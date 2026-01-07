Premium|Home buying guide: अती लोभ त्या क्षोभ होईल जाणा

लक्षात ठेवा, सोयी तितक्या गैरसोयी असतात. ऑनलाइन किंवा कुठलीही वस्तू विकत घेताना तारतम्य आणि खबरदारी बाळगणे आणि मोहास बळी न पडणे हे आपल्याच हातात आहे. प्रॉपर्टी /मिळकतीचे सामन्यपणे दोन प्रकारांत वर्गीकरण होते - स्थावर (Immovable) मिळकत आणि जंगम (Movable) मिळकत. स्थावर मिळकतीमध्ये आपले घर, फ्लॅट, दुकान, जमीन, बंगला इत्यादींचा समावेश होतो. तर, जंगम मिळकतीमध्ये आपल्या वस्तू, पैसे, दागदागिने, शेअर, गुंतवणुकी अशा गोष्टींचा समावेश होतो. या सर्व गोष्टी घेण्यासाठी काहीतरी किंमत (पैसे) द्यावी लगते आणि त्यामध्ये आपली फसवणूक होऊ नये याची जबाबदारी आपल्यावरच असते. स्थावर मालमत्ता घेताना...स्वतःचे घर असावे अशी बहुतेक सगळ्यांचीच आकांक्षा असते आणि त्यासाठी प्रत्येकजण आपापल्या परीने प्रयत्न करत असतो. सध्याच्या काळात वाढती लोकसंख्या आणि उपलब्ध जागा ह्यांचे प्रमाण व्यस्त झाले आहे आणि पर्यायाने किमतींत वाढ झाली आहे. आपल्या कष्टाच्या पैशातून घेतलेले घराचे स्वप्न निर्वेधपणे पूर्ण व्हावे आणि आपली फसवणूक होऊ नये यासाठी प्रत्येकाने काळजी घेणे गरजेचे आहे. कुठलीही जागा विकत घेताना करारनामा करणे गरजेचे असते आणि काही वादविवाद झाल्यास त्यातील अटी आणि शर्ती खूप महत्त्वाच्या ठरतात. मिळकत कुठल्याही स्वरूपाची असो, ‘अती लोभ त्या क्षोभ होइल जाणा । अती वीषयी सर्वदा दैन्यवाणा ।।’ हे समर्थवचन कायम लक्षात ठेवा. कुठलीही स्थावर मिळकत घेताना खालील बाबी कायम लक्षात घ्याव्यात. .आपली गरज आणि आर्थिक क्षमता ओळखा. क्षमतेच्या बाहेर जाऊन खरेदीचा मोह टाळा. जागेची कागदपत्रे, करारनामे, उदाहरणार्थ, मालकी हक्क, रेरा परवानगी, इतर विविध परवाने, मान्यताप्राप्त नकाशे, पार्किंग आहे का नाही इत्यादी गोष्टी तज्ज्ञ वकिलांकडून तपासून घेणे याला पर्याय नाही.वकिलांची फी वाचावी म्हणून इंटरनेटवरच्या अर्धवट माहितीच्या आधारे किंवा इतरांचे करारनामे वाचून स्वतःहून काहीतरी करायला गेल्यास नंतर कोर्टकचेरीसाठी जास्त खर्च येतो आणि भरपूर मनस्ताप होऊ शकतो, हे लक्षात ठेवावे.जंगम वस्तूंची खरेदी करताना...आता वळू या जंगम मिळकतींच्या खरेदीकडे. काही वर्षांपूर्वी अशा गोष्टींची खरेदी फक्त सणासुदीला, मंगलकार्यांच्यावेळी आणि तेसुद्धा प्रत्यक्ष दुकानांत जाऊन व्हायची. मनात आले तरी खरेदी करण्यासाठी खिशात पैसेच नसायचे. मात्र जागतिकीकरणानंतर सर्व गोष्टी बदलल्या आणि आता मोबाईल-इंटरनेट क्रांतीमुळे तर जग आपल्या तळहातावर, तेही ‘वन क्लिक अवे’ एवढ्या जवळ आले आहे. आता ऑनलाइन शॉपिंग हा जीवनाचा अविभाज्य भाग झाला आहे. विक्रेते आणि ग्राहक या दोघांचीही सोय झाली आहे. एका आकडेवारीनुसार, भारतामध्ये ऑनलाइन व्यापाराची उलाढाल यावर्षी सुमारे १३-१४ लाख कोटी रुपयांपर्यंत होईल असा अंदाज आहे. .मात्र, अशी कुठलीही वस्तू घेताना काळजी घेणे तर क्रमप्राप्तच आहे. यासाठी Caveat Emptor (कॅव्हेट एम्प्टर) म्हणजे ‘खरेदीदाराने सावध राहावे’ (Let the buyer beware) हे सेल ऑफ गुड्स ॲक्ट, १९३० या कायद्यातील तत्त्व लक्षात घ्यावे. या तत्त्वानुसार, वस्तू खरेदी करताना गुणवत्ता, योग्यता आणि दोष तपासण्याची जबाबदारी खरेदीदाराची असते, त्यास विक्रेता जबाबदार नसतो. जर खरेदीदाराने तपासणी केली नाही आणि नंतर वस्तूमध्ये दोष आढळला, तर विक्रेता त्याबद्दल जबाबदार नसतो. अर्थात या नियमालाही अपवाद आहेतच. उदाहरणार्थ, जर खरेदीदाराने विक्रेत्याला वस्तूचा विशिष्ट उपयोग सांगितला (हे गहू भेसळ नसलेले हवेत) आणि विक्रेत्याने होकार देऊन ती वस्तू सदोष दिली, तर विक्रेता जबाबदार राहतो. तसेच जर विक्रेत्याने जाणूनबुजून वस्तूमधला दोष लपवला किंवा चुकीची माहिती दिली, तर ‘कॅव्हेट एम्प्टर’चे तत्त्व लागू होत नाही. त्याचप्रमाणे एखाद्या विशिष्ट ब्रँडची वस्तू (ट्रेड नेम) विक्रेता विकत असेल आणि त्या वस्तूमध्ये काही दोष आढळल्यास अशा वेळी विक्रेता जबाबदार असतो. कुठलीही वस्तू खरेदी करताना हे कायम लक्षात ठेवावे.आता ऑनलाइन खरेदीच्या जमान्यात लोभाला बळी न पडता डोळसपणे खरेदी करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी खालीलप्रमाणे काळजी घ्यावी. .सुरक्षेची खात्री कराशक्यतो माहिती असलेल्या विक्रेत्याकडूनच माल खरेदी करा.ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर उत्पादन विकणाऱ्या विक्रेत्याचे नाव, पत्ता, ग्राहक सेवा क्रमांक (कस्टमर केअर नंबर) आणि इतर संपर्क तपशील तपासा.वस्तू आयात केलेली असल्यास आयातदाराचे तपशीलदेखील उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.सुरक्षित वेबसाइट वापरा.ऑनलाइन पेमेंटसाठी सुरक्षित पद्धती (उदाहरणार्थ, क्रेडिट कार्ड, यूपीआय) वापरा. डेबिट कार्ड किंवा बँक खाते तपशील/ओटीपी अज्ञात किंवा संशयास्पद वेबसाइटवर थेट देणे टाळा.तुम्ही जर नवीन किंवा कमी ज्ञात विक्रेत्याकडून पहिल्यांदाच खरेदी करत असाल, तर ‘कॅश ऑन डिलिव्हरी’ (सीओडी) पर्याय निवडणे अधिक सुरक्षित ठरू शकते. .परतावा आणि रिफंड धोरण (Return & Refund Policy)उत्पादनाची डिलिव्हरी मिळाल्यानंतर किती दिवसांत तुम्ही ते परत करू शकता आणि रिफंडची प्रक्रिया कशी आहे, हे स्पष्टपणे समजून घ्या.सदोष (Defective) किंवा चुकीच्या उत्पादनाच्या बाबतीत विक्रेते परतावा नाकारू शकत नाहीत. मात्र या वस्तू परत करत असताना बऱ्याचदा मुद्दामहून आधी चुकीच्या वस्तू द्यायच्या आणि वस्तू परत करताना ग्राहकाला गंडवायचे किंवा तिथे ऑनलाइन फ्रॉड करायचे असे होऊ शकते, त्यामुळे सतर्क राहा.ऑनलाइन फ्रॉड झाल्याचे लक्षात आल्यास आरबीआयच्या दिनांक ता. ६ जुलै २०१७ रोजीच्या ‘झीरो लायबिलिटी’ या परिपत्रकाप्रमाणे ‘जेव्हा एखादा अनधिकृत व्यवहार होतो आणि त्यामध्ये बँकेचा सहभाग/ निष्काळजीपणा/ कमतरता असेल किंवा जेव्हा बँकेची किंवा खातेदाराची चूक नसेल, पण एखाद्या त्रयस्थ व्यक्तीमुळे - थर्ड पार्टीमुळे फ्रॉड होतो, आणि खातेदाराने लगेचच कामकाजाच्या तीन दिवसांमध्ये बँकेला अशा फ्रॉडची कल्पना दिल्यास, खातेदाराला अशा फ्रॉडसाठी जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही (झीरो लायबिलिटी). आणि बँकेला अशा व्यवहारांची कल्पना मिळाल्यापासून १० दिवसांच्या आत पैसे खातेदाराच्या खात्यात वर्ग (Shadow Credit) करावेत. त्याचप्रमाणे अशा ऑनलाइन फ्रॉडमध्ये खातेदाराचा सहभाग आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी बँकेवर राहील.’ याबाबत न्याय निर्णयदेखील ग्राहकांच्या बाजूनेच आहेत. .वॉरंटी आणि गॅरंटी या दोहोंमधील फरकवॉरंटी म्हणजे सोप्या भाषेत विक्रेत्याने लेखी स्वरूपात दिलेली हमी, की विशिष्ट कालावधीमध्ये वस्तूमध्ये काहीही कमतरता किंवा दोष असेल तर ग्राहकाला त्या वस्तूची दुरुस्ती मोफत मिळेल. मात्र, याचा लाभ घेण्यासाठी तुमच्याकडे त्या वस्तूचे बिल असणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, टीव्ही खरेदी करताना, त्या टीव्हीला एक वर्षाची वॉरंटी देण्यात आली आहे, म्हणजेच एक वर्षाच्या कालावधीत टीव्हीमध्ये काही दोष निघाल्यास कोणतेही पैसे न भरता तुम्ही तो दुरुस्त करून घेऊ शकता.गॅरंटी म्हणजे वस्तू अपेक्षेप्रमाणे काम करेल अशी विक्रेत्याने दिलेली विश्वासाची मोठी हमी. अशी हमी ठरावीक कालावधीसाठी असते.वॉरंटी असो वा गॅरंटी, वस्तूचे बिल, वॉरंटी आणि गॅरंटी कार्ड जपून ठेवणे गरजेचे असते आणि याबाबतीत अनेक लोक उदासीन असतात. .डिलिव्हरी आणि शिपमेंटडिलिव्हरीची अपेक्षित वेळ आणि संबंधित शुल्क (Charges) तपासा. अनावश्यक किंवा छुपे शुल्क असल्यास सावधगिरी बाळगा.डेटा गोपनीयता धोरण (Data Privacy Policy)डेटा गोपनीयता धोरण समजून घ्या. वेबसाइट किंवा ॲप तुमची वैयक्तिक माहिती कशी वापरणार आहे, हे समजून घ्या. तुमची संमती (Explicit Consent) घेतल्याशिवाय ते तुमचा डेटा वापरू शकत नाहीत. सार्वजनिक वाय-फाय (Public Wi-Fi)सार्वजनिक वाय-फाय वापरणे टाळा. फुकट ते पौष्टिक हा विचार सोडा. सार्वजनिक/ फ्री वाय-फाय धोकादायक ठरू शकते. ऑनलाइन व्यवहार करताना सार्वजनिक, असुरक्षित वाय-फाय नेटवर्क वापरणे टाळा. त्याऐवजी सुरक्षित वैयक्तिक नेटवर्क वापरा. .Premium|DPDP Act 2023 : तुमची खाजगी माहिती आता सुरक्षित! 'डेटा प्रोटेक्शन ॲक्ट २०२३' मुळे कंपन्यांच्या मनमानीला बसणार लगाम.फसवणूक झाल्यास काय करता येईल?ग्राहक संरक्षण कायदा हा यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे. या कायद्याखाली सेवेतील त्रुटी किंवाअनुचित व्यापार पद्धतींविरुद्ध ग्राहकाला संबंधित विक्रेत्याविरुद्ध ग्राहक न्यायालयात दाद मागता येते.सन २०२०मध्ये झालेल्या दुरुस्तीप्रमाणे, ज्या ई-कॉमर्स कंपन्या/व्यक्ती ऑनलाइन किंवा डिजिटल प्रकाराने वस्तू अथवा सेवा पुरवितात, त्यांच्याविरुद्धदेखील ह्या कायद्यान्वये आता दाद मागता येणार आहे. उदाहरणार्थ, ऑनलाइन खरेदी करताना वेबसाइटवर दाखवलेली वस्तू आणि प्रत्यक्षात हातात आलेली वस्तू या सारख्याच असणे गरजेचे आहे, तसेच पैसे घेऊन पावती न देणे हे आता अनुचित व्यापार पद्धत म्हणून गणले जाईल.ई-कॉमर्सविषयीच्या तक्रारींसाठी वेगळी नियमावलीदेखील लागू केली आहे, उदाहरणार्थ, ई-कॉमर्स कंपन्यांना ग्राहकांच्या तक्रार निवारण्यासाठी वेगळा अधिकारी नेमणे बंधनकारक केले आहे आणि त्याची माहिती ग्राहकांना देणे क्रमप्राप्त आहे.हे जाहिरातींचे युग आहे. आपली वस्तू/सेवा खपवण्यासाठी जाहिरातींचा आधार घेतला जातो. मात्र बऱ्याचवेळा वस्तुस्थिती वेगळी असते आणि ग्राहकांची फसवणूक होते. अशा फसव्या जाहिरातींविरुद्ध ग्राहक कायद्याच्या कलम ८९मध्ये कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. पहिल्या गुन्ह्याला दोन वर्षे तुरुंगवास आणि १० लाख रुपये दंड, तर दुसऱ्यावेळी पाच वर्षे तुरुंगवास आणि ५० लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. .Premium| Neuromarketing: तुम्ही केलेली खरेदी ही तुमची निवड आहे, की तुम्ही न्यूरोमार्केटिंगचे शिकार झाला आहात?.एखादी वस्तू/सेवा विकत घेतल्यानंतर ती सदोष असल्यास आणि त्यामुळे ग्राहकाचे काही नुकसान झाल्यास, काही अपवाद वगळता, त्याविरुद्ध नुकसान भरपाई मागण्याचा अधिकार ग्राहकाला आता मिळाला आहे. तसेच भेसळयुक्त किंवा बनावट माल विकल्यामुळे ग्राहकाला नुकसान किंवा इजा झाल्यास, तसेच ग्राहकाचा मृत्यू झाल्यास १ ते १० लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि ६ महिने ते ७ वर्षांपर्यंत कैद होऊ शकते. ही पूर्णपणे नवीन तरतूद आहे.शेवटी हेच सांगावेसे वाटते, की सोयी तितक्या गैरसोयी असतात. ऑनलाइन किंवा कुठलीही वस्तू विकत घेताना तारतम्य आणि खबरदारी बाळगणे आणि मोहास बळी न पडणे हे आपल्याच हातात आहे.(ॲड. रोहित एरंडे पुणेस्थित वकील आणि लेखक आहेत.) 