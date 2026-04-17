Premium|Volunteerism and brain health : स्वयंसेवा आणि मेंदूचे आरोग्य; समाजासाठी काम केल्यानेच स्वतःचं आयुष्य, आनंद आणि मेंदूची कार्यक्षमता कशी वाढते?

विद्या हर्डीकर-सप्रेखरंतर स्वयंसेवेला कोणत्याही कक्षा नाहीत. आपल्या आवडीनुसार आणि क्षमतेनुसार कोणत्याही स्तरावर काम करता येतं. कुटुंब, आजूबाजूचे मराठी अथवा भारतीय, भारताबाहेर असाल तर तिथले अभारतीय, जगभरातले लोक यांच्यासाठी स्वतंत्रपणे अथवा स्वयंसेवी संस्थेबरोबर काम करता येतं. संस्थेबरोबर काम करण्याचे पुष्कळ फायदे असतात.आयुष्याचा पूर्वरंग असो की उत्तररंग, स्वतःपलीकडे जाऊन जे दुसऱ्यांसाठी काहीतरी करतात, त्यांच्या मेंदूचा विकास चांगला होतो आणि त्यांचे आयुष्य, आरोग्य वाढते हे आता शास्त्रसिद्ध झाले आहे. ‘Making Social connections, going beyond yourself and doing social services enhances the brain plasticity and overall it is good for brain health!’ याचा अर्थ, आपण दुसऱ्यांसाठी जे काही करतो ते शेवटी आपल्या भल्यासाठीच असतं. म्हणूनच ‘व्हॉलेंटिअरिझम’ या शब्दाला मराठीत सुंदर प्रतिशब्द आहे, ‘स्वयंसेवा’! सेवाभाव माणसाला नम्र करतो. समाजऋणाचा अर्थ सांगतो आणि समाजभान जागृत करतो. .Premium| ChatGPT and creativity: चॅटजीपीटीचा अति वापर तुमच्या सर्जनशीलतेवर घाला घालू शकतो!.समाजभानाचं काय महत्त्व आहे?आपण समाजाचा एक घटक आहोत ही प्रत्येकाची भावना असेल, तर ती समाजाला एकत्र बांधून ठेवायला मदत करते. आपल्यापेक्षाही व्यापक काहीतरी आहे आणि आपण त्याचा घटक आहोत ही भावना आपल्याला एक प्रकारचं अस्तित्व देते, भोवतालच्या लोकांशी आपलं नातं जोडते, आपली उद्दिष्टं साध्य करण्यासाठी संधी देते, त्यासाठी व्यासपीठ देते आणि मुख्य म्हणजे आपल्याला सुरक्षितता आणि निश्चिंतपणाचं कवच देते. समाजभान असणं ही माणूस म्हणून महत्त्वाची गरज आहे. आपल्या अस्तित्वासाठी आवश्यक आहे.एकदा हे समाजभान आलं की स्वयंसेवेचे अनेक मार्ग दिसू लागतात. सामाजिक कार्य म्हणजे काही भलंमोठं काम नव्हे. अभ्यासात मागे पडणाऱ्या मुलांना शिकवणं, कचरा उचलणं यांपासून अगदी शेजारच्या आजोबांशी गप्पा मारताना त्यांचे चार एकाकी क्षण उजळून टाकणं हीसुद्धा स्वयंसेवाच आहे. यामुळे आपलेही चार क्षण उजळले जातात. ‘छोटी छोटी जल की बूंदे सागर कों भर देती है’ तसं हे काम जीवनाला आकार देतं, दिशा देतं. महादेवी वर्मा यांची एक कविता आहे -कहते है होती जाती जीवन की प्याली खाली ।मै तो उसमे पाती हूं, प्रतिपल मदिरा मतवाली ।।अशी काही करण्याची ऊर्जा मिळत राहते.ग्रंथालयं, सूप किचनसारख्या संस्था, रुग्णालयं, रोटरी क्लबसारख्या संस्था, सेवाभावी शाळांसारख्या संस्था, सांस्कृतिक संस्था, पर्यावरणासारख्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या संस्थांमध्ये काही काम करून स्वयंसेवा करता येऊ शकते. कधी देणगीच्या स्वरूपात पैसे, पुस्तके, कपडे, वस्तू, अन्न, खेळणी, चष्मे देऊन मदत करता येते..स्वयंसेवेचे काही फायदेसमाजऋण फेडण्याची आणि भोवतालच्या लोकांच्या आयुष्यात बदल घडवण्याची संधी मिळते.जीवनाला हेतू प्राप्त झाल्यासारखं वाटतं आणि समाजाबद्दलचं भान येतं.आत्मसात असलेली कौशल्यं वापरण्याची संधी मिळते आणि नवीन कौशल्यं आत्मसात करून अनुभवसमृद्धता येते.नवे मित्र जोडले जातात आणि सृजनशील कामाचा आनंद मिळतो.मेंदू व्यग्र राहतो. आपल्या शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक आरोग्याला पोषक खुराक मिळतो.आपल्याला खरोखर जे आवडतं, जमतं ते काम करण्यासाठी उत्तेजन मिळतं.नव्या तंत्रज्ञानामुळे जगात कुठेही बसून कोणत्याही प्रदेशासाठी काम करता येतं.अनेक कंपन्या स्वयंसेवेचे तास नोंदवून त्यांचा वेगवेगळ्या स्वरूपांत मोबदला देत असतात.शालेय विद्यार्थ्यांना स्वयंसेवेबद्दल प्रमाणपत्रं मिळतात आणि महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी त्यांचा फायदा होतो..स्वयंसेवेसाठी काय लागतं?आपल्याजवळ असावी लागते ती काम करण्याची आस, अनुकंपा आणि खुल्या दिलानं नवं काही शिकण्याची तयारी.तीन ‘आर’ (3‘R’s) वृत्ती : १. रिसोर्सफुल (Resourceful) २. रिस्पॉन्सिव्ह (Responsive)३. रिस्पॉन्सिबल (Responsible)आपला वेळ, आपली बुद्धी, ऊर्जा, पैसे यांपैकी काहीतरी देण्याची तयारी.एकदा काही काम करायचं ठरलं की धरसोड मात्र करू नये, त्यासाठी करारीपणा हवा. कमिटमेंट हवी.कामाच्या वेळा पाळणं, दिलेली आश्वासनं पाळणं, काम पूर्ण करणं, काही अडचण असल्यास कळवणं हेसुद्धा अंगी असायला हवं.थोडक्यात आपण नोकरीच्या ठिकाणी जे काही करणं अपेक्षित असतं, ते सर्व करणं; म्हणजेच 'प्रोफेशनल' असायला हवं..Premium|Gen Z Work Culture : जेन-झीची कार्यसंस्कृती; कामाच्या समाधानाला कमी दर्जा का?.स्वयंसेवेच्या कक्षातशा सर्वच संस्था चांगल्या असतात, पण काम करणारे लोक आपल्याला अनुकूल नसणं, अनावश्यक राजकारण, संस्थेची एकूण काम करण्याची संस्कृती यांमुळे आपली आणि संस्थेची कुंडली जुळतेच असं नाही. त्याबद्दल व्यक्तिगत कटुता न बाळगता त्या कामांपासून दूर होण्याची तयारी लागते.संस्थांचे अनेक प्रकार असतात. जागतिक पातळीवर काम करणाऱ्या, देश पातळीवर काम करणाऱ्या आणि स्थानिक पातळीवर काम करणाऱ्या.जागतिक स्तरावर काम करणाऱ्या संस्थाची दोन उदाहरणं म्हणजे डायरेक्ट रीलिफ इंटरनॅशनल (https://www.directrelief.org/) आणि युनायटेड नेशन्स व्हॉलेंटियर्स (www.unv.org).भारतीय स्तरावर काम करणाऱ्या काही संस्थाया संस्था अमेरिका आणि भारत दोन्ही देशांत काम करतात, त्यामुळे भारतात राहणारे, पण अमेरिकेत राहत असलेल्या त्यांच्या मुलांसाठी ये-जा करणारे भारतीय यांच्यासाठी या संस्था फारच छान पर्याय ठरतात.एकल विद्यालय फाउंडेशन (www.ekal.org)इंडिया डेव्हलपमेंट ॲण्ड रीलिफ फंड - आयडीआरएफ (www.idrf.org)प्रथम (www.pratham.org)ज्ञान प्रबोधिनी फाउंडेशन(www.jnanaprabodhinifoundation.org)सेवा इंटरनॅशनल (https://www.sewausa.org/)आशा फॉर एज्युकेशनशेवटी आपण हे कशासाठी करतो, तर 'स्वान्तः सुखाय।' स्वत:च्या आनंदासाठी. रवींद्रनाथ टागोर म्हणतात तसं, 'जगते आनंदयज्ञे आमार निमंत्रण धन्य होलो आमार जीवन ।' असं सार्थकी वाटायला हवं.विद्या हर्डीकर-सप्रे टेक्सासमधील डलासस्थित लेखिका आणि उत्तररंग उपक्रमाच्या सहसंस्थापक आहेत..स्थानिक पातळीवर पुष्कळ संस्था मिळू शकतात. संस्था कोणत्याही पातळीवरच्या असोत, काम करण्यासाठी संस्था कशी निवडावी याचे काही निकष आहेत -नुसतीच संकेतस्थळं पाहून चालत नाही. पुष्कळ संस्थांची संकेतस्थळं अगदी आकर्षक असतात, पण प्रत्यक्ष संस्था पाहून, तिथल्या लोकांशी बोलून, कामाची पद्धत समजून घेणं महत्त्वाचं असतं.आपल्या ओळखीचं कोणी संस्थेशी निगडित असेल तर त्यांचे अनुभव ऐकावेत.आपली मनोभूमिका संस्थेच्या ध्येयांशी आणि उद्दिष्टांशी मिळतीजुळती असणं महत्त्वाचं.कामातला चोखपणा, पैशाच्या व्यवहारातील पारदर्शकता असे निकष लावून काम पारखून घेणंसुद्धा गरजेचं असतं.संस्थेच्या प्रतिष्ठेचा विचार करावा लागतो. बाहेरच्या लोकांचं मत काय आहे हे नक्कीच ऐकावं, पण प्रत्यक्षात परिस्थिती कशी आहे हे आपल्या निरीक्षणातून आणि तार्किक निष्कर्षांच्या कसोटीवर तपासून घ्यावं. 'ट्रस्ट, बट व्हेरिफाय' हे धोरण ठेवावं.थोडे दिवस काम करून आपल्याला आवडतंय का, जमतंय का, आपल्या अनुभवाचा उपयोग होणार आहे का, आणि आपल्याला काय शिकता येईल ते पाहावं आणि मगच निर्णय घ्यावा.काम करण्यात आपला व्यक्तिगत स्वार्थ नसावा, आपला अंतस्थ हेतू नसावा.काम करण्याचा निखळ आनंद घ्यायला हवा. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.