Premium|Dussehra Festival : तलवारीपासून लॅपटॉपपर्यंत; दसऱ्याला आयुधांप्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्याची परंपरा

अदिती मराठेतलवारीपासून लॅपटॉपपर्यंत, नांगरापासून कीबोर्डपर्यंत आणि आपल्या रोजच्या जगण्यातल्या छोट्या-मोठ्या सगळ्या आयुधांपर्यंत कृतज्ञतेची ओंजळ पोहोचवू या. रोजच्या आयुष्यात आपण कालपेक्षा आज थोडं अधिक शिकलो, थोडं अधिक सक्षम झालो आणि आपल्या माणसांना सोबत घेऊन पुढे चालत राहिलो याचं समाधान बाळगत, विजयाची ही दशमी कृतज्ञतापूर्वक साजरी करू या!आपण भारतीय लोक कृतज्ञता पोटात घेऊनच जन्माला येतो असं मला कित्येकदा वाटतं. अगदी शाळेच्या पहिल्या दिवसापासून शिक्षक आपले ‘गुरू’ आहेत हे मुलांना सहज शिकवलं जातं. ज्ञान देणाऱ्याला आदर देणं, गुरू मानणं भारतीय तत्त्वज्ञानानं जगाला शिकवलंय. आमच्या आयटी क्षेत्रात मात्र नोकरीच्या पहिल्या दिवशी सगळ्यांना सांगतात, ‘इथं कोणी कोणाचा सर नाही, सगळ्यांना नावानं हाक मारायची!’ पाश्चात्त्य जगातून आलेल्या समानतेच्या या विचारसरणीला गुरू वगैरे संज्ञा शिकवणं फार कठीण काम असतं. त्यांना कसं सांगावं की आपण भारतीय कृतज्ञतेनं अगदी भरल्या ताटालाही जेवणापूर्वी हात जोडतो, शिक्षकाबद्दलचा आदर दाखवायला आपल्याकडे गुरुपौर्णिमेचा वेगळा दिवस असतो, निसर्गाप्रति-समुद्राप्रति कृतज्ञता व्यक्त करायला नारळीपौर्णिमा साजरी करतो, बैलपोळ्याला शेत नांगरणाऱ्या बैलजोडीचे कृतज्ञतेपोटीच लाड करतो, नागपंचमीच्या सणाबद्दल आपल्या कृषिप्रधान देशात अंमळ जास्त प्रेम असतं आणि दसऱ्याच्या दिवशी आपलं रोजचं काम सुकर करणाऱ्या आयुधांबद्दल कृतज्ञ असतो..विजयादशमीच्या दिवशी पांडवांनी शमीच्या झाडातून शस्त्रं काढल्याची गोष्ट आपण अगदी लहान असल्यापासून ऐकत आलोय. लहानपणी मला या शमीच्या झाडाचं मोठं अप्रूप वाटायचं. सगळ्या पांडवांची शस्त्रं मावली म्हणत या झाडाच्या ढोलीची खोली कल्पनेत जोखायचे. तेव्हा शस्त्रपूजेचा संबंध थेट सर्व्हायव्हलशी निगडित होता आणि आताही तो अप्रत्यक्षरित्या सर्व्हायव्हलशी आणि प्रत्येकाच्या अस्तित्वाशी-व्यक्तिमत्त्वाशीही जोडला गेलाय. त्या काळी जिवंत राहण्याचा लढा होता, आता टिकून राहण्याचा लढा आहे! आणि त्या त्या लढ्यात साथ देणाऱ्या प्रत्येक वस्तूबद्दल कृतज्ञता दाखवायची संधी देणारी अशी ही विजयादशमी.शाळेत असताना सकाळी लवकर उठून अंघोळ करायच्या आधी साबणाचं पाणी घेऊन सायकली धुवायला पळायचं आणि अंघोळ करून पाटीवर सुबक सरस्वती काढून पाटीपूजन करायचं असं समीकरण कित्येक वर्षं पक्कं होतं. आज इतक्या वर्षांनंतर सरस्वतीचं प्रतीकात्मक असणं समजूनसुद्धा त्यायोगे पाटीसमोर, त्यातून गिरवल्या जाणाऱ्या अक्षरांसमोर नतमस्तक होणं कालबाह्य वाटत नाही.छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याच्या संकल्पनेत शस्त्र हे आक्रमणापेक्षा संरक्षणाचं आणि स्वाभिमानाचं साधन होतं, मराठ्यांच्या लष्करी परंपरेत विजयादशमीला विशेष महत्त्व होतं. शस्त्रांची पूजा करून, सीमोल्लंघन करून नव्या लष्करी मोहिमांना सुरुवात करण्याची प्रथा होती. दसरा म्हणजे जणू पावसाळा संपून पुन्हा रणांगणाकडे वळण्याचा मुहूर्तच!म्हैसूरच्या वोडेयारांकडेही शस्त्रपूजेचा इतिहास आहे असं मानलं जातं. राजा वोडेयार प्रथम यांनी १६१०मध्ये श्रीरंगपट्टणात दसरा पुन्हा भव्य स्वरूपात सुरू केला. महानवमीच्या दिवशी राजघराण्याच्या शस्त्रांची पूजा होत असे; त्यासोबत राजाचे घोडे, हत्ती आणि इतर राजकीय-लष्करी साधनांचाही सन्मान केला जाई. त्यामुळे म्हैसूरच्या राजांसाठी आयुधपूजा हा सोहळाच होता..Premium|Village Homes and Family Relationships : गावात घरं आहेत, माणसं कुठे आहेत?.राजपूत परंपरेतही शस्त्राला केवळ युद्धाचं साधन मानलं जात नव्हतं, तर ते राजाच्या कर्तव्याचं आणि राज्यरक्षणाच्या जबाबदारीचं प्रतीक होतं. त्यामुळे विजयादशमीच्या दिवशी शस्त्रपूजेला विशेष महत्त्व प्राप्त झालं. तलवार, ढाल, भाला यांसारख्या आयुधांचा सन्मान करण्याबरोबरच युद्धासाठी सज्ज असलेल्या घोड्यांसारख्या साधनांचाही राजकीय-लष्करी संस्कृतीत महत्त्वाचा भाग होता. ज्या शस्त्रावर राज्याच्या संरक्षणाची जबाबदारी सोपवली आहे, त्याच्याप्रति आदर व्यक्त करणं हीच त्यांच्याही परंपरेची मध्यवर्ती भावना होती.आता काळ बदललाय. मी म्हटल्याप्रमाणे, पूर्वी अस्तित्वाची असणारी लढाई आता सिद्ध करण्याची, टिकून राहण्याची झालीय. पूर्वी समूहानं लढल्या जाणाऱ्या लढाया आता प्रत्येकानं ज्याच्या त्यानं लढायच्या आहेत, त्यामुळे या लढाईत साथ देणाऱ्या प्रत्येक वस्तूबद्दल आता आपण कृतज्ञ असतो. दसऱ्याच्या दिवशी सायकली, गाड्या, रिक्षांसारख्या दळणवळणाच्या साधनांची हटकून पूजा केली जाते. झेंडूच्या हारांनी गाड्या सजवल्या जातात. विद्यार्थी आणि ज्ञानार्थी अर्थातच पुस्तकांची पूजा करतात. पुस्तकांबरोबरच हल्लीच्या काळाशी सुसंगत असलेल्या आणि ज्ञान व संपत्ती दोन्हीचं प्रतीक असणाऱ्या संगणकाचं, लॅपटॉपचं पूजन केलं जातं. संगणकाबरोबरच घरात लक्ष्मीचा वास असणाऱ्या स्वयंपाकघराचा नंबर लागतो, स्वयंपाकघरातील विविध आयुधंही पुजली जातात. या पूजेचा संदर्भ थेट आपल्या व्यक्तिमत्त्वाशी-व्यवसायाशी जोडला गेल्यामुळे कित्येक व्यावसायिक आपापल्या आयुधांची पूजा करतात. व्यापारी आपल्या हिशेबाच्या वह्यांची पूजा करतात. मेकॅनिकल वर्कशॉप्स, कारखान्यांमध्ये मोठमोठ्या यंत्रसामग्रीची पूजा केली जाते. शेतकरी नांगराची, तर हॉटेल व्यावसायिक व आचारी त्यांच्या भांड्यांची पूजा करतात. कलाकार आपल्या वाद्यांची, घुंगरांची पूजा करून त्यांच्यातल्या सरस्वतीचं स्मरण करतात, तर लेखक पुस्तकं आणि लेखण्यांप्रति आपली कृतज्ञता व्यक्त करतात.थोडक्यात सांगायचं, तर शस्त्रपूजेचा अर्थ आता फक्त तलवारी, बंदुका किंवा पारंपरिक शस्त्रांपुरता मर्यादित राहिला नाहीये. आज प्रत्येकाच्या हातातलं ‘शस्त्र’ वेगळं आहे. कुणासाठी ते स्टेथस्कोप आहे, कुणासाठी कॅमेरा, कुणासाठी छिन्नी-हातोडा, कुणासाठी पेन, कुणासाठी स्वयंपाकघरातला चाकू, तर कुणासाठी कीबोर्ड! एखाद्या चालकासाठी त्याची गाडी, शेतकऱ्यासाठी नांगर, डॉक्टरसाठी त्याची साधनं, आणि जवळजवळ प्रत्येकासाठी लॅपटॉप, फोन आणि आयपॅड्स! कृतज्ञता अनेक रूपांत अनेक भावांत समोर येते..माझे बाबा कायम मजेत म्हणतात, की या पूजेच्या यादीत गुगल आणि एआयचाही समावेश करा तुम्ही! गृहिणींपासून व्यावसायिकांपर्यंत, विद्यार्थ्यांपासून शिक्षकापर्यंत प्रत्येकजण रोज वारंवार वापरत असलेलं हे सर्वात मोठं शस्त्रच आहे! ‘हा पदार्थ कसा करायचं?’, ‘हा एरर का येतोय?’, ‘ही कोणत्या आजाराची लक्षणं आहेत?’ असे काहीही प्रश्न तो लीलया सोडवतो.हे सगळं जरी शंभर टक्के खरं असलं, तरी शस्त्रपूजा ही फक्त शस्त्रांची पूजा नसून आपल्या श्रमांचीही पूजा आहे. एखादं साधन कितीही अत्याधुनिक असलं, तरी ते चालवणारा हात आणि त्यामागचा विचार त्या वस्तूच्या उपयुक्ततेची किंमत ठरवतो. काळ कितीही बदलला, पूजनाच्या वस्तू आणि संदर्भ बदलले तरी हे विचार, ज्ञान आणि कौशल्य कालातीत राहणार आहेत. पूर्वी तलवार हातात घेऊन रणांगणात उतरावं लागायचं, आज डेडलाइन्स, कॉम्पिटिशन, बदलतं तंत्रज्ञान, अनिश्चितता अशी कितीतरी अदृश्य आव्हानं समोर उभी आहेत. त्यामुळे कौशल्याचं शस्त्र आज धारदार ठेवण्यावाचून पर्याय नाहीये.वर्षभरात जे नवं शिकलो, जे जमलं, जे चुकलं त्याचं आत्मपरीक्षण करण्याचा, अंगभूत कौशल्यांना अधिक अपडेट करण्याचा आणि या प्रवासात रोजच्या वैयक्तिक लढायांमध्ये साथ देणाऱ्या सर्व आयुधांना, वस्तूंना त्यांच्या हक्काचा आदर देण्याचा विजयादशमीचा दिवस आहे.चला तर, आनंदाच्या या दिवशी आपट्याच्या पानांबरोबरच कृतज्ञतेचंही सोनं लुटू या. आपलं रोजच आयुष्य सुकर करणाऱ्या वस्तूंचं आणि साथ देणाऱ्या सोन्यासारख्या माणसांचं महत्त्व अधोरेखित करू या. तलवारीपासून लॅपटॉपपर्यंत, नांगरापासून कीबोर्डपर्यंत आणि आपल्या रोजच्या जगण्यातल्या छोट्या-मोठ्या सगळ्या आयुधांपर्यंत कृतज्ञतेची ही ओंजळ पोहोचवू या. विजय फक्त रणांगणावर मिळत नाही; रोजच्या आयुष्यात आपण कालपेक्षा आज थोडं अधिक शिकलो, थोडं अधिक सक्षम झालो आणि आपल्या माणसांना सोबत घेऊन पुढे चालत राहिलो याचं समाधान बाळगत, विजयाची ही दशमी कृतज्ञतापूर्वक साजरी करू या!लेखिका पुणेस्थित सॉफ्टवेअर इंजिनिअर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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