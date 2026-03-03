Premium|Personality types and happiness : व्यक्तिमत्त्वाच्या विविधतेतून आनंदाचा शोध; एकटेपण आणि समूहातील अनुभव

स्नेहल बाकरेआनंद चित्रपटात एक खूप सुंदर डायलॉग आहे, ‘‘आनंद कभी मरा नहीं । आनंद कभी मरते नहीं ’’ कारण मुळात आनंद उपभोगण्याची वस्तू नसून ती अनुभवण्याची बाब आहे. त्यामुळे व्यक्तीच्या स्वभावानुसार जरी ज्याचा त्याचा आनंद वेगळा असला, आनंद साजरा करण्याच्या पद्धती वेगळ्या असल्या तरी आनंदी असणं, आनंदाचा स्वीकार करता येणं महत्त्वाचं!आ पल्या आजूबाजूच्या माणसांकडे पाहिलं की जाणवतं, आपण सगळे जणू एकाच वर्णमालेतून जन्मलो आहोत, आणि आपल्या शरीररचनेची अक्षरं म्हणजे आपले दोन हात, पाय, कान, एक मेंदू, हृदय, नाक... असे आपले अवयव जे सामान्यतः प्रत्येकाकडे सारखेच आहेत, पण तरीही त्यातून तयार होणारा माणूस मात्र अजिबात एकसारखा नाही. प्रत्येकाच्या व्यक्तिमत्त्वात एक वेगळी खासियत पाहायला मिळते. कोणी उंच तर कोणी ठेंगणा, कोणी मितभाषी तर कोणी बडबडा. प्रत्येकाचा आवाज, स्वभाव, देहबोली, विचार करण्याची पद्धतही वेगळी असते. एकाच घरात वाढलेली किंबहुना एकाच आईच्या पोटी जन्मलेली भावंडं किती भिन्न असतात. कित्येकदा वरवर पाहता रंग-रूपानं सारख्या दिसणाऱ्या दोन जुळ्या मुलांमध्येही त्यांच्या सवयीत, आवडीनिवडी, स्वभावात कितीतरी फरक असतो. एखादा मस्तीखोर असतो, तर याउलट दुसरा मात्र शांत असतो..Permium|Senior citizen lifestyle and mental health: चला राहू आनंदात.तसंच सा रे ग म प ध नी सा हे सप्तसूर सगळ्यांसाठी तेच आहेत. पण जेव्हा हे सूर वेगवेगळ्या गायकांच्या कंठातून उमटतात, तेव्हा त्यांची लय त्यांचा भाव बदलतो. उदाहरणार्थ जोगिया रागातील ‘पिया के मिलन की आस’ ही ठुमरी. उस्ताद अब्दुल करीम खाँ साहेब जेव्हा ही ठुमरी गातात, तेव्हा त्यांचा आवाज खूप नाजूक, शांत आणि विरहानं दाटलेला वाटतो. पण हीच ठुमरी जेव्हा पंडित भीमसेन जोशी गातात, तेव्हा त्यांच्या आवाजाची ताकद, भारदस्तपणा आणि विरहाची तळमळ अधिक तीव्रतेनं जाणवते. शब्द तेच, राग तोच असला तरी ते ऐकताना आपल्याला भावना मात्र वेगळी भासते. त्याचप्रमाणे धनि रागातील ‘घेई छंद मकरंद’ ही बंदिश जेव्हा डॉ. वसंतराव देशपांडे गातात, तेव्हा त्यात नाट्य आणि भावनांची रंगत दिसते. आणि हीच बंदिश जेव्हा राहुल देशपांडे गातात, तेव्हा परंपरेचा वारसा जपणाऱ्या एका तरुण आवाजाचा स्पर्श जाणवतो. एक हलकी, चपळ लयही जाणवते. बंदिश तीच, शब्द तेच असले तरी वेगवेगळ्या गायकांच्या शैलीमुळे ती श्रोत्यांना श्रवणानंदाच्या वेगवेगळ्या छटांची अनुभूती देते.अगदी याचप्रमाणे प्रत्येक माणसाच्या आनंदाची व्याख्याही वेगळी असते. कोणाचं निसर्गाच्या सान्निध्यात राहिल्यानं मन शांत होत आणि त्याला आनंदाची अनुभूती येते. कोणाला पक्ष्यांची किलबिल ऐकली, मोगऱ्याचा सुगंध दरवळला, पावसाच्या सरी बरसू लागल्या की आनंद मिळतो, तर कोणाला घरात बसून चहा-कॉफीचा आस्वाद घेत खिडकीतून पावसाकडे पाहण्यात आनंद मिळतो. कुणाला शास्त्रीय संगीत ऐकल्यानंतर प्रसन्न वाटतं, तर कोणाला रॉक म्युझिक ऐकलं की उत्साही वाटतं. कोणाला गाणं ऐकण्यात तर कोणाला गाण्यात; कोणाला वेगवेगळ्या पदार्थांची चव चाखण्यात, तर कोणाला वेगवेगळे पदार्थ तयार करण्यात आनंद मिळतो. कोणाची कशामुळे ब्रह्मानंदी टाळी लागेल आणि त्याला विश्वानंदाची अनुभूती मिळेल याबद्दल नेमकं काही सांगता येत नाही..Premium|Gen Z: जेन-झी आणि समाज माध्यमांचे गुंतागुंतीचे नाते पालकांच्या दृष्टीकोनातून.आनंद ही एक भावना असल्यानं तिचं मोजमापही करता येत नाही. तो फक्त आणि फक्त अनुभवता येऊ शकतो. पण जर आपल्या आनंदात कोणाला सहभागी केलं तर मात्र तो द्विगुणीत होतो बरं! पण हे समीकरणदेखील व्यक्तिपरत्वे भिन्नच. आता काही लोकांचं ‘आपण भले नि आपलं काम’ आणि सोबत ‘आपला आनंद आपल्याकडेच भला’ असंही असतं!माझी एक मैत्रीण आहे सई. तिला एकटं राहण्यात आनंद मिळतो. कुठल्याही गर्दीच्या ठिकाणी जायला तिला आवडत नाही. तिला सणवार साजरे करायला आवडतात, पण त्या दरम्यान घरी होणारी पाहुण्यांची रेलचेल मात्र तिला अजिबात आवडत नाही. कुठल्याही गेट-टुगेदरमध्ये तासाभरानंतर तिला अस्वस्थ व्हायला होतं. आणि मग एखादं लहान मूल जसं, कधी एकदाची शाळा सुटते आणि कधी घरी जायला मिळतं, असं काहीसं तिला व्हायला लागतं. पण ती सोलो ट्रीप्स मात्र खूप एन्जॉय करते. तिला तिच्या नेहमीच्या काही मोजक्या लोकांसोबतच राहायला आवडतं. यावरून तुम्हाला वाटेल ती माणूसघाणी आहे वगैरे, पण तसं नाही बरं. ती जरा इंट्रोव्हर्ट आहे. अशा या इंट्रोव्हर्ट लोकांना त्यांच्या स्वतःच्या कोषात राहायला आवडतं. त्यांना स्वतःचा सहवास सुखद वाटतो. ‘मैं अपनी फेव्हरेट हूं...’ असं दिमाखात म्हणणारी ही माणसं. मला तर वाटतं, सईसारखी लोकं जगाच्या पाठीवर कुठंही आनंदात एकटी राहू शकतात.आमच्या शेजारच्या आजींचंच उदाहरण घ्या. या आजी, आजोबा गेल्यानंतर आणि मुलं परदेशी असल्यानं एकटेपणानं खंगतील की काय, असं सगळ्यांना वाटत होतं. पण झालं मात्र उलटंच! इतकी वर्षं त्यांचं आयुष्य आजोबांभोवतीच गुंतलेलं होतं. आधी कौटुंबिक जबाबदाऱ्या, मग आजोबांचं आजारपण यामुळे त्यांना स्वतःसाठी कधी वेळच मिळाला नाही. आता कित्येक वर्षांनी त्यांना त्यांच्या भरतकामाची, वाचनाची, लिहिण्याची आवड जोपासता आली. एकदा त्यांनी कोणातरी ओळखीच्यांच्या लग्नात तर स्वतः मंगलाष्टकं लिहून दिली. मलाही त्यांनी ती आवर्जून ऐकवली होती. म्हणजे आता एकटेपणातच त्या जास्त खुलत, नव्यानं बहरत आहेत असंच वाटतं..याच्या अगदी उलट म्हणजे आमच्या ऑफिसमधला विपुल. तो सतत किमान चार-पाच लोकांच्या घोळक्यात असतो. साध्या चहा-कॉफीसाठीसुद्धा त्याला कंपनी लागते. अगदी अनोळखी लोकांशीही तो भरभरून गप्पा मारू शकतो. सुट्टीच्या दिवशी मस्त आराम करायचा सोडून हा पठ्ठ्या मित्र-मैत्रिणी किंवा नातेवाईक यांच्यासोबत गप्पागोष्टी, मजामस्ती करण्यात रमतो. ऑफिसमधली निम्म्याहून अधिक लोक त्याला ओळखत असतील. येता-जाता प्रत्येकाला टाटा, बाय बाय केल्याशिवाय, दोन शब्द बोलल्याशिवाय त्याला करमतच नाही. पार्टी कोणाचीही असू दे, त्या पार्टीची, मैफिलीची आन-बान-शान म्हणजे विपुल. असा हा ‘रंगात रंगुनी साऱ्या रंग माझा वेगळा’ असं म्हणणारा एक्स्ट्रोव्हर्ट असणारा विपुल कधीकधी मला पु. ल. देशपांडे यांच्या व्यक्ती आणि वल्लीमधल्या हरीतात्यांसारखा वाटतो. हरीतात्यांसारखंच त्यालाही लोकांचा गोतावळा हवा आणि सोबतीला गप्पांचा मंचही हवा.इंट्रोव्हर्ट आणि एक्स्ट्रोव्हर्ट यांच्यातला सुवर्णमध्य म्हणजे ‘ॲम्बिव्हर्ट’. म्हणजे कधी गप्प, तर कधी गप्पिष्ट असा काहीसा हा प्रकार. परिस्थितीनुसार स्वतःची लय निवडणारे हे लोक असतात. या ॲम्बिव्हर्ट लोकांना एकांत कंटाळवाणा वाटत नाही आणि गर्दीही थकवणारी वाटत नाही. आणि याचं उत्तम उदाहरण म्हणजेथ्री इडियट्समधली रँचोची व्यक्तिरेखा. याचं पात्र मनमिळाऊ आणि आत्मविश्वासू असतं, ज्याला मित्रांची चेष्टा-मस्करी करणं, उत्स्फूर्तपणे बोलणं, लोकांना प्रेरणा देणं, हे अगदी सहज जमत. एकाअर्थी तो एक्स्ट्रोव्हर्ट आहे. पण तो एकटा असताना स्वतःशी संवाद साधतो, स्वतःच्या तत्त्वांशी एकनिष्ठ राहत आपल्या सहवासातल्या लोकांपासून शांतपणे अलिप्त होत, प्रसिद्धीपासून दूर राहतो. अशा वेळी काही अंशी तो इंट्रोव्हर्ट आहे असं वाटतं. म्हणजेच तो इंट्रोव्हर्ट आणि एक्स्ट्रोव्हर्ट यांचा मेळ साधणारा ॲम्बिव्हर्ट आहे असं म्हणता येईल. त्याला कोणत्याही परिस्थितीत आनंदानं जगता येतं.आनंद चित्रपटात एक खूप सुंदर डायलॉग आहे, ‘‘आनंद कभी मरा नहीं । आनंद कभी मरते नहीं ’’ कारण मुळात आनंद उपभोगण्याची वस्तू नसून ती अनुभवण्याची बाब आहे. त्यामुळे व्यक्तीच्या स्वभावानुसार जरी ज्याचा त्याचा आनंद वेगळा असला, आनंद साजरा करण्याच्या पद्धती वेगळ्या असल्या तरी आनंदी असणं, आनंदाचा स्वीकार करता येणं हे महत्त्वाचं... नाही का?स्नेहल बाकरे पुणेस्थित लेखिका, कवयित्री व स्क्रीन रायटर्स असोसिएशनच्या सदस्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.