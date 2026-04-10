Premium|Indian Cave Architecture and Heritage : ‘लयनकथा’चा शेवटचा टप्पा; अमोघ वैद्य यांची पाषाणी वारशाशी नाळ जपण्याची भावपूर्ण हाक

मा नवी संस्कृतीचा इतिहास केवळ युद्धांच्या कथांनी किंवा राजवंशांच्या वंशावळींनी तयार झालेला नसतो, तो कोरला गेलेला असतो तिथल्या पाषाणांच्या काळजात; जे पाषाण आजही सह्याद्रीच्या डोंगररांगांत आणि विंध्य पर्वताच्या कुशीत श्वास घेत आहेत. लयनकथा या सदरातून आपण याच पाषाणी वारशाचा मागोवा घेण्याचा प्रयत्न केला. हा प्रवास सुरू झाला होता भीमबेटकाच्या त्या अंधाऱ्या आदिम गुहांमधून, जिथं रंगांच्या पहिल्या रेषेतून मानवानं आपलं अस्तित्व सिद्ध केलं होतं, आणि त्याचा हा सुंदर टप्पा पुण्याच्या गजबजलेल्या शिवाजीनगरमधल्या पाताळेश्वरच्या शांततेत येऊन विसावला. हे केवळ दगडात कोरलेले खांब किंवा मूर्ती नव्हत्या, तर ती होती त्या काळातल्या माणसांची स्वप्नं, त्यांची अफाट जिद्द आणि निसर्गावर विजय मिळवण्याची त्यांची प्रबळ इच्छाशक्ती. डोंगरकपारीत छिन्नी-हातोड्याचे घाव घालताना त्या अज्ञात शिल्पकारांनी केवळ देवालयंच घडवली नाहीत, तर त्यांनी भारतीय संस्कृतीचा एक असा अध्याय लिहिला, जो काळाच्या प्रवाहानं कधीही पुसला जाणार नाही. नाशिक-पैठणच्या मार्गावरच्या व्यापाऱ्यांचे विसावे असोत, किंवा कडेकपाऱ्यांत तपश्चर्या करणाऱ्या भिक्खूंची ध्यानकेंद्रं, प्रत्येक लेण्यानं आपल्याला मानवी जीवनाचा एक वेगळा पैलू उलगडून दाखवला..आज जेव्हा आपण या लेखमालेच्या अखेरच्या वळणावर उभे आहोत, तेव्हा मागं वळून पाहताना जाणवतं की एका सामान्य माणसाच्या आयुष्यात लेणी म्हणजे केवळ 'दगडांच्या गुहा' नसतात. जेव्हा एखादा माणूस या थंडगार कातळाच्या कुशीत शिरतो, तेव्हा त्याला आजच्या धावपळीच्या जगात हरवलेली ती आदिम शांतता गवसते. निसर्गाला न संपवता, डोंगरांशी संवाद साधूनही आपण अजरामर कलाकृती निर्माण करू शकतो, हा जीवनाचा सर्वात मोठा धडा लेणी आपल्याला देतात. इथला प्रत्येक खांब आणि प्रत्येक कोनाडा आपल्याला आपल्या पूर्वजांच्या जिद्दीची आणि कल्पकतेची गोष्ट सांगत असतो.मात्र, एक इतिहास अभ्यासक म्हणून या लेण्यांकडे पाहताना जबाबदारीचं भान अधिक गडद होतं. आमच्यासाठी या लेणी म्हणजे केवळ पर्यटनस्थळं नसून, ते 'पाषाणी दस्तावेज' आहेत. कागदावरचा इतिहास कदाचित नष्ट होईल, पण कातळात कोरलेला हा इतिहास हजारो वर्षं अढळ राहतो. एका संशोधकासाठी इथल्या स्तंभांची शैली त्या काळातल्या राजवटींचा कालखंड स्पष्ट करते, तर अर्धवट राहिलेली शिल्पं त्या काळातल्या तांत्रिक आव्हानांचं दर्शन घडवतात.शिलालेखांमधल्या ब्राह्मी किंवा देवनागरीतल्या कोरीव ओळी, मग त्या दानाची नोंद करणाऱ्या असोत वा एखाद्या 'विषया'च्या (नगराच्या) चतुःसीमा सांगणाऱ्या; त्या ओळी इतिहासातले विखुरलेले दुवे जोडण्याचं काम करतात. अभ्यासक म्हणून जेव्हा आम्ही या लेण्यांच्या पायऱ्या उतरतो, तेव्हा आम्हाला तिथल्या शिल्पकारांचे कष्ट, व्यापाऱ्यांचे अर्थकारण आणि तत्कालीन समाजाची धार्मिक जडणघडण स्पष्टपणे जाणवते. हे वारसास्थळ जपणं म्हणजे केवळ तो दगड वाचवणं नाही, तर आपल्या ज्ञानाचा स्रोत आणि आपल्या अस्मितेचा पुरावा जिवंत ठेवणं आहे..विचार करा, ज्या शिल्पकारानं तो शेवटचा घाव घातला असेल, ज्या व्यापाऱ्यानं तिथं विसावा घेतला असेल किंवा ज्या भिक्खूनं तिथं शेवटची प्रार्थना केली असेल, त्यांना माहीत होतं का, की हजारो वर्षांनंतरही आपण त्यांच्या कष्टांच्या सावलीत उभं राहू? आज आपण तिथं जातो, सेल्फी काढतो आणि बाहेर येतो, पण एकदा त्या लेण्यांच्या खांबांना स्पर्श करून पाहा... त्या पाषाणाच्या स्पर्शात हजारो उन्हाळे, पावसाळे आणि शेकडो पिढ्यांचे श्वास साठलेले आहेत. तो स्पर्श आपल्याला सांगतो, ‘माणसं येतील आणि जातील, साम्राज्यं येतील आणि जातील, पण तुमची ओळख, तुमची मुळं या कातळात कायमची कोरलेली आहेत.’पुढच्यावेळी जेव्हा तुम्ही एखाद्या लेण्याच्या आतमध्ये जाल किंवा डोंगर चढून त्या कातळात कोरलेल्या विहारात पाऊल ठेवाल, तेव्हा केवळ तिथल्या गारव्याचा आनंद घेऊ नका. एक इतिहास अभ्यासक म्हणून माझी तुम्हाला विनंती आहे, की तिथं गेल्यावर या काही गोष्टींकडे आवर्जून लक्ष द्या :छिन्नीचे ते घाव : त्या खांबांच्या कोपऱ्यांवर किंवा छताच्या बाजूला आजही शिल्पकारांच्या छिन्नीच्या खुणा दिसतात. विचार करा, त्या एका एका घावामागे किती अफाट कष्ट आणि एकाग्रता असेल! ते दगड बोलत नाहीत, पण त्या खुणा त्याकाळच्या श्रमाची साक्ष देतात.पाण्याचं नियोजन : लेण्याच्या परिसरात कातळात खोदलेल्या पाण्याच्या टाक्या (पाणपोया) नीट पाहा. पावसाचं पाणी साठवण्यासाठी केलेले ते चर आणि छतावरून पाणी वाहून नेण्याची ती व्यवस्था आपल्याला आजही थक्क करते. निसर्गाचा एकही थेंब वाया न घालवण्याचं ते ‘वॉटर मॅनेजमेंट’ आजही तितकंच आदर्श आहे..Premium|Fairwell Meenatai: रामराज्य आपल्याला माहीत असतं, पण मीना प्रभु यांनी समस्त मराठीजनांना रोमराज्य दाखवलं!.अपूर्ण शिल्पं : अनेक ठिकाणी तुम्हाला एखादी मूर्ती किंवा खांब अर्धवट कोरलेला दिसेल. त्या अपूर्णत्वात एक वेगळंच सौंदर्य असतं. ते खांब आपल्याला सांगतात, की कदाचित खडक खराब निघाला असेल किंवा राजवट बदलली असेल. त्या अर्धवट राहिलेल्या कामात त्याकाळच्या तांत्रिक आव्हानांचा इतिहास दडलेला असतो.शिलालेखांच्या ओळी : भिंतीवर किंवा खांबांवर कोरलेल्या त्या ब्राह्मी किंवा देवनागरी लिपीतल्या ओळींकडे नीट पाहा. त्या ओळी म्हणजे त्याकाळातल्या लोकांची ‘फेसबुक पोस्ट’च! कोणी दान दिलं, कोणाचं राज्य होतं हे सर्व तिथं नोंदवलेलं असतं. जरी आपल्याला ती लिपी वाचता आली नाही, तरी त्या अक्षरांच्या वळणात त्याकाळची ओळख दडलेली आहे.मानवी खुणा (खेळ) : पाताळेश्वरप्रमाणेच अनेक लेण्यांच्या ओसरीत तुम्हाला दगडावर कोरलेले मंकळासारखे खेळ दिसतील. ते खेळ आपल्याला सांगतात, की तिथं राहणारे लोकही आपल्यासारखेच विरंगुळा शोधणारे होते.तुटलेली शिल्पं : अनेक ठिकाणी मूर्तींचे तुटलेले अवयव, भग्न चेहरे किंवा विद्रूप झालेली आकृती दिसते. ही केवळ काळाची झळ नाही, इतिहासातल्या आक्रमक कर्त्यांच्या विध्वंसाची ती ठळक साक्ष आहे. तरीही या भग्न रूपांतही एक जिद्द दडलेली आहे. ती जिद्द आपल्याला सांगते, की दगड तुटला, पण कलेचा आत्मा अजूनही ताठ उभा आहे.काळाचा ध्वनी (ॲकुस्टिक्स) : चैत्यगृहाच्या किंवा विहाराच्या मध्यभागी उभं राहून शांतपणे एक दीर्घ श्वास घ्या. तिथं घुमणारा तो नाद अनुभवा. हजारो वर्षांपूर्वी जेव्हा तिथं भिक्खू मंत्रोच्चार करत असतील, तेव्हा त्या आवाजाच्या लहरींनी या पाषाणी भिंती कशा शहारल्या असतील? तो प्रतिध्वनी आजही त्या दगडांमध्ये कुठेतरी कैद आहे, जो तुम्हाला त्या काळाशी थेट जोडतो..प्रकाश आणि सावलीचा खेळ : लेण्यांची रचना अशी केली जाते, की दिवसाच्या एका विशिष्ट वेळी सूर्याचा प्रकाश थेट गाभाऱ्यातल्या मूर्तीवर किंवा स्तूपावर पडतो. त्या काळच्या शिल्पकारांनी विज्ञानाचा वापर करून प्रकाशाचं जे 'डिझाईन' केलं होतं, ते आजही आधुनिक वास्तुविशारदांना थक्क करतं. त्या प्रकाशाच्या झोतात नाचणारे धुळीचे कण पाहिले की जाणवतं, काळ खरंच तिथं थबकला आहे!व्यापारी मार्गांच्या पाऊलखुणा : लेण्याच्या पायथ्याशी उभं राहून आजूबाजूच्या परिसराकडे पाहा. तिथं पूर्वी बैलगाड्यांचे ताफे, घोड्यांच्या टापांचा आवाज आणि 'सार्थवाहां'च्या (व्यापाऱ्यांच्या) गप्पांचा कोलाहल असेल. नाणेघाट असो वा जुन्नर, या लेणी म्हणजे त्या काळातल्या 'हायवे'वरचे गजबजलेले थांबे होते.जेव्हा तुम्ही या नजरेतून लेणी पाहायला लागाल, तेव्हा तुम्हाला तिथं केवळ दगड दिसणार नाहीत, तर जिवंत इतिहासच तुमच्याशी संवाद साधू लागेल. या लेणी म्हणजे आपल्या पूर्वजांनी आपल्याला दिलेली एक अशी भेट आहे, ज्यांची बॅटरी कधीच संपत नाही आणि जिचा सिग्नल कधीच जात नाही.अखेर, आधी म्हणालो तसं, भीमबेटकाच्या त्या आदिम गुहाचित्रांपासून सुरू झालेला हा 'लयनकथा' प्रवासाचा पट आज पुण्याच्या पाताळेश्वरापाशी येऊन स्थिरावला आहे. पण हा प्रवास केवळ कागदांवरच्या शब्दांचा नव्हता, तो होता त्या काळजाचा, जे आजही सह्याद्रीच्या कातळात धडधडतंय. जेव्हा आपण लेण्यांच्या त्या थंडगार काळोखात उभं असतो, तेव्हा नीट कान देऊन ऐकलं तर आजही त्या दगडांमधून छिन्नी-हातोड्याचे लयबद्ध आवाज ऐकू येतात. ते आवाज केवळ दगड फोडण्याचे नव्हते, तर ते एका संस्कृतीला जन्म देण्याचे 'प्रसववेध' होते.लयनकथा हे सदर इथं संपत असलं, तरी आपली ही पाषाणी नाळ कधीच तुटणार नाही. पुढच्यावेळी जेव्हा तुम्ही एखाद्या लेण्याच्या पायथ्याशी उभं राहाल, तेव्हा एक पर्यटक म्हणून नाही, तर एका 'वारसदारा'च्या अभिमानानं तिथं पाऊल ठेवा; त्या दगडांवर हात फिरवा, तिथल्या मातीचा वास घ्या आणि मनाला सांगा 'हा माझा वारसा आहे, ही माझी ओळख आहे.' इतिहासाच्या या पाषाणी वाटा आपल्याला सतत साद घालत राहतील. जोपर्यंत हे कातळ उभे आहेत, तोपर्यंत आपला गौरवशाली भूतकाळ जिवंत आहे. हा वारसा पुढच्या पिढीकडे सुपूर्द करण्याची जबाबदारी आता आपली आहे. कारण लक्षात ठेवा, ज्या समाजाला आपला इतिहास जपता येत नाही, त्या समाजाचा भूगोल बदलायला वेळ लागत नाही. या लेण्यांच्या निःशब्द जगात पुन्हा कधीतरी भेटू या... एका नव्या जाणिवेसह, एका नव्या ओळखीसह!( Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.