता आपण लग्न करायचं. ते ठरताना तिनं पुसटपणे सांगितलं, ‘‘अगदी लहानपणापासून तू मला आवडायचास!’’.Premium|Gen Z relationships: प्रेमाच्या नव्या व्याख्या जुन्या पिढीला धक्का देणारे सत्य.पुढे किनाऱ्यावर वाळूचे बंगले बांधले, माळरानं पाहिली, मारुतीच्या मंदिरात एकमेकांत हरवलो; फक्त ‘आय लव्ह यू’ म्हणायचं तेवढं का कुणास ठाऊक राहूनच गेलं... तुमचंही असंच झालंय का हो?गाणं पुढे सरकतं; हवीहवीशी वाटणारी ती आणि तिची आकृती मनात अधिक गडद होत जाते. तीच पाहिजे आणि तीच मिळणार, हा विश्वास मनात दृढ व्हायला लागतो. तेवढ्यात गाण्यातले बोल कानावर पडतात, ‘आगे अरमानों का रंग है तिसरा’... पुढचा गिअर टाकत असताना मनात प्रश्न उभा राहतो; कुठे हरवून जातं प्रेम? भेटण्याची एक्साइटमेंट? ती हवीहवीशी वाटणारी इनव्हिजिबल ॲटॅचमेंट? की आपणच विसरतो की कधीतरी प्रेम केलं होतं आपणही? प्रेम आहे म्हणूनच वाळूतल्या घराला कौलं चढवलीत, त्या घराला सुशोभित दार बसवलं, आणि दारावर चिऊचिऊ करणाऱ्या चिमण्यांचं हिरवं-हिरवं तोरणही बांधलं.पण, मागच्या व्हॅलेंटाइन्स डेला तरी म्हटलं होतं का मी तिला आय लव्ह यू? किंवा तिनं मला? मग कधी म्हटलं होतं? आठवतच नाही नीटसं; दोन वर्षांपूर्वीच्या व्हॅलेंटाइन्सला? अरे बापरे... खरंच खूप वर्षं झाली म्हणून असं काही! गाणं पुढे सरकतं आणि त्याच वेळी पुढच्या ओळी कानावर पडतात, ‘चौथा रंग इकरार का’ जो आपण वेळोवेळी करायचा असतो. त्यानंतर येतो ‘पाचवा इंतजार का’; कुणीतरी सांगेल म्हणून आपण वाट पाहत राहतो, की बाबा मीही केलंय प्रेम; माझाही आहे कुणीतरी जीवलग... त्याचं प्रेम इतकं ग्रांटेड मानून चाललोय आपण, की आय लव्ह यू गृहीतच धरतोय... आणि तोच पाचवा रंग, ‘इंतजार’ वाट पाहतोय आपलीच; पुन्हा एकदा त्याच माणसाच्या तेवढ्याच इंटेन्स प्रेमात पडण्यासाठी....तुम्ही काहीही म्हणा, व्हॅलेंटाइन्स डेचा इतिहास कितीही सत्यतेच्या, वास्तवतेच्या निकषांवर घासूनपुसून सांगा. ब्रिटिशांनी १४ फेब्रुवारीला आपल्या देशात केलेल्या दुष्कृत्यांची आठवणही हवी असेल तर करून द्या. पण आपणही कधीतरी प्रेम केलंय, ही जाणीव करून देणारा कॅलेंडरमध्ये एखादा तरी दिवस आहे, यासारखी दुसरी भाग्याची गोष्ट नाही. नाहीतर बघाच ना; गीत, संगीत, चित्र, नृत्य, नाटक, चित्रपट सर्व कलांच्या अभिव्यक्तीच्या मुळाशी फक्त प्रेमच आहे. प्रेमात पडणं जितकं गोड आहे, त्याहून गोड प्रेम जगणं आहे. तिनं म्हटलेलं खरंच आहे, ‘एकटाच गेलाय किनाऱ्यावर?’ पण मी एकटा कुठे आहे? ती सतत असते ना माझ्याबरोबर, सतत चालते माझ्याबरोबर, तिच्या प्रेमाची सोबत सतत असतेच की! आणि तेवढ्यात समोरची गाडी करकचून ब्रेक दाबते, मलाही ब्रेक लावावा लागतो, आणि साक्षात्कार होतो; अरे, ग्रांटेडच धरून चाललोय आपण प्रेम!गाणं कधीच संपलेलं असतं. आरजेची बडबड मात्र अविरत सुरू असते. तोही माझ्यासारखाच व्हॅलेंटाइन्स डेची वकिली करत असतो अतोनात. आणि माझ्या मनात पुन्हा त्या गीतात सांगितलेला प्रेमाचा सहावा रंग जागा होतो. 'और वो रंग, जो छटा है सपनों की; वो घटा है; पल पल रहता है दिल खोया हुआ'... वाळूतलं ते घर आणि ते घर सावरणारी ती; पाहिल्यापासून मीही हरवलेलोच आहे, आणि शोधतोय ते प्रेम, कोणेकाळी मीच केलेलं..फ्रेम बदलायची आहे आपल्याला; फोटो तोच चालेल. रंग उतरलेले असतील फोटोचे, पण त्यांत अजून प्रेमाचे रंग मिसळायचेत. बेधुंद व्हायचंय तिच्यात आणि वाट पाहायचीय दुसऱ्या बाजूनं आभाळ भरून येण्याची. एकेक रंग चढवत जायचा; आठवून-आठवून तेच करायचं, जे कधी अजाणतेपणी केलं होतं. नवी फ्रेम... पुन्हा प्रेम... पुन्हा पुन्हा तेच प्रेम! अगदी संपेतोवर!या व्हॅलेंटाइन्स डेला तिला आय लव्ह यू म्हणायचंच! कसंही का असेना; पुन्हा तिच्याच प्रेमात, आधीपेक्षा जास्त इंटेन्सिटीनं पडायचंय. ती हसेल, म्हणेल, 'काय खूळ लावलंय?' तिला सांगायचं, 'सातवा रंग कर देता है दीवाना!' ती म्हणेल, 'हे आणि काय नवीन!' नुसतंच तिच्याकडे पाहून हसत राहायचं, आणि तिच्या डोळ्यांतून तुडुंब प्रेम पिऊन घ्यायचं. ती कदाचित आय लव्ह यू म्हणणारही नाही; तिचं आय लव्ह यू, मग मी तिनं केलेल्या शेवग्यात शोधायचं. मीठ कमी-जास्त असेल, तरीही मुकाट्यानं खायचं आणि तिला म्हणायचं, 'खरंच जादू आहे तुझ्या हातात...!' ती खूप वर्षांनी लाजेल. मग तीही खायला बसेल; तिनंच केलेल्या शेवग्याची चव तिलाच कळेल. आणि पाणावलेल्या डोळ्यांनी जवळ येत तीही म्हणेलच, 'किती प्रेम करतोस तू माझ्यावर...!'डॉ. हेमंत बा. अय्या गोवा विद्यापीठातील शणै गोंयबाब भाषा आणि साहित्य महाशाळेमध्ये मराठी अध्ययनशाखेत प्राध्यापक आहेत. 