Premium|Adolescent Brain Development : मुले हट्टी झालीत की त्यांच्या मेंदूत 'केमिकल लोचा' सुरू झालाय? जाणून घ्या मेंदूतील विस्मयकारक बदल

किशोरावस्थेत बदलणाऱ्या मेंदूला सारखी उत्तेजनांची गरज असते. पाच-दहा टक्के हुशार, अभ्यासू मुलांना अभ्यासातून, गणिते सोडवण्यातून, वाचनातून उत्तेजना मिळू शकते. पण सर्वसाधारण किशोरवयीन मुले सतत नव्या उत्तेजनांच्या शोधात असतात. योग्य दिशा मिळाली तर काही मुले क्रीडांगणावर, गिरिभ्रमणातून, साहसी खेळांतून नियंत्रित पद्धतीने ही उत्तेजना मिळवतात. पण दुर्दैवाने सध्याची पिढी ही उत्तेजना मोबाईलच्या माध्यमातून मिळवते.नुकतीच एक वेगळी गोष्ट बघायला मिळाली. पक्ष्याचे एक पिल्लू घरट्याबाहेर पडून उडण्याचा प्रयत्न करत होते, सारखे धडपडत होते. धडपडले की आजूबाजूच्या पक्ष्यांचे आवाज एकदम वाढायचे. बऱ्याच प्रयत्नाने अखेर त्या पिल्लाने एक छानशी भरारी घेतली आणि आश्चर्य म्हणजे पक्ष्यांचा कोलाहल आपसूकच थांबला!.आई-बाबांनो, थोड्याफार फरकाने ही गोष्ट आपल्याही आयुष्यात घडते. तीसुद्धा दोनदा. पहिल्या वर्षातले बाळाचे धडपडत चालणे, ते बघून टाळ्या वाजवणे, पहिले पाऊल टाकण्याचा व्हिडिओ काढणे, हे सगळे तुमच्या लक्षात असेल, पण अशाच प्रकारची अजून एक वेळ येते ती म्हणजे किशोरावस्था. या अवस्थेत सगळा वेळ आरडाओरडा करण्यात, वादावादीत हरवून जातो. किशोरावस्थेत आपली मुले प्रयोगशील असतात. अर्थातच चुका करत असतात, पालकांनी घातलेल्या मर्यादा झुगारून आयुष्यात स्वतःचे प्रयोग करून बघत असतात. गंमत म्हणजे हे करताना त्यांना आपल्या मदतीची गरज नसते. सल्ले तर आवडतच नाहीत. काल-परवापर्यंत आई-वडिलांचा प्रत्येक शब्द झेलणारे मूल आता मात्र आपल्या मित्रमैत्रिणींच्या प्रतिसादाला जास्त महत्त्व देऊ लागते. पण एवढे करूनही जेव्हा चुका होतात, तेव्हा परत एकदा आधारासाठी आई-वडिलांकडेच बघते. या सगळ्या गोंधळाचे खरे कारण म्हणजे, त्यांच्या मेंदूतही असेच गोंधळ नव्याने सुरू झालेले असतात.आपल्या सगळ्यांना ‘मेंदू म्हणजे मज्जातंतूचे अफाट मोठे जाळे’ एवढेच माहिती असते. आणि ते बरोबरही आहे, पण वयात येताना हा मेंदू चक्क केमिकल्समध्ये बुडून जात असतो. वयात येताना मुलींमध्ये एस्ट्रोजेन आणि प्रोजेस्टेरॉन तसेच मुलांमध्ये टेस्टेस्टेरॉन ही हार्मोन्स प्रचंड प्रमाणात तयार होऊ लागतात. ही हार्मोन्स शरीराचा ताबा घेतातच, पण त्याचबरोबरीने मेंदूतही शिरकाव करतात, प्रचंड उलथापालथ माजवतात. किशोरावस्थेतील मुलांच्या विचित्र, अनाकलनीय वर्तनाची सूत्रधारही हार्मोन्सच असतात..Premium|Early Childhood Brain Development : पहिले हजार दिवस; मुलांच्या मेंदूच्या भक्कम पायाभरणीचा सुवर्णकाळ.गर्भावस्थेत आणि वयाच्या पहिल्या एक-दोन वर्षांत मेंदूची रचना तयार होत असते. त्यातली कनेक्शन्स जोडली जातात. मग बालपणात वेगवेगळ्या संवेदना आणि अनुभवांच्या मदतीने मेंदूचा विकास होत जातो. पण वयात येताना जेव्हा हार्मोन्सचा चक्क ‘हल्ला’ होतो, तेव्हा मेंदूची रचना परत बदलू लागते. मेंदूतले वायरिंग नव्याने केले जाते. यालाच शास्त्रीय भाषेत ‘सेकंड हीट मॉडेल’ म्हटले जाते. यामध्ये मेंदूच्या पुनर्रचनेमध्ये अनेक बदल घडू लागतात, जे मुलांनाही गोंधळात पाडतात आणि आई-वडिलांनाही अस्वस्थ करत असतात.भावना तर्कापेक्षा श्रेष्ठ ठरतात ः किशोरावस्थेतील मुले भावनांच्या जोरावर निर्णय घेतात. घरी वेळेत परत ये म्हणणाऱ्या आई-वडिलांचा ‘सुरक्षिततेचा तर्क’ हा मित्रांच्या भावनिक आव्हानापुढे निकाली निघतो. याचे कारण म्हणजे किशोरावस्थेत भावनांचे केंद्र असणारी मेंदूच्या केंद्र भागातील लिंबिक सिस्टीम आधी विकसित होते, परंतु आपल्या कपाळामागील ‘प्री फ्रन्टल कॉर्टेक्स’ संपूर्ण विकसित व्हायला मात्र वयाची पंचविशी उजाडते. म्हणूनच किशोरावस्थेतील गोंधळलेल्या वयाला ‘गद्धे-पंचविशी’ म्हणत असावेत!.वापरा, नाहीतर फेकून द्या ः आपल्या मेंदूतील मज्जातंतूच्या जाळ्याच्या ज्या भागाचा वापर केला जात नाही, त्या मज्जातंतूंना चक्क काढून टाकले जाते (प्रुनिंग). त्यामुळे मेंदूची कार्यक्षमता व विचारांचा वेग वाढतो. पण त्याचबरोबर आधी येत असलेली काही कौशल्येही हरवून जातात. उदाहरणार्थ, चौथीपर्यंत सर्व पाढे पाठ असलेली मुले वयात आल्यावर विसरून जातात. पण तरीही मेंदूची साफसफाई सुरू ठेवावी लागते. नाहीतर आपल्या मोबाईलसारखा मेंदूही भरून वाहायला लागेल आणि कधीतरी क्रॅश होईल. या प्रुनिंग प्रक्रियेवरही हार्मोन्सचे नियंत्रण असते आणि या हार्मोन्सवर नियंत्रण असते ते शारीरिक हालचालींचे, पोषक आहाराचे आणि चांगल्या मित्र-मैत्रिणींचे.त्वरित कौतुकाची, बक्षिसाची भूक ः वयात येतानाचे हार्मोन्स आपल्या मेंदूतील डोपामाइन हे रसायन तयार करण्याच्या प्रक्रियेला उत्तेजित करतात आणि त्याचबरोबरीने मेंदूची त्वरित कौतुकाची अपेक्षा करणारी केंद्रे (जी परत एकदा लिंबिक सिस्टीम त्या मेंदूतील केंद्र भागात असतात) विकसित करतात. यामुळे प्रत्येक छोट्या मोठ्या अनुभवातून लगेच बक्षीस मिळाले पाहिजे, आनंद मिळाला पाहिजे आणि तोही सतत मिळत राहिला पाहिजे ही भावना निर्माण होते. आता तुम्हाला लक्षात येईल, की मोबाईलमधले प्रत्येक लेव्हलला कौतुक होऊन पुढच्या लेव्हल/पातळीवर जाण्याचे ‘गेम’ किशोरवयीन मुलांना का आवडतात. पार्टीमध्ये सिगारेट/दारू पिऊन मिळणारा क्षणिक आनंद हवाहवासा वाटतो तोही याच कारणामुळे! दुर्दैवाने त्या भावनांवर नियंत्रण ठेवणारा तार्किक मेंदू अजून पूर्णपणे विकसित झालेलाच नसतो..Premium|Logic and compassion in human evolution : मिरर न्यूरॉन्स; तर्क आणि करुणेच्या संगमातून मानवाची सामाजिक उत्क्रांती.पटकन ताण येणे आणि ताण सहन करता न येणे ः आपल्या शरीरातील आंतर्स्राव तयार करणाऱ्या ग्रंथी मेंदूला जोडण्याची प्रक्रिया ह्याच काळात वेगाने होऊ लागते. विशेषतः एस्ट्रोजेन हे हार्मोन मुलींना अतिसंवेदनशील बनवते. म्हणूनच नुकतीच पाळी सुरू झालेल्या मुलींमध्ये पाळी येण्याच्या आधीच्या दिवसांत पटकन रडू येणे, राग येणे, ताण सहन करता न येणे हे आढळते. मुलांमध्येदेखील ही परिस्थिती काही वेगळी नसते, फक्त त्यांचा प्रतिसाद वेगळा असतो. मुले चिडचिड, आरडाओरडा, मारामाऱ्यांमधून व्यक्त व्हायला बघतात. खरेतर किशोरवयीन मुले त्यांच्यातल्या बदलांमुळे फार बिथरलेली असतात. आपण मात्र त्यांना सांभाळून घेण्याऐवजी आरडाओरडा सुरू करतो.मी आणि माझा अहंकार ः मेंदूच्या मानसिक जडणघडणीचा पुढचा टप्पा आता अहंकारापर्यंत पोहोचू लागतो. एखादा निर्णय का घ्यायचा, त्यामागची कारणे या सगळ्यावर मेंदू प्रक्रिया करू लागतो. शास्त्रीय विचारसरणीसुद्धा विकसित होऊ लागते, पण ह्या विकासाच्या टप्प्यावर आपलाच निर्णय कसा बरोबर आहे आणि कितीही तर्क केला तरी ‘मीच कसा बरोबर’ हा अहंकारही फुललेला असतो. ‘ना धड मूल आणि ना धड वयस्क’ अशा या अवस्थेत हा अहंकार कुटुंबाशी, शाळेशी एकूणच आजूबाजूच्या व्यवस्थेशी ‘पंगा’ घ्यायला भाग पाडतो.सतत संवेदनांची गरज ः किशोरावस्थेत बदलणाऱ्या मेंदूला सारखी उत्तेजनांची गरज असते. पाच-दहा टक्के हुशार, अभ्यासू मुलांना अभ्यासातून, गणिते सोडवण्यातून, वाचनातून अशी उत्तेजना मिळू शकते, पण सर्वसाधारण किशोरवयीन मुले सतत नव्या उत्तेजनांच्या शोधात असतात. योग्य दिशा मिळाली तर काही मुले क्रीडांगणावर, गिरिभ्रमणातून, साहसी खेळातून नियंत्रित पद्धतीने उत्तेजना मिळवतात. पण दुर्दैवाने सध्याची पिढी ही उत्तेजना मोबाईलच्या माध्यमातून मिळवते. त्यात सोशल मीडिया चटकदार पद्धतीने मारा करतच असतो. मग आपली किशोरवयीन मुले कधी त्याच्या व्यसनाधीन होतात हे कळतच नाही.नवनिर्मितीची सुरुवात ः किशोरवयीन मेंदू म्हणजे ‘प्रश्नच’ घेऊन येतो असे नसून, याच वयात मेंदूला जर पूरक वातावरण मिळाले, चांगले मार्गदर्शक मिळाले आणि प्रेमाने, संयमाने समजून घेणारे पालक मिळाले तर उद्याचे ‘हिरो’, शास्त्रज्ञ, उद्योजक घडण्याची सुरुवात होते. अर्थातच यात शिक्षकांचा, कुटुंबाचा जितका वाटा आहे, तितकाच मित्र-मैत्रिणींचाही आहे. याच काळात मेंदू चौकटीबाहेरचा विचार करू शकतो, समाज बदलण्याचा ध्यास धरू शकतो, कला-क्रीडा क्षेत्रात मोठी झेप घेऊ शकतो. कारण मेंदूचा विकास अजूनही अपूर्ण असतो, मेंदूमध्ये अजूनही बदल होऊ शकत असतात, यालाच ‘न्यूरो प्लास्टिसिटी’ असे म्हणतात.स्वप्नातला राजकुमार/राजकुमारी ः शरीरात घडणारे बदल, हार्मोन्स, मित्र-मैत्रिणी, सोशल मीडियावर स्त्री-पुरुष संबंधांवरच्या पोस्ट्सचा, रिल्सचा भडीमार या सगळ्यामुळे मुलांच्या मेंदूत ‘स्त्री-पुरुष-संबंधावर’ एक डेटाबेस तयार होऊ लागतो. अनेक दिवास्वप्ने पाहणे सुरू होते. अनेक वेडेवाकडे प्रश्न पडू लागतात. क्वचित प्रसंगी हेच विचार आयुष्याची ध्येये होऊ लागतात. परत एकदा भावनिक मेंदू हा तार्किक मेंदूवर शिरजोर ठरतो. खरेतर हीच वेळ असते स्त्री-पुरुष संबंध योग्य प्रकारे, शास्त्रीय पद्धतीने समजावून सांगण्याची आणि त्याचवेळेस संयम शिकवण्याची..मित्रांनो, किशोरावस्थेत मेंदू किती आघाड्यांवर लढत असतो, बदलत असतो हे समजले असेलच. अशा वेळेस मुलांच्या विचित्र वागण्याला आरडाओरडा करून प्रतिसाद देणे जितके चुकीचे आहे, तितकेच अतिप्रेमळ राहून दुर्लक्ष करणेही चुकीचेच आहे. त्यासाठी आपण मोठेही जाणीवपूर्वक काही गोष्टी करू शकतो.सारखे रिंगमास्टर न होता फक्त ऐकून घ्यायला वेळ द्या.मेंदू प्रयोग करणारच, चुकणारच! सारखे रिंगमास्टर न होता फक्त ऐकून घ्यायला वेळ द्या.मेंदू प्रयोग करणारच, चुकणारच! सावधपणे पाठीशी उभे राहा.सहज, जाता-येता स्वतःवर नियंत्रण मिळवण्याची कौशल्ये शिकवा.आपल्या मुलांबरोबरच त्यांच्या मित्र-मैत्रिणींवरही कळत-नकळत काम करा.भावनांच्या भरात गोंधळलेल्या मेंदूला नवनिर्मितीचा, सृजनशीलतेचा मार्ग दाखवा.सुसंस्कृत, समाजमान्य, स्त्री-पुरुष संबंधाचे 'आदर्श' दाखवा.आपल्या मेंदूच्या विकासाचा विस्मयकारक प्रवास काही किशोरावस्थेतच संपत नाही. हा प्रवास तुमच्या-आमच्यातही सुरू असतो. आपल्या मेंदूला कुठल्याही वयात प्रशिक्षण देता येते. त्याबद्दल पुन्हा कधीतरी बोलू या.(डॉ. सुनील गोडबोले पुणेस्थित बालविकासतज्ज्ञ आहेत.). Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी.