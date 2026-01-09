Premium|emotional Marathi story : क्षणिक भेट, जन्मभराची आठवण; समुद्रकिनाऱ्यावरची एक भावस्पर्शी मैत्री

ऋचा नामजोशीत्याचे आणि आमचे असे काय ऋणानुबंध होते, की त्याची आणि आमची अशी गाठ पडावी? कुठल्या पूर्वजन्मीचं देणं फेडायला तो आला होता कोणास ठाऊक. त्या दिवसानंतर तो समुद्रावर कधीच दिसला नाही. तो कुठून आला, कुठे गेला ते आम्हाला कधीच कळलं नाही. काहीजण क्षणिक भेटतात, पण जन्मभर आठवणीत राहतात. त्याप्रमाणे तो भेटला आणि कायमचं मनात घर करून गेला. जाताना त्याच्या निरपेक्ष मैत्रीतून आयुष्यभर पुरेल असा निखळ आनंद देऊन गेला.कासवांच्या नेस्टिंगच्या काळात, भरतीच्या वेळांव्यतिरिक्त सकाळ-संध्याकाळ समुद्रकिनाऱ्यावर गस्त घालणे हा मोहन सरांबरोबर माझ्याही रुटीनचा भाग होऊन गेला होता. आजही त्याच नेमाने आम्ही किनाऱ्यावर निघालो होतो. बंधारा संपून जिथे पुळण सुरू होते तिथे खाली येण्यासाठी पायऱ्या आहेत. त्या उतरून खाली येत असताना समोर एक कुत्रा आमच्याकडे टक लावून पाहत उभा असलेला दिसला. आम्ही पायऱ्या उतरून वाळूवर पाय ठेवल्याबरोबर तो धावत पुढे आला, जणू आमचीच वाट पाहत होता. मग पुढे येऊन मोहन सरांजवळ गेला आणि आशेने पाहू लागला. मोहन सर प्राणीवेडे, त्यांनी लगेच त्याला जवळ घेतलं, मायेनं गोंजारलं. त्यानेही छान लाड करून घेतले. आता त्यांच्या छान गप्पाही सुरू झाल्या. मी आपली एका बाजूला उभी राहून सारं बघत होते. सर जे जे म्हणत होते, ते ते तो करत होता. मला आश्चर्य वाटलं, घरच्या पाळीव कुत्र्यांना मालकाची सवय झालेली असते, त्याची भाषा समजत असते; पण हा कोण, कुठला, कधी न पाहिलेला कुत्रा अचानक येतो काय आणि सगळं माहीत असल्यासारखा वागतो काय; सारंच अचंबित करणारं होतं..Premium| Lata Mangeshkar Funeral Song: भावाच्या शब्तूदातून उलगडलेली दीदींची मायाळू कहाणी.मोहन सर प्राणीवेडे आहेत, त्यांची कुठल्याही प्राण्यांशीच काय, पक्ष्यांशीही पटकन मैत्री होते, त्यांना त्यांची भाषा पटकन समजते वगैरे वगैरे सगळं मी ऐकून होते. पण आता त्यांचा हा ‘शब्देविण चाललेला संवादु’ पाहून मला ते प्राणीवेडेपेक्षा प्राणीदूतच वाटून गेले. मुक्या प्राण्यांचं मन जाणून घेऊन त्यांची काळजी घेणारा, आपल्या घासातला घास काढून त्यांना प्रेम देणारा, त्यांच्या संवर्धनासाठी आपलं आयुष्य वेचणारा हा अवलिया खरंच देवानं पाठवलेला प्राण्यांसाठीचा दूतच असणार.माझ्या विचारांची तंद्री मोहन सरांच्या हाकेने भंग पावली. ‘‘काय लक्ष कुठे आहे? तो तुला शेकहँड करतोय बघ.’’ मी अलिप्तपणे बाजूला उभी असलेली पाहून सरांनी मलाही त्यांच्या दोस्तीत सामील करून घ्यायचा प्रयत्न केला. त्यांनी परत त्या कुत्र्याला शेकहँड कर म्हणून सांगितल्यावर त्याने माझ्यासमोर त्याचा पुढचा उजवा पंजा पुढे केला. मीही तो हातात घेत त्याची दोस्त झाले.आता तो आमच्याबरोबर किनाऱ्यावर फिरू लागला. आमचं ऐकू लागला. आम्ही जे सांगू ते तो करत असे. आम्ही जिथे जाऊ तिथे तो ही येई. वाळूवर बसल्यावर तो कायम माझ्या शेजारी येऊन बसे. मला प्रोटेक्ट करण्याचा त्याचा सतत प्रयत्न असे. बऱ्याच वेळात त्याच्या अंगावरून हात फिरवला नाही तर जवळ येऊन तसं हक्काने करून घेई. तो जणू आमचा खूप पूर्वीपासूनचा दोस्त असल्यासारखी आमची गट्टी जमली होती..एकदा शिंपले गोळा करण्याच्या नादात खडकाळ भागाचे कपचे पायाला बोचू लागले, तेव्हा कुठे किनाऱ्याच्या पार दुसऱ्या टोकाला पोहोचल्याचं माझ्या लक्षात आलं. मोहन सर पार दूर राहिले होते. नेस्टिंगच्या ट्रॅकची मापं घेण्याच्या कामात गर्क असल्याने मी दूर गेल्याचं त्यांच्या लक्षातही आलं नव्हतं. ‘परतायला हवं’ या विचारात असतानाच समोर अचानक एक रानडुक्कर अगदी हाताच्या अंतरावर उभं राहून माझ्याकडे रोखून बघत होतं. कासवांच्या अंड्यांच्या शोधार्थ रानडुकरं किनाऱ्यावर येतात एवढंच पुस्तकी ज्ञान मला होतं. पण ते आल्यावर काय करायचं वगैरे काही कल्पना नव्हती. माझ्या जसं ते अचानक समोर आलं, तशी त्याच्याही मी अचानक समोर आल्यानं तेही गडबडलं असावं. पण सावध झाल्यावर त्याने त्याचा आक्रमणाचा स्वधर्म जपत माझ्याकडे कूच करायला सुरुवात केली. ‘माझा स्वधर्म कुठला? लढण्याचा की पलायनाचा?’ या विचारात असतानाच कसा, कुठून, कोण जाणे पण ‘दोस्त’ तिथे आला आणि त्याने त्या रानडुकरावर भुंकायला सुरुवात केली. दोस्ताला बरोबर पाहून मलाही आता बळ मिळालं आणि मीही रानडुकराला हुसकवायला लागले. आम्हा दोघांचा पवित्रा पाहून त्याने धूम ठोकली आणि मी हुश्श केलं. त्या क्षणी दोस्त तिथे नसता तर? जणू माझं रक्षण करायलाच तो तिथे आला. कसा? कोण जाणे! पण त्याच्यामुळे जीवावरचा प्रसंग निभावला एवढं मात्र खरं. त्या प्रसंगापासून तर आमची दोस्ती अधिकच जमली.पण गंमत म्हणजे ही सारी दोस्ती फक्त समुद्रापुरतीच, कारण आम्ही घरी जायला निघालो तर तो आमच्या मागून काही येत नसे. आम्ही समुद्रावर येताना बंधाऱ्यावर दिसलो की हा जणू आम्हाला घ्यायला तिथे येई. समुद्रावर असेपर्यंत पूर्ण वेळ आमच्याबरोबर थांबे. घरी जायला निघालो की परत बंधाऱ्यापर्यंत सोडायला येई आणि आम्ही गेल्यावर मात्र मागे फिरे. जणू बंधाऱ्यापर्यंतच त्याची हद्द होती आणि ती त्याने कधीही ओलांडली नाही..तो सकाळ-संध्याकाळ समुद्रावरती आमच्याबरोबर असे, पण त्याव्यतिरिक्त तो कधीही समुद्रावर दिसत नसे. एकदा काही सर्व्हेनिमित्त आम्ही किनाऱ्यावर दुपारी गेलो होतो, तेव्हा त्याचा कुठे मागमूसही नव्हता. समुद्रावर जाऊन तो न भेटल्याने उलट आम्हालाच चुकल्यासारखं झालं होतं. तो दिवसभर कुठे असतो, काय करतो ते आम्हाला कधीच कळलं नाही. सरांनी गावात एक-दोनजणांकडे तो कुणाचा आहे, कुणाला माहिती आहे का म्हणून चौकशी केली; पण जास्त काहीच कळलं नाही. नवीन असेल म्हणून सोडून देत आम्हीही जास्ती खोलात शिरलो नाही.नेस्टिंगच्या त्या दिवशी रात्री समुद्रावरच तंबू ठोकून गस्त घालण्याचा आमचा निर्णय झाला. सर्व सामान घेऊन आम्ही किनाऱ्यावर आलो. त्यादिवशी भणाणता वारा सुटला होता. इतका की वाळूवर काढलेलं चित्र अक्षरशः दोन सेकंदांत पुसलं जात होतं. सरांनी त्या तशा वाऱ्यातही किनाऱ्यावर तंबू उभारला. दर अर्ध्या तासाने एकदा किनाऱ्याच्या एका बाजूला, तर एकदा दुसऱ्या बाजूला असं करत दोनदा गस्त घातली, पण अजून नेस्टिंगचा पत्ता नव्हता. एव्हाना भूक लागली होती म्हणून काहीतरी खाण्याच्या उद्देशाने तंबूपाशी आलो, तर आमचा दोस्त शेपटी हलवत तंबूशी उभा! खरंतर रात्रीची वेळ होती. तो सकाळ-संध्याकाळखेरीज समुद्रावर येत नसे. त्यामुळे तो आत्ता येईल हे ध्यानीमनीही नसल्याने जरा आश्चर्यच वाटलं. पण तरी त्यालाही बरोबर घेत आम्ही खायला सुरुवात केली... आणि सरांना नेस्टिंग होत असल्याची जाणीव झाली. त्याबरोबर हातातलं सगळं सामान बाजूला ठेवून, तंबू उतरवून आम्ही किनाऱ्याच्या दुसऱ्या बाजूला जायला निघालो.आमचा दोस्त या सगळ्यात आमच्याबरोबरच होता. थोडं पुढे गेल्यावर कासवीचे किनाऱ्यावर येतानाचे ट्रॅक दिसले. त्याचा माग काढत हळूच पुढे जाऊन बघता आलं असतं, पण आमच्याबरोबर आमचा दोस्त होता ना. कासवीचा किंवा अंड्यांचा त्याला सुगावा लागला असता तर सगळंच मुसळ केरात गेलं असतं. त्यामुळे एरवी हवाहवासा वाटणारा आमचा दोस्त आता मात्र आम्हाला मोठा अडथळा वाटू लागला होता. शेवटी त्याच्याजवळ मी थांबून त्याला तिकडे येऊ द्यायचं नाही आणि सरांनी हळूच माग काढत नेस्टिंगच्या साइटपर्यंत जायचं असं ठरलं. त्याप्रमाणे सर हळूच गेलेही..Premium|Zero Vally: आपातानी जमातीची अनोखी शेती पद्धत; झिरो व्हॅलीतील कृषी आणि मत्स्यपालनाचं सहजीवन नेमकं कसं..?.मी याला एका हातानं धरून ठेवलं होतं. दुसऱ्या हातात टॉर्च आणि काठी होती. तोही शहाण्यासारखा माझ्याबरोबर होता. त्यामुळे मी जरा रिलॅक्स झाले. पण दुसऱ्याच क्षणाला कसं कोण जाणे, पण त्याला काहीतरी सुगावा लागला असावा; कारण त्यानं सरांच्या दिशेनं जोरजोरात भुंकायला सुरुवात केली. त्याच्या ओरडण्यानं कासवी डिस्टर्ब होऊन अंडी न घालता जाईल म्हणून त्याला गप्प करायचा मी आटोकाट प्रयत्न करत होते. पण तो आता माझ्या हाताला हिसका देऊन पळण्याच्या बेतात आला. मी त्याला दोन्ही हातांनी घट्ट पकडून ठेवलं, त्यासरशी त्याचं भुंकणं अजूनच वाढलं. जोराचे हिसके देऊन तो सुटकेचा प्रयत्न करू लागला. मी याला कंट्रोल करू शकले नाही, तर हा तिकडे जाऊन सगळा बट्ट्याबोळ करेल या कल्पनेने मला त्या क्षणी ब्रह्मांड आठवलं. काय करू काही सुचत नव्हतं. इतक्यात सरच माझ्याकडे येताना दिसले आणि हायसं वाटलं. ते त्याला जोरात ओरडले तरी त्याची गुरगुर कमी होईना. आता काय करावं आम्हाला खरंच कळेना.इतक्यात, काय झालं कळलं नाही, पण तो एकदम शांत झाला. आम्ही उभे होतो त्याच्या विरुद्ध दिशेला बघत त्यानं कान टवकारले. कसलासा अंदाज घेतला आणि त्या दिशेला जोरजोरात भुंकायला सुरुवात केली. समोर कुठचा प्राणी आहे? की अजून नेस्टिंगसाठी कुणी कासवी आली आहे? सरांनी टॉर्च फोकस करून पाहिलं, पण समोर सारं शांतच होतं. मग याला काय दिसलं आणि तो का भुंकतोय ते काही आम्हाला कळेना. शेवटी सरांनी त्याच्या मनाचा कौल घेत ‘जा दोस्ता तुला हवं तिथं’ असं म्हणत त्याला मुक्त केलं. तोही क्षणाचाही विलंब न लावता पायाचं विमान करून धावत सुटला आणि दिसेनासाही झाला.‘‘बरं झालं, नाहीतरी त्याला आवरता येत नव्हतंच,’’ असं वाटून मला बरंच वाटलं. माणसाचं मन किती विचित्र असतं नाही? त्याला पाहिजे असणारी, आवडणारी एखादी गोष्ट एखाद्या क्षणी इतकी नकोशी होते की ती डोळ्यासमोरही नको वाटते. आणि तीच गोष्ट हवीशी झाली की मात्र ती मिळवण्यासाठी तो मग जीवाचं रानही करतो. एरवी हवाहवासा वाटणारा आमचा दोस्त नेस्टिंगच्या कामात अडथळा आणत होता म्हणून आता मात्र मला नकोसा झाला होता. मला माझंच वागणं अपराध्यासारखं वाटू लागलं. पण दोस्त तर अंधारात कुठेतरी निघूनही गेला होता. तोपर्यंत इकडे कासवी शांतपणे अंडी घालून जायच्या मार्गावर होती. आम्हाला तिचं खूप छान दर्शन झालं. ‘सारं कसं छान जमून आलं’ या विचारात आम्ही घरी परतलो..दुसऱ्या दिवशी सकाळी नेमाने किनाऱ्यावर जायला निघालो. बंधाऱ्यापर्यंत पोहोचलो आणि दोस्ताला शोधू लागलो. नेहमीप्रमाणे दोस्त तिथे आमची वाट बघत असेल असं वाटलं, पण आज तो तिथे हजर नव्हता. ‘कुठेतरी गेला असेल’ असं म्हटलं खरं, पण तो नाही म्हटल्यावर मात्र खूप चुकल्यासारखं झालं. खरंतर त्या रात्री दोस्त नाहीसा झाला तरी आम्हाला त्याचं काही वाटलं नाही याचं अपराधीपण मनाला आता बोचत होतं. तो कुठे गेला असेल, काय झालं असेल हे प्रश्न मनाला खात होते. त्यादिवशी आम्ही त्याचा खूप शोध घेतला, पण तो नाहीच दिसला. आता अस्वस्थ व्हायची पाळी आमची होती. दोन दिवसातच त्याची इतकी सवय झाली होती की तो नाही म्हटल्यावर चैन पडत नव्हतं.मला राहून राहून एका गोष्टीचं आश्चर्य वाटत होतं. एरवी रात्री कधीही समुद्रावर न येणारा तो, नेमका त्याच दिवशी कसा काय आला? त्या दिवशी रात्री त्याला असं काय दिसलं म्हणून तो गेला आणि गेला तो नाहीसाच झाला? कुठे गेला असेल तो? काय दिसलं असेल त्याला? खरंच तिथे कोणी प्राणी होता का? त्या प्राण्यापासून आम्हाला वाचवण्यासाठी म्हणून तो गेला का? आणि कदाचित त्यातच तो?... नाही, नाही... पण आम्ही तर पूर्ण किनाराभर शोधलं, त्यात असं कुठेच काही आढळलं नाही. विचार करून बेचैनी अजून वाढत होती, पण त्याच्या जाण्याचं गूढ काही उकलत नव्हतं.ऋचा नामजोशी पुणेस्थित नभोवाणी निवेदिका व ललित लेखिका आहेत.. 