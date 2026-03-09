Premium|Womanhood and Relationships : तू केव्हा, कशी...

मयूर भावेदेहाचा विचार करताना निसर्गाने लिंगभेद केला असला, तरी मनाला हा नियम लागू नाही. त्यामुळे ‘एक स्त्रीच दुसऱ्या स्त्रीचं मन समजू शकते...’ हे वाक्य वरवर बोलायला-ऐकायला छान वाटत असलं, तरी प्रत्येक वेळी तसं घडतंच असंही नाही. आई, बहीण, शिक्षिका, पत्नी, मैत्रीण, सहकारी... अशा विविध भूमिकांमधून आयुष्याच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर आपल्यासमोर येणारी ‘ती’ खूप काही देऊन, सांगून, शिकवून जात असते. तिचा सर्वव्यापी संचार पाहून इतकंच म्हणता येतं... .तू केव्हा, कशी...‘अभिनंदन तुम्हाला मुलगा/मुलगी झाला/झाली आहे...’ या एका वाक्यापासून प्रत्येक जिवाचा त्याच्या आयुष्यातील स्त्रीसोबतचा प्रवास सुरू होतो. त्यावेळी ही स्त्री ‘आई’च्या रूपात त्याच्यासोबत असते. काही क्षणांपूर्वी या विश्वात आलेल्या त्या लहानशा जिवाला बाकी काहीच कळत नसलं, तरी ‘आई’चा स्पर्श कळतो. त्या स्पर्शातली ऊब कळते. स्त्रीशक्तीशी आपल्या सर्वांची नाळ जोडलेली असते, ती अशी! जन्मलेला जीव मोठा होत जातो, तशी ‘नात्यांची’ ओळख त्याला होत जाते. ही तुझी बहीण, ही काकू, ही आजी, ही आत्या, ही मामी, ही मावशी अशा असंख्य नात्यांमधून विविध स्त्रिया त्याच्या आयुष्यात येतात. याच प्रवासात शाळा-महाविद्यालयात कोणाशी तरी मैत्री होते आणि ‘मैत्रीण’ हे आणखी एक छान नातं तयार होतं. विवाहाच्यावेळी सहधर्मचारिणी म्हणजे ‘पत्नी’ नावाचं नातं जीवनात येतं. या प्रत्येक टप्प्यावर भेटणारं हे नातं तर वेगळं आहेच आणि अर्थात त्या नात्याचा अंगरखा पांघरलेली ती व्यक्तीही. तो अंगरखा जरा दूर केला, की त्यातल्या व्यक्तीची खरी ओळख होते. सूर जुळतात आणि त्या जुन्या नात्याला नवी पालवी फुटते. मग तो माणूस आपोआप म्हणतो, ‘माझं आणि आईचं नातं फार वेगळं आहे. ती एखाद्या मैत्रिणीप्रमाणे मला समजून घेते...’ किंवा ‘आम्ही सांगायला नणंद-भावजय असलो, तरी आम्ही वागतो बहिणींप्रमाणेच...!’.देहाचा विचार करताना निसर्गाने लिंगभेद केला असला, तरी मनाला हा नियम लागू नाही. त्यामुळे ‘एक स्त्रीच दुसऱ्या स्त्रीचं मन समजू शकते...’ हे वाक्य वरवर बोलायला-ऐकायला छान वाटत असलं, तरी प्रत्येक वेळी तसं घडतंच असंही नाही. आई, बहीण, शिक्षिका, पत्नी, मैत्रीण, सहकारी अशा विविध भूमिकांमधून आयुष्याच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर आपल्यासमोर येणारी ‘ती’ खूप काही देऊन, सांगून, शिकवून जात असते. तिचा सर्वव्यापी संचार पाहून इतकंच म्हणता येतं... तू केव्हा, कशी....! माझ्या आयुष्यात विविध भूमिकांमधून आलेल्या स्त्रीशक्तीचा विचार करताना तर, कितीदा ‘तू केव्हा, कशी...?’ असं होतं. या प्रश्नात कधी आश्चर्य असतं, कधी सार्थकता, कधी समाधान, तर कधी पोटतिडीकसुद्धा.आईची महती मी काय सांगावी? आपल्यापैकी प्रत्येकाला स्वतःची आई प्रिय असते, तिने तिच्या मुलांसाठी सर्व काही उत्तमरितीने केलेलेच असते. मात्र, प्रत्येकजण आपल्या आईकडून अनेक गोष्टी शिकत असतो. त्यातल्या काही गोष्टी सारख्या असतात. परंतु, काही खूप वेगळ्या असतात. एखादाच असा प्रसंग घडून जातो, की त्यात जिच्या पोटी आपण जन्म घेतला, तिचं अगदी वेगळं रूप आपल्याला दिसतं. इतर नात्यांनाही हे लागू आहेच. माझ्या आईकडून मी अनेक गुण घेतले, त्यातला महत्त्वाचा गुण म्हणजे माणसं जोडून ठेवणं. अर्थात, ते मला शंभर टक्के जमलं आहे असं अजिबात नाही. कारण, माणूस जोडून ठेवायला इतर अनेक गुणही लागतात. मात्र, ‘कोशिश जारी हैं...’ असं मी म्हणू शकतो..Premium|Fairwell Meenatai: रामराज्य आपल्याला माहीत असतं, पण मीना प्रभु यांनी समस्त मराठीजनांना रोमराज्य दाखवलं!.मला सख्खी बहीण नसली, तरी चुलत, मावस, आते, मामे अशा भरपूर बहिणी आणि त्याही सगळ्या वयाने मोठ्या. त्यामुळे त्यांच्याकडून कित्येक गोष्टी कळल्या. मुलगा वयात येताना त्याला जसे मित्र आवश्यक असतात, तसंच त्याच्या घरात मोठ्या बहिणीही असाव्यात असं मला वाटतं. त्यामुळे भावनिक, मानसिक, शारीरिक पातळीवरच्या कित्येक गोष्टी समजणं खूप सोपं जातं. वागण्याबोलण्यात समज येते, मृदुता येते. स्त्रीचा सन्मान असा करायचा असतो, तिचे हे हे प्रश्न/अडचणी असतात हे सांगायला लागत नाही. ते सर्व आपोआप कळतं.एक प्रसंग आठवतो... कॉलेजात असताना लांब जीन्स वापरण्याची हौस होती आणि तेव्हा तशी फॅशनही होती. बऱ्यापैकी पायघोळ असलेल्या जीन्सचा खालचा भाग साहजिकच खूप खराब व्हायचा. ताई मला ओरडायची. ‘अरे, त्या जरा खालून वाळ किंवा कापून घाल... धुताना माझा हात जातो... वगैरे...’ पुढे बी.एस्सी. झाल्यावर मी पुण्यात आलो. हॉस्टेलवर राहताना स्वतःचे कपडे स्वतःच धुवावे लागत. दोन-तीन महिन्यांनी मी घरी गेलो. कपडे धुवायला टाकले. ते पाहून ताई अचानक रडू लागली. मला काहीच कळेना. मी विचारलं तर काही बोलेना. तिच्या हातात माझी जीन्स होती. मी पुण्यात आल्यावर सर्व जीन्स खालून थोड्या कापल्या होत्या. तिला काय म्हणायचं होतं, ते मला कळलं होतं आणि ती का रडत होती, हे चांगलंच उमगलं होतं. असे कित्येक प्रसंग आपल्या आजूबाजूला घडत असतात..महाविद्यालयात शिकताना माझं सगळं लक्ष वक्तृत्व स्पर्धा, कविता, कार्यक्रम, नाटकं याकडेच होतं. तात्पुरता अभ्यास करून ‘फर्स्ट क्लास’मध्ये पास होणं हे ध्येय मी ठेवलं होतं. कारण, घरच्यांनी स्पर्धा बंद करू नये हा त्यामागचा विचार. एकदा फर्स्ट क्लास आला, की पुन्हा पुढे दोन-तीन महिने स्पर्धा करायला मी मोकळा असायचो. टीवायची दुसरी टर्म... आता पुन्हा या स्टॅटस्टिक्सच्या मार्गावर जाणं नाही हे ठरवून मी अभ्यास केलेला. गणिताची आकडेमोड मला जमत नसली, तरी ‘थेअरी’ मला प्रसन्न असायची. कारण पाठांतर पक्क होतं. मागच्या दोन-तीन वर्षांचे पेपर पाहून एका मैत्रिणीने सांगितले, ‘मागच्या सर्व पेपरला प्रॉब्लेम्स जास्त विचारले आहेत. थेअरी खूप कमी. त्यामुळे या वर्षी थेअरी येईल...’ मी आनंदी. जोरदार थेअरी पाठ करून गेलो. पेपर समोर आला, तर रडायचा बाकी होतो. ४० मार्कांच्या पेपरमध्ये जेमतेम १०-१२ मार्कांची थेअरी. बाकी सर्व ‘प्रॉब्लेम्स’. पासिंगसाठी १६ मार्क्स हवेत. आता काय करू? मी त्या मैत्रिणीकडे पाहिलं... तिनं माझ्याकडे पाहिलं. तिला काही न बोलता सर्व प्रकार कळला. तिनं मला पाच गुणांचा एक प्रॉब्लेम पेपर तिरका करून दाखवला. मी घाईघाईत तो लिहिला आणि कसेबसे १६ गुण मिळवून काठावर पास झालो. फर्स्ट क्लास मिळाला, पण जर तिनं त्या वेळी मदत केली नसती, तर एक वर्ष फुकट गेलं असतं. त्यानंतर आयुष्यातल्या वेगवेगळ्या टप्प्यावर भेटलेल्या कितीतरी मैत्रिणी कळत नकळतपणे मदत करत असतात. त्यात भावनिक आधार देण्यापासून आर्थिक अडचण दूर करण्यापर्यंत अनेक गोष्टी असतात.आणखी एक छोटा प्रसंग आठवतो. एकदा एका मैत्रिणीबरोबर हॉटेलमध्ये जेवायला गेलो होतो. जेवणानंतर सहज बिल बघताना हॉटेलचालकाने जीएसटी आणि सर्व्हिस टॅक्स असे दोन वेगवेगळे लावलेले तिला सहज दिसले. मी ते न बघताच बिल देत होतो. त्यावर मला थांबवून, तिथल्या मालकाशी डोकं लावून ‘त्याला नियमाप्रमाणे फक्त जीएसटीच लावता येतो...’ हे पटवून दिलं. बिल थोडं कमी झालं. ते देऊन निघताना माझ्या त्रासलेल्या चेहऱ्याकडे पाहत ती म्हणाली, ‘तुला एवढेच पैसे जास्त झाले असतील तर मला दे, पण हे असं सर्रास लुटतात. प्रश्न पैशांचा नाही, तत्त्वाचा आहे.’ यावर मी काय बोलणार होतो?.कविता किंवा गझल लिहून झाल्यावर ती एखाद्या जाणत्या मैत्रिणीला ऐकवली, की ती बरोबर त्यातील उणिवा सांगते. तिनं आधीचं माझं लिखाण वाचलेलं असतं. त्यामुळे त्या लिखाणात तोचतोचपणा आला असेल, तर तेही ती स्पष्ट सांगते. केवळ तोंडदेखलं कौतुक न करता त्रुटी सांगते, बदल सुचवते. ‘हे सगळ्यांना आवडत असलं, तरी हेच हे लिहू नकोस... तुझं यावर प्रभुत्व जास्त आहे, तिकडे लक्ष दे’ असं हक्काने सांगते. घरातल्या तापदायक गोष्टींपासून व्यवहारातल्या कटकटींपर्यंत अनेक गोष्टी हक्काने बोलण्याची जागा मैत्रिणीच्या रूपाने प्रत्येक पुरुषाला मिळते. चांगली मैत्रीण नावाची ‘लॉटरी’ ज्याला लागली, त्याचं भावविश्व खूप बदलतं.बायको... या एका भूमिकेवर, नात्यावर आजवर इतकं लिहिलं गेलंय की त्याला अंत नाही. एवढं होऊनही, कोणतीही ‘बायको’ त्या लिखाणाला शंभर टक्के सहमत असेलच असंही नाही. प्रेमाने, गांभीर्याने, विनोदाने हरतऱ्हेने आणि साहित्यातील सर्व प्रकारांत नवरा-बायकोचं नातं उलगडलं जातं. तुमचं-आमचं सेम असतं याप्रमाणे माझं आणि माझ्या बायकोचं नातंही फार वेगळं आहे असं नाही. मात्र, जबाबदारी घेण्याची तिची ताकद, तिचा ठामपणा मला भावतो. शिक्षण आटोपून नोकरी शोधणाऱ्या २३-२४ वर्षांच्या तरुणाचे म्हणजे माझे हात हातात घेऊन ती तेव्हा म्हणाली होती, ‘तू बाकी काहीही करू नकोस. फक्त लिहीत राहा, बोलत राहा.’ हे फक्त म्हणणं कोणालाही जमेल, तिनं ते निभावून दाखवलं याचं मला कौतुक वाटतं. कोणत्याही स्त्रीनं मनापासून एखादी गोष्ट ठरवली, तर ती ते करून दाखवतेच हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं.महिला दिनाच्या निमित्ताने हा लेख लिहिताना अशी कित्येक नाती व त्या नात्याच्या व्यक्ती मला आठवताय. सगळंच सांगणं शक्य नाही आणि सगळं बोलून किंवा लिहून दाखवताही येत नाही. प्रत्येकाच्या आयुष्यातली ‘स्त्रीशक्ती’ त्या त्या व्यक्तीला आणखी समृद्ध करते हेच खरं. त्यामुळे तू केव्हा... कशी... या प्रश्नांचं उत्तर मला तू ‘तेव्हा’... ‘तशी’... असंच द्यावसं वाटतं.मयूर भावे सकाळ एनआयईचे पुणेस्थित उपसंपादक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 