Premium|Elderly Parents Care : आई-वडिलांच्या शुश्रूषेसाठी कुटुंबातील प्रत्येकाची साथ का महत्त्वाची?

विद्या हर्डीकर-सप्रेआई-वडिलांच्या बाबतीत सर्व कुटुंबानं एकत्र राहणं महत्त्वाचं असतं. एकविचारानं काही निर्णय घ्यावे लागतात. निवासस्थान सुरक्षा, घरातली अडगळ, स्वच्छता यांपासून ते अनेक लहान-मोठ्या विषयांपर्यंत. फ्रीजमधल्या जुन्या सडक्या गोष्टी हा ‘आई-वडिलांना घरातल्या गोष्टींकडे लक्ष देणं झेपत नाही’ याचा निर्देशांक असतो.इंग्रजीत एक वाक्प्रचार आहे, ‘इट टेक्स अ व्हिलेज’. आपल्याला जीवनात अनेक लोकांची मदत होत असते. कोणाचीही काळजी घेताना (मग ते लहान मूल असो, घरातील रुग्ण असो किंवा आपले विकलांग होणारे आई-वडील असोत) आपल्याला जास्तीची मदत लागत असते. म्हणून शुश्रूषा हे कुणा एकाचं कामच नव्हे, तर त्याला अनेक पदर असतात. मागील लेखात (ता.१९ सप्टेंबर) आपण शुश्रूषा पथक या संकल्पनेचा विचार केला. त्या पथकातील दूरस्थ आणि प्राथमिक शुश्रूषक यांना हातात हात घालून काम करावं लागतं, हे आपण त्यामध्ये पाहिलं. रुग्णाची कागदपत्रं, त्यांचं वर्गीकरण, रुग्णाचा वैद्यकीय इतिहास, पाठपुरावा हे काम दूरस्थ शुश्रूषक करू शकतात. सध्याची कागदपत्रं एकत्र करणं, ती व्यवस्थित लावणं, टिप्पणं काढून ठेवणं, पाठपुरावा करणं हे काम प्राथमिक शुश्रूषक करू शकतात. रुग्णाची बाकीची कागदपत्रं, आर्थिक माहिती, घराची कागदपत्रं आणि अन्य कायदेशीर कागदपत्रं एकत्र करणं, त्यांचं वर्गीकरण करणं आणि टिप्पणं ठेवणं महत्त्वाचं आहे. आणीबाणीच्यावेळी ही माहिती चटकन उपयोगी पडते. .Veerangana Self Defence : ...संकटाच्या क्षणी स्वतःचे रक्षण कसे कराल? ‘वीरांगना’ उपक्रम देतो आत्मविश्वासाची नवी ताकद .तुम्ही आई-वडिलांना वारंवार भेटत नसाल, तर एका भेटीत ही सगळी कामं करणं कठीण जातं. अशा वेळी सर्वात महत्त्वाच्या माहितीवर लक्ष केंद्रित करावं आणि बाकीच्या गाळलेल्या जागा जमेल तशा भरत राहाव्यात. म्हणजे एकदम सर्व अंगावर आल्यासारखं होणार नाही. प्राथमिक शुश्रूषकांनी काही माहिती आधीच एकत्र केली असेल तर तुमचं काम सोपं होतं. कधीकधी आई-वडील स्वतःची व्यक्तिगत माहिती देण्यात खळखळ करतात, संकोच करतात. अशा वेळी, सर्व माहिती एकत्र करणं का आवश्यक आहे हे त्यांना समजावून सांगावं. अशा वेळी मोकळा संवाद हा सर्वात महत्त्वाचा घटक असतो. ते करत असताना त्यांची खासगी माहिती गोपनीय ठेवण्याचं आश्वासन त्यांना द्यावं आणि त्याबद्दल तुम्हाला आदर आहे हेदेखील त्यांना सांगावं.शुश्रूषकाने कोणत्या माहितीचा लेखाजोखा ठेवावा?प्रत्येक कुटुंबासाठी हे मुद्दे वेगवेगळे असले, तरी काही सामायिक मुद्दे पुढीलप्रमाणे सांगता येतील. रुग्णाचं पूर्ण नाव, पत्ता, जन्मतारीख, जन्मगाव, जन्मदाखला, शिक्षणविषयक, महत्त्वाचे सरकारी कागद (ड्रायव्हिंग लायसन्स, पासपोर्टपासून नोकरीपर्यंत सर्व), आर्थिक कागदपत्रं म्हणजे उत्पनाचे स्रोत, बँक, क्रेडिट कार्ड रेकॉर्ड्स सेफ डिपॉझिट, स्थावर मालमत्ता, कर्ज व करविषयक कागदपत्रं, मौल्यवान गोष्टींची यादी, आणीबाणीसाठी रोकड ठेवतात त्या जागा इत्यादी गोष्टींचा ट्रॅक ठेवावा. तसंच विमा आणि आरोग्य विमा, रुग्णानं काही शेवटच्या दिवसांसाठीच्या सूचना ठेवल्या आहेत का? (ॲडव्हान्स हेल्थ केअर डायरेक्टीव्ह्ज) त्या आपल्याला आणि संबंधित कुटुंबीयांना माहिती आहेत का? तुम्ही दूरस्थ शुश्रूषक असाल, तर मोकळा संवाद अधिक महत्त्वाचा असतो. त्यासाठी प्रत्यक्ष घेतलेली भेट रुग्णाला एक आश्वासक दिलासाही देऊन जाते. रुग्ण म्हणजे विकलांग होत जाणारे आपले किंवा साथीदाराचे पालक, आपलंच एखादं भावंड, आत्या, काका, मामा, मावशी असे जवळचे नातेवाईकसुद्धा सेवेसाठी आपल्यावर अवलंबून असू शकतात..दूर राहणाऱ्याला आणखी एक काळजी वाटत असते, ती म्हणजे पैशांची! ‘रुग्णासाठीचे काही पैसे असले, तरी वैद्यकीय खर्च आवाक्याबाहेर जाईल अशी काळजी वाटते. मला पैसे देणं शक्य होईलच असं नाही. अशा वेळी मी इतक्या दुरून त्यांच्यासाठी आर्थिक मदत मिळवण्याचे मार्ग कसे शोधावेत? ते आई-वडील असतील, तर भावंडांचं यावर काय मत आहे? घर विकावं का?’ असे प्रश्न येऊ शकतात. अमेरिकेत सरकारी अथवा सिटी, काउंटी, स्टेटची मदत उपलब्ध असते. भारतातसुद्धा अशा काही सरकारी किंवा खासगी संस्था असतात का? याची माहिती घेणं आवश्यक असतं.दूरस्थ शुश्रूषकानं रुग्णाबरोबर डॉक्टरांकडे जाऊन सर्व तपशील समजून घ्यावेत. मग ते रुग्णाला समजले आहेत ना, याची खात्री करावी. ते आपले आई किंवा वडील असतील, तर दोघांनाही ते समजलं आहे याची खात्री करणं गरजेचं आहे. एवढंच नव्हे, तर आपली भावंडं आणि त्यांचे जवळचे नातेवाईक यांनासुद्धा सर्व समजावून सांगणं आवश्यक असतं. माझी आई असाध्य आजारी असताना मला दूरस्थ शुश्रूषक म्हणून भूमिका करावी लागली. प्रसंगी आमच्या शुश्रूषा पथकाचं नेतृत्व मोठी मुलगी म्हणून करावं लागलं. तेव्हा वडील, माझी भावंडं, त्यांचे जीवनसाथी आणि आईची सर्व नातवंडं या सर्वांना एकत्र घेऊन मी डॉक्टरांच्या भेटीला गेले. लहान असणाऱ्या नातवंडांनासुद्धा सर्व समजलं पाहिजे असा आग्रह धरला. नंतर वेळोवेळी तिच्या उपचारांसाठी काय काय केलं जाणार आहे हेदेखील सोप्या प्रकारे त्यांना समजवून सांगितलं. यामुळे आमचं सर्व कुटुंब एकत्र राहिलं आणि भावनिक ताण कमी झाला..कृत्रिम बुद्धिमत्ता.एकूणच आई-वडिलांच्या बाबतीत सर्व कुटुंबानं एकत्र राहणं महत्त्वाचं असतं. एकविचारानं काही निर्णय घ्यावे लागतात. निवासस्थान सुरक्षा, घरातली अडगळ, स्वच्छता यांपासून ते अनेक लहान-मोठ्या विषयांपर्यंत. फ्रीजमधल्या जुन्या सडक्या गोष्टी हा ‘आई-वडिलांना घरातल्या गोष्टींकडे लक्ष देणं झेपत नाही’ याचा निर्देशांक असतो. पुण्यात एका घरात ८७ वर्षांचे वृद्ध वडील आणि रुग्ण! त्यांची ८२ वर्षांची पत्नी जवळची व्यक्ती आणि शुश्रूषक. मोठा बंगला, भिंतींना तडे गेलेले, घरात चिचुंद्री बागडत होती. मदतीला कोणी न ठेवण्याचा त्यांचा हट्ट! अमेरिकेत ८५ वर्षांचे वडील ऐंशीच्या विकलांग आईची काळजी घेतात. पाच मिनिटांवर राहणाऱ्या मुली आणि घरात स्वयंपाकाला आणि वरकामाला एक भारतीय बाई मिळाली, त्यामुळे सगळे निर्धास्त! पण धडधाकट माणसालासुद्धा पाहून चालावं लागेल असं गैरसोयीचं ते घर. व्हीलचेअर न्यायला अडचणी. काही िठकाणी जुगाड पद्धतीनं घरगुती रॅम्प म्हणजे उतार करून घेतलेला. फारच धोकादायक! दूरस्थ शुश्रुषकानं अनेक गोष्टींचं निरीक्षण करणं आवश्यक असतं. उदाहरणार्थ, आई किंवा वडील यांपैकी एक रुग्ण असताना दुसरा ड्राइव्ह करत असेल, तर त्यांची ड्रायव्हिंग कॅपॅसिटी तेवढी आहे का, दुसऱ्याची वैद्यकीय परिस्थिती कशी आहे, ते औषधं किती आणि कोणती घेतात, दोघांना किंवा एकाला नैराश्य भावना नाहीये ना, इलेक्ट्रिक बल्ब्ज बदलायला हवेत का, घरात भरपूर उजेड आहे का, हे सगळं करणं कदाचित एका फेरीत शक्य होणार नाही. वारंवार फेऱ्या कराव्या लागतात. प्रसंगी सेवा कंपनी नेमावी लागते. अमेरिकेत अशा सेवा कंपन्या आहेत. भारतातसुद्धा त्याची गरज वाढत आहे, त्यामुळे भारतातही या कंपन्या वाढत आहेत. परदेशी मुलांच्या आई-वडिलांसाठी त्यांचं एक वेगळं कार्यतंत्र (वर्किंग मॉडेल) असतं.जवळचं कोणी सेवा करायला नसेल, तर ज्यांची सेवा करायची ते आणि दूर राहणारे या उभयतांच्या मानसिक आणि शारीरिक स्वास्थ्यासाठी सर्व शुश्रूषा पथकानं ‘साथी हाथ बढाना’ महत्त्वाचं!लेखिका टेक्सासमधील डलासस्थित उत्तररंग उपक्रमाच्या सहसंस्थापक असून ललित लेखन करतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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