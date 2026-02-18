साप्ताहिक

Premium|Valentine’s Day love Reflections: व्हॅलेंटाइन डेच्या निमित्ताने प्रेमाच्या नव्या फ्रेमची शोधयात्रा

Marathi romantic essays: व्हॅलेंटाइन्स डेच्या पार्श्वभूमीवर लेखक डॉ. हेमंत बा. अय्या स्वतःच्या प्रेमाच्या आठवणींना उजाळा देतात, आणि “नवी फ्रेम, पुन्हा प्रेम” अनुभवतात. लग्नानंतरही आठवणींतील प्रेम पुन्हा जिवंत करण्याचा प्रयत्न, रोजच्या जीवनात प्रेमाच्या छोट्या रंगांना उजळवण्याचा सुंदर अनुभव सांगतो.
Valentine’s Day love Reflections

Valentine’s Day love Reflections

esakal

साप्ताहिक टीम
Updated on

डॉ. हेमंत बा. अय्या

काकुणास ठाऊक, पण माझं हे नेहमी असंच होतं. व्हॅलेंटाइन डे जवळ यायला लागतो आणि सगळं माहीत असूनही मला लिहावंसं वाटतं; थोडंसं आपल्या वयापेक्षा लहान होऊन प्रेमाबद्दल विचार करावासा वाटतो. एरवी आपल्या धकाधकीच्या जीवनात ‘सतरा-अठरा’ पार झाले, की प्रेमाबद्दल निवांत विचार करायला तसा फारसा वेळ उरत नाही. एखाद्या जागी शांत बसून प्रेमाबद्दल विचार करावा, प्रेमावर काही लिहावं असं म्हणून लेखन सुरू केलं, तर त्या भावनेतला नाजूकपणा लेखनात काडीमात्र उतरत नाही. मग मीच स्वतःला विचारू लागतो, ‘एवढे प्रेमासाठी नालायक झालो आहोत का आपण?’ की आयुष्यातल्या गांभीर्यांनी प्रेमासारख्या अत्यंत गंभीर विषयावर विचार करण्याचं बळच आपल्यातून हिसकावून नेलंय? व्हॅलेंटाइन्स डे जवळ आला की गुलाब फुलतातच...! पण माझ्या मनात प्रश्न फुलतो... ‘आपण अजून प्रेमात आहोत का? की फक्त सवयींत? गृहीत प्रेमाच्या?’

Loading content, please wait...
Valentines Day
love marriage
love story
Love

Related Stories

No stories found.