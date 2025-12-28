Premium|Science of Fragrance and Smell : सुगंधाचे शास्त्र; गंधाच्या रहस्यांचा शोध

गंध कसा जाणवतो? तो कोणत्या इंद्रियांना जाणवतो? तो माणसाच्या नाकाला जाणवतो हे माहिती असते, पण किड्यांना नाक नसते, तर त्यांना तो कसा जाणवतो? सापाला तो जिभेने जाणवतो का? मेंदूला तो कसा कळतो? तो कुत्र्यासारख्या प्राण्यांच्या लक्षात कसा राहतो? या सगळ्याचे खूप गुंतागुंतीचे शास्त्र आहे. सुगंधी द्रव्याचा इतिहास खूप जुना आहे. त्याच्या शास्त्रीय माहितीलासुद्धा मोठी परंपरा आहे. एकेकाळी बेन्झीन नावाचे एक रसायन औद्योगिक द्रावक (सॉल्व्हंट) म्हणून वापरात होते. त्याच्या कर्करोगकारी गुणधर्मामुळे त्याच्या वापरावर बंदी आली. गोडसर वासाचे हे द्रव दहाव्या शतकात अरबी व्यापाऱ्यांना जावा बेटांवरील झाडाच्या राळेमध्ये आढळले. जावा बेटावरील सुगंध या अर्थी त्याचे अरबी नाव पडले ‘बेन जावीन’. त्या नावाचे युरोपीय भाषांमध्ये रूपांतरण बेन्झीन असे झाले. सुगंधी द्रव्याचे केवळ अत्तरे, सेंट, सौंदर्यप्रसाधने तयार करणे एवढेच उपयोग नाहीत, तर खाद्यपदार्थ टिकवणे, कपड्यांना, कागदांना, किडे-कसर लागण्यापासून रोखणे, व्यक्तींच्या मानसिक अवस्थेत इष्ट बदल घडवणे, असे अनेक उपयोग असतात. सुमारे शंभर वर्षांपूर्वी १९२७मध्ये एक शोधनिबंध प्रकाशित झाला होता. (1) त्यात सुगंधी द्रव्यांमुळे जंतूंचा प्रसार रोखता येतो, विशिष्ट असे सुगंधी पदार्थ हवेत असतील तर हवेद्वारे पसरणारा आजार होण्याची शक्यता कमी होते, असे म्हटले होते..काही सुगंधी द्रव्ये वनस्पतींपासून मिळतात. खोड, खोडाच्या साली, मूळ, पाने, फुले, फळे, बिया, त्याचे डिंक किंवा राळे अशा अनेक रूपांत ते मिळतात. प्राण्यांपासून मिळणाऱ्या सुगंधांमध्ये माशाची उलटी (अँबरग्रीस), कस्तुरी, सिव्हेट अशी उदाहरणे आहेत. तर लायकेनपासूनही सुगंधी द्रव्ये मिळतात. समुद्रातील शेवाळे व इतर वनस्पतींपासूनही अशी द्रव्ये मिळतात. वासांच्या जातकुळीनुसार सुमारे नऊ प्रकारांत त्याचे वर्गीकरण केले जाते. उदाहरणार्थ, लाकडासारखा, हिरव्यागार पानांसारखा, आंबटसर, मसाल्यासारखा किंवा चामड्यासारखा असे प्रकार असतात. त्याला त्या सुगंधाची ‘नोट’ असे म्हणतात.सुगंध कोणत्याही पदार्थातून येत असो, त्याचे मूळ द्रव्य मिळवण्याच्या काही मोजक्याच पद्धती आहेत.तापमानावर दाब देऊन सुगंधी द्रव्य काढणे : ज्या पदार्थामध्ये सुगंधी रंगद्रव्याचे प्रमाण जास्त असते, त्यावर दाब दिल्यावर तेल गळावे तसे सुगंधी द्रव्य निघते. तरीही बऱ्याच प्रमाणावर चोथ्यामध्ये सुगंधी द्रव्य उरते. मात्र तापमान वाढवले नसल्यामुळे त्यात अत्यंत तरल सुगंधसुद्धा शिल्लक राहतो. हे तंत्र शेंगदाण्याचे तेल घाण्यातून काढण्याच्या तंत्रासारखे असते.स्टीम डिस्टिलेशन : सुगंधी पदार्थामध्ये गरम वाफ सोडून बाहेर येणाऱ्या वाफेबरोबर द्रव्य बाहेर येते. ती वाफ थंड केल्यावर पाण्यावर तरंगणारे द्रव्य वेगळे केले जाते. यात सुगंध जास्त प्रमाणात मिळवता येतो. याला स्टीम डिस्टिलेशन असे म्हणतात. पण या प्रक्रियेमुळे तरल द्रव्यापैकी काही रसायने उडून जातात. ओव्याचा किंवा वाळ्याचा औषधी अर्क याच प्रकारद्वारे मिळवतात..Premium|Marathi Scent: मराठी मुलखातून भेटणाऱ्या अरबी समुद्राला एक मराठमोळा गंध..! .द्रावक वापरून सुगंधी द्रव्य मिळवणे : पाण्याऐवजी एथिल अल्कोहोल, अॅसिटोन, एथिल ॲसिटेट अशी द्रव्ये वापरली जातात. ही द्रव्ये त्यात विरघळवतात. मग त्यातील द्रावक त्यामानाने कमी तापमानाला म्हणजे ५६ ते ८० अंश सेल्सिअस तापमानाला उडवून लावतात. खाली उरते ते सुगंधी द्रव्य. यातही खूप प्रमाणात सुगंधी द्रव्य मिळते. या तंत्राला सॉल्व्हंट एक्स्ट्रॅक्शन असे म्हणतात. अनेकदा सुगंधी द्रव्य अनेक रसायनांचे मिश्रण असते, उदाहरणार्थ, गुलाबाच्या वासात सुमारे तेरा प्रकारची रसायने असतात. त्यातील एखाददुसरे रसायन वापरले, तरी गुलाबाचा वास येतो. पण सगळी रसायने, योग्य त्या प्रमाणात असतील, तरच ताज्या गुलाबाचा सुगंध येतो. कमी प्रतीच्या स्वस्त सुगंधांमध्ये एखाददुसरे कृत्रिम रसायन वापरलेले असते.क्रिटिकल फ्लुइड एक्स्ट्रॅक्शन : गेली काही दशके पाणी, कार्बन डायऑक्साइड वायू कमी तापमानाला व उच्च दाबाने वापरून रसायने काढण्याचे तंत्र विकसित झाले आहे. तसेच त्यात काहीसा बदल करून त्यातील रसायने वेगळी वेगळी करून मिळवता येतात. हे तंत्र महागडे असले, तरी जास्तीत जास्त सुगंधी द्रव्ये, शुद्ध स्वरूपात मिळवता येतात. याला क्रिटिकल फ्लुइड एक्स्ट्रॅक्शन असे म्हणतात. या तंत्रासाठी एवढा खर्च येतो, की पंधरा-वीस हजार रुपये किलो मूल्याची द्रव्येच या तंत्राने मिळवणे फायदेशीर ठरते.ही सारी तंत्रे निसर्गात असणाऱ्या सुगंधयुक्त पदार्थांतून सुगंधी पदार्थ मिळवण्यासाठीची आहेत. टनावारी सुगंधी पदार्थ घेऊन, त्यातून काही ग्रॅम किंवा मिलिग्रॅम एवढेच सुगंधी द्रव्य मिळते. त्याची किंमत जास्त असते. त्याऐवजी प्रयोगशाळेत आणि पुढे कारखान्यात हे पदार्थ तयार करण्याचे यशस्वी प्रयत्न झाले आहेत..कृत्रिम सुगंधी द्रव्येजसे कार्बनी रसायनशास्त्र प्रगत होत गेले, तसे औषधी, रंगीत, सुगंधित रसायने असे अनेक नैसर्गिक पदार्थ कृत्रिम पद्धतीने प्रयोगशाळेत तयार करता येऊ लागली. आता ती कारखान्यातही मोठ्या प्रमाणावर करता येतात. ती हुबेहुब नैसर्गिक सुगंधासारखी नसली, तरी एका ठिकाणी, छोट्या जागेत, काही तासांत, टनावारी सुगंधी द्रव्ये तयार करता येतात. ते स्वस्तही पडते. आणि अशा अनेक कृत्रिम रसायनांचे योग्य ते प्रमाण घेऊन नैसर्गिक वासाच्या अगदी जवळ जाईल असा गंध निर्माण करता येतो.कृत्रिमरित्या पदार्थ मिळवता आल्यावर त्यांच्या रासायनिक वर्गीकरणाकडे लक्ष वळवले गेले. अल्कोहल व कार्बनी आम्ल यांच्या अभिक्रियेने ईस्टर या वर्गातील रसायने तयार होतात. त्यांना विशिष्ट वास असतो. उदाहरणार्थ, एथिल ॲसिटेटला पिकलेल्या केळ्यासारखा, तर अमिल ॲसिटेटला अननसासारखा वास असतो. पण नंतर अल्डिहाइड वर्गातील कार्बनी रसायनांनाही वास असतो असे लक्षात आले. उदाहरणार्थ, कडू बदामाचा वास. असे करता करता सुमारे तेरा-चौदा प्रकारच्या रसायनांना सुगंध असतो असे समजले.रासायनिक प्रक्रिया करून सुगंधद्रव्ये करत असताना जर तीव्र वासाचे द्रावण किंवा उत्प्रेरक (कॅटॅलिस्ट) वापरले, तर तयार झालेल्या द्रव्याचा सुगंध तितकासा जाणवत नाही. तसेच काही रसायने एकमेकांच्या सान्निध्यात एकमेकांचा सुगंध मारतात किंवा त्याचा प्रभाव कमी करतात. कधीकधी एखादा नको असलेला गंध लपवण्यासाठी विशिष्ट सुगंधी द्रव्याचा वापर करतात. त्यामुळे कृत्रिम गंधद्रव्ये तयार करणे, त्यांचे प्रमाण ठरवणे, त्याचा इष्ट परिणाम व्हावा यासाठी योग्य ते द्रावण किंवा वाहक द्रव वापरणे याचे शास्त्रही आहे, ते कोणत्या क्रमाने एकत्र करायचे याचे तंत्रही आहे, आणि ती एक कलाही आहे..Premium|Art with chemistry: ‘आर्ट विथ केमिस्ट्री’! रसायनशास्त्र फोटोग्राफी असते तरी कशी..?.काही गंध विरळ (डायल्युटेड) प्रमाणात सुगंधी असतात. पण संहत (कॉन्सन्ट्रेटेड) असताना त्यांचा वास सहन होणार नाही इतका तीव्र असतो. असेच चवीच्या बाबतीतही असते. साखरेऐवजी सॅकरिन हे रसायन अगदी थोडे वापरले तर गोड लागते. पण ती गोळी कपभर चहात घालण्याऐवजी थेट जिभेवर ठेवली, तर कडू लागते.गंध कसा जाणवतो? तो कोणत्या इंद्रियांना जाणवतो? तो माणसाच्या नाकाला जाणवतो हे माहिती असते, पण किड्यांना नाक नसते, तर त्यांना तो कसा जाणवतो? सापाला तो जिभेने जाणवतो का? मेंदूला तो कसा कळतो? तो कुत्र्यासारख्या प्राण्यांच्या लक्षात कसा राहतो? या सगळ्याचे खूप गुंतागुंतीचे शास्त्र आहे. याहून थक्क करणारी गोष्ट म्हणजे काही तरबेज आचाऱ्यांना जिभेने चव न घेता, केवळ वास घेऊन केलेला पदार्थ योग्य चवीचा झाला आहे का नाही हे कळते, ते अत्यंत आश्चर्यकारक आहे. काही गोड पदार्थ करताना कमी साखर वापरणे गरजेचे असेल, तर लवंग वापरल्यास त्याच्या स्वादामुळे व गंधामुळे चवीचा आभास निर्माण होऊन साखर कमी असूनही पदार्थ गोड होतो. अशा काही आश्चर्यकारक बाबी आपल्या लक्षात येतात.हवेतून उडत गंधांचे रेणू नाकापर्यंत पोहोचतात. त्यामुळे त्याचा उत्कलन बिंदू कमी असणार असा आपला अंदाज असतो. सर्वसाधारणपणे ते बरोबरही आहे. पण कित्येक पदार्थ कमी उत्कलनबिंदूच्या द्रावणाबरोबर असल्याने त्या द्रावणाच्या रेणूबरोबर उडू लागल्यामुळे वास येतो. त्यामुळेच इजिप्तच्या पिरॅमिडमधील कुप्यांमध्ये चार हजार वर्षे टिकलेली सहजी न उडून जाणारी सुगंधी द्रव्येही सापडली आहेत. असे सुगंध कसे तयार होतात, हाही एक अभ्यासाचा विषय झालेला आहे. हापूसच्या आंब्याचा स्वाद व गंध येण्यासाठी मातीतील घटक, हवेतील तापमान व आर्द्रता, तसेच कैरी तयार झाल्यावर त्यावर पडणारे ऊन किंवा सावली यानुसार एकाच जातीच्या एकाच वाणाच्या आंब्याचा स्वाद, गंध वेगवेगळा येतो. कीटकांना नर-मादी आकर्षणासाठी फेरोमोन या प्रकारातील गंधद्रव्ये उपयोगी पडतात. ड्रॉसोफिला या कीटकावर अलीकडेच काही प्रयोग करण्यात आले. (2) सफरचंद, केळे, टोमॅटो व गाजर यांपैकी एकेकाच पदार्थावर सुमारे तीनशे पिढ्या (म्हणजे माणसाच्या प्रयोगशाळेतील सुमारे बारा वर्षे) वाढवल्यावर त्या त्या कीटकाच्या गंधद्रव्यात बदल होतो असे आढळून आले. आपले अन्न काय आहे, यावर आपल्या अंगाला कोणता गंध येतो हे ठरते..माणसाच्या ज्ञानेंद्रियांतून शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श अशा मार्गाने ज्ञान होते. त्यातील चव आणि गंध आधुनिक विज्ञानाला आव्हान देत आलेले आहेत. ऐकू येणे, रंग दिसणे, याबद्दल त्याचे अस्तित्व पडताळणे (डिटेक्ट करणे), मोजमाप करणे, तुलना करणे याची यंत्रे, संवेदके (सेन्सर) तयार झालेली आहेत. त्याप्रमाणे चव व गंधाचे मोजमाप करणे आजपर्यंत हुलकावणी देत होते. मात्र त्याला अलीकडे यश येऊ लागलेले आहे.त्यामुळेच वेगवेगळ्या आधुनिक संशोधनांत या गंधद्रव्यांचाही अधिकाधिक समावेश होत आहे. यावर्षी रसायनशास्त्रात नोबेल पुरस्कार मिळाला तो विषय म्हणजे मेटल ऑरगॅनिक फ्रेमवर्क. या प्रकारच्या रसायनाच्या रेणूमध्ये पोकळ जागा असते. अशा जागेत सुगंधी रसायन चपखल बसवले, तर ते मंदपणे त्या कोंदणातून बाहेर येत राहील. त्यामुळे बऱ्याच काळापर्यंत मंद सुगंध येत राहील. अशा प्रकारचे संशोधन सुगंधी पदार्थांसाठी होत आहे.(3) बहुलकांचे (पॉलिमरचे) नॅनोकण करून त्यात सुगंधी द्रव्याचे कण चिकटलेले असले, की ते कण जसजसे विलग होतील तसतसा कपड्यांना सुवास येत राहील. असे सुवासिक कपडे दीर्घकाळपर्यंत सुगंधी राहतील असेही संशोधन होत आहे.(4)गंध, गंधद्रव्य, त्याची आवडनिवड, त्याचे मूळ उपयोग, शरीरावर व आरोग्यावर होणारे परिणाम यांचे पैलू बहुविद्याशाखीय आहेत. त्यामुळे रसायन, भौतिक, जीवशास्त्र, मानसशास्त्र अशा अनेक विद्याशाखांच्या प्रगतीबरोबर गंधांचे गूढ उकलायला मदत होत राहील..संदर्भ(1) The Science News-Letter, Vol. 12, No. 337 (Sep. 24, 1927), pp. 205-206(2) Sofija Pavkovic´-Lucic´ et.al, Chem. गंध, गंधद्रव्य, त्याची आवडनिवड, त्याचे मूळ उपयोग, शरीरावर व आरोग्यावर होणारे परिणाम यांचे पैलू बहुविद्याशाखीय आहेत. त्यामुळे रसायन, भौतिक, जीवशास्त्र, मानसशास्त्र अशा अनेक विद्याशाखांच्या प्रगतीबरोबर गंधांचे गूढ उकलायला मदत होत राहील.