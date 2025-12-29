Premium|Royal Arabic Attar : राजेशाही अत्तरांची कला; अरब संस्कृतीतील सुगंधाचा इतिहास

मृणाल तुळपुळेअरब जगतातील अत्तरे म्हणजे वाळवंटातील रूक्षतेतून उमललेला सुगंधांचा वारसा आहेत. त्या सुगंधात वाळवंटाची शांतता, राजवाड्यांची श्रीमंती आणि परंपरेचा आदर मिसळलेला आहे. अरबांचे सुगंधाशी असलेले नाते शब्दांत व्यक्त होणारे नसून, ती वाळवंटात दडलेली एक कोमल आठवण आहे, अलगद उलगडणारी आणि मनात दीर्घकाळ रेंगाळणारी...राजे महाराजे, अरब शेख, अमीर आणि सुलतान एकमेकांना हिऱ्या-मोत्यांसारखी मौल्यवान व दुर्मीळ अत्तरे भेट देत असत. एकेकाळी अशी अत्तरे राजकीय आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाणीची माध्यमे होती. सामान्य जनतेला न मिळणारी महागडी, दुर्मीळ अत्तरे राजांसाठी राखीव असत व ती सोन्या-चांदीच्या सुंदर बाटल्यांत ठेवली जात.अत्तर म्हणजे अरब जगतातील इतिहासाची, परंपरेची आणि संस्कृतीची सुगंधी ओळख आहे. त्यांच्याकडे सुगंधाला अनन्यसाधारण महत्त्व असून अत्तर हे त्यांच्या संस्कृतीमधील अविभाज्य घटक आहे. असे म्हटले जाते, की अरब जगतात अत्तराचा सुगंध दिसत नाही, पण तो क्षणाक्षणाला जाणवतो..अत्तर हा शब्द फारसी भाषेतील ‘इतिर’ म्हणजे सुगंध ह्या शब्दापासून आला आहे. अत्तर म्हणजे नैसर्गिक घटकांपासून ऊर्ध्वपतन/ डिस्टिलेशन प्रक्रियेतून तयार केलेले एक नैसर्गिक आणि शुद्ध सुगंधी तेल असते. गुलाब, जास्वंद, मोगरा अशी फुले, यांसोबतच केवडा, चंदन, मसाले तसेच विविध औषधी वनस्पती यांचे दीर्घकालीन डिस्टिलेशन करून अत्तर तयार केले जाते. अशा अत्तरात अल्कोहोल नसल्याने अरब संस्कृतीत ते विशेष मानले जाते. अनेक अरब देशांत पाहुण्याचे स्वागत खजूर, कॉफी आणि अत्तराने केले जाते. त्यांच्या संस्कृतीत अत्तर लावणे किंवा सुगंध देणे म्हणजे आदर, प्रेम आणि सन्मान दाखवणे असे मानले जाते.अत्तर तयार करण्याची कला पर्शियन आणि अरबी संस्कृतीतून आली, परंतु पारंपरिक पद्धतीने अत्तर तयार करण्याची कला भारतात विकसित झाली. आजदेखील कन्नौज येथे डेग आणि भपका म्हणजे मोठे रांजण आणि वाफ ह्यांचा वापर करून पूर्णपणे नैसर्गिकरित्या अत्तर तयार केले जाते. भारत, इराण आणि मध्यपूर्वेतील काही देश अत्तराच्या निर्मितीशी आणि परंपरेशी जोडलेले प्रमुख देश आहेत. ह्या देशांत अनेक प्रकारची अत्तरे तयार करण्याच्या पद्धती पिढ्यान्पिढ्या चालत आल्या आहेत. तिथे अत्तर तयार करणे ही केवळ प्रक्रिया नसून ती एक कला आणि परंपरा आहे.ऊद हे अरबांचे खास अत्तर असून त्याला राजेशाही सुगंध म्हणून ओळखले जाते. हे अत्तर ऐश्वर्य, श्रीमंती व प्रतिष्ठेचे प्रतीक आहे. ऊद म्हणजे अगरवूड नावाच्या विशिष्ट झाडापासून मिळणारा एक मौल्यवान, सुगंधी राळ आहे व त्याचा वापर अत्तरात केला जातो. नैसर्गिकरित्या दुर्मीळ असल्यामुळे आणि प्रक्रिया दीर्घ असल्यामुळे ऊद अत्तरे सोन्याइतकी महाग असतात. त्यामुळे त्याला सुगंधी सोने असेही म्हटले जाते..Premium|Paithani Saree : दोन हजार वर्षांचा पैठणीचा वारसा; महाराष्ट्राच्या महावस्त्राची गौरवशाली कहाणी .इतिहासात डोकावून पाहिले तर असे लक्षात येते, की प्राचीन काळापासून अत्तर हे प्रतिष्ठेचे आणि राजेशाही जीवनशैलीचे प्रतीक होते. प्रत्येक राजाचे, सुलतानाचे किंवा नवाबाचे स्वतःचे असे एक खास अत्तर असे. झेंडा किंवा राजमुद्रेप्रमाणे त्या अत्तराचा सुगंध म्हणजे त्याची ओळख असे. त्यामुळेच ते राजदरबारात येत तेव्हा सुगंध आधी येई असे म्हटले जायचे. त्याकाळी दरबारातील पडदे, गालिचे, सिंहासन हे अत्तर व बखूराने सुगंधित केले जाई, तसेच शाही वस्त्रे अत्तरात बुडवून वाळवली जात. राजे महाराजे, अरब शेख, अमीर आणि सुलतान एकमेकांना हिऱ्या-मोत्यांसारखी मौल्यवान व दुर्मीळ अत्तरे भेट देत असत. एकेकाळी अशी अत्तरे राजकीय आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाणीची माध्यमे होती. सामान्य जनतेला न मिळणारी महागडी, दुर्मीळ अत्तरे राजांसाठी राखीव असत व ती सोन्या-चांदीच्या सुंदर बाटल्यांत ठेवली जात. अशा महागड्या अत्तरांच्या बाटल्या ठेवण्यासाठी कोरीवकाम केलेल्या खास लाकडी पेट्या घडवल्या जात.अत्तरे जशी खास, तशाच त्याच्या बाटल्याही खास असतात. अत्तराच्या बाटल्यांना सुगंध जपणारी राजेशाही पेटी असे संबोधले जाते. अत्तर नेहमी लहान आकाराच्या आणि घट्ट बंद होणाऱ्या बाटल्यांमध्ये ठेवले जाते. त्याचा सुगंध उडून जाऊ नये म्हणून बाटलीची रचना हवाबंद असते. बाटल्यांवर रोलऑन स्टिक किंवा झाकणाच्या आतील बाजूस ते लावण्यासाठी काडी असते. ह्या बाटल्या विविध धातूंपासून तयार केल्या जातात, तर क्वचित कधी त्यावर सोन्याचा मुलामा दिलेला असतो. अत्तराच्या बाटल्यांसाठी काच किंवा क्रिस्टलचा सर्वात जास्त वापर केला जातो.अत्तरात काही खास गुण असल्यामुळे त्यांनी शतकानुशतके आपले महत्त्व टिकवून ठेवले आहे. अत्तरे पूर्णपणे तेलावर आधारित असल्यामुळे ती लावल्यावर त्वचेला जळजळ, कोरडेपणा किंवा अॅलर्जी होण्याची शक्यता फारच कमी असते. प्राचीन काळी अत्तरे म्हणजे अरब राण्यांच्या व राजघराण्यातील स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेची, शालिनतेची आणि आत्मविश्वासाची ओळख होती. सुगंधाशिवाय त्यांचे सौंदर्य अपूर्ण मानले जाई. त्यांच्या सुगंधाच्या निवडीत नजाकत आणि सौम्यता यांचा सुरेख मिलाफ असे. रिवाजानुसार अनेक राण्यांना त्यांच्या आई किंवा आजीकडून अत्तराच्या मिश्रणाची गुप्त पद्धत आणि सुगंध जपण्याचे मार्ग शिकवलेले असत. अरब राण्यांची ओळख त्यांच्या अत्तरावरूनच पटे. अरब राजघराण्यांमध्ये अत्तराची अंघोळ करण्याची पद्धत होती. अशी अंघोळ म्हणजे फक्त स्वच्छतेसाठी नसून सौंदर्य, पवित्रता आणि मनःशांतीचा विधी मानला जात असे. ही परंपरा विशेषतः भारत, अरब आणि मुघल दरबारांत होती. स्नानाच्या पाण्यात अत्तर, गुलाबपाणी, केवडा जल किंवा चंदन मिसळून केलेली सुगंधी अंघोळ म्हणजे अत्तराची अंघोळ..अरब जगाचे सुगंधाशी असलेले नाते पारंपरिक अत्तरांपासून सुरू झाले, पण काळानुसार परफ्युम्सनी अरब संस्कृतीची आधुनिक बाजू सुगंधित केली. आज अरब देशात जगातील सर्वाधिक उच्च दर्जाचे आणि लक्झरी परफ्युम्स वापरले जातात. आज अत्तरांचे रूप बदलले असले तरी त्यांचा सुगंध तसाच आहे. आधुनिक अरब जगतातही अत्तरांचा सुगंध तितकाच प्रभावी, दर्जेदार आणि दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग राहिला आहे. म्हणूनच अरबी अत्तरे ही परंपरा आणि आधुनिकता ह्यांचा सुंदर मिलाफ आहेत.अत्तर व परफ्युम हे दोन्ही सुगंधाशी निगडित असले, तरी त्यांच्यात काही मूलभूत फरक आहेत. अत्तर आणि परफ्युममधील घटक, ते वापरण्याची पद्धत, त्यांचा टिकाऊपणा आणि सांस्कृतिक पार्श्वभूमी वेगळी असते. परफ्युम म्हणजे सुगंधी तेल, अल्कोहोल व पाणी यांचे मिश्रण. तो नेहमी स्प्रे स्वरूपात वापरला जातो, जो पटकन दरवळतो आणि ताजेपणा देतो. परफ्युम हे आधुनिक रसायनशास्त्रावर आधारित उत्पादन आहे. परफ्युम्सना आधुनिक जीवनशैलीचा सुगंध म्हटले जाते, तर अत्तराला शब्दांशिवाय व्यक्त होणारे ऐश्वर्य म्हटले जाते. अत्तरे अरब, भारतीय आणि पर्शियन संस्कृतीत प्रार्थना, पूजा, सण, विवाह यांमध्ये वापरली जातात. परफ्युम्स युरोपीय परंपरेतून विकसित झाले असून, त्यांचे नाते फॅशन आणि स्टाइलशी अधिक जोडले जाते. अत्तर नेहमी मनगट, कानामागे किंवा गळ्यावर लावले जाते, तर परफ्युम कपडे, मान, मनगटावर स्प्रे केला जातो. अत्तरे कमी प्रमाणात लावली तरी खूप काळ टिकतात. अरबी प्रदेशांतील उष्णतेत अल्कोहोलयुक्त परफ्युम्स लवकर उडून जातात; पण तेलावर आधारित अत्तरे जास्त काळ टिकतात.अरबी संस्कृतीत सुगंध शब्दांइतकाच बोलका आहे. त्यांच्याकडे अत्तर अंगावर लावले जाते व पाहुणे आल्यावर घर आणि वातावरण सुगंधित करण्यासाठी बखूर म्हणजे धूप जाळला जातो. हे पाहता अरबांचे अत्तरे आणि सुगंध ह्यांच्याशी किती जवळचे नाते आहे हे समजते.अरब जगतातील अत्तरे म्हणजे वाळवंटातील रूक्षतेतून उमललेला सुगंधांचा वारसा आहेत. त्या सुगंधात वाळवंटाची शांतता, राजवाड्यांची श्रीमंती आणि परंपरेचा आदर मिसळलेला आहे. अरबांचे सुगंधाशी असलेले नाते शब्दांत व्यक्त होणारे नसून, ती वाळवंटात दडलेली एक कोमल आठवण आहे. अलगद उलगडणारी आणि मनात दीर्घकाळ रेंगाळणारी....इजिप्तची राणी क्लिओपात्राबद्दल अनेक आख्यायिका प्रसिद्ध आहेत. त्यातली एक म्हणजे अत्तराची अंघोळ. तिच्या सौंदर्याचे आणि प्रभावी व्यक्तिमत्त्वाचे गुपित म्हणून सुगंधाचा केलेला उल्लेख अनेक ठिकाणी आढळतो. क्लिओपात्रा फक्त सुंदर नव्हती, तर बुद्धिमान आणि चतुरही होती. अत्तरे, सुगंधी स्नान व निरनिराळी सौंदर्यप्रसाधने ह्यांची तिला विशेष आवड होती. राजनीतीमध्ये तिने सुगंधाचा वापर मोठ्या कौशल्याने केला. ती जिथे जायची तिथे तिच्याबरोबर एक खास सुगंध असायचा. तिच्यासाठी अत्तर म्हणजे फक्त चांगला वास नव्हता, तर लोकांशी बोलण्याची व त्यांच्यावर प्रभाव टाकण्याची एक पद्धत होती. निळ्या कमळाचे अत्तर हे क्लिओपात्राचे आवडते अत्तर होते, असे म्हटले जाते. नाइल नदीच्या काठी शांत पाण्यात निळी कमळे विपुल प्रमाणात उगवत असत. प्राचीन इजिप्तमध्ये निळे कमळ राजघराण्यांचे पवित्र फूल मानले जायचे. ह्या कमळाचे अत्तर सौम्य व दीर्घकाळ टिकणारे होते.(मृणाल तुळपुळे पुणेस्थित ललित लेखिका आहेत.). 