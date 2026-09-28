Premium|Elderly Care : वृद्ध आई-वडिलांच्या आजारपणात मुलांची धावपळ; उपचार समजून घेणे का महत्त्वाचे?

विद्या हर्डीकर-सप्रेनैराश्य हा वृद्धत्वाकडे जाणाऱ्या प्रवासातला एक घटक असतो. औदासीन्य, दुःख, तात्पुरतं वाईट वाटणं हे सगळं स्वाभाविक आहे. पण दैनंदिन कामात आणि जीवनात अडथळा आणणारं नैराश्य मात्र योग्य नव्हे. तुमच्या सगळ्या काळज्यांची डॉक्टर योग्य ती दखल घेत आहेत ना, याची वेळोवेळी खात्री करून घ्यावी. कॅलिफोर्नियामधील आमच्या कंपनीतील भोजनोत्तर दुपारची वेळ. आमचा गट एका महत्त्वाच्या प्रकल्पाचं निवेदन करत होता. अचानक माझी सहकारी मेरी उठली, ‘एस्क्युज मी, माझी आई पडून तिचं हाड मोडलं आहे. डॉक्टरांचा निरोप आहे. मला आत्ता लगेच अॅरिझोनाला जायला पाहिजे. माझ्या भागाचं निवेदन विद्या करेल.’ आणि ती निघाली. विमानतळावर जाऊन मिळेल ते तिकीट घेऊन ती अॅरिझोनाला गेली. मला क्षणभर माझ्या आईच्या आजारपणाची आठवण झाली. ती आयसीयूमध्ये आहे हे समजताच मीसुद्धा अशीच तातडीनं भारतात आले नव्हते का! दूर राहून आई-वडिलांसाठी धावाधाव करणाऱ्या जगातल्या सर्वच मुलांच्या आठवणी अशाच असतील. त्यातही ते वृद्ध आजारी पडले तर आणखी काळज्या आणि जबाबदाऱ्या! हा अनुभव पहिल्यांदा येतो तेव्हा ‘ऑल यू डोन्ट वॉन्ट टू नो, बट नीड टू नो’ अशी परिस्थिती असते. अशावेळी काही चार अनुभवाच्या गोष्टी समजल्या तर गोंधळून जायला होत नाही. आपण एकटे नाही, असा एक दिलासा मिळतो. एक म्हणजे रुग्णाच्या आजाराबद्दल आणि उपचारपद्धतीबद्दल जितकी जास्त माहिती, तज्ज्ञता मिळवता येईल तितकी मिळवावी. अभ्यास केल्यावर आपल्याला एक विश्वास येतो. वास्तवाची कल्पना येते आणि उपचारांना दिशा मिळते. औषधांचे दुष्परिणामही माहीत असावेत. .Premium|Women Retirement Planning : महिलांनी निवृत्तीनंतरच्या एकल आयुष्याची तयारी का करावी? .दुसरं म्हणजे आजार गुंतागुंतीचा असेल किंवा एकाच वेळी अनेक तज्ज्ञ रुग्णावर उपचार करत असतील, तर त्यांचा एकमेकांशी संवाद घडवून आणणं हे काम रुग्ण सेवकालाच करावं लागतं. हे मी माझी अमेरिकन शेजारीण ज्युवेलकडून शिकले, संध्याकाळी आम्ही चालायला जात असू, तेव्हा तिच्यासाठी ‘साऊंडिंग बोर्ड’ची भूमिका करताना!आपले जिवाभावाचे रुग्ण आणि त्यांचे प्राथमिक डॉक्टर यांचा संवाद चांगला होण्यासाठी त्यांचे प्रश्न, त्यांच्या काळज्या समजून घेण्यास, त्यांना निर्णय घेण्यास मदत करताना आणि पुढचे नियोजन करण्यासाठी त्यांना एकमेकांबरोबर काम करण्यासाठी उपयोग होतो. आजकाल संकेतस्थळावर भरपूर माहिती असते. पण संकेतस्थळावरील अथवा महाजालावरील माहितीची विश्वासार्हता तपासणे महत्त्वाचे असते. ती माहिती कितपत अद्ययावत आहे? या संकेतस्थळामागे प्रायोजक कोण आहेत? माहिती देण्यामागे त्यांना काय फायदा मिळतो याची कसून माहिती मिळवावी.तिसरं म्हणजे आपल्या पालकांबरोबर आपणही डॉक्टरांकडे जायला हवं. वैद्यकीय उपचार आणि प्रणाली, बिलं, इन्शुरन्स यासंबंधित डॉक्टरांशी बोलण्यासाठी अमेरिकेत रुग्णाची अनुमती घ्यावी लागते. कधीकधी शुश्रूषकानं डॉक्टरांची स्वतंत्र भेट घेणं सोयीचं ठरत असेल, तर त्यासाठी जादा पैसे देऊन तेही करणं चांगलं. यामुळे रुग्णासंबंधी अधिक खोलात जाऊन तपशीलवार चर्चा करता येते..आता तुम्ही एक आठवडा वडिलांना भेटायला जाणार आहात. त्यांच्याबरोबर डॉक्टरांच्या भेटीला जाणार आहात. ‘या भेटीतून डॉक्टर आणि माझा वेळ न घालवता मी जास्तीत जास्त काय आणि कसं साधू शकेन?’ असा प्रश्न स्वतःलाच विचारावा. त्याची उत्तरंही आपल्यालाच मिळतील.उदाहरणार्थ, डॉक्टरांना विचारण्याच्या प्रश्नांची यादी करावी. सर्वात महत्त्वाच्या मुद्द्यांपासून ते कमी महत्त्वाच्या मुद्द्यांपर्यंत क्रमानं मांडणी करावी. डॉक्टरांबरोबर संवाद करताना टिपणं घ्यावीत. त्यांचा उपयोग डॉक्टरांबरोबर नंतर करण्याच्या संवादात आणि उपचार करताना होतोच. पण रुग्णाबरोबर आणि प्राथमिक शुश्रूषकाबरोबर डॉक्टर काय म्हणाले याची उजळणी करण्यासाठीही होतो.डॉक्टरांची भेट ठरवण्यापूर्वी आपली भावंडं, प्राथामिक शुश्रूषक यांना त्यांचे प्रश्न आणि चिंता काय आहेत हे विचारून घ्यावं. यामध्ये कुटुंबाची भावनिक गुंतवणूक होते. साधी औषधं, पोषक औषधं (डाएटरी सप्लिमेंट्स) या सगळ्यांची यादी करावी. कोणतं औषध किती वेळा आणि कसं घ्यावं याची नोंद करावी.डॉक्टर रुग्णाला प्रश्न विचारतात, तेव्हा रुग्णालाच उत्तर देऊ द्यावं. आपण फक्त त्यात भर घालावी. डॉक्टरांबरोबर आपला दुहेरी संवाद होणं स्वाभाविक आहे, पण त्या संवादात आपल्या दोन्ही पालकांना (रुग्ण आणि त्यांचे जीवनसाथी) सामील करून घ्यावं.त्यांच्या खासगीपणाचा आदर करावा. आवश्यकता वाटल्यास तिथून थोडावेळ बाहेर जाऊन बसावं. प्रत्येक वेळी डॉक्टरांच्या भेटीसाठी जाऊ शकणार नसलो, तर रुग्णाच्या माहितीबद्दल कसं अद्ययावत राहता येईल याचा मार्ग डॉक्टरांना विचारून घ्यावा. आजकाल ई-मेल, व्हॉट्सॲप वापरून संवादाचा मार्ग सोपा करता येतो. तसंच समाजातील मदत करणारे घटक (मामा-मावश्या मिळवून देणाऱ्या कंपन्या, स्वयंसेवी संस्था) यांची माहिती डॉक्टरांना असते, तीही विचारून घ्यावी. मोठ्या रुग्णालयात मदत करण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते असतात. त्यांच्याकडे अशा प्रकारची माहिती असते..आजारामुळे रुग्ण आणि त्यांचा जीवनसाथी नैराश्याकडे जात आहेत असं तुमच्या निरीक्षणात आलं, तर डॉक्टरांच्या भेटीपूर्वीच डॉक्टरांना त्याची कल्पना देऊन ठेवावी.नैराश्य हा वृद्धत्वाकडं जाणाऱ्या प्रवासातला एक घटक असतो. औदासीन्य, दुःख, तात्पुरतं वाईट वाटणं हे सगळं स्वाभाविक आहे. पण दैनंदिन कामात आणि जीवनात अडथळा आणणारं नैराश्य मात्र योग्य नव्हे. तुमच्या याबद्दलच्या काळज्यांची डॉक्टर योग्य दखल घेत आहेत ना याची खात्री करून घ्यावी.स्मृतिभ्रंश, पार्किन्सन्स अशा आजारांच्या पुढच्या स्टेजमध्ये रुग्णाची स्मरणशक्ती कमी होते. काही मेंदूच्या आजारांमध्येदेखील असं होतं. अशावेळी काय करावं लागतं त्याचं प्रशिक्षण घ्यावं.आजारात तणावामुळे रुग्णाचा मानसिक कोंडमारा होतो, चिडचिड होते. भावंडं किंवा जीवनसाथी हे प्राथमिक सेवक असतात. तेव्हा शुश्रूषेचा शारीरिक, मानसिक, भावनिक ताण प्रत्येकावर पडतो. निकटचा सेवक थकतो किंवा थकते. त्यामुळे काहीवेळेस चटकन तोंडून अपशब्द किंवा राग, चिडचिड व्यक्त होऊ शकते.रुग्णाला कायमच सहानुभूती असते. शुश्रूषक मात्र पडद्यामागचा कलाकार असतो, त्यामुळे त्याला राग येऊ शकतो. अशावेळी सेवकाला थोडा विसावा द्यावा लागतो. त्याची जाणीव दूरस्थ शुश्रूषकालासुद्धा पाहिजे. वृद्धसेवेच्या (आणि पर्यायानं रुग्णसेवा) अंतरंगात जेवढं जावं, तितकं थोडंच आहे. अशी वेळ कोणावर न येवो, पण वेळ काही सांगून येत नाही! या विषयाचे आणखी काही पदर आपण पुढील लेखात पाहू.लेखिका टेक्सासमधील डलासस्थित उत्तररंग उपक्रमाच्या सहसंस्थापक असून ललित लेखन करतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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