Premium|Kids Summer Activities : उन्हाळी सुट्टीत मुलांसाठी रंगीत क्राफ्ट ॲक्टिव्हिटीज; मोबाईलपासून दूर, कल्पनाशक्तीला नवे पंख

मैत्रेयी पंडित-दांडेकरसुट्टीत मुलांना मोबाईलपासून दूर ठेवत त्यांचा वेळ अर्थपूर्ण गोष्टींमध्ये आणि तेही मजेदारपणे कसा घालवायचा, हा अनेक पालकांसमोरचा प्रश्न असतो. अशा वेळी सोप्या आणि रंगीत क्राफ्ट ॲक्टिव्हिटी हा एक उत्तम पर्याय ठरतो. उन्हाळ्याची सुट्टी म्हणजे फक्त खेळ नाही, तर काहीतरी नवीन शिकण्याची संधी असते. कल्पनाशक्ती वापरून केलेल्या या वस्तू पालक आणि मुले दोघांनाही नवनिर्मितीचा आनंद देतात हे नक्की. हा आनंद तुम्हालाही मिळावा म्हणून मी माझ्या मुलींबरोबर केलेले हे उपक्रम तुम्हीही तुमच्या मुलांबरोबर करून बघा... वस्तू तयार करताना म्हणण्यासाठी कविताही दिल्या आहेत. भाज्यांची सभा साहित्य दहा-बारा लाकडी क्राफ्ट स्टिक्स/आइस्क्रीम स्टिक्स, विविध रंगांची स्केचपेन्स, छोटे हिरवे-पांढरे-पिवळ्या रंगांचे गोंडे, काळ्या रंगाचा मार्कर पेन, १ हिरवा कार्डस्टॉक पेपर/जाड कागदाचा तुकडा, १ पांढरा कार्डस्टॉक पेपर/जाड कागदाचा तुकडा, सेलोटेप, डिंक, कात्री किंवा कटर. कृती आपण वांगं, टोमॅटो, मटार, गाजर, ब्रोकोली, मका आणि फ्लॉवर या भाज्या तयार करणार आहोत. वांगं आणि टोमॅटोसाठी एका क्राफ्ट स्टिकचे कटरच्या मदतीने दोन सामान तुकडे करा. वांग्यासाठी दोन्ही तुकडे जांभळ्या स्केचपेनने रंगवा. दोन्ही जांभळे तुकडे शेजारी ठेवा आणि मागच्या बाजूने सेलोटेपच्या मदतीने चिकटवा. शेवटी हिरव्या जाड कागदाची पानं कापून वांग्याच्या वरच्या बाजूला चिकटवा. तुमचं वांगं तयार! याच पद्धतीने लाल स्केचपेन वापरून टोमॅटो तयार करा. आता गाजर तयार करण्यासाठी दोन क्राफ्ट स्टिक्स व्ही आकारात डिंकाने चिकटवून घ्या. तिसरी बाजू बंद होईल इतक्या लांबीची क्राफ्ट स्टिक कापून ती चिकटवा आणि त्रिकोण पूर्ण करा. त्रिकोण केशरी रंगाने रंगवून घ्या आणि वरच्या बाजूला हिरव्या रंगाची पाने चिकटवा. गाजर तयार! ब्रोकोली आणि फ्लॉवरसाठी पांढऱ्या कागदाचा तुकडा फुलाच्या आकारात कापून एका क्राफ्ट स्टिकच्या टोकावर चिकटवा. मग पांढऱ्या फुलावर पांढरे गोंडे चिकटवा. याच पद्धतीने हिरवा रंग वापरून ब्रोकोली तयार करा. मटारसाठी दोन क्राफ्ट स्टिक्स हिरव्या रंगाने रंगवून घ्या. आता दोन्ही स्टिक्स शेजारी ठेवा आणि मागच्या बाजूने सेलोटेपच्या मदतीने चिकटवा. तयार झालेल्या मटारच्या शेंगेवर मधोमध हिरवे गोंडे एका ओळीत लावा. मटारची शेंग तयार झाली.मका तयार करण्यासाठी हिरवा कागद लंबगोलात कापून घ्या. मग त्याच्या एका टोकाला हिरव्या कागदाच्या बारीक पट्ट्या कापून लावा. हे म्हणजे मक्याच्या कणसाचे बाहेरील आवरण. आता लंबगोलापेक्षा थोड्या कमी उंचीची क्राफ्ट स्टिक कापून तिला पिवळा रंग द्या. ही पट्टी लंबगोलावर डिंकाने चिकटवा. त्यावर मधोमध पिवळे गोंडे एका ओळीत लावा, आणि मक्याचे कणीस तयार!गदिमांचे शब्द उधार घेऊन हे गाणं म्हणता येईल,सगळ्या ताज्या भाज्यांची भरली होती सभाफ्लॉवर होता सभापती मधोमध उभाफ्लॉवर म्हणाला, फ्लॉवर म्हणाला‘‘मित्रांनो, देवाघरची लूट देवाघरची लूटआपल्याइतके श्रेष्ठ नाही कोणतेच फ्रूट.या भाज्यांचे कराल काय?’’गाजर म्हणाले ‘‘असे किसीन तसे किसीन,गोड-गोड मी हलवा बनीन’’मका म्हणाला ‘‘मीठ, तिखट, लिंबू लावा,भाजून-भाजून मलाच खावा’’मटार म्हणाला ‘‘कोवळा असेन तेव्हा,उसळ बनून जाईन, उसळ बनून जाईन’’वांग म्हणालं ‘‘नाही रे बाबा,मटारासारखं माझं मुळीच नाही,मोठ्ठा झालो की चमचमीत काप होईन,चमचमीत काप होईन’’ब्रोकोली म्हणाली ‘‘जेव्हा पडेल थंडी,माझ्या मुकुटाची मलाच बंडी’’टोमॅटो म्हणाला ‘‘कधी मोठा कधी लहान,कधी मोठा कधी लहान,सॅलड-सारात मी लागतो महान’’भोपळा म्हणाला ‘‘पोट टम्म फुगवून मी धरीन,मी धरीनम्हातारीला बसवून लेकीकडे टुणूक टुणूक पळीन’’फ्लॉवर म्हणाला ‘‘छान छानदेवाच्या देणगीचा ठेवा मानआपल्या भाजीचा उपयोग करा’’‘‘नाहीतर काय होईल?’’‘‘मैदा साखरेगत,आपलापण भाव पडून जाईल’’.खबडक खबडक घोडोबासाहित्यआठ बाय अकराचा जाड कागद किंवा पुठ्ठयाचा पोकळ दंडगोल (सिलेंडर), ४ सारख्या लांबी-रुंदीच्या लाकडी क्राफ्ट स्टिक्स किंवा पुठ्ठ्याच्या पट्ट्या, ४ इंच चौरस पुठ्ठा, रंगीत घोटीव कागद, वेगवेगळ्या रंगांचा क्रेप पेपर, काळ्या रंगाचा मार्कर पेन, फेव्हिकॉल, पेन्सिल, कात्री.कृतीपुठ्ठ्याचा पोकळ दंडगोल घ्या. नसेल तर जाड कागदाची गुंडाळी करून साधारण ३-४ इंच व्यासाचा आणि १०-११ इंच लांबीचा पोकळ दंडगोल तयार करा. दंडगोलाला रंगीत घोटीव कागद चिकटवा. ४ क्राफ्ट स्टिक्स किंवा पुठ्ठ्याच्या पट्ट्यांना घोटीव कागद चिकटवून दंडगोलाच्या डाव्या आणि उजव्या बाजूला पुढे-मागे सामान अंतरावर ४ पाय चिकटवा. ४ इंचाच्या चौरस पुठ्ठ्यावर घोड्याचे डोके आणि मान पेन्सिलीने काढून कात्रीने कापून घ्या. मग त्यावर घोटीव कागद चिकटवा. दंडगोलाच्या पुढच्या भागावर कात्रीने चीर देऊन घोड्याची मान/डोके त्या फटीत घाला. आता क्रेप पेपरच्या ३-४ इंच लांबीच्या बारीक पट्ट्या कापून दंडगोलाच्या दुसऱ्या बाजूला झुपकेदार शेपटी होईल अशा पद्धतीने चिकटवा. क्रेप पेपरची १ बाय ४ इंच लांबीची पट्टी कापून त्याला कात्रीने बारीक बारीक कापून घोड्याची आयाळ करा. आयाळ मानेला चिकटवा. शेवटी मार्कर पेनने घोड्याला डोळे, तोंड काढा. झाला तुमचा खबडक खबडक घोडोबा!मला भेटला तगडा घोडाचढताना मोठा किल्लारंग वेगळा डौल आगळागळ्यात चकचकीत बिल्लाचढता आले नाकी नव्वदधाप मला किती लागेबघताच मला आले घोडोबाम्हणे बस पाठीवर मागेखबडक खबडक चढू लागलोकिल्ला आम्ही दोघे जणसुंदर सृष्टी जिथे जाई दृष्टीफिरलो उन्हांत वणवणअखेर आले बुरुजापाशीदौडत दौडत घोडोबापाठीवरुनि हसले खुद्कन मीविजयी वीर लाडोबा.अंड्याच्या खोक्याची होडीसाहित्यपुठ्ठ्यापासून तयार केलेले अंड्याचे १ रिकामे खोके, रंग (वॉटर कलर्स), रंगवण्याचे ब्रश, डिंक, रंगीत घोटीव कागद (शक्यतो २-३ वेगळे रंग आणि डिझाईन्स असलेले), लोकरीचा किंवा रंगीत दोऱ्याचा तुकडा, १२ इंच लांब लाकडी काडी, कात्री.कृतीसहा किंवा बारा अंड्यांचे एक रिकामे खोके घ्या. तुमच्या आवडत्या रंगाने खोक्याला आतून रंगवून घ्या. आतला रंग पूर्णपणे सुकल्यावर बाहेरील बाजूने खोके रंगवा. रंगीत घोटीव कागद काटकोन त्रिकोण आकारात कापा. त्यानंतर काटकोन त्रिकोणाची उभी बाजू कमीत कमी ११ इंच किंवा लाकडी काडीच्या उंचीपेक्षा इंचभर कमी असेल, अशा हिशोबाने दोन सारख्या मापाचे काटकोन त्रिकोण कापा. मग लाकडी काडी डिंकाच्या साहाय्याने त्रिकोणाच्या उभ्या बाजूला, साधारण काडीच्या टोकाला एक इंच जागा मोकळी ठेवून चिकटवा. लाकडी काडीची दुसरी बाजू दुसऱ्या त्रिकोणाच्या उभ्या बाजूला तशाच पद्धतीने चिकटवा. आता दोन्ही त्रिकोणाच्या आतल्या बाजूस डिंक लावून त्रिकोण एकमेकांना चिकटवून घ्या. मग लाकडी काडीच्या मोकळ्या जागेत मावेल इतका छोटा त्रिकोण कापून काडीवर झेंड्यासारखा चिकटवा. वेगळ्या रंगाच्या कागदाचा झेंडा असल्यास उत्तम. आता उपलब्ध असलेल्या कागदांचे साधारण एक इंच बाजू असलेली चार-पाच शंकरपाळी कापा. पहिला शंकरपाळा घ्या. त्याच्या मधोमध लोकर अथवा रंगीत दोऱ्याच्या तुकडा ठेवा. सर्वत्र डिंक लावून शंकरपाळा बंद होईल आणि दोऱ्याला चिकटवलेला त्रिकोण दिसेल अशाप्रकारे चिकटवा. एकेक इंच अंतर सोडून उरलेल्या शंकरपाळ्यांसाठी ही कृती पुन्हा करा. दोऱ्याचे एक टोक झेंडा आणि शीड यांच्या मधे गाठीने बांधा. आता तुमचे होडीचे शीड तयार झाले. तयार झालेले शीड खोक्याच्या मध्यभागी खोचा. मग शिडाच्या दुसऱ्या बाजूला असलेला सुटा दोरा अंड्याच्या खोक्याच्या दुसऱ्या बाजूस चिकटवा किंवा खोक्यास छिद्र करून बांधा. उरलेला अनावश्यक दोरा कापून टाका.बोटीमध्ये खेळण्यातील छोट्या बाहुल्या, प्राणी वगैरे ठेवा. आपली शिडाची बोट तयार!घरात होतं भलं मोठ्ठंअंड्याचं रिकामं खोकंफेकून द्यायचं आलं जीवावरआई खाजवू लागली डोकंकाय करावं बरं यापासून?डोक्यात चक्र लागली फिरूहस्तकला करूया छानशीआई लगेच झाली सुरूपेन्सिल, ब्रश जमवलेखोक्याला फासला आम्ही रंगचकचकीत कागद कराकराकापण्यात झालो दंग‘पण काय बनवतोय आपण, सांग ना?’सगळे प्रश्न आमचे निर्भीड‘काय तरंगते पाण्यावर सांगा?’ ती म्हणाली‘कोणाला असते शीड?’‘होडी!’ ओरडलो आम्हीचिकटवताना एक-एक त्रिकोणउंचावले होडीचे शीडपण आत बसणार नक्की कोण?‘नशीबवान आपण’, आई म्हणालीआपल्याकडे भक्कम अशी बोटशेकडो आहेत गटांगळ्या खाणारेभरती असो वा ओहोटी.मनीमाऊसाहित्यपंधरा-वीस लाकडी क्राफ्ट स्टिक्स/आइस्क्रीम स्टिक्स (सामान लांबीच्या), विविध रंगांची स्केचपेन्स, ३ रंगीत पाइप क्लीनर, काळ्या रंगाचा मार्कर पेन, १ कार्डस्टॉक पेपर/जाड कागद, डिंक, कात्री किंवा कटर.कृतीएक मांजर तयार करण्यासाठी पाच क्राफ्ट स्टिक्स लागतात.त्यापैकी एका स्टिकने मांजरीचे अंग तयार करायचे. आणि बाकीचार स्टिक्सपासून तिचे चार पाय करायचे. कात्री किंवा कटरच्या मदतीने चार स्टिक्स अंदाजे पायाच्या उंचीच्या कापा. मग पाचव्या स्टिकच्या एका बाजूला डिंक लावून कापलेले चार पाय उलट्या व्ही आकारात मांजरीला चिकटवा. अशाच पद्धतीने उरलेल्या दोन मांजरी तयार करा. जाड कागद घेऊन त्यावर मांजरीच्या आकाराच्या हिशोबाने डोके काढा आणि कात्रीने ते कापून घ्या. अशा पद्धतीने बाकी दोन डोकी काढा आणि कापून घ्या. डिंकाच्या मदतीने डोकी मांजरीच्या सांगाड्याला चिकटवा (पाय चिकटवले आहेत त्याच्या विरुद्ध बाजूला). प्रत्येक मांजर आवडेल त्या रंगाच्या स्केचपेनने रंगवा. त्यावर डिझाईन काढा. मांजरीच्या तोंडावर काळ्या मार्करने डोळे, नाक, तोंड काढा. प्रत्येक मांजरीसाठी मॅचिंग किंवा आवडेल त्या रंगाचा पाइप क्लीनर दुसऱ्या टोकाला गुंडाळून शेपट्या करा. तुमच्या गोड मनीमाऊ तयार!!आमच्याकडे आहेत तीन मनीमाऊराखाडी, केशरी आणि लालदोघींना आवडतं थंडगार दूधतिसरी खाते सफरचंदाच्या सालकेशरीचं नाव केसरलाल माऊचं नाव लालीराखाडीचं नाव छुपी-छुपीकारण ती सापडली पुलाच्या खालीकेसरला आवडतं बाहेर फिरायलाछुपी-छुपी लपून बसते घरातलाली असते खुशीत जोवरसफरचंदाच्या सालींची दिसते परातआम्ही सगळीकडे फिरतो एकत्रशाळा असु दे, दुकान असो का बागहसणं खिदळणं आमचं एकत्र असतंआम्हाला एकत्रच येतो नाकावर रागमाऊंना आवडतो आम्ही दोघी मुलीआम्हा मुलींना आवडतात तिघी माऊया आमच्या घट्ट मैत्रीचे सांगा बरंकिती अजून गोडवे गाऊ?(या ॲक्टिव्हिटी साधारण ३ ते ८ वयोगटातील मुलांसाठी आहेत.)मैत्रेयी पंडित-दांडेकर कॅलिफोर्नियास्थितबायोमेडिकल इंजिनिअर आहेत. 