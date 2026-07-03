Premium|Dual Degree Program : एकाच वेळी दोन पदव्या; विद्यार्थ्यांसाठी करिअरच्या नव्या संधींचे दार खुले

मीनाक्षी गुरवजग सातत्याने बदलत असून त्या बदलाचा वेग साधण्यासाठी आता विद्यार्थ्यांनाही वेगाने ज्ञान मिळवावे लागणार आहे. बदलत्या जागतिक बाजारपेठेत बहुविद्याशाखीय ज्ञानाला मोठी मागणी आहे. ‘एकावेळी एकच पदवी’ या पारंपरिक चौकटीला मोडून काढत विद्यार्थ्यांना एकाच कालावधीत दोन वेगवेगळ्या पदव्या घेण्याची मुभा आता मिळत असल्याने हा पर्याय विद्यार्थ्यांसाठी खरोखरच सुवर्णसंधी ठरत आहे.प्रसंग एक : गौरी मसुरकर आणि सानिका परब दोघी चांगल्या गुणांनी बारावी उत्तीर्ण झाल्या आहेत. गौरीने बारावीनंतर बीई अभ्यासक्रमाचा पर्याय निवडला. नामांकित महाविद्यालयात बीई (डेटा सायन्स) अभ्यासक्रम करतानाच तिने बी.एस्सी. इन कॉम्प्युटर सायन्स असा अभ्यासक्रम निवडला. तर, सानिकाने बीई (डेटा सायन्स ॲण्ड एआय) हा अभ्यासक्रम निवडला. चार वर्षानंतर गौरीकडे दोन पदव्या आणि सानिकाकडे एक पदवी. दोघीही नोकरीसाठी प्रयत्न करत असताना गौरीकडे एकाच कालावधीत दोन पदव्या असल्यामुळे तिला नोकरीच्या अधिक संधी मिळू लागल्या.प्रसंग दुसरा : बारावीनंतर अनिकेतने बी.एस्सी. इन डेटा सायन्स/ एआय ॲण्ड रोबोटिक्स तत्सम पदवी अभ्यासक्रम निवडला. त्या जोडीला त्याने बीए इन फ्रेंच हा अभ्यासक्रमही निवडला. एकीकडे अनिकेत दुहेरी पदवी अभ्यासक्रम करत असताना, दुसरीकडे त्याचाच मित्र अमित याने बीई हा पदवी अभ्यासक्रम निवडला. चार वर्षांनंतर अनिकेतकडे दोन पदव्या आणि अमितकडे एक पदवी. अनिकेत बी.एस्सी.सह त्याच कालावधीत एक परदेशी भाषा शिकला आणि त्यातील अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याने त्याला पटकन परदेशातील कंपनीमध्ये चांगल्या पगाराची ऑफर मिळाली. अमितलाही पुण्यातच एका सॉफ्टवेअर कंपनीमध्ये नोकरी लागली..Premium|AI Impact on Data Entry Jobs India 2026 : एआयमुळे डेटा एंट्री नोकऱ्यांवर परिणाम, पण भारतात २०२६ पर्यंत लाखो नव्या करिअर संधी.दोन्ही प्रसंगांमधून, चार वर्षांनंतर दोन पदव्या हातात असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सर्वाधिक संधी उपलब्ध असणार आहेत, हे स्पष्टपणे दिसते. पुढील काही वर्षांत हे चित्र सर्वत्र पाहायला मिळू शकते. कारण, सध्या महाविद्यालयांमध्ये, विद्यापीठांमध्ये अनेक विद्यार्थी दुहेरी पदवी अभ्यासक्रमाचा पर्याय निवडताना दिसत आहेत. अभ्यासकांच्या मते, सध्या केवळ १० ते २० टक्केच विद्यार्थी दुहेरी पदवी अभ्यासक्रम निवड आहेत. परंतु, या मोजक्याच विद्यार्थ्यांना पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर सर्वाधिक मागणी असणार आहे. नोकरीसोबतच संशोधनात्मक काम करायचे असल्यास या विद्यार्थ्यांना अन्य विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत अधिक व्यापक संधी मिळतील.विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) एकाच वेळी दोन पदवी, पदविका अभ्यासक्रमांना प्रवेश देण्याबाबतचा निर्णय २०२२मध्ये जाहीर केला. त्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वेही जाहीर करण्यात आली. या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये वेळोवेळी काही बदलही करण्यात आले आहेत. त्यानुसार आयोगाने २०२५मध्ये लागू केलेल्या निर्णयानुसार, विद्यार्थ्यांना दोन पूर्ण वेळ शैक्षणिक अभ्यासक्रम प्रत्यक्ष उपस्थित राहून करता येणार आहेत. फक्त असे अभ्यासक्रम करताना, त्या अभ्यासक्रमांच्या वेळा वेगवेगळ्या असणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या विद्यार्थ्याने एका पूर्णवेळ पदवी अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतल्यास आणि त्या अभ्यासक्रमाचे वर्ग सकाळच्या सत्रात भरत असल्यास, दुसऱ्या पूर्णवेळ पदवी अभ्यासक्रमाचे वर्ग दुपारच्या सत्रात असणे आवश्यक आहे. आयोगाने ही सुविधा उपलब्ध करून दिल्याने अनेक विद्यार्थी गेल्या वर्षीपासूनच अशा प्रकारच्या अभ्यासक्रमांचा पर्याय निवडत आहेत. एकूणच पारंपरिक शिक्षणाच्या चौकटीबाहेर पडत, करिअरला गती देण्याच्या दृष्टीने एकाच वेळी दोन क्षेत्रांत प्रावीण्य मिळविण्यासाठी बारावी झालेल्या विद्यार्थ्यांचा ओढा दुहेरी पदवी अभ्यासक्रमाच्या दिशेने वाढत आहे. सध्या प्रमाण कमी असले, तरी दरवर्षी दुहेरी अभ्यासक्रम निवडणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत हळूहळू वाढ होत असल्याचे दिसत आहे.जग कमालीच्या वेगाने आणि सातत्याने बदलत आहे. कालपर्यंत ज्या कौशल्यांना बाजारात मोठी मागणी होती, ती आज कालबाह्य ठरत आहेत. अशा गतिमान युगात केवळ एका पदवीच्या भरवशावर उज्ज्वल भविष्याची हमी देता येईल का, हा प्रश्न विद्यार्थी आणि पालकांच्या मनात उपस्थित होऊ शकतो. नेमकी हीच गरज ओळखून दुहेरी पदवी हे उच्च शिक्षणात एक क्रांतिकारी पाऊल ठरू शकते. एकाच वेळी दोन वेगवेगळ्या पदव्या घेण्याची मुभा विद्यार्थ्यांसाठी खऱ्या अर्थाने ‘गेमचेंजर’ ठरणार आहे. दुहेरी पदवी अभ्यासक्रमात व्यावसायिक अभ्यासक्रमासह पारंपरिक अभ्यासक्रम, पारंपरिक अभ्यासक्रमासह प्रोफेशनल अभ्यासक्रम राबविण्याकडेही महाविद्यालयांचा कल असून, हे अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांच्या पसंतीस उतरत आहेत..शाखानिहाय दुहेरी अभ्यासक्रमांचे काही पर्याय१. अभियांत्रिकी (बीई/बी.टेक.) :बीई/बी.टेक. अशा मूळ पूर्णवेळ अभ्यासक्रमांसह बी.एस्सी. (डेटा सायन्स/ स्टॅटिस्टिक्स/ एआय ॲण्ड मशिन लर्निंग/ सायबर सिक्युरिटी/ नागरी सेवा), बीए (कोणतीही परदेशी भाषा/ स्टॅटिस्टिक्स/ इंग्रजी/ डिजिटल मीडिया), बी.कॉम. (बिझनेस ॲडमिनिस्ट्रेशन/ डिजिटल मार्केटिंग) यांसह असे अन्य अभ्यासक्रम निवडता येतील.२. विज्ञान शाखा (बी.एस्सी.) :बी.एस्सी. अभ्यासक्रमासह बीसीए/ बीए/ बी.कॉम. यांमधील संलग्न अभ्यासक्रम निवडता येतील. उदाहरणार्थ, बी.एस्सी.सह बीए (कोणतीही परदेशी भाषा/ स्टॅटिस्टिक्स) किंवा बीबीए/बी.कॉम. यांसह बी.कॉम. फिनटेक असे अभ्यासक्रम निवडणे शक्य आहे.३. वाणिज्य शाखा (बी.कॉम./ बीबीए) :बी.कॉम. आणि बीबीए यासह विधी अभ्यासक्रम, बीए (परदेशी भाषा/ स्टॅटिस्टिक्स) यांसह अन्य अभ्यासक्रम निवडता येतील. वाणिज्य शाखेत कोडिंग येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बॅंकिंग क्षेत्रात मोठी मागणी आहे. बी.व्होक. अभ्यासक्रमही करता येतील.४. कला शाखा (बीए) :आपल्या आवडीच्या कोणत्याही विषयात नियमित बीए अभ्यासक्रमाबरोबरच मानव्यविद्या, मानसशास्त्र, इंग्रजी, कोणतीही परदेशी भाषा, स्टॅटिस्टिक्स, अर्थशास्त्र, ॲनिमेशन, कंटेन्ट क्रिएशन, डिजिटल मीडिया, मास मीडिया ॲण्ड कम्युनिकेशन्स किंवा बी.व्होक.मधील विद्यार्थ्यांच्या कौशल्यांना व्यावसायिक रूप देणारा पदवी अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना निवडता येईल..दुहेरी अभ्यासक्रमाची वैशिष्ट्येएकाच वेळी दोन वेगवेगळ्या विषयांमधील ज्ञानविविध क्षेत्रांत नोकरीच्या संधीइतर विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत वेगळेपणवेळेची बचतजागतिक स्तरावरही संधीआवडीनुसार विषय निवडण्याची मोकळीकअधिक आकलनशक्ती, समज, क्षमता, कौशल्यविद्यार्थ्यांनी हे लक्षात घ्यावेदोन पूर्णवेळ पदवी अभ्यासक्रमांची वेळ वेगवेगळी असावी.एकाच किंवा वेगवेगळ्या महाविद्यालयांतील अभ्यासक्रम असल्यास हरकत नाही.दोन्ही अभ्यासक्रमांतील प्रॅक्टिकल्स, प्रोजेक्ट वर्क वेळेवर पूर्ण होईल, असे हमीपत्र त्या त्या महाविद्यालयाला द्यावे.‘ॲकॅडमिक बॅंक ऑफ क्रेडिट्स’साठी आवश्यक असलेली माहिती संबंधित पोर्टलवर अपडेट करावी.एका पूर्णवेळ पदवी अभ्यासक्रमाबरोबरच दुसरा ऑनलाइन किंवा दूरस्थ पदवी अभ्यासक्रमही निवडता येईल. मीनाक्षी गुरव दै. सकाळच्या पुणे आवृत्तीमध्ये वरिष्ठ बातमीदार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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