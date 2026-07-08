Premium|Ashadh first rain feature : आषाढातील पहिल्या पावसाने खुललेला निसर्ग; प्रवासात अनुभवलेले ऋतुचक्राचे मोहक रूप

कविता मेहेंदळे आषाढातल्या सुरुवातीच्या पावसाची एक गंमत आहे. हातचं काही राखून न ठेवता हा पाऊस धुवांधार बरसतो. कधी वायूसोबत तिरप्या धारा नर्तन करतात. कधी पत्र्याच्या छतावर तडतड नाद करतात. पावसात खेळायला गेलेली मुलं कुडकुडत परत येतात. तळ्या-खळग्यात सुरुवातीला नखरे करणारी जलपातळी नंतर पटकन वाढते. खरंतर ग्रीष्म ऋतूची तप्तता सहवत नाही तरी घराबाहेर पडल्याविना करमतही नाही, जमतही नाही, अशी अवस्था झाली होती. उष्ण झळांना कसं पेलायचं हा विचार घामाच्या धाराही सांगू शकत नव्हत्या. मग काय, डोळ्यांवर गॉगल, डोक्याला सुती स्कार्फ आणि सोबत पाण्याची बाटली घेऊनच प्रस्थान! यावर्षी अधिक महिना नेमका ‘ज्येष्ठ’. गोंदवल्याला जपयात्रेच्या निमित्ताने निघालो. अर्थात चारचाकी वाहनातून आणि पुरते ५१जण! गर्मी सुसह्य झाली. थकवा न येता दिवसभराचा प्रवास पार पडला. मुखीचा रामनाम जप आणि ऋतू ग्रीष्माचं सहकार्य लाभलं होतं. कसं ते सांगते. वाटलं होतं १७० किलोमीटरचा जाण्याचा, तितकाच येण्याचा हा मार्ग कसा क्रमण करायचा? पण वसंताची कोवळी लुसलुशीत पालवी आता या उन्हाला सरावली होती. पांढरा चाफा, कडुलिंब, आम्रतरू, सागवान, सोन मोहोर, चिकू इत्यादी वृक्षांची पानं आता मोठाली झाली होती. मधूनच केळीच्या बारमाही उत्पन्न देणाऱ्या बागाही दोन्ही हात पसरून उभ्या दिसल्या. वटवृक्ष नेहमीच गारवा देतो; परंतु पिंपळ वृक्षही आता बदामी पानांतून झुलत होता. केशरी गुलमोहराची फुलं काही अंशी अवनीवर पायघड्या घालीत होती. इकडे पर्णसंभार आपली कात टाकून ताजातवाना... बहाव्याच्या झुंबरांची रयाच गेली होती. ओळखू येणार नाही इतक्या शिताफीनं पानांची गर्दी वृक्षावर! गंमत म्हणजे दुहेरी वाहतुकीच्या मार्गावर मधे शासनानं प्रवाशांसाठी नेत्रसुखद वृक्ष-वेलींची निगा राखलीच आहे. विविध रंगांत फुललेल्या बोगनवेली हमखास लक्ष वेधून घेत होत्या. मधूनच कण्हेर, मधुमालतीही हवेच्या झोतांशी खेळत होत्या. दूरवर सह्याद्रीच्या डोंगररांगांपर्यंत नजर जा-ये करीत होती. कुठे मक्याची शेती, कुठे उसाची लागवड हिरव्या तोऱ्यात सलाम करीत होती. कुठे नांगरलेली काळी माती पाऊसधारांच्या प्रतिक्षेमध्ये थांबलेली! मधेच शेतात भाजावण चाललेली. धुराचे लोट आकाशापर्यंत पोहोचलेले. शेतीसाठी आवश्यक कर्म आमच्या वाटेत मात्र अडथळा आणीत नव्हतं..दुतर्फा पादचारी लोकांसाठी असलेल्या मार्गावर कलिंगड-टरबुजाचे ढीग विक्रीसाठी मांडलेले दिसले. विक्रेत्यांना मात्र उन्हाच्या चटक्यांनी भाजून काढलं होतं. रस्त्यापासून दूर, आड रस्त्यावरून खडबडीत पाऊलवाटेनं जाणाऱ्या, कोसो दूर पाण्यासाठी पायपीट करणाऱ्या स्त्रिया न पाहताही माझ्या डोळ्यासमोर आल्या. तळाशी गेलेल्या विहिरींचे जलस्रोत आटलेले असतात, तरी वसुआई तहान भागविण्याचा प्रयत्न करते. हे चित्र समोर आलं आणि जाणवलं इथे-तिथे फारसे पक्षीगण दिसलेले नाहीत. क्वचित कुठे भारद्वाज किंवा साळुंख्या होत्या. गर्मीमुळे पानांमध्ये गारवा शोधत पक्षी गुपचूप बसले असावेत. गुरढोरंही माळरानावर चरत नव्हती. शेळ्या-मेंढ्या कळपाने वाट रोखून धरीत नव्हत्या. त्यांनाही उन्हाळी धग जाळीत असेल... कल्पनेनंही जीव व्याकुळला. खरंच, वृक्षांच्या मायेतून रविराजाचा रोष पत्करणं, कदाचित जीवनमानाचा तोल सावरील असंही वाटलं. हरएकाच्या मनात ‘आता लवकर पाऊस येऊ दे’, असा विचार या काळात डोकावून जातोच. मग पावसाचे अंदाज, पर्जन्य आगमनाच्या तारखा, अंदमान-केरळवरून पळत सुटणारी मेघांची फौज लक्ष वेधून घ्यायला लागते. माझं लक्ष मात्र एका गाणाऱ्या पक्षानं वेधून घेतलं. तगरीच्या छोटेखानी झाडावर एक बुलबुल गोड गात होता. जवळून पाहिलं तरी हलला नाही. मग मी आणखी जवळ गेले आणि निरखून पाहू लागले, तेव्हा लक्षात आलं की इथं त्यानं, कागद-गवताचं एक छोटं घरटंच बांधलंय. श्रीराम जपानं दिवसभराची जपयात्रा सुफळ संपूर्ण झाली, पण विचारचक्र मात्र भरधाव फिरू लागलं होतं...उन्हाळ्यात तापलेल्या हवेमुळे उत्साहाचंही विसर्जन व्हायला लागलंय की काय अशी शंका येते. पटकन दमायला होतं. अल्पशा श्रमाने थकवा जाणवतो. गर्मी सोसत नाही हेच खरं! प्राणी-पक्षी, वृक्ष-वेली आणि समस्त सृष्टीतील नकारात्मक उसासे, उच्छ्वास हवेमध्ये कोंडतात.या ज्येष्ठातल्या धुरळ्याचाही धीटपणा हळूहळू भलता वाढलेला असतो. वाऱ्यावर गिरक्या घेत दारं-खिडक्यातून बिनधास्त भिंतीच्या आतमध्ये आश्रयालाही जातो. हिरव्या पर्णांपासून टीव्ही स्क्रीनपर्यंत या धुरळ्याचा मुक्त संचार! पुलंच्या भाषेत सांगायचं तर ‘एका कपड्याचा रंग जातो पण तो रंग ज्या कापडावर जाऊन बसतो तिथे पक्का चिकटतो’. तद्वतच धुरळा ज्या वस्तूवर बसतो तिथंच चिकटून राहतो. उन्हाची तीव्रता कमी करणारे वाळ्याचे पडदे, चंदनाचे पंखे आणि माठात गार पाणी त्यांच्यापरीनं प्रयत्नशील असतात आपला उकाडा कमी करण्यासाठी. बर्फाचं पाणी, आइस्क्रीम, थंड पेयांची रेलचेल असते. या सगळ्या गडबडीत एखादा कृष्णमेघ मधूनच गुलाबपाणी शिंपडून जातो म्हणा!.Premium|Rabindranath Tagore Bengal legacy : अखंड बंगालच्या एकात्मतेसाठी काव्यास्त्र उगारणारे टागोर; ‘आमार सोनार बांगला’पासून वंगभंगविरोधी स्वदेशी चळवळीपर्यंत.बघता बघता हे काजळ-भार, काळ्या मेघांप्रमाणे अवकाशालाही झाकून टाकतात. अवकाश त्यांना पेलतंही! नभ परिसाच्या स्पर्शानं यांचं सावळ्या मेघांमध्ये अर्थात जलऊर्जेत रूपांतरित होतं, ते नंतर ढगातून बरसतं. जलधारांच्या रूपानं सकारात्मकता धरणीवर पुनश्च प्रस्थापित करण्यासाठी संततधार बरसते. मृद्गंध एखाद्या कुपीत साठवून ठेवावा इतका धुंद असतो. जल हेच जीवन आहे याची सुंदर जाणीव पुन्हा एकदा मनामनांत पेरली जाते. सर्जनशीलतेला जाग येते. नद्याही मग गात गात वाहतात. बीजांकुराची आशा आषाढात पालवते. बा. भ. बोरकरांच्या भाषेत सांगायचं, तर ‘पावसात जागला समुद्र राग सावळा, लाट लाट दाटते भरून भाव कोवळा!’ मधुकर आरकडेंचं गोट्या मालिकेतलं शीर्षकगीत यानिमित्तानं आठवलं, ‘बीज अंकुरे अंकुरे ओल्या मातीच्या कुशीत, कसे रुजावे बियाणे माळरानी खडकात’. पण ते रुजतं बरं का! सृष्टीचा नूर पालटतो. पायात घुंगरू बांधून आषाढ येतो. या ग्रीष्म ऋतूची हीच खासियत आहे. ज्येष्ठात तापमानाचा पारा वाढवत न्यायचा आणि आषाढात सरीवर सरी बरसल्या की सृष्टीला चिंब-चिंब भिजवून टाकायचं. सृष्टीचा मेकओव्हर होतो, असं आज म्हणता येईल. न्हाऊन सतेज झालेला आसमंत मग शोभिवंत दिसतो.अशा वेळी ‘आषाढस्य प्रथम दिवसे...’ या कालिदासाच्या मेघदुताच्या खंडकाव्याची उचकी हमखास लागते. कालिदासाच्या रस, सौंदर्य, लालित्य आणि निसर्गाच्या विभ्रमांनी परिपूर्ण असलेले हे काव्य! ग्रीष्म ऋतूतील वाऱ्याची दिशा, भूगोलाचं उत्तम ज्ञान, मार्गातील पशू-पक्षी यांचा तपशील, प्रेयसीच्या सौंदर्याचं रसिकतेनं केलेलं वर्णन, निसर्गाविषयी कमालीचं प्रेम अन् लाघव हे सारं कालिदासाच्या काव्यधारेतून रसिकंपर्यंत आल्हादपणे पोहोचतं. अलौकिक प्रतिभा, तरल कल्पनाशक्ती, सूक्ष्म निरीक्षणातून अवतरलेलं हे काव्य, मेघ अगदी नेटकेपणानं, सच्चेपणानं मनदर्पण होऊन पार पाडतो. मार्गात कोणत्याही मोहाला बळी पडून स्रवत नाही. धन्य तो आकाशात सफर करणारा आषाढ मेघ आणि धन्य तो अजरामर काव्यनिर्माता महाकवी कालिदास!.आषाढातल्या सुरुवातीच्या पावसाची एक गंमत आहे. हातचं काही राखून न ठेवता हा पाऊस धुवांधार बरसतो. कधी वायूसोबत तिरप्या धारा नर्तन करतात. कधी पत्र्याच्या छतावर तडतड नाद करतात. पावसात खेळायला गेलेली मुलं कुडकुडत परत येतात. तळ्या-खळग्यात सुरुवातीला नखरे करणारी जलपातळी नंतर पटकन वाढते. मातीत-बांधावर झिरपणारं पाणी आता मातीच्या जलधारणेला आमंत्रण देतं. कावेरी असो की कृष्णा, नद्या दुथडी भरून वाहतात. दोन्ही तीर सुजलाम सुफलाम! शेतकऱ्याला सुकून मिळतो. कधीतरी मात्र या अविरत कोसळणाऱ्या आषाढी पावसामुळे नदीला पूर येतो. नदीमाता बिथरते. महाकाली होते. एवढ्यावर प्रकरण थांबत नाही. सागरही उस्कटतो. उसळतो. प्रचंड मोठ्या लाटा गर्जत येतात. उधाणलेलं पाणी रोरावतं!ज्येष्ठातला दाह, उष्णता असह्य होत असतानाच आषाढातले मेघ बरसू लागतात. चातक ‘पेरते व्हा’चा संदेश कृषिवलांना देतो. मोर पिसारा फुलवून नाचतो, या आनंदात जणू, की आता भुकेला, तहानलेला कोणी असणार नाही. आपलं जीवनचक्र सुरळीत सुरू राहण्यासाठी पाऊस हवा. शिवाच्या नृत्याविष्काराचा भास मला या ग्रीष्म ऋतूमध्ये होतो. उन्हाने होरपळणारा ज्येष्ठही त्या नभमंडलातून किरणांच्या उत्सर्जनाने येतो. हे ‘रुद्र तांडव नृत्य’. त्याच प्रेमछताखाली जलद पाण्याने भारावून मेघ झरझर झरतात. तृप्ती-शांती-समाधान सृष्टीच्या अंगोपांगी विलसतं. हा रुद्राचा ‘लास्य नृत्याविष्कार’. दोन्ही निकडीचे, तितकेच जबरदस्त! म्हणून तर ग्रीष्मानं आपला आब राखून ठेवलाय!कविता मेहेंदळे पुणेस्थित बालसाहित्यिक व लेखिका आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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