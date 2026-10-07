Premium|Elderly Care : वृद्धांची सेवा करताना चिडचिड आणि राग वाढतोय? नकळत छळ तर होत नाही ना, हे तपासा

विद्या हर्डीकर-सप्रेआजारात रुग्ण जेव्हा सेवा करणाऱ्या व्यक्तीवर चिडतो, तेव्हा त्याला रागानं प्रत्युत्तर देणं स्वाभाविक आहे. परंतु, अशावेळी सेवा करणाऱ्या व्यक्तीला आपल्या रागावर नियंत्रण ठेवून प्रेमानं सेवा करावी लागते. कोणत्याही परिस्थितीत छळ आणि दुर्लक्ष रुग्णसेवेत खपवून घेतलं जाऊ नये. वृद्ध नवरा-बायकोमध्ये एकाला दुसऱ्याची सेवा करावी लागते, तेव्हा शुश्रूषक थकतो आणि चिडचिड करतो. ‘आज सकाळी मस्त इडली-सांबार करू म्हटलं, तर म्हातारीचा म्हणे श्रावणातला कसला तरी उपवास! काय छळवाद आहे!’ असं पुटपुटत सुनेनं खिचडीची बशी सासूसमोर दणकन आदळली. ते आदळणं आणि त्यामागची भावना सासूला समजली आणि तिनं एक आवंढा गिळला! ‘अगं, कुठे गेली होतीस उंडारायला? माझी चहाची वेळ होऊन गेली, त्याची काही लाज नाही वाटत?’ सासू कडाडली. आता यात छळवाद कोण कोणाचा करतंय हा कौटुंबिक वादाचा मुद्दा होऊ शकतो. ‘वृद्धांचा छळ’ म्हणजे वृद्धांनी केलेला छळ की वृद्धांचा झालेला छळ? तर दोन्हीही! त्याशिवाय या शब्दांना अनेक छटा आहेत. अनेक कारणं, परिणाम आणि अनेक संदर्भ आहेत. या सगळ्यावर मोठं पुस्तक लिहिता येईल. सारांश म्हणजे छळवाद झालाच तर शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या माणसांना धोका निर्माण होऊ शकतो. म्हणून विशेषतः वृद्धांच्या सेवेच्या संदर्भात याचा विचार करणं महत्त्वाचं. पुष्कळदा आपण जे करत आहोत ते छळाचं लक्षण आहे, याची माहितीदेखील आपल्याला नसते. .Premium|Shivaji Maharaj Mughal War : शिवाजीराजांचा वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी औरंगजेबाने महाबतखानाला दख्खनेत का पाठवले?.वृद्धांनी केलेल्या छळाचे दोन प्रकार आहेत.१. वृद्धांनी स्वतःचा केलेला छळ.२. वृद्धांनी आजूबाजूच्या लोकांचा केलेला छळ.हो! स्वतःचा कळत-नकळत छळ होऊ शकतो त्याला ‘स्वतःकडे दुर्लक्ष करणं’ म्हणतात. पण यामुळे लोक स्वतःला धोक्यात आणू शकतात. स्मृतिभ्रंश झालेल्या लोकांना हा धोका जास्त असू शकतो. ‘मला नको सांगू! मला माझं कळतं’ असा स्वावलंबनाचा हक्क गाजवणं आणि स्वतःकडे दुर्लक्ष होणं यामधली सीमारेषा धूसर असते.स्वतःकडे दुर्लक्ष किंवा ‘सेल्फ निग्लेक्ट’ची काही उदाहरणे पाहू या.नको त्या गोष्टी साठवत बसणं, गंभीर आजारावर उपचार घ्यायला विरोध करणं, नेहमीची औषधंसुद्धा न घेणं, पेटलेल्या शेगडी किंवा स्टोव्हकडे दुर्लक्ष होणं किंवा बंद करायला विसरणं, हवामानानुसार योग्य कपडं न घालणं, पुरेसं पाणी न पिणं, घराच्या आणि स्वतःच्या स्वच्छतेची व आरोग्याची हेळसांड करणं, घराच्या व्यवस्थापनाकडे दुर्लक्ष करणं.वृद्ध दुसऱ्यांना कसं छळतात? आपली रोजची सेवा करणाऱ्या व्यक्तीवर चिडचिड करणं, अपशब्द वापरणं, वस्तूंची फेकाफेक करणं इथपासून ते बायकोवर, जवळच्या नातेवाईकांवर ओरडलं जाणं... हे सगळं वेदना, अगतिकता किंवा आपल्याला साध्या साध्या गोष्टींसाठींसुद्धा कोणाचीतरी मदत लागण्याच्या भावनेतून होत असते. लक्षवेधीपणासाठी कांगावा करणं हेही याचमुळे होतं. मनापासून सेवा करणाऱ्यांवर या सगळ्याचा परिणाम होतोच. विस्मृती आणि पार्किन्सन्ससारख्या आजारात रुग्ण प्रसंगी हिंसक होऊ शकतात. अशावेळी ते नकळत आपली सेवा करणाऱ्याचा छळ करतात..वाढत्या आयुर्मानामुळे वृद्धांच्या वागण्यावर झालेल्या परिणामाचं रूपांतर शेवटी कुटुंबावर त्यांची ‘जबाबदारी पडण्यात’ आणि त्यांची ‘लुडबुड वाढते आहे’ असे वाटण्यात होतो. त्यांची जबाबदारी एकीकडे; आणि उपलब्ध असलेल्या अतिरिक्त वेळेची योग्य गुंतवणूक न केल्याने कुटुंबावरचं नियंत्रण सुटत चालल्याच्या भावनेतून वृद्धांनी घरात केलेली लुडबुड दुसरीकडे. या कात्रीत सगळं कुटुंब, अगदी नातवंडंसुद्धा सापडतात. उभयपक्षी वृथा अहंकार, बऱ्याचशा गोष्टी, स्वभाव, वागणं न पटणं, ताणतणाव हे सगळं सुरू होतं. काटकोन त्रिकोणसारख्या नाटकात असे काही संघर्ष दाखवले आहेत. मुलांच्या आणि नातवंडांच्या संसारात अधिक लक्ष घालणं, अधिकार गाजवणं हे करत असताना कुटुंबातील सदस्यांचा मानसिक छळ होतो.एका घरी मी पाहुणी म्हणून गेले होते. लहान नाती माझ्यावर खूश होत्या. का? तर मी त्यांच्या आजीसारखी त्यांना आजिबात ‘आंघोळ कर, अभ्यास कर’ असं सांगत नव्हते. एकूण ‘वृद्धावस्था ही एकविसाव्या शतकाची समस्या आहे’ असं कोणीतरी म्हटलं आहे ते खरंच आहे. वृद्ध जसं कुटुंबीयांचा छळ करतात, तसा वृद्धांचाही छळ होण्याची पुष्कळ उदाहरणं आहेत. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणं हा एक प्रकारचा मानसिक छळच आहे..छळ कसा, कुठं आणि कोणाकडून होऊ शकतो?अगदी जवळच्या, प्रेमाच्या माणसाकडून किंवा सेवा कंपन्यांच्या सेवकांकडूनही वृद्धांचा छळ होऊ शकतो. विशेषतः विस्मृतीच्या विकारात तर फारच सजग राहावं लागतं. रुग्णावर शारीरिक, मानसिक किंवा आर्थिक परिणाम होऊ शकतात. कधी ते जाणीवपूर्वक केले जातात तर कधी नकळत.आजारात रुग्ण सेवा करणाऱ्या व्यक्तीवर चिडतो, तेव्हा त्याला रागानं प्रत्युत्तर देणं स्वाभाविक आहे. परंतु, अशावेळी सेवा करणाऱ्या व्यक्तीला आपल्या रागावर नियंत्रण ठेवून प्रेमानं सेवा करावी लागते. कोणत्याही परिस्थितीत छळ आणि दुर्लक्ष रुग्णसेवेत खपवून घेतलं जाऊ नये. वृद्ध नवरा-बायकोमध्ये एकाला दुसऱ्याची सेवा करावी लागते, तेव्हा शुश्रूषक थकतो आणि चिडचिड करतो. अशावेळी सेवा करणाऱ्या व्यक्तीला विश्रांती म्हणजे ‘रेस्पाईट केअर’ द्यावी लागते. पैसे देऊन अशा सेवा उपलब्ध असतात. त्याचा लाभ नक्कीच घ्यावा.वृद्धछळ ओळखावा कसा?याची काही ठळक उदाहरणं म्हणजे अंगावर मुका मार, ओरखडे, जखमा दिसणं, हाडं तुटलेली आढळणं, भाजल्याच्या खुणा ही लक्षणं छळाची, वृद्धांना नीट न वागवल्याची किंवा दुर्लक्ष केल्याची असू शकतात. काहीही कारण नसताना नेहमीच्या गोष्टींतून लक्ष काढून घेणं, उदासीनता, नैराश्य ही मानसिक छळ होत असल्याची लक्षणं असू शकतात. त्यांचं खातं अचानक रिकामं होत असल्याचं दिसलं, तर समजावं की त्यांच्या कळत नकळत कोणीतरी त्यांचे पैसे घेऊन आर्थिक शोषण करत असावं. शय्याव्रण, न बदललेली डायपर्स आणि कारण नसताना अचानक वजनात होणारी घट ही सगळी रुग्णाकडे दुर्लक्ष होत असल्याची लक्षणं आहेत.साथीदारासारखे अगदी जवळचे लोक कळत-नकळत रुग्णाला दटावतात, हेटाळणी करतात. हे मानसिक छळाचे प्रकार आहेत. सेवा करणारा व्यक्ती आणि रुग्ण यांच्यातील ताण, वादावादी यांतून मानसिक छळाची लक्षणं दिसतात. वृद्धाश्रमात पुष्कळदा कॅमेरे असतात. त्यातून काही गोष्टी समजतात. रुग्णसेवा घरात होत असेल आणि सेवा करणारी व्यक्ती कुटुंबाबाहेरची असेल, तर घरात कॅमेरे लावून घ्यावेत.कधीकधी आपल्या नातेवाइकांना किंवा मित्रांना अचानक भेटी देऊन निरीक्षण करायला सांगावं. वृद्धछळ होऊ नये म्हणून सगळ्यांनीच सजग राहणं गरजेचं आहे. तात्पर्य हेच, की प्रत्येकाला स्वतःचा आत्मसन्मान जपण्याचा अधिकार आहे आणि मानवता म्हणून एकमेकांना माणूस म्हणून वागवून तो जपायला हवा.लेखिका टेक्सासमधील डलासस्थित उत्तररंग उपक्रमाच्या सहसंस्थापक असून ललित लेखन करतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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