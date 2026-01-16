Premium|Eggless dessert recipes : अंड्याशिवाय मूस, पारफे आणि चीजकेक कप्स; घरच्या घरी बनवा स्वादिष्ट डेझर्ट्स

अस्मिता पोकळेआंब्याचे चीजकेक मूस (अंड्याशिवाय, नो-बेक रेसिपी)साहित्यपाऊण कप हेवी व्हिप्ड क्रीम, २५० ग्रॅम क्रीम चीज, अर्धा कप आंब्याची प्युरी/रस, १ कप पिठीसाखर, बारीक तुकडे केलेला १ आंबा, १ टीस्पून व्हॅनिला इसेन्स, चिमूटभर वेलची पूड.कृतीएका थंड बाऊलमध्ये हेवी व्हिप्ड क्रीम आणि एक तृतीयांश कप पिठीसाखर एकत्र करून ती घट्ट होईपर्यंत फेटून घ्यावी. मग हे मिश्रण थंड करण्यासाठी फ्रीजमध्ये ठेवावे.दुसऱ्या एका मोठ्या बाऊलमध्ये क्रीम चीज, आंब्याची प्युरी आणि उरलेली पिठीसाखर एकत्र करून ते मिश्रण पूर्णपणे मऊ आणि एकजीव होईपर्यंत फेटून घ्यावे. आता फेटलेले क्रीम अतिशय हलक्या हाताने आंब्याच्या मिश्रणात मिक्स करावे.ग्लासच्या तळाला थोडे आंब्याचे तुकडे घालून त्यावर तयार केलेले मूस चमच्याने भरावे. मूस सेट होण्यासाठी किमान दोन तास किंवा रात्रभर फ्रीजमध्ये ठेवावे. सर्व्ह करण्यापूर्वी वरून आंब्याचे थोडे आणखी तुकडे घालून सजवावे..Permium|Custard Pudding Recipes : अरेबियन चव आता भारतीय स्टाईलमध्ये! घरीच बनवा मऊ आणि क्रिमी 'कुनाफा पुडिंग'.स्ट्रॉबेरी मूससाहित्यएक कप बारीक चिरलेल्या स्ट्रॉबेरी, ४-५ टीस्पून साखर, १ कप थंड व्हिप्ड क्रीम, अर्धा चमचा लिंबाचा रस, पाव टीस्पून व्हॅनिला इसेन्स, १ टीस्पून पिस्त्याचे काप, १ टीस्पून काजूचे काप.कृतीचिरलेल्या स्ट्रॉबेरी आणि साखर मिक्सरमधून काढून घ्याव्यात. पाणी न घालता त्याची अगदी गुळगुळीत प्युरी तयार करावी. ही प्युरी एका पॅनमध्ये काढून थोडी घट्ट होईपर्यंत दहा मिनिटे मध्यम आचेवर शिजवावी. प्युरी पूर्णपणे थंड होऊ द्यावी.एका मोठ्या थंड भांड्यात व्हिप्ड क्रीम घेऊन, इलेक्ट्रिक बीटरने क्रीम घट्ट होईपर्यंत फेटून घ्यावे. फेटलेल्या क्रीममध्ये थंड केलेली स्ट्रॉबेरी प्युरी आणि व्हॅनिला इसेन्स घालून हलक्या हाताने सर्व नीट मिक्स करावे.तयार मूस सर्व्हिंग बाऊलमध्ये काढून फ्रीजमध्ये किमान चार तास थंड होण्यासाठी ठेवावे. ताज्या स्ट्रॉबेरीचे तुकडे, काजू-पिस्त्याचे काप घालून सर्व्ह करावे..बिस्कॉफ चीजकेक कप्ससाहित्यतीस लोटस बिस्कॉफ बिस्किटे, २ चमचे मीठ नसलेले बटर,२ कप फ्रेश क्रीम, १ कप क्रीम चीज, अर्धा कप पिठीसाखर, अर्धा कप बिस्कॉफ स्प्रेड, १ चमचा व्हॅनिला इसेन्स.कृतीबिस्कॉफ बिस्किटे मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्यावीत. त्यात वितळलेले बटर घालून नीट मिसळावे. मग हे मिश्रण सर्व्हिंग कप्सच्या तळाशी दाबून बसवावे. थोडा चुरा सजावटीसाठी बाजूला ठेवावा.एका भांड्यात फ्रेश क्रीम घट्ट होईपर्यंत फेटून घेऊन दुसऱ्या भांड्यात क्रीम चीज, पिठीसाखर, बिस्कॉफ स्प्रेड आणि व्हॅनिला इसेन्स एकत्र करून गुळगुळीत फेटून घ्यावे. आता फेटलेले क्रीम हळूहळू या मिश्रणात फोल्ड करून घ्यावे. तयार केलेले चीजकेक फिलिंग कप्समध्ये भरावे. वरून थोडा वितळवलेला बिस्कॉफ स्प्रेड ओतावा. बिस्किटाचा चुरा व अर्धे बिस्कॉफ बिस्कीट लावून सजवावे. कप्स किमान चार तास किंवा रात्रभर फ्रीजमध्ये ठेवावेत. थंडगार सर्व्ह करा..किवी कोकोनट पारफेसाहित्यअर्धा किलो नारळाचे दही (नारळाचे दूध उकळून त्यात लिंबू रसाचे दोन ते तीन थेंब किंवा मिरचीचे देठ टाकून दही करावे), ५ किवींचे लहान तुकडे, अर्ध्या लिंबाचा रस व किसलेली साल, ४-५ पुदिन्याची पाने (बारीक चिरून), १ वाटी डाळिंबाचे दाणे, १ चमचा मध.कृतीएका भांड्यात नारळाचे दही, लिंबाचा रस, लिंबाची साल आणि मध चांगले एकत्र मिसळावे. सर्व्ह करण्यासाठी ग्लासमध्ये थर लावावा. आधी दही, किवी, पुन्हा दही, मग किवी असे थर लावत शेवटी वरून डाळिंबाचे दाणे आणि पुदिन्याची पाने घालून सजवावे..गुलकंद रोझ मूससाहित्यपाव कप व्हाइट चॉकलेट चिप्स, १ कप व्हिप्ड क्रीम, अर्धा टीस्पून व्हॅनिला इसेन्स, १ टिस्पून गुलकंद, ३ टीस्पून रोझ सिरप,१ टीस्पून पिस्त्याचे काप, १ टीस्पून काजूचे काप, सजावटीसाठी गुलाबाच्या पाकळ्या.कृतीसर्वप्रथम मायक्रोवेव्हमध्ये व्हाइट चॉकलेट पूर्णपणे वितळवून घ्यावे. मिश्रण गुळगुळीत झाल्यावर थंड करायला बाजूला ठेवावे. आता एका मोठ्या भांड्यात थंड केलेले व्हिप्ड क्रीम घेऊन त्यात व्हॅनिला इसेन्स घालावा. इलेक्ट्रिक बीटरच्या मदतीने क्रीम घट्ट होईपर्यंत फेटून घ्यावे. फेटलेल्या क्रीममध्ये रोझ सिरप, गुलकंद आणि वितळवलेले चॉकलेट घालावे.हे सर्व मिश्रण अतिशय हलक्या हाताने एकजीव करावे. तयार मूस सर्व्हिंग ग्लासेसमध्ये काढून सेट होण्यासाठी पाच तास फ्रीजमध्ये ठेवावे. मूस व्यवस्थित सेट झाल्यावर त्यावर पिस्त्याचे काप, काजूचे काप, गुलाबाच्या पाकळ्या घालून सजवावे आणि थंडगार सर्व्ह करावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.