Premium|Konkan bird photography : छोट्या खंड्याची संस्मरणीय साथ; कोकणातील नदीकाठी दीड तासांची ‘एक्सक्लुझिव्ह’ फोटोग्राफी

दुसऱ्या दिवशी सकाळी लवकर आटोपून आम्ही कॅमेरे गळ्यात अडकवून बाहेर पडलो. रिसॉर्टच्या आजूबाजूचा परिसर लहान-मोठी झुडुपे आणि मोठमोठे वृक्ष यांनी व्यापला होता. आम्ही त्या भागाचे निरीक्षण करतच नदीपर्यंत पोहोचलो. त्या परिसरावर नजर फिरवली असता डाव्या बाजूला मोकळ्या रानमाळासारखे वाटले. त्यातील बराचसा भाग तांबड्या मातीनं व्यापला होता. त्यापलीकडे लांबवर मोठमोठी झाडे होती. त्यावर काही पक्ष्यांच्या हालचाली दिसत होत्या. अंतर जास्त असल्याने आम्ही जास्तीत जास्त त्या झाडांच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न केला, पण कॅमेऱ्यातूनदेखील पक्षी दिसत नव्हते, कारण झाडे दाट होती. पण एवढ्यात आमचे लक्ष वेधून घेतले ते छोट्या खंड्याने, कॉमन किंगफिशरने! तो झाडावरून जमिनीकडे व जमिनीवरून परत झाडाकडे अशा चकरा मारत होता. त्याला आम्ही कॅमेऱ्यात टिपण्याचा प्रयत्न करत असतानाच तो तिथून उडून थेट नदीपात्रावरील खडकावर जाऊन बसला. त्या भागात फोटोग्राफीसाठी काहीही न मिळाल्याने आम्ही नाइलाजाने छोट्या खंड्याकडे मोर्चा वळवला आणि त्या दिशेने चालायला सुरुवात केली. हा छोटा खंड्या आम्हाला दिसत असला, तरी ते अंतर फोटोच्या दृष्टीने जास्तच होते. त्यामुळे आम्ही जरा वेगात चालायला सुरुवात केली. चालताना आमचे लक्ष मात्र सतत त्याच्या हालचालींवर होते.तो खडकावर बसून चोचीने आपली पिसे स्वच्छ करत होता. पायाने तोंड आणि मान स्वच्छ करत होता. शरीर स्वच्छ राखण्याची पक्ष्यांची ही पद्धत आहे. ही पद्धत प्रीनिंग (Preening) म्हणून ओळखली जाते. शरीर स्वच्छता झाल्यावर खंड्या पाण्याकडे नजर स्थिरावून बघत होता. आता त्याची मान पाण्याच्या सर्व बाजूंना सारखी फिरत होती. पाण्यातील हालचाली बघून आपले भक्ष्य कुठे दिसते आहे याचा अंदाज घेणे सुरू होते. आम्हीही आता त्याच्या बऱ्यापैकी जवळ आलो होतो. पण मातीचा रस्ता ओलांडून पुढे खडकाजवळ जाणे आवश्यक होते. कारण मुळातच हा पक्षी आकाराने अगदी लहान आहे. किंगफिशरच्या इतर प्रजाती, म्हणजे व्हाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर, तिबोटी धीवर, करड्या धीवर, बलाक चोच धीवर हे सर्व पक्षी आकाराने कॉमन किंगफिशरपेक्षा मोठे असतात. त्यामुळे या छोट्या खंड्याला विशिष्ट फ्रेममध्ये पकडणे अवघड जाते..आम्ही आता खडकाच्या जवळ येऊन पोहोचलो आणि फोटोसाठी योग्य स्पॉट शोधून फोटो काढण्यास सुरुवात केली. नदीचे पात्र खाली असल्याने आम्हालापण खडकाचा आधार घेऊन जमिनीवर बसून खंड्याच्या छबी कॅमेऱ्यात पकडाव्या लागल्या. आमच्यासमोरच खंड्याने पाण्यात सूर मारला आणि तो खडकावर येऊन बसला. चोचीत काहीच नव्हते. त्याचे नदीपात्राचे निरीक्षण सुरू होते. काही क्षणातच त्याने पुन्हा पाण्यात सूर मारला. आता जागा जरा वेगळी होती. पाण्यातून बाहेर आल्यावर चोच पुन्हा रिकामीच दिसली. अशा दोन-तीन अयशस्वी प्रयत्नांनंतर तो खडकाच्या मागे असलेल्या एका उंच शिळेवर येऊन बसला. तसा तो शांत दिसला. तांबूस लालसर पार्श्वभूमीवर उंच शिळेवर एकटाच बसलेला, निरनिराळ्या निळ्या रंगाच्या छटा असलेला छोटा खंड्या फारच सुंदर दिसत होता. हे दृश्य कॅमेऱ्यात टिपण्यासाठी आम्ही वेगवेगळ्या स्पॉट्सवरून फोटोग्राफी केली. त्यासाठी बरीच धडपड करावी लागली. कारण हे दृश्य खूपच वेधक होते. आमचा उत्साह वाढला.संपूर्ण परिसरात आमच्याशिवाय कोणीच नव्हते. परिसरातील लाल, तांबूस माती, तांबूस दगड, शांत नदी! हे सर्व आम्ही न्याहाळत होतो. काही वेळ फोटोग्राफी बंद होती. सर्व परिसरात नीरव शांतता! शांतता अनुभवत असतानाच आमच्या लक्षात आले, की तो छोटा खंड्या उडून पुढे खडकावर बसला होता. आता पुन्हा आम्ही त्याच्या मागे निघालो. आमच्या समोर पाण्यात सूर मारून तो पुन्हा खडकावर येऊन बसला. वर आल्यावर मान जोरात हलवून अंगावरील पाणी झटकून टाकीत होता. काही वेळ तो पुन्हा पाण्याकडे नजर लावून बसला. तोपर्यंत आम्ही त्याच्याजवळ पोहोचलो होतो. त्याठिकाणी नदीवर एक छोटासा सांडवा होता, आणि त्याच्याजवळच नदीपात्रात उतरता येईल असे पायऱ्यांसारखे दगड होते. तिथे थोडे निरीक्षण केल्यावर असे वाटले, की पायऱ्या उतरून थोडे नदीपात्रात उभे राहिलो तर फोटो छान मिळू शकतील. कारण एकतर नदीला पाणी विशेष नव्हते, त्यामुळे पायऱ्या उतरून थोडेसे पाण्यात उभे राहून फोटोग्राफी शक्य वाटली. त्या ठिकाणाहून छोट्या खंड्याच्या विविध छबी चांगल्याप्रकारे आम्ही नक्कीच टिपू शकू असे वाटले, त्यामुळे आम्ही लगेचच पायऱ्या उतरून खाली आलो. साधारण घोट्या इतक्या पाण्यात उभे राहून आम्ही जागा निश्चित केली. आणि मुख्य म्हणजे फोटो काढताना मधूनमधून आम्ही त्या सांडव्याचा ट्रायपॉडसारखाही उपयोग केला..आम्ही सेट होईपर्यंत खंड्याने पाण्यातून चोचीत काहीतरी पकडून आणले होते. आम्ही त्याचे निरीक्षण करत होतो. पण काही समजेपर्यंत त्याने चोचीला दोन-तीन हिसके देऊन ते गिळून टाकले. परत त्याची नजर पाण्याकडे वळली. मान सारखी इकडे-तिकडे फिरवून तो पाण्याकडेच दृष्टी लावून होता. आम्ही सावधपणे बघत होतो आणि फोटोदेखील काढत होतो. तेवढ्यात छोट्या खंड्याने पुन्हा पाण्यात सूर मारला आणि तो बाहेर आला ते चोचीत भक्ष्य घेऊनच! चोचीत आकाराने लांब पण जाडी कमी असलेला मासा होता. काही क्षण तो चोचीत धरून तसाच बसला. नंतर चोचीची हालचाल करून त्या माशाला मागे-पुढे केले व चोचीबाहेर काढून शेपटीचा भाग तोंडात पकडून त्याला तीन-चार वेळा दगडावर आपटले व पुन्हा चोचीत पकडले. चोचीची विशिष्ट हालचाल करत त्या माशाला मागे-पुढे करून व्यवस्थित, सावकाश गिळले. पकडलेले भक्ष्य सहज, सुरक्षितपणे गिळता यावे म्हणून किंगफिशर याच पद्धतीने भक्ष्याला बेजार करतात आणि मगच गिळतात. या सगळ्या हालचाली आम्ही कॅमेऱ्यात टिपत असतानाच छोटा खंड्या तिथून उडून लांबवर एका झाडाच्या दिशेने निघून गेला. आम्ही मात्र त्याच्याकडे बघत तिथेच उभे राहिलो.आमचा छोट्या खंड्याबरोबरचा हा प्रवास आता संपला होता. या दीडेक तासात आम्ही तिघे आणि छोटा खंड्या एवढेच तिथे होतो. खरोखरच हा एक विलक्षण अनुभव होता. आम्ही पक्षी निरीक्षण आणि छायाचित्रण यासाठी अनेक ठिकाणी फिरत असतो, परंतु असा अनुभव आम्हाला कधीच आला नव्हता. इतकी 'एक्सक्लुझिव्ह' फोटोग्राफी प्रथमच करायला मिळाली. एका छोट्याशा, सुंदर आणि देखण्या पक्ष्याने आम्हाला अक्षरशः खिळवून ठेवले होते. आम्ही जिथे उभे होतो तिथून नदीपात्राकडे बघितल्यावर लक्षात आले, की आम्ही फोटोग्राफी कोणत्या ठिकाणाहून सुरू केली आणि कुठपर्यंत येऊन पोहोचलो. हे अंतर जवळपास एखादा किलोमीटर झाले असावे. कारण छोटा खंड्या जसजसा नदीपात्रात एकेका खडकावर थांबून पुढे जात होता, तसतसे आम्हीदेखील त्याच्या मागे जातच होतो. आता मात्र पुढे जाण्यात काही अर्थ नव्हता. कारण छोटा खंड्या त्या दाट झाडांमध्ये कधीच अदृश्य झाला होता. साहजिकच आम्ही आमच्या रिसॉर्टच्या दिशेने चालायला सुरुवात केली; एक संस्मरणीय, आनंददायी आणि समृद्ध अनुभव घेऊनच!शेखर ओढेकर नाशिकस्थित हौशी फोटोग्राफर आहेत. 