Premium|Senior Citizen Care and Communication : पालकांशी 'तो' संवाद साधायला उशीर करू नका!

आ म्ही जिथं जिथं जातो, त्या गावागावांतून उत्तररंगच्या निमित्ताने आम्ही ज्येष्ठ नागरिक वसाहतींची पाहणी करण्याचा प्रयत्न करतो. एकदा पुण्यातल्या एका ज्येष्ठ वसाहतीची पाहणी करायला जात असताना मी सहज माझ्या वडिलांना विचारलं, 'येता का माझ्याबरोबर?' हेतू होता की त्यांच्या दृष्टिकोनातून एक चांगली पाहणी होईल. त्यांचं उत्तर, 'छे छे! मी नाही येणार! मला तिकडे वृद्धाश्रमात टाकणार आहात की काय?''अहो, तुमच्यासाठी नाही, माझ्यासाठी! तुम्हाला कोण टाकतंय तिकडे! आम्ही आहोत ना तुमची काळजी घ्यायला. पण माझी काळजी घ्यायला तुम्ही असणार आहात का? मग मला माझी तरतूद नको का करायला?'तो संवाद तेव्हा हलका-फुलका वाटला. पण नंतर विचार करता त्यांच्या मनातली चिंता जाणवली. आईनंतर एकटे राहिलेले वडील - त्यांच्या मनात किती प्रश्न असतील! आईच्या आजारपणाचा खर्च त्यांनी कसा भागवला असेल? त्यांच्या आर्थिक व्यवस्थेचं काय? अशा गोष्टींबद्दल आम्ही कधी शांतपणे बोललोच नव्हतो. आपल्या आयुष्याचं नियोजन करताना नकळत आई-वडिलांचं किंवा आपल्यावर जबाबदारी असलेल्या सासू-सासऱ्याचं, आत्या-मावशा अशा वडीलधाऱ्यांचं नियोजनही आपल्यावर येतं. एकुलती एक मुलं आणि दीर्घ आयुष्य यामुळे नवरा आणि बायको यांचे आजी-आजोबासुद्धा असतात. वेळ आली की आपण निर्णय घेतो, पण त्यात त्यांचा सहभाग असतो का? आपण त्यांना विचारतो का? की आपले निर्णय आपण त्यांच्यावर लादतो? हा विचार करताना सर्वप्रथम हे कळायला हवं, की त्यांनी स्वतःचं काही नियोजन केलं आहे का? त्यासाठी लागतो खुला संवाद आणि वृद्धत्वाकडे पाहण्याचा सकारात्मक दृष्टिकोन. पण या दोन्ही गोष्टी भलत्या अवघड, म्हणून पुढे ढकलल्या जातात. मात्र संवाद फार उशिरा झाला, तर परिस्थिती अचानक आणीबाणीची होऊ शकते..असा संवाद सुरू करणं आणि सुरू ठेवणं यासाठी एखादी सुट्टी, कौटुंबिक मेळावा अशा प्रसंगी नाजूक विषयांवर विचारपूर्वक बोलायला सुरुवात करता येते. सर्व उत्तरं लगेच मिळतीलच असं नाही, पण योग्य प्रश्न विचारणं महत्त्वाचं. त्या प्रश्नांत कळकळ, जिव्हाळा आणि आदर दिसला पाहिजे. काय विचारतो आणि कसं विचारतो, यावर संवादाचा सूर ठरतो. भावनिक नात्यांमध्ये अनपेक्षित दुखावणं सहज घडू शकतं; ही खरी तारेवरची कसरतच! कारण आपण कितीही सहानुभूतीनं विचार केला तरी आपण ‘बाहेरचे’ असतो. आपण आपल्यापरीनं तर्क मांडतो, समोरची व्यक्ती भावनांच्या आणि वास्तवाच्या कात्रीत सापडलेली असते. आपलं बोलणं वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहिलं जाऊ शकत. त्या व्यक्तीला ते दडपणाचं वाटू शकतं. ‘आपल्या मतांना आणि प्राधान्यांना महत्त्व दिलं जातंय’ हे त्यांना वाटलं तरच संवादाचे दरवाजे उघडतात.‘मग तुम्ही वृद्धाश्रमात राहण्याचा विचार केला आहे की नाही?’ या प्रश्नामुळे त्यांना वाटतं, की अरेच्चा, निर्णय तर मुलांनी आधीच घेतलाय. मग लोक एकदम आत्मसंरक्षणाच्या भूमिकेत जातात आणि कासवांसारखी मिटून घेतात स्वतःला. त्याऐवजी आपण असं विचारलं, की तुम्हाला तुमचं तुमचं करणं झेपेनासं झालं तर तुम्ही काय कराल? कसे राहाल? कुठं राहायला आवडेल? असे प्रश्न विचारले तर त्यांना निवडीचं स्वातंत्र्य असल्याची जाणीव होते. तसंच, तुमच्यापैकी एकजण गेल्यावर दुसऱ्याला सुश्रूषा लागली तर? हा प्रश्न एकदम कडकडीत, थेट आणि भीतीदायक, धमकीवजा वाटू शकतो. संवाद तिथंच थिजतो.त्याऐवजी, 'तुमच्या सुश्रुषेसाठी कधी बाहेरून मदत घ्यावी लागलीच, तर आपण काय करू या?' असा सूर असेल तर चर्चा पुढे जाते. कारण त्यांच्या मनात आधीच चालू असलेल्या विचारांना बोलतं होण्याची संधी मिळते. 'तुमचा लाँग टर्म इन्शुरन्स आहे का?' असा थेट प्रश्न आरोपासारखा वाटू शकतो. नसेल सोय केलेली तर कदाचित त्यांना अपराधीपणा वाटतो. त्याऐवजी, 'इच्छापत्र, इतर कागदपत्रांबद्दल काही तयारी केली आहे का?' अशी सुरुवात केली तर आदर जाणवतो आणि चर्चा खुली होते.विस्मरणासारख्या आजाराबद्दलही थेट प्रश्न टोचणारे ठरू शकतात. 'तुम्हाला डिमेन्शियाची भीती वाटते का?' यापेक्षा, 'कधी काही आठवत नाहीसं झालं तर तुम्हाला सगळ्यात जास्त काळजी कशाची वाटते?' असा प्रश्न अधिक सहानुभूती दाखवतो. अशा आजारात दीर्घकालीन सुश्रूषेची गरज असते आणि खर्चाची चिंता वडीलधाऱ्यांच्या मनात असतेच. मुलांवर आर्थिक ओझं व्हावं असं कोणालाच वाटत नाही. म्हणून ते विषय टाळले जातात.अशा वेळी 'तुम्ही कोणाचा सल्ला वगैरे घेतला आहे की नाही?' हा प्रश्न धारेवर धरल्यासारखा वाटल्यामुळे ते गप्प होऊ शकतात. त्याऐवजी, 'आपण एखाद्या अर्थनियोजकाशी बोलू या का? त्याचा उपयोग होईल असं वाटतं का?' असा प्रश्न म्हणजे 'मदतीचा आश्वासक हात' वाटतो. आपली परीक्षा घेतल्यासारखं वाटत नाही आणि त्यामुळे दडपण येत नाही.या प्रश्नोत्तरांतून एका दिवसात काही संपूर्ण नियोजन किंवा पुढची वाट तयार होत नसते. पण त्यातून संवादाचा एक दरवाजा उघडतो आणि नंतर तो उघडा राहतो. अनेक कुटुंबांना अर्थनियोजकाची मदत घेता येते. त्या अर्थनियोजकाला आर्थिक ज्ञानाबरोबरच कौटुंबिक भावना, ताणतणाव समजण्याची जाणीवही हवी. डॉक्टर, सुश्रूषक, इच्छापत्रासाठी वकील यांसारख्या तज्ज्ञांची माहिती तो देऊ शकला तर उत्तमच. असा अर्थनियोजक म्हणजे आयुष्यनियोजकच, फक्त थोडा समुपदेशन करणारा. अशी व्यक्ती न मिळाल्यास कुटुंबातले हितचिंतक, मित्र मदत करू शकतात. कधी मुलं आणि वडीलधारे यांच्यात भावनिक अडथळे असतात, अशावेळी तटस्थ व्यक्तीच्या उपस्थितीत संवाद साधणं उपयुक्त ठरतं.नियोजन आणि निर्णय हे संकट आल्यावर होत नाहीत. कॉफी पिताना, भरपूर वेळ हातात असताना होत असतात. यात सर्व कुटुंबीय मात्र (विशेषतः भावंडं) असले पाहिजेत. सर्व पर्यायाचा तटस्थ विचार (ऑब्जेक्टिव्ह ॲनॅलिसिस) करावा लागतो. भावनिक चपळाई आणि खेळी (ब्लॅकमेलिंग) करून मार्ग निघत नाहीत. कटुता मात्र येते.वृद्धसंगोपनाची जबाबदारी अनेक प्रकारची असते. आर्थिक, शारीरिक, भावनिक, मानसिक. वृद्धांचं मानसशास्त्र हा आणखी एक अभ्यासाचा विषय. लोक हट्टी होतात. 'आम्ही जन्मभर यांच्या खस्ता खाल्ल्या, आता मुलांनी आमचं सगळं करावं' अशा त्यांच्या अपेक्षा असतात. त्याचा ताण कुटुंबातल्या सर्वांवरच पडतो. असाध्य आजारात तर अधिकच! अशा वेळी कितीही प्रेम असलं तरी तणाव निर्माण होतात. मुलांना प्रेम वाटलं तरी अन्य कुटुंबीयांना ते प्रेम वाटेल असं नाही. त्यातून आणखी प्रश्न निर्माण होता.वृद्धसंगोपनाची जबाबदारी कोण घेणार, याबद्दल भावंडांची भूमिका वेगवेगळी असू शकते. वेळेची बंधनं असतात. अशा वेळी सर्वांना कमीतकमी त्रास होईल असा सामंजस्याचा मार्ग शोधणं महत्त्वाचं. यासाठी ज्येष्ठ संवाद आधीपासून आणि वेळोवेळी होणं आवश्यक असतं. परिस्थितीनुसार नियोजनात बदल करण्यासाठी सर्वांकडूनच स्वागतशीलता असणं आवश्यक.ज्येष्ठ संवाद म्हणजे केवळ भविष्यातल्या तरतुदींची चर्चा नव्हे, तो परस्पर आदर, स्वातंत्र्य आणि विश्वास जपण्याचा प्रयत्न आहे. योग्य वेळी, योग्य पद्धतीनं साधलेला संवाद कुटुंबाला संकटाआधीच सज्ज करतो. आणि वडीलधाऱ्यांच्या आयुष्याला आपुलकी, प्रेम आणि प्रतिष्ठेचं कोंदण देतो.विद्या हर्डीकर-सप्रे टेक्सासमधील डलासस्थित लेखिका आणि उत्तररंग उपक्रमाच्या सहसंस्थापक आहेत. 