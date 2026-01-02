Parkinson's Disease : पार्किन्सन्सशी लढा; औषधांसोबतच हवी कुटुंबाची माया; डॉ. क्षमा वळसंगकर यांच्या पुस्तकातून मोलाचे मार्गदर्शन

प्रा. डॉ. श्रुती श्री. वडगबाळकर पार्किन्सन्सवर बोलू काही हे पुस्तक वाचून मेडिकल क्षेत्राशी ओळख नसेल तरी वाचकाला या रोगाची माहिती व्यवस्थित समजते. डॉ क्षमा वळसंगकर कविमनाच्या असल्यामुळे त्यांनी रोग समजून घेतलाच, पण त्यासोबत रुग्णाच्या भावनाही समजून घेतल्या आहेत. त्यांचे हे पुस्तक पार्किन्सन्स झालेल्यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना आधार देणारे आहे.पा र्किन्सन्सवर बोलू काही हे डॉ. क्षमा वळसंगकर यांचे पुस्तक वाचले. त्यातून असे लक्षात आले, की काही आजार असे असतात, जे लगेच गंभीर स्वरूप धारण करत नाहीत. ते हळूहळू गंभीर होत जातात. परंतु त्या आजारांमुळे रुग्णाबरोबरच कुटुंबालाही एक प्रकारची अस्वस्थता जाणवत राहते. अशा आजाराविषयी लोकांना फारशी माहिती नसते. अर्धांगवायू किंवा ब्रेन हॅमरेजसारखा हा आजार अंथरुणाला खिळवून ठेवत नाही, किंवा त्यासाठी ऑपरेशनही करता येत नाही. त्या आजाराला बरोबर घेऊनच जगावे लागते. असे जगताना येणाऱ्या अनंत अडचणी, समस्या, त्यावरचे उपाय याविषयीचा विचारविमर्ष डॉ. क्षमा वळसंगकर त्यांच्या पार्किन्सन्सवर बोलू काही या पुस्तकात आहे. .डॉ. क्षमा वळसंगकर एमबीबीएस असून, ॲनेस्थेशियॉलॉजीमध्ये एमडी झालेल्या आहेत. सोलापूर येथे गेल्या ४० वर्षांपासून त्या स्वतंत्रपणे वैद्यकीय व्यवसाय करतात. शिवाय त्या कन्सल्टंट ॲनेस्थेशियॉलॉजिस्टही आहेत. अनेक अवघड आणि गंभीर शस्त्रक्रियांमध्ये भूल देण्याचा त्यांना अनुभव आहे. त्यांचे पती डॉक्टर सतीश वळसंगकर हेसुद्धा सर्जन आहेत. त्यांना वयाच्या ५२-५३व्या वर्षापासूनच कंपवाताचा म्हणजेच पार्किन्सन्सचा थोडा त्रास व्हायला सुरुवात झाली. ते स्वतः डॉक्टर असल्यामुळे त्यांना या गोष्टीची लगेच कल्पना आली. परंतु हा आजार हळूहळू वाढत गेला. अशा परिस्थितीत डॉक्टर जे सांगतील ते ऐकून आपण त्याप्रमाणे औषधे, गोळ्या घेतो, पण काही आजारांमध्ये नुसत्या औषधांनी उपाय होत नाही. त्याबरोबरच पेशंटची काळजी घेणे, त्याच्याशी योग्यरितीने वागणे याही गोष्टी खूप महत्त्वाच्या असतात. याविषयी जनजागृती करण्याचा प्रयत्न या पुस्तकात झाला आहे.पार्किन्सन्सवर बोलू काही या पुस्तकात एकंदर २१ प्रकरणे आहेत. पार्किन्सन्सची सुरुवात कशी होते, ते त्यांनी प्रथम सांगितले आहे. त्यासाठी त्यांनी फार सुंदर उदाहरण दिले आहे. सुरुवातीला त्यांच्या मिस्टरांच्या उजव्या हाताच्या करंगळीची मधून मधून अनियंत्रित हालचाल सुरू झाली. तेव्हा त्याकडे लक्ष दिले नाही, पण तीच कंपवाताची सुरुवात होती. कंपवात पुढे इतके भयानक रूप घेईल असे वाटले नव्हते. ज्याप्रमाणे परीक्षित राजाच्या गोष्टीत बोरातून आलेल्या अळीने नंतर तक्षक नागाचे रूप घेतले, तेव्हा परीक्षित राजालाही ती अळी एवढे मोठे रूप घेईल असे वाटले नव्हते, तसेच डॉ. सतीश वळसंगकर यांनाही सुरुवातीला विशेष काही वाटले नव्हते, असे उदाहरणातून मांडले आहे..Premium|Mutual Fund : म्युच्युअल फंडाच्या माध्यमातून कुटुंबाने कशापद्धतीने कमावली संपत्ती ?.या आजाराचा इतिहासही डॉ. क्षमा वळसंगकर यांनी अतिशय साध्या व सोप्या शब्दांत आपल्याला समजावून सांगितला आहे. त्याचप्रमाणे ‘औद्योगिकीकरण आणि पीडी’ या प्रकरणात या आजाराची कारणमीमांसाही सांगितली आहे. हा रोग होण्याची कारणे वाढलेले वय, जनुकीय घटक, वातावरणातील प्रदूषण ही असावीत असे त्यांना वाटते. यासाठी त्यांनी अनेक संदर्भग्रंथांचा शोध घेतला. शोधनिबंध वाचले. आनुवंशिकता असेल तर नेमकी कशी आहे? डॉ. वळसंगकर यांनी खरोखरच या विषयाचा इतका सखोल आणि सविस्तर अभ्यास केला आहे, की हे पुस्तक वाचल्यानंतर पार्किन्सन्स या रोगाविषयी आपल्या मनामध्ये कुठलीही शंका उरत नाही. अगदी सामान्य माणसांच्या मनात निर्माण होणारे प्रश्न आणि त्या प्रश्नांना उत्तर या पुस्तकात आहे. एक डॉक्टर म्हणून डॉ. वळसंगकर यांनी औषधाची चर्चा केली आहेच, पण औषधाबरोबरच अशा रुग्णांच्या आहारात काय असावे याविषयीही विस्तृत माहिती दिली आहे. कुटुंबातील सर्वांनीच रुग्णाचे मन सांभाळणे गरजेचे असते. आहाराबरोबर मनही प्रसन्न ठेवणे आवश्यक असते. त्यासाठी काय करावे हेसुद्धा पुस्तकात आहे. हिरव्या पालेभाज्या, फळे, तंतुमय पदार्थही किती आवश्यक आहेत हे सांगून त्यांनी अतिशय सुंदर एक वाक्य लिहिले आहे, ते म्हणजे - 'आहार हेच आपलं औषध असावं, औषध हा आपला आहार होऊ नये'. ही काळाची मोठी गरज आहे. तसेच व्यायामाची आवश्यकताही फार चांगल्या पद्धतीने स्पष्ट केली आहे..पार्किन्सन्स रुग्णांच्या अनेक समस्या, अडचणी असतात. त्या अडचणी सोडवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. त्यासाठी घरातल्या सर्वांनीच संयम ठेवला पाहिजे. कारण या रोगामध्ये रुग्णाच्या हातून अनेक चुका होतात. वस्तू हातातून पडतात, नीट अन्न खाता येत नाही. अशा वेळेस त्यांच्यावर चिडचिड करून उपयोग नाही. उलट त्यांची काळजी घेऊन घरामध्ये बदल केला पाहिजे. त्यांचा पेहराव नीट ठेवला पाहिजे. वापरायची भांडी सहज हाताळता येतील अशी ठेवली पाहिजेत. त्यांना सतत मदत केली पाहिजे आणि त्यांचे मन कसे कुठेतरी गुंतेल यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.या आजारावर नवीन नवीन संशोधन होत आहे. उपचारात बदल होत आहे. औषधात बदल होत आहेत. भविष्यात आणखीही या आजारावर खूप काही संशोधन होऊ शकेल आणि या आजाराचं प्रमाण न वाढता या आजारावर मात करता येणे शक्य होऊ शकेल. पण सध्यातरी सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे रुग्णाला त्याच्या जोडीदाराची साथ, कुटुंबाची साथ मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. सगळ्यांनीच तो आजार स्वीकारून त्या रुग्णाला सहकार्य केले पाहिजे. त्यांचे मनोबल वाढवले पाहिजे. आपल्या प्रिय व्यक्तींची काळजी घ्यायला आपण समर्थपणे उभे असले पाहिजे.डॉ. क्षमा वळसंगकर यांनी त्यांच्या पतीला अशीच मोलाची साथ देऊन त्यांची काळजी घेतली आहे. घेत आहेत. त्यांचा हा प्रवास पुस्तक वाचताना जाणवत राहतो..पार्किन्सन्सवर बोलू काही हे पुस्तक वाचून मेडिकल क्षेत्राशी ओळख नसेल तरी वाचकाला या रोगाची माहिती व्यवस्थित समजते. डॉ. क्षमा वळसंगकर कविमनाच्या असल्यामुळे त्यांनी रोग समजून घतलाच, पण त्यासोबत रुग्णाच्या भावनाही समजून घेतल्या आहेत. त्यांचे हे पुस्तक पार्किन्सन्स झालेल्यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना आधार देणारे आहे.(प्रा. ड 