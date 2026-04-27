Premium|Quaker peace philosophy : राजकारण विरुद्ध धर्मचर्चा; अर्जुन-भीष्म संवादातून मानवी संघर्षाचे ऐतिहासिक विश्लेषण

डॉ. सदानंद मोरे भीष्माशी झालेल्या संवादात अर्जुनाने एक महत्त्वाचे तक्रारवजा निरीक्षण नोंदवले आहे ते म्हणजे राजकार्य व धर्मचर्चा यांच्यात मूलतःच विरोध आहे. भीष्माने त्याला काय सांगितले त्याच्या तपशिलात जायचे कारण नाही. मुद्दा एवढाच आहे. क्वेकरांना त्यांचे समाधान होईल असे काही सांगू शकणारा भीष्म भेटला नाही. कृष्ण तर नाहीच नाही.विश्वाचे आर्त हा महाप्रकल्प एक प्रकारचा प्रवास आहे असे रूपक करून, त्याची स्थितिगती तपासून पाहणे, सिंहावलोकनासारखे परीक्षण करणे मला पद्धतिशास्त्रीयदृष्ट्या आवश्यक वाटते. प्रवासाला सुरुवात करताना प्रवासाचे गंतव्य किंवा मुक्काम ठरवूनच पाऊल टाकले जाते हे उघड आहे. गंतव्याबरोबरच दिशा आणि मार्ग यांचीही जाणीव असणे आवश्यक असते. या गोष्टींची किमान स्पष्टता गृहीत धरूनच प्रवास केला जातो. तरीही प्रवासात अधूनमधून आपण कोठपर्यंत आलो आहोत, भरकटलो तर नाही ना, रेंगाळलो तर नाही ना याची खातरजमा करून घ्यावी लागते. तसे आपण प्रस्तुत महाप्रकल्पाच्या संदर्भात करीत आलो आहोत.आपल्या प्रवासाचे एक परिमाण अर्थातच काळ हे आहे. काळ म्हणजेच इतिहास. हे परिमाण प्रवासाला लावता येते, कारण ते माणसाच्या कृतीला लावता येते. आपण लिहितो त्या हकिकतीला इतिहास म्हटले जाते हे खरेच; पण या लिखित किंवा कथित इतिहासात आपल्याला प्रत्यक्ष घडलेल्या घटनांचा प्रवाह पकडायचा असतो. म्हणजेच 'इतिहास' हा शब्द दोन अर्थांनी वापरला जातो. पहिला अर्थ म्हणजे कालौघात प्रत्यक्ष घडणाऱ्या घटना आणि दुसरा अर्थ म्हणजे या घटनांचे शब्दबद्ध रूप. प्रत्यक्ष घटनाक्रमात्मक इतिहासाला आपण इतिहास-१ म्हणू व घटना घडून गेल्यानंतर हा क्रम शब्दात मांडणाऱ्या इतिहासाला इतिहास-२ म्हणू. प्रस्तुत महाप्रकल्प हा इतिहास-२ या अर्थाने इतिहास आहे.अर्थात तरीही हा इतिहास रूढ किंवा पठडीतील, चौकटीतील इतिहास नाही हे लक्षात घ्यायला हवे. तो विश्वाच्या म्हणजेच मानवजातीचा इतिहास असला तरी त्याचे स्वरूप नेहमीच्या इतिहासग्रंथांप्रमाणे नाही. कालौघात जे काही घडले म्हणजे घडत आले, त्याचे यथातथ्य व स्पष्टीकरणासह काढण्यात आलेले शब्दचित्र असे या प्रकल्पाचे स्वरूप नाही. खरेतर काही प्रमाणात त्याचा प्रवास कधीकधी उलट आहे. कशी असू शकेल, कशी असावी हे समोर ठेवून त्या अनुषंगाने ती तशीच का आहे म्हणजे तशी का घडली, याचा वेध या प्रकल्पातून घेण्यात येत आहे. मानवजात ही एक असेल तर विश्वातील सर्व मानवांना सुख आणि शांती कशी लाभेल हेच मानवी कृतीचे अंतिम उद्दिष्ट व तेच इतिहास-१चे गंतव्य असले पाहिजे असे अनेकांना वाटत आले आहे. त्यासाठी कृती करण्याचे प्रयत्नही झाले आहेत. हेच ‘विश्वाचे आर्त’ आहे व ते उलगडण्याचा हा प्रयत्न आहे, हा वेगळ्या प्रकारचा इतिहास-२ आहे.मानवजातीला शांततेने जगत सुखप्राप्ती (सुख म्हणजे केवळ भौतिक सुख नव्हे याची नोंद घ्यावी. त्यात श्रेयप्रेयविचार समाविष्ट केला गेला आहे.) करून घ्यायची असेल तर त्यासाठी काहीएक व्यवस्था हवी. आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक अशा तीन उपव्यवस्थांनी सिद्ध झालेली महाव्यवस्था त्यासाठी आवश्यक असते. या उपव्यवस्थांमधील तानेबाणे व ताणतणाव हाही प्रस्तुत प्रकल्पाचा विषय आहे. अशा उपव्यवस्थांनी युक्त महाव्यवस्था प्रत्येक समाजात, राष्ट्रात, संस्कृतीत असतात हे वेगळे सांगायची गरज नाही. अशा समूह-एककांमध्येही या महाव्यवस्थांतर्गत उपव्यवस्थांमध्ये संघर्ष होत असतो. अगदी उपव्यवस्थांतर्गत संघर्षही सुरूच असतात आणि जागतिक पातळीवर तर या महाव्यवस्थांमधील संघर्ष पाहायला मिळतो. जो आजमितीला आपण अमेरिका- इस्राईल- इराणमधील युद्धाच्या रूपात पाहत आहोत.असे युद्धच होऊ नये, कोणत्याही प्रकारचा शस्त्रसंघर्ष होऊ नये, शांतता नांदावी असे वाटणाऱ्या व त्यासाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या क्वेकर पंथाची चर्चा या टप्प्यावर आपण करत आलो आहोत. आठवण करून द्यायला हरकत नाही, की प्रकल्पाच्या सुरुवातीला आपण सर्वांत प्रभावी मानल्या जाणाऱ्या ‘आर्थिक’ उपव्यवस्थेची सविस्तर चर्चा केली. त्यानंतर सर्वच व्यवस्थांवर प्रभाव टाकू शकणाऱ्या कृत्रिम बुद्धीकडे मोर्चा वळवला. मानवजातीचा वर्तमान घडवीत असलेल्या व भविष्य घडवणाऱ्या या तंत्रज्ञानाची दखल घेतल्याशिवाय हा प्रकल्प पुढे जाणे शक्यच नव्हते. अनुषंगाने रशिया, अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संघर्षाचा परामर्श घेणे भाग पडले. विश्वातील युद्धासह वर्तमानात सर्व प्रकारच्या संघर्षात धर्म नावाच्या एका सामाजिक घटिताचाही महत्त्वाचा वाटा आहे, संस्कृतीचाही आहे. या दोन्ही बाबी आपल्या महाव्यवस्थारूपी त्रिकोणाच्या ‘सामाजिक’ या भुजेचा भाग आहे याचीही आठवण करून देतो. त्यातील ‘संस्कृती’नामक घटकाला महत्त्व देत विल ड्युरांट, अर्नाल्ड रॉयनबी यांनी आपापले इतिहासप्रकल्प सिद्ध केल्याचे आपण जाणतोच. सॅम्युअल हटिंग्टनने विश्वातील संघर्षाला सांस्कृतिक मानले असले, तरी मुळाशी तो खरेतर धार्मिक असल्याचे दिसून येते. येथे सामाजिक भुजेवरील धर्म या घटकाचे महत्त्व ध्यानात येते, की ते नाकारते वा ज्याकडे दुर्लक्ष करणे आत्मवंचना ठरेल. म्हणून आपणही गरजेनुसार धर्मा-धर्मांमधील ‘क्रुसेड’ प्रकारचा युद्धसंघर्ष तसेच धर्मांतर्गत शिया-सुन्नी (ज्यांचा आज जारी असलेल्या शिया इराण-इस्राईल युद्धाशी आणि इराण व मध्यपूर्वेतील सुन्नी राष्ट्रांमधील संघर्षाशी संबंध पोहोचतो.) आणि ख्रिस्ती धर्मांतर्गत कॅथलिक-प्रोटेस्टंट यांच्यातील संघर्ष यांचीही चर्चा केली. धर्मालाच कालबाह्य वा अप्रस्तुत समजणाऱ्या विचारधारांचा प्रसंगानुसार उल्लेख केला..धर्मा-धर्मांतील, पंथा-पंथांतील युद्धापर्यंत जाऊ शकणाऱ्या धार्मिकांच्या कोलाहलात शांततेचा ध्यास घेतलेल्या क्वेकर पंथाची चर्चा करणे का गरजेचे आहे हे आता स्वतंत्रपणे सांगायची गरज नाही. क्वेकर पंथाची युद्ध आणि शांतीबाबतची भूमिका हीच खरी येशूची भूमिका व हाच खरा ख्रिश्चन धर्म असे प्रमाणित करणाऱ्या लिओ टॉलस्टॉय याच्या मताची आवर्जून दखल घेत व त्याला म्हणजेच अप्रत्यक्षपणे क्वेकर पंथाच्या तत्त्वज्ञानाला अनुसरणाऱ्या महात्मा गांधींना अभिवादन करूनच आपण पुढे चाललो.थोडे मागे जाऊन पाहिले तर क्वेकरांची भूमिका कितीही प्रशंसनीय असली आणि येशूची शिकवणही खरोखरच तशी असली, तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात आणि वास्तवात ती उतरवता येत नाही हे लक्षात घेऊन जणू काही ‘Humanity is condemned to war’ असे गृहीत धरून अशी युद्धे टाळण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या राजनैतिक मुत्सद्दीपणावर (Diplomacy) भर देणाऱ्या हेन्री किसिंजरच्या कामगिरीची आठवण करणे आवश्यक आहे. या पद्धतीने युद्ध टाळता येत नसेल तर मोठे युद्ध टाळण्यासाठी मर्यादित युद्ध करणे या प्रकारच्या राजकारणात सुसंगतपणे बसते, जे अर्थातच क्वेकरांना कदापिही मान्य होणार नाही.या ठिकाणी आपण एका अत्यंत महत्त्वाच्या, नाजूक आणि संवेदनशील मुद्द्यावर येतो. एका टोकाला युद्धाला धर्मप्रसाराचे एक पवित्र साधन मानणारे आणि दुसऱ्या टोकाला कोणत्याही प्रकारच्या युद्धात सक्रिय सहभागी होण्यास, पाठिंबा देण्यास वा युद्धप्रयत्नांना साह्य करण्यास नकार देणारे क्वेकर पंथीय हा वर्णपट बाजूला ठेवून क्वेकरांच्या भूमिकेचा आणखी खोलवर वेध घ्यायला हवा. क्वेकर युद्धापासून अलिप्त राहतात याबद्दल त्यांना शाब्बास! तथापि, युद्ध हा काही नियम नव्हे. तो राज्यकारभाराचा - राजकारणाचा केव्हा तरी वाट्याला येणारा एक अपवाद आहे. अटळ असला तरीही. पण याचा अर्थ असाही होतो, की राज्यकारभार अशा विशिष्ट पद्धतीने करायचा, ज्याच्या माध्यमातून युद्ध टाळता येणे शक्य होईल. क्वेकरांची हरकत असायचे काय कारण आहे? युद्ध हा राजकारणाचा एक हिस्सा आहे, राजकारण म्हणजे युद्ध नाही, इतकेच काय तर ते विशिष्ट पद्धतीने केले, तर त्याद्वारे युद्ध टाळता येणेही शक्य आहे. राजकारण हा प्रकार मुदलातच तुच्छ व त्याज्य मानून युद्धप्रयत्नांना बाहेरून म्हणजे राज्यकर्त्यांचा निषेध करून त्यांच्याविरोधात मोर्चे वगैरे काढून विरोध करण्यापेक्षा राजकारणात सक्रिय होत राजकारणातील युद्धाचा अंश कमी करण्याचा प्रयत्न करणे श्रेयस्कर नव्हे काय?अगदीच टोकाची भूमिका घेतली तर एकूणच लौकिक व्यवहार आपल्या मोक्षाच्या, पारलौकिक गतीच्या आड येतो व म्हणून त्याचा पूर्णतः त्याग करावा म्हणजेच संन्यास - कर्मसंन्यास घ्यावा. ही भूमिका भारतात दर्शनासाठी नवीन नाही. विशेषतः भगवद्गीता या ग्रंथाचा अन्वयार्थ लावण्यासाठी सिद्ध झालेल्या प्राचीन भाष्यकारांनी कर्म आणि संन्यास या द्वंद्वालाच गीतेचा केंद्रबिंदू समजून त्या अनुषंगाने तिच्या अर्थनिर्णयाचे प्रयत्न केले. आद्य शंकराचार्य हे कर्मसंन्यास ऊर्फ निवृत्तिमार्गाचे प्रवक्ते मानले जातात. त्यांच्या एकूणच विचारांचा प्रतिवाद करण्यासाठी जे आचार्य पुढे आले त्यांच्यातील मध्वाचार्य, रामानुज, निंबाकी, वल्लभ हे भाष्यकार सर्वज्ञात आहेत. त्यांचा शंकराचार्यांच्या कर्मसंन्यासपर अन्वयार्थाला विरोध असला, तरी त्यांची भाष्ये कर्माच्या थेट समर्थनापेक्षा एकीकडे शंकराचार्यांच्या अद्वैतवादाचे खंडन करून कोणत्या ना कोणत्या द्वैतवादाचे मंडण करण्याकडे, तर दुसरीकडे कोणत्या ना भक्तीचा पुरस्कार करण्याकडे दिसतो. कर्माची बाजू स्वतंत्रपणाने किल्ला लढवणारा भाष्यकार म्हणजे अर्थातच गीतारहस्यकार लोकमान्य टिळक. त्यांच्यामुळे कर्म आणि संन्यास किंवा प्रवृत्ती आणि निवृत्ती हे द्वंद्व परत एकदा केंद्रस्थानी आणले.टिळकांपूर्वी कर्माची भलावण किंवा समर्थन कोणी मुळी केलेच नव्हते अशातला भाग नाही. उलट ते करणाऱ्यांमुळेच ‘ज्ञानकर्मसमुच्चयवाद’ नावाची विचारसरणी अस्तित्वात केली. उपरोक्त आचार्यही या विचारसरणीचे पाठीराखे आहेत. तथापि, त्यांना काय किंवा विशेषतः रामानुजांपूर्वी होऊन गेलेले भास्कर नामक भाष्यकाराला काय, ‘कर्म’ या शब्दाने प्राधान्याचे पूर्वमीमांसा दर्शनाने प्रतिपादित व पुरस्कृत केलेले वैदिक यज्ञयागादी कर्मकांड अभिप्रेत होते. टिळकांना असे कर्मकांड अभिप्रेत नाही. त्यांना युद्धादि लौकिक कर्माचेच समर्थन करायचे आहे. त्यात राजकारणाचा व राज्यव्यवहाराचाही समावेश होतो. युद्धात तर सरळसरळ हिंसा करावीच लागते; पण एरवी उर्वरित राज्यकारणातसुद्धा पूर्णतः सत्याची कास धरता येत नसल्याने युद्धाची पूर्णतः ॲलर्जी असलेल्या क्वेकर पंथीयांसाठी राजकारण व राज्यकारभार यांच्याविषयी विशेष आस्था किंवा रूची असण्याचे कारण नव्हते. त्यामुळे त्यांनी राजकारणापासून चार हात दूरच राहणे पसंत केलेले दिसते..मुद्दा सरळ आहे. क्वेकरांना हिंसात्मक संघर्ष म्हणजेच युद्ध पूर्णपणे अमान्य असून, ते शांतीचे पुरस्कर्ते आहेत ही एकदमच प्रशंसनीय बाब आहे; पण त्याचबरोबर ते अन्य मानवी व्यवहारांमध्ये समता आणि न्याय यांचे समर्थक आहेत. अर्थात त्यासाठी युद्धाचा मार्ग अवलंबणे हे मात्र त्यांना पटत नाही. तरीही अन्य मार्गांनी त्यासाठी प्रयत्न करायला त्यांची हरकत नसते. गुलामगिरीची प्रथा संपवणे आणि स्त्रियांना पुरुषांप्रमाणेच मतदानाचा हक्क मिळवून देणे यासाठी त्यांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्नही केले आहेत. युद्धविरोधाबरोबरीने युद्धात जखमी झालेल्यांना वैद्यकीय मदत करणे, युद्धग्रस्त नागरिकांना अन्नपुरवठा करणे या कामातही त्यांनी हिरीरीने भाग घेतला. (खरेतर त्यामुळेच त्यांना शांततेसाठीचे नोबेल पारितोषिक मिळाले होते.)पण यातून असेही निष्पन्न होते, की समाजात युद्धामुळे किंवा अन्य कारणाने काही बिघडले असले तरच क्वेकर धाव घेणार. राज्यव्यवहार नावाच्या समाजाचे नियमन करणाऱ्या कर्मापासून ते स्वतःला अलिप्त ठेवणार. युद्ध हा या कर्माचा अपवाद असला, तरी हिंसक भाग असावा तर त्याज्याचा.मानवी व्यवहारांमधील किंवा जीवनामधील 'Human conditions'मधील हा मुद्दा किंवा भाग लक्षात आलेले क्वेकर हे पहिले असे समजायचे कारण नाही. अर्जुनाला तो एक युद्धाच्या खरेतर विशिष्ट प्रकारच्या म्हणजे स्वजनांशीच होऊ घातलेल्या युद्धाच्यावेळी लक्षात आला. एरवी तो काही टॉलस्टॉयसारखा आरपार एकूणच युद्धविरोधक नव्हता. त्याचा पेच तात्त्विक पण मर्यादित होता. त्यातून त्याला कृष्णाने गीता सांगून बाहेर काढले. एरवी सतत धर्माधर्मांची चर्चा व चिकित्सा करणाऱ्या ज्येष्ठ युधिष्ठिराला हा पेचप्रश्न पडला नव्हता, हे लक्षात घ्यायला हवे. त्याला ही तात्त्विक जाग आली ती युद्ध संपल्यावर! म्हणजेच युद्धात अतोनात संहार होऊन गेल्यावर त्यावर त्याची समजूत काढण्यासाठी कृष्णाने त्याला शरपंजरी पडलेल्या भीष्माकडे पाठवले. भीष्माने त्याला केलेला उपदेश शांतिपर्वात आहे. भीष्मोपदेशाने समाधान होऊन युधिष्ठिराने राजसिंहासनावर आरूढ होऊन राज्यकारभार सांभाळण्याचे मान्य केले हे आपण जाणतो.भीष्माशी झालेल्या संवादात अर्जुनाने एक महत्त्वाचे तक्रारवजा निरीक्षण नोंदवले आहे ते म्हणजे राजकार्य व धर्मचर्चा यांच्यात मूलतःच विरोध आहे. भीष्माने त्याला काय सांगितले त्याच्या तपशिलात जायचे कारण नाही. मुद्दा एवढाच आहे. क्वेकरांना त्यांचे समाधान होईल असे काही सांगू शकणारा भीष्म भेटला नाही. कृष्ण तर नाहीच नाही.व्यक्तिशः विल्यम पेनविषयी असे म्हणता येणार नाही. युद्धाला विरोध व शांतीचा पुरस्कार हे सूत्र कायम ठेवून त्याने पेनसिल्व्हेनियाचा कारभार तर केलाच. शिवाय युरोपात एकाच संघराज्यवजा राज्ययंत्रणेचा आराखडा मांडून मोठी झेप घेतली. प्रत्यक्ष व्यवहारात पेनसिल्व्हेनियापुरता का होईना त्याने केलेला पवित्र प्रयोग बऱ्यापैकी यशस्वी झाला. व्यापक पातळीवर तो कोण करणार आणि कसा हा प्रश्न उरलाच आहे.डॉ. सदानंद मोरे इतिहास व तत्त्वज्ञानाचे पुणेस्थित अभ्यासक आणि संशोधक तसेच महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष आहेत. 