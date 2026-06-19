Premium|Elderly Mental Health : एकाकीपणा, नैराश्य आणि वृद्धांचे बदलते मानसिक आरोग्य वास्तव

विद्या हर्डीकर-सप्रेवयानुसार शरीराची आणि मनाची गती कमी होते. पूर्वीसारखा उरक नाही म्हणून आपलीच चिडचिड होते. एकीकडं मृत्यूचं भय असतं. बरोबरीच्या लोकांच्या ‘बातम्या’ ऐकू आल्या, की भय आणखी वाढतं; त्यातून लहान-मोठे मानसिक प्रश्न येऊ शकतात. माणसाला केवळ आरामाची गरज नसते, तर रोज घडणाऱ्या लहान-मोठ्या प्रसंगांमुळे मिळणाऱ्या हेतूची, प्रकल्पाची, शरीराला मिळणाऱ्या हालचालीची, मेंदूला मिळणाऱ्या खाद्याची आणि जबाबदारीचीही गरज असते. दर आठवड्याला मित्रमंडळींना आठवणीनं फोन करणारी माझी एक मैत्रीण. प्रदीर्घ आजारामुळं तिच्या नवऱ्याचं निधन झालं. अर्थातच तिची मनःस्थिती वाईट होती. काही खायची-प्यायची इच्छा होत नव्हती. असं तात्पुरतं नैराश्य प्रत्येकाला येत असतं. त्यानंतर दोनेक वर्षं गेली. बऱ्याच मित्र-मैत्रिणींनी तिला त्यातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला. पण अजूनही ती मिटलेलीच आहे. मित्रमंडळी फोन करतात, तिच्याकडे जातात. तिला घेऊन कुठेतरी जाण्याचा प्रयत्न करतात. मुलं त्यांच्यापरीनं प्रयत्न करतात, तिचा काहीच प्रतिसाद नसतो. म्हणजे हे नैराश्य ‘क्रोनिक’ झालं असावं. नैराश्य हा एक मानसिक प्रश्न आहे. याबद्दल पुरेशी जागृती झाली नसल्यानं त्यावरच्या उपायांचे मार्ग शोधले जात नाहीत. एकूणच वृद्धापकाळातल्या पुष्कळ गोष्टी, ‘चालायचंच, म्हातारपण आहे’, ‘म्हातारचळ लागलाय’, ‘हल्ली ते फार कटकट करतात हो, काय करावं कळतच नाही,’ असं म्हणून नजरेआड केल्या जातात. .Premium|Vegetarian protein diet : शाकाहारी आहारातून प्रोटीन मिळवणे आता सोपे; स्नायूंच्या बळकटीसाठी करा 'या' पदार्थांचा समावेश.वृद्धांना मानसिक आजार होऊ शकतात आणि त्यासाठी त्यांचंच नाही, तर आजूबाजूच्या इतर लोकांचंसुद्धा समुपदेशन करावं लागतं याबद्दल थोडं अज्ञान असू शकतं. मुळात वृद्धांची मानसिकता जाणून घेणं महत्त्वाचं. व्हॉट्सॲपवर फिरत असलेली एक गोष्ट वाचण्यात आली. त्यामध्ये आपल्या आई-वडिलांना म्हातारपणी कष्ट नकोत आणि त्यांनी आनंदात दिवस घालवावेत म्हणून मुलांनी त्यांच्या सर्व कामांसाठी नोकर ठेवले. नंतर सगळी गृहव्यवस्था कशी कोलमडते, याचं ते एक चित्र. झालं असं, की नोकर-चाकर असल्यानं आईनं सर्वच कामं सोडून दिली. हालचालच बंद. दिवसभर झोपून राहणं आणि तक्रारी करणं वाढलं. हळूहळू भावनिकदृष्टया अवलंबून राहणं, त्यातून येणारं नैराश्य आणि मग स्मृतिभ्रंशाची लक्षणं जाणवणंही वाढलं. वडिलांनाही काही उद्योग न राहिल्यामुळं ते आक्रमक होऊ लागले, नोकरांवर खेकसू लागले; घराची जणू युद्धभूमी झाली. गोष्टीचं सार इतकंच, की माणसांचा जगण्याचा हेतू हरवला तर मानसिक संतुलन बिघडू शकतं. माणसाला केवळ आरामाची गरज नसते, तर रोज घडणाऱ्या लहान-मोठ्या प्रसंगांमुळे मिळणाऱ्या हेतूची, प्रकल्पाची, शरीराला मिळणाऱ्या हालचालीची, मेंदूला मिळणाऱ्या खाद्याची आणि जबाबदारीचीही गरज असते. रोजचे छोटे-छोटे संघर्ष माणसाला आतून जिवंत ठेवतात.द लंचबॉक्स नावाचा एक चित्रपट होता. त्यातलं मूळ कथानकाला जोड देणारं कथानक इथं उदाहरणादाखल सांगावंसं वाटतं. त्यात एक आजारी मनुष्य रोज फक्त छताला फिरणाऱ्या पंख्याकडे पाहत असतो. पंखा फिरायचा थांबतो, त्यावेळी तो मरतो. या प्रसंगातून दिग्दर्शकानं एक फार महत्त्वाचं सूत्र सांगितलं आहे. माणसाला जिवंत ठेवायला रोजचा एक छोटा का होईना, हेतू लागतो. सकाळी उठताना वाटलं पाहिजे, की आज कुणालातरी माझी आवश्यकता आहे. मग ते साधं भाजी आणण्याचं काम का असेना!बॉब होप नावाच्या एका प्रसिद्ध माणसानं वृद्धत्वाची केलेली व्याख्या बघा - ‘Old age means when you have so much to say, but there is nobody to listen to...’ वयानुसार शरीराची आणि मनाची गती कमी होते. ‘पूर्वीसारखा उरक नाही’ म्हणून आपलीच चिडचिड होते. एकीकडं मृत्यूचं भय असतं. बरोबरीच्या लोकांच्या ‘बातम्या’ ऐकू आल्या, की भय आणखी वाढतं. त्यातून लहान-मोठे मानसिक प्रश्न येऊ शकतात. नैराश्य हा त्यातला एक मोठा प्रश्न. साथीदार सोडून गेले, की ‘लॉस ऑफ रिलेशनशिप’चा धक्का असतो. ते एक मोठं स्थित्यंतर असतं, त्यातून एकाकीपण येतो, मग नैराश्य येतं. अलीकडच्या एका संशोधनातून असं दिसून आलंय, की एकटेपणा जाणवणं किंवा एकटं राहणं यामुळे मृत्यूचं प्रमाण वाढतं. एकटेपण तितकंच घातक असतं, जितक्या दिवसाला १५ सिगारेट्स! अर्थातच त्यामुळं लवकर मृत्यू येऊ शकतो. एकाकीपणामुळं येणाऱ्या नैराश्यातून लोक आत्मघात करतात. लोकसंख्येच्या इतर वयोगटांपेक्षा वृद्धांमध्ये आत्महत्येचं प्रमाण जास्त आहे, अशी निरीक्षणं आहेत. अमेरिकेत गौरवर्णीय पुरुषांच्या आत्महत्यांचं प्रमाण जास्त दिसतं. आरोग्याच्या गंभीर समस्या, कौटुंबिक कलह, निवृत्ती, हार्मोन्सचं संतुलन बिघडणं यांसारखी मोठी स्थित्यंतरं, निष्क्रिय जीवनशैली, प्रिय व्यक्तीचा मृत्यू, श्रवणशक्ती कमी झाल्यानं समाजात मिसळता न येणं, एकूण सामाजिक अलगीकरण (सोशल आयसोलेशन), अनियंत्रित वेदना, मादक पदार्थांचं सेवन, औषधांचं व्यसन, योग्य वेळी मदतीचा हात पुढे न येणं आणि मुळात असलेल्या नैराश्य या मानसिक समस्येमुळं आत्महत्येचे आधीचे प्रयत्न अशी काही कारणं आत्महत्यांमागं दिसतात. पुष्कळदा नैराश्य या आजाराचं निदान होत नाही. एखादा वृद्ध त्यांच्या डॉक्टरकडे जातो, तेव्हा तो अनेकदा नैराश्यामुळं उद्भवणाऱ्या शारीरिक आजारांचं वर्णन करतो. उदाहरणार्थ, भूक न लागणं किंवा इतर वेदना होणं; यामुळे चुकीचं निदान होऊ शकतं. सुमारे २० टक्के वृद्धांमध्ये निदान न झालेलं नैराश्य आढळतं. निदान झालेल्या वृद्धांपैकीही १२ ते १५ टक्के लोकांनाच त्यावरचे योग्य उपचार मिळतात. जर नैराश्यावर उपचार केले गेले नाहीत, तर व्यक्ती पूर्ण बरी होण्यास वेळ लागतो..Premium|Eye health in old age : वाढत्या वयात दृष्टी कमी होतेय? उरलेली नजर जपणे का महत्त्वाचे आहे.नैराश्याची चिन्हं आणि लक्षणंनैराश्याची लक्षणं सहसा दोन आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ टिकतात. झोपण्याच्या पद्धतींमध्ये व्यत्यय आल्यामुळे बदल होतो. खूप जास्त किंवा खूप कमी झोपणं, भूक आणि वजन कमी होणं किंवा वाढणं, शारीरिक वेदना होणं (सायकोसोमॅटिक दुखणी), ऊर्जेचा अभाव जाणवणं, प्रेरणा नसणं, लक्षणीय अस्वस्थता जाणवणं, हालचाल मंदावणं, चिडचिड होणं, कोणत्याही गोष्टीतला रस किंवा आनंद कमी होणं, आपण निरुपयोगी आहोत असं वाटणं, अपराधी भावना येणं, एकाग्रता न होणं, निर्णय घेण्यामध्ये अडचणी येणं, मृत्यू किंवा आत्महत्येचे विचार येणं ही सगळी नैराश्याची लक्षणं आहेत.आत्महत्येची चेतावणी देणारी चिन्हं म्हणजे आत्महत्येबद्दल बोलणं. उदाहरणार्थ, मी आत्महत्या करणार आहे असं विधान करणं; मला मरायला आवडेल किंवा मी जन्मालाच आले नसते, तर बरं झालं असतं असं म्हणणं; स्वतःचा जीव घेण्याच्या साधनांची साठवण किंवा खरेदी करणं वगैरे. जे लोक त्यांना भेटतात त्यांना असं वाटतं, की समोरची व्यक्ती निरवानिरवीची भाषा करत आहे. सामाजिक संपर्कापासून दूर राहणं आणि एकटं राहणं, एक दिवस भावनिकदृष्ट्या उच्च असण्यापासून दुसऱ्या दिवशी निराशाजनक असण्यापर्यंत चढ-उतार होणं, मृत्यू किंवा हिंसाचारात व्यग्र असणं, अडकल्यासारखं किंवा निराश वाटणं, दारू अथवा अमली पदार्थांचं अतिसेवन करणं, व्यक्तिमत्त्वात बदल होणं, अतिचिंताग्रस्त किंवा अस्वस्थ असणं या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करणं महागात पडू शकतं.नैराश्य किंवा आत्महत्येची चेतावणी देणारी लक्षणं एखाद्या व्यक्तीमध्ये आढळली, तर काय करावं? अशा वेळी त्या व्यक्तीला एकटं सोडू नये. शक्य असल्यास मित्र आणि कुटुंबातल्या इतर सदस्यांकडून मदत मागा. ज्यांच्या मदतीनं व्यक्ती स्वतःला इजा करू शकेल अशा वस्तू घरातून काढून टाका. जर व्यक्ती आधीच मानसोपचार तज्ज्ञाकडे जात असेल, तर त्यात त्यांना मदत करा. व्यक्तीला शक्य तितकं शांत ठेवण्याचा प्रयत्न करा..त्या व्यक्तीला ‘आम्ही तुझ्यासोबत आहोत’ असा दिलासा वेळोवेळी द्यावा. कालबाह्य औषधं आणि वेदनाशामकं यांचा निचरा करून टाकावा. ताणतणावाचं व्यवस्थापन करण्याच्या तंत्रांचा अवलंब करा, ध्यानधारणा, प्रार्थना आणि दीर्घ श्वासोच्छवास तंत्र, व्यायाम असे काही उपचार असू शकतात. तसंच त्यांना सामाजिक कार्यात सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावं. अनेक देशांत सरकारी पातळीवर नैराश्य आणि आत्महत्या प्रतिबंधक हेल्पलाइन्स असतात. त्यांची माहिती घेऊन योग्यवेळी मदत घ्यावी.वृद्धत्वाबरोबरच नैराश्य, मानसिक असंतुलन असे अनेक मानसिक प्रश्न येऊ शकतात. स्वतःला चांगल्या गोष्टींमध्ये गुंतवून ठेवणं, सामाजिक संवाद, स्वतःपलीकडे जाऊन दुसऱ्यांसाठी काम करणं आणि दुसऱ्यांच्या जीवनात आनंद निर्माण करण्याचं समाधान मिळवणं यांसारखे प्रतिबंधक उपाय करता येतात.विद्या हर्डीकर-सप्रे टेक्सासमधील डलासस्थित लेखिका आणि उत्तररंग उपक्रमाच्या सहसंस्थापक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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