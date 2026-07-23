Premium|El Nino and Drought in India : एल निनो म्हणजे नेहमीच दुष्काळ नाही; पावसामागील विज्ञान समजून घ्या

मयूरेश प्रभुणेएल निनोमुळे दुष्काळी स्थिती निर्माण झालीच, तर ती काही संपूर्ण देशभर नसेल याचा अनुभव आपण नुकत्याच झालेल्या कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीतून घेतला आहे. या संकटाशी मुकाबला करण्यासाठी आज आपल्याकडे योग्य अशी धोरणे, उपाययोजना आणि तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. इतिहासातील दुष्काळांकडे पाहिल्यास, या आपत्तीचे गंभीर परिणाम कमी करण्यात सरकारची भूमिका किती महत्त्वाची असू शकते, याचा प्रत्यय येतो. यंदाचा मॉन्सून सुरू झाला, तसा एल निनोच्या चर्चांनी जोर धरला. सोशल मीडियावर अगदी खेडेगावात राहणारा शेतकरीही एल निनो येतोय, तर मग आयओडी (इंडियन ओशन डायपोल) मॉन्सूनला मदत करणार का, असे तांत्रिक प्रश्न विचारू लागला. यातून सोशल मीडियामुळे तांत्रिक संज्ञाही कशा सहज रुजतात हे दिसून येतेच, पण त्या शेतकऱ्याला असलेली आपल्या खरिपाच्या पिकाची काळजीही व्यक्त होते. ‘एल निनो म्हणजे दुष्काळ’ असे समीकरणच गेल्या काही वर्षांत तयार झाले आहे. याला कारणही तसेच आहे. देशात किंवा राज्यात जेव्हा दुष्काळाची किंवा टंचाईची स्थिती असते, त्यापैकी बहुतेक वर्षी प्रशांत महासागरात एल निनोची स्थिती सक्रिय असते हे वास्तव आहे.प्रशांत महासागरात एल निनो असताना देशात अजिबातच पाऊस पडत नाही, असे कधीही होत नाही. पाऊस सरासरीच्या खाली राहतो. बहुतांश भागावर पाऊस समाधानकारक किंवा पुरेसा असतो. काही जिल्ह्यांमध्ये मात्र, पावसाचे प्रमाण अत्यल्प राहू शकते. त्यामुळे त्या भागात पिकांची आणि पिण्याच्या पाण्याची समस्या उद्भवू शकते. मात्र, तसा गंभीर परिणाम मर्यादित भागांमध्येच दिसून येतो. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या (आयएमडी) निकषांनुसार एखाद्या भागामध्ये दीर्घकालीन सरासरीपेक्षा २५ टक्के कमी पाऊस झाल्यास त्या स्थितीला हवामानशास्त्रीय दुष्काळ म्हटले जाते. त्यातही सरासरीच्या २६ ते ५० टक्के कमी पाऊस झाल्यास मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ; तर ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाल्यास तीव्र दुष्काळ म्हटले जाते. आजच्या काळात कमी पाऊस झाल्यानंतर बहुतेक वेळा काही जिल्ह्यांमध्ये खरिपाच्या पिकांचे नुकसान होते. काही भागांमध्ये जलाशयांची पातळी खालावून पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण होते. अशा स्थितीवर आज अनेक उपाय उपलब्ध आहेत, मात्र इतिहासात, अगदी दोन शतके आधीपर्यंत दुष्काळ म्हणजे हजारो लोकांचे मृत्यू असे समीकरण होते..एल निनो, ला निना आणि पाऊसप्रशांत महासागर आणि हिंदी महासागरातील तापमानात तफावत असताना दोन्ही महासागरांवर भिन्न दाबाची स्थिती असते, हे ज्येष्ठ हवामानशास्त्रज्ञ सर गिल्बर्ट वॉकर यांनी १९२४-२५मध्ये दाखवून दिले होते. १९६९मध्ये या दक्षिण दोलायमान स्थितीचा आणि त्यामुळे वातावरणात होणाऱ्या बदलांचा विविध देशांवर वेगवेगळा प्रभाव पडतो आणि भारतातील मॉन्सून हंगामात एल निनो काळात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडतो, याचा सहसंबंध स्पष्ट झाला. पुढे नव्वदच्या दशकात एल निनोच्या विरुद्ध कमी तापमानाची स्थिती समोर आली, जिचे नामकरण ‘ला निना’ असे करण्यात आले. ला निनाच्या काळात भारतात मॉन्सून काळात चांगला पाऊस होतो हेही स्पष्ट झाले.मात्र, एल निनो किंवा ला निना हे भारतातील दुष्काळ किंवा अतिवृष्टी नियंत्रित करणारे एकमेव घटक नाहीत. समुद्र आणि वातावरणातील अनेक प्रक्रिया किंवा घटकांचा वेगवेगळ्या कालखंडांत मॉन्सूनवर वेगवेगळा प्रभाव राहिला आहे. जुन्या काळातील हवामानाची, विशेषतः मॉन्सूनची स्थिती जाणून घेण्यासाठी शास्त्रज्ञ तत्कालीन हवामानाचे निदर्शक असलेल्या जीवाश्मांचा, प्राचीन झाडांच्या खोडांचा, गुहेतील लवणस्तंभांचा आधार घेत असतात. अशा अभ्यासांतून आणखी एक तथ्य समोर आले, ते म्हणजे जागतिक तापमानवाढ आणि मॉन्सून काळातील पर्जन्यमानाचे. तत्कालीन तापमानाची स्थिती, त्याला अनुसरून असलेले पर्जन्यमान आणि त्या काळातील सामाजिक, राजकीय स्थिती याचा तौलनिक अभ्यास आपल्याला इतिहासातील दुष्काळांचे आणि त्यांच्या राजकीय, सामाजिक परिणामांचे दर्शन घडवतो.पृथ्वीचे दीर्घकालीन हवामान कधीच एकसारखे राहिलेले नाही. विविध शतकांमध्ये जागतिक सरासरी तापमानात मोठी वाढ किंवा घट झाली आहे. त्या बदलांचा तत्कालीन हवामानावर, पावसावर, समुद्राच्या पातळीवर आणि पर्यायाने समाजजीवनावर आणि संस्कृतीवर प्रभावही पडला आहे. पृथ्वीचे सरासरी तापमान जेव्हा वाढते, तेव्हा जगभर पावसात वाढ होते, अन्न-धान्य मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असते आणि याच काळात संस्कृतीचा विकास होतो. याउलट जेव्हा जागतिक तापमानात घट होते, तेव्हा पृथ्वीचा मोठा भूभाग बर्फाच्छादित असतो, पावसात घट होते आणि दुष्काळांचे प्रमाण वाढून संस्कृतीची वाढ खुंटते, असे संशोधनातून दिसून आले आहे..Premium|El Nino Impact on Monsoon : एल निनोमुळे मंदावलेल्या मॉन्सूनने वाढवली शेतकऱ्यांची चिंता, आता जुलैकडे आशा.इतिहासातले दुष्काळभारताच्या जडणघडणीत महत्त्वाचा टप्पा मानली गेलेली सिंधू-सरस्वती संस्कृती दीर्घकालीन दुष्काळांमुळे प्रभावित झाल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. जगातील इतर संस्कृतींप्रमाणे ही संस्कृती पूर्णपणे लोप पावली नाही. मात्र, वायव्य भारतात, सिंधू, सरस्वती नदीच्या खोऱ्यात राहणारे लोक देशातील इतर नद्यांच्या काठी स्थलांतरित झाल्याचे अनेक पुरावे सापडतात. सुमारे ३,९०० वर्षांपूर्वी सतत दोनशे वर्षे सुरू असलेल्या दुष्काळांमुळे तत्कालीन शहरी जीवन जगणाऱ्या या संस्कृतीच्या लोकांना काही शतके भटके किंवा ग्रामीण जीवन जगावे लागले. मात्र, दुष्काळामुळे त्यांना कराव्या लागलेल्या स्थलांतरामुळे ही संस्कृती पुढे देशभर पसरली आणि पुढे तिचा विकासही झाला.इसवी सन पूर्व पाचवे शतक ते इसवी सनाचे पाचवे शतक असा हजारएक वर्षांचा दीर्घकाळ जगाचे तापमान वाढलेले होते. त्या काळात भारतात पाऊसही चांगला होत होता. त्याचा थेट परिणाम आपल्याला ऐतिहासिक पुराव्यांमधून दिसून येतो. मगध-मौर्य ते गुप्त-वाकाटकांपर्यंतचा कालावधी तत्कालीन समृद्ध आणि समाधानी जीवनासाठी ओळखला जातो. बहुसंख्यांना पोटापाण्याची चिंता नसल्याने याच काळात जागतिक व्यापारात वाढ आणि कला, साहित्य, विज्ञानात प्रगती झाल्याचे ऐतिहासिक संदर्भांवरून, त्या काळातील विविध वास्तुरचनांमधून दिसून येते.पुढे मात्र तेराव्या ते एकोणिसाव्या शतकाच्या दरम्यान जागतिक तापमानात काहीशी घट नोंदली गेली. काही शास्त्रज्ञांच्या मते, सूर्यावरील काळ्या डागांचे कमी झालेले प्रमाण त्यासाठी कारणीभूत असावे. या काळात युरोपमध्ये दीर्घकाळ अतिथंड आणि कोरडे हवामान होते. भारतातही या काळात दीर्घकाळ चाललेल्या दुष्काळाच्या नोंदी सापडतात. हवामानात बदल झालेला हाच कालावधी भारतासाठी राजकीयदृष्ट्याही बराच अस्थिर हाेता.स्थानिक इतिहासकारांच्या नाेंदींप्रमाणेच संतांचे अभंग, परदेशी व्यापाऱ्यांच्या राेजनिशा आणि प्रवासवर्णनांमधूनही तत्कालीन समाजजीवनाचे दर्शन घडते. या कालावधीतील सर्वच प्रकारच्या नाेंदींमध्ये सामायिक दिसणारी घटना म्हणजे दुष्काळ. अनेक वर्षे टिकणारे दुष्काळ हे त्या काळच्या हवामानाचे वैशिष्ट्य म्हणता येईल. बारा वर्षे टिकलेला दुर्गादेवीचा किंवा दुर्गाडीचा दुष्काळ हा याच कालखंडातला. १३९६ ते १४०८ या काळात, तसेच १४६८ ते १४७५ या काळात दीर्घ दुष्काळ पडल्याच्या नाेंदी आहेत. दुर्गादेवीच्या दुष्काळात बिदरच्या सुलतानाचा महसूल अधिकारी दामाजी पंत याने सरकारी धान्याचे काेठार दुष्काळपीडितांसाठी खुले केल्याची नाेंद इतिहासात प्रसिद्ध आहे.अकबरनामा लिहिणारा अबुल फजल, तसेच बदायुनी यांनी १५५५मध्ये पडलेल्या दुष्काळाचे वर्णन केले आहे. त्यात ओस पडलेली गावे, उपासमारीने मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या प्रेतांचा रस्त्यात पडलेला खच, तर काही ठिकाणी माणसे माणसांना खात असल्याची वर्णने आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जन्माच्या वर्षी, म्हणजेच १६३०मध्येही देशात भयंकर दुष्काळ पडल्याची नाेंद डच व्यापारी व्हॅन ट्वीश याने केली आहे. त्या दुष्काळाचे वर्णन करताना ताे म्हणताे, ‘‘पाऊस जवळजवळ पडलाच नाही. लाेकांनी जे पेरले ते वाया गेले. गवतही उगवले नाही. जनावरे मेलेली, शहरांत- खेड्यांत सर्वत्र प्रेतांचा खच पडलेला, त्याच्या दुर्गंधीने रस्त्यातून चालणे मुश्कील व्हावे. जनावरे माणसांची प्रेते खात आहेत, तर माणसे जनावरांची. घरेदारे साेडून माणसे भटकत आहेत. तेही सर्व हाडांचे सापळे, डाेळे खाेल गेलेले. लाेकांनी आपली बायकापाेरे साेडून दिलेली. स्त्रिया स्वतःला विकायला तयार हाेत. लाेक अर्धवट मेलेल्यांचे हात-पायही कापून खात. लाेक दुष्काळापेक्षा माणसांनाच घाबरू लागले आहेत.’’ अशाच प्रकारची अंगावर काटा आणणारी वर्णने तत्कालीन अनेक नाेंदींमध्ये आढळून येतात.दुष्काळे आटिले द्रव्ये नेला मान । स्त्री एकी अन्न अन्न करीता मेली ।।बाईल मेली मुक्त जाली । देवे माया साेडविली ।।१।।विठाे तुझे माजे राज्य । नाही दुसऱ्याचे काज ।।पाेरं मेले बरे जाले । देवे मायाविरहित केले ।।२।।माता मेली मज देखता । तुका म्हणे हरली चिंता ।बरे झाले देवा दिवाळे निघाले । बरी या दुष्काळे पीडा केली ।।३।।.Premium|El Nino Climate Change : उशिराचा पाऊस... नियोजनाचा सांगावा .तुकाराम महाराजांनी स्वतः मांडलेली ही व्यथा सतराव्या शतकातील दुष्काळाच्या स्थितीची दाहकता दाखवून देते. अशाच प्रकारची दुष्काळाची वर्णने समर्थ रामदासांनीही दासबाेधात केलेली आहेत. दुष्काळाने जनता पिचलेली असतानाच मोगलांकडून हाेणारी पिळवणूक, लुटालूट पाहता तत्कालीन जनता कशी दुहेरी कात्रीत सापडलेली असणार याची कल्पना येते. म्हणूनच अशा प्रतिकूल स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी माेगलांविरुद्ध पुकारलेल्या लढ्यात राज्यातील सर्व जाती-जमातींच्या शेतकऱ्यांनी उस्फूर्तपणे सहभाग कसा घेतला असेल, याचा अंदाज येऊ शकताे.महाराजांच्या काळानंतरही दुष्काळी स्थितीने मराठ्यांची पाठ साेडली नाही. माॅन्सूनच्या पावसात सातत्याने पडणाऱ्या खंडांमुळे त्या काळात दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली. ही स्थिती निर्माण हाेण्यामागे युराेपातून येणारे थंड वारे कारणीभूत हाेते. युराेपकडून येणारे थंड वारे पावसाळ्यातही भारतातून वाहत असतील, तर त्यावेळी बहुतेक वेळा प्रशांत महासागरामध्ये एल निनाेची स्थिती असते, असे अभ्यासातून दिसून आले आहे.गेल्या अडीच हजार वर्षांत भारतात सुमारे ९० माेठे दुष्काळ पडल्याच्या नाेंदी आहेत. त्यात अकराव्या ते सतराव्या शतकांत देशात विविध ठिकाणी १४ माेठे दुष्काळ पडले. अठराव्या ते विसाव्या शतकादरम्यान पडलेल्या दुष्काळांत भारतात सहा काेटी लाेकांचे बळी गेल्याचा अंदाज व्यक्त केला जाताे. अर्थात त्यातील बहुतेक मृत्यू उपासमारीने झाले हाेते. याशिवाय हवामानात होणाऱ्या चढ-उतारातून इन्फ्लुएन्झा, प्लेगसारखे साथीचे आजारही बळींचा आकडा वाढवत गेले. इतिहासातील सर्वच दुष्काळ काही देशव्यापी नव्हते. देशाच्या एखाद्या प्रांतात अपुरा पाऊस झाल्यामुळे त्या भागातील खरिपाचे पीक वाया जात असे. काही पिकलेच नसल्याने झालेली उपासमार आणि कुपोषणामुळे आजारी पडून मृत्युमुखी पडलेल्यांची संख्या मोठी होती. त्याकाळात एका प्रांतात पडलेल्या दुष्काळामुळे दुसऱ्या प्रांतातून धान्य पाठवण्याची किंवा त्याची मोठ्या प्रमाणात वाहतूक करण्याची व्यवस्था नव्हती. हे दुष्काळ काही भागांत पाऊस कमी झाल्यामुळे उद्भवले असले, तरी तत्कालीन विदेशी शासकांच्या अनास्थेमुळे किंवा नियोजनशून्य कारभारामुळे त्या दुष्काळांचे गंभीर परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांना भोगावे लागले.दुष्काळाच्या काळातील इंग्रजांच्या असंवेदनशीलतेच्या अनेक नोंदी आज उपलब्ध आहेत. नापिकी असली, तरी करात सूट न देणे, युद्धावर असलेल्या सैनिकांच्या गरजेला अनुसरून शेतकऱ्यांकडून पिकवून घेणे अशा गोष्टी सगळ्याच प्रांतांत सुरू होत्या. त्यामुळे दुष्काळी स्थिती उद्भवली, तर धन्याचीच टंचाई असल्याने शेतकरी, शेतमजूर, विविध व्यवसाय करणाऱ्या सर्वांचीच उपासमार होत असे. वाढलेल्या महागाईसमोर मग त्यांचा टिकाव लागत नसे. १७६५ ते १९४७ या काळातील इंग्रज राजवटीत दुष्काळात लाखो लोकांचे बळी गेले. त्यांच्या विरुद्धच्या असंतोषामागे दुष्काळाच्या काळातही त्यांनी राबवलेले वसाहतवादी धोरण हेही मुख्य कारण राहिले..दुष्काळ संहिता आणि सद्यःस्थितीस्थानिक पुढारी आणि काही इंग्रज अधिकाऱ्यांच्या दबावातून अखेर इंग्रज सरकारने १८८०च्या दशकात भारतीय दुष्काळ संहिता तयार केली. ही संहिता म्हणजे प्रशासकीय मार्गदर्शक सूचना आणि उपाययोजना होत्या. भारतातील अन्नटंचाई आणि भीषण दुष्काळाचा अंदाज लावणे, त्याचे निवारण करणे आणि मदतकार्य हा या संहितेचा मुख्य उद्देश होता. १८७६ ते १८७८दरम्यान पडलेल्या भयानक ‘महान दुष्काळा’नंतर सरकारने १८८०मध्ये सर रिचर्ड स्ट्रॅची यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘दुष्काळ आयोग’ स्थापन केला. या आयोगाच्या शिफारशींनुसार १८८३मध्ये पहिली ‘दुष्काळ संहिता’ अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आली. या संहितेनुसार अन्नटंचाई आणि दुष्काळाच्या तीव्रतेचे टंचाईसदृश, टंचाई आणि दुष्काळ असे तीन टप्प्यांत वर्गीकरण करण्यात आले होते. जेव्हा धान्याचे भाव सामान्य पातळीपेक्षा १४० टक्क्यांहून अधिक वाढायचे, लोक अन्नाच्या शोधात मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर करू लागत आणि उपासमारीने मृत्यू होऊ लागत, तेव्हा दुष्काळ घोषित केला जात असे.देशात रेल्वेचे जाळे पसरल्यानंतर दुष्काळी स्थितीत एका प्रांतातून दुसऱ्या प्रांतात धान्याची मदत पोहोचवणे शक्य झाले. त्यामुळे पुढील काळात उपासमारीने होणाऱ्या मृत्यूंचे प्रमाण कमी झाले. १८६४मध्ये कोलकात्याला (तत्कालीन कलकत्ता) धडकलेले चक्रीवादळ आणि पाठोपाठ १८६६ आणि १८७१मध्ये देशाच्या अनेक भागांत कमी झालेला पाऊस यांमुळे भारतातील हवामानाच्या सार्वत्रिक नोंदी घेण्याची आवश्यकता सरकारला वाटू लागली. त्यातूनच १८७५मध्ये भारतीय हवामानशास्त्र विभागाची (आयएमडी) स्थापना करण्यात आली. या नोंदी सुरू झाल्यावर देशातील पावसाचे नेमके चित्र स्पष्ट होऊ लागले. दीर्घकालीन नोंदींनंतर प्रत्येक प्रांतांमधील पावसाचे प्रमाण, त्याला अनुसरून त्या भागातील दुष्काळी स्थिती, कारणे समोर येऊन त्यावर उपाययोजना करणे शक्य झाले.विसाव्या शतकात १९४३चा अपवाद वगळता देशात मोठा दुष्काळ पडला नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळात दुष्काळी स्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी अनेक उपाययोजना राबवल्या गेल्या. १९७२च्या महाराष्ट्रातील दुष्काळाच्या काळात राबवल्या गेलेल्या रोजगार हमी, जलसंधारणाच्या उपाययोजना पुढे देशात इतरत्र मार्गदर्शक म्हणून पाहिल्या गेल्या. आज एखाद्या भागात कमी पावसामुळे पिके वाया गेली, तरी कोणाची उपासमार होणार नाही याची काळजी घेतली जाते. देशाच्या एकूण कृषी उत्पादनावर मोठा परिणाम होत नाही. मोठे क्षेत्र सिंचनाखाली आल्यामुळे दुष्काळाचे गंभीर परिणाम कमी करण्यात आपल्याला यश आले आहे.यंदा डिसेंबरपर्यंत एल निनोची तीव्रता वाढत जाण्याचा अंदाज आहे. या स्थितीचा प्रभाव पुढील वर्षीच्या मॉन्सूनवरही राहू शकतो, असा अंदाज बांधला जात आहे. मात्र, एल निनोमुळे दुष्काळी स्थिती निर्माण झालीच, तर ती काही संपूर्ण देशभर नसेल याचा अनुभव आपण नुकत्याच झालेल्या कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीतून घेतला आहे. या संकटाशी मुकाबला करण्यासाठी आज आपल्याकडे योग्य अशी धोरणे, उपाययोजना आणि तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. इतिहासातील दुष्काळांकडे पाहिल्यास, या आपत्तीचे गंभीर परिणाम कमी करण्यात सरकारची भूमिका किती महत्त्वाची असू शकते, याचा प्रत्यय येतो.लेखक पुणेस्थित हवामान अभ्यासक आणि विज्ञान पत्रकार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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