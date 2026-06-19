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Premium|Elderly Mental Health : एकाकीपणा, नैराश्य आणि वृद्धांचे बदलते मानसिक आरोग्य वास्तव

Purposeful Aging : वृद्धापकाळात शारीरिक गती मंदावते, पण मानसिक आरोग्यासाठी जगण्याचा हेतू, सामाजिक संवाद, जबाबदाऱ्या आणि सक्रिय दिनचर्या तितकीच आवश्यक असते; अन्यथा नैराश्य व एकाकीपणा वाढू शकतो.
Elderly Mental Health

Elderly Mental Health

esakal

साप्ताहिक टीम
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विद्या हर्डीकर-सप्रे

वयानुसार शरीराची आणि मनाची गती कमी होते. पूर्वीसारखा उरक नाही म्हणून आपलीच चिडचिड होते. एकीकडं मृत्यूचं भय असतं. बरोबरीच्या लोकांच्या ‘बातम्या’ ऐकू आल्या, की भय आणखी वाढतं; त्यातून लहान-मोठे मानसिक प्रश्‍न येऊ शकतात. माणसाला केवळ आरामाची गरज नसते, तर रोज घडणाऱ्या लहान-मोठ्या प्रसंगांमुळे मिळणाऱ्या हेतूची, प्रकल्पाची, शरीराला मिळणाऱ्या हालचालीची, मेंदूला मिळणाऱ्या खाद्याची आणि जबाबदारीचीही गरज असते.

दर आठवड्याला मित्रमंडळींना आठवणीनं फोन करणारी माझी एक मैत्रीण. प्रदीर्घ आजारामुळं तिच्या नवऱ्याचं निधन झालं. अर्थातच तिची मनःस्थिती वाईट होती. काही खायची-प्यायची इच्छा होत नव्हती. असं तात्पुरतं नैराश्य प्रत्येकाला येत असतं. त्यानंतर दोनेक वर्षं गेली. बऱ्याच मित्र-मैत्रिणींनी तिला त्यातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला. पण अजूनही ती मिटलेलीच आहे. मित्रमंडळी फोन करतात, तिच्याकडे जातात. तिला घेऊन कुठेतरी जाण्याचा प्रयत्न करतात. मुलं त्यांच्यापरीनं प्रयत्न करतात, तिचा काहीच प्रतिसाद नसतो. म्हणजे हे नैराश्य ‘क्रोनिक’ झालं असावं. नैराश्य हा एक मानसिक प्रश्‍न आहे. याबद्दल पुरेशी जागृती झाली नसल्यानं त्यावरच्या उपायांचे मार्ग शोधले जात नाहीत. एकूणच वृद्धापकाळातल्या पुष्कळ गोष्टी, ‘चालायचंच, म्हातारपण आहे’, ‘म्हातारचळ लागलाय’, ‘हल्ली ते फार कटकट करतात हो, काय करावं कळतच नाही,’ असं म्हणून नजरेआड केल्या जातात.

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