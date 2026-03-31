Premium|Regional Pickle Recipes : कोकण ते विदर्भ; कमरख, खजूर, कोळंबी, बांबू कोंब अशा पारंपरिक प्रादेशिक लोणच्यांच्या चटकदार रेसिपी

कमरखाचे लोणचेकमरख हे आंबट-गोड चवीचे फळ आहे. कोकणात याचे लोणचे पारंपरिक पद्धतीने केले जाते.साहित्यपाचशे ग्रॅम कमरख (स्टार फ्रुट), २ चमचे मीठ, अर्धा चमचा हळद, २ चमचे काश्मिरी लाल तिखट, १ चमचा मोहरी, ४ चमचे बडीशेप, अर्धा चमचा भाजून कुटलेले मेथी दाणे, चिमूटभर हिंग, २ चमचे किसलेला गूळ (ऐच्छिक), ४ चमचे तेल (मोहरी किंवा शेंगदाणा).कृतीकमरख स्वच्छ धुऊन, पुसून त्याचे पातळ काकडीसारखे काप करून घ्यावेत. एका भांड्यात कमरखाचे काप, मीठ आणि हळद घालून तीस मिनिटे ठेवावे. कढईत तेल गरम करून तेल थंड होऊ द्यावे. मग त्यामध्ये मोहरी, कुटलेले मेथीचे दाणे, बडीशेप, हिंग आणि काश्मिरी लाल तिखट घालावे. हा तयार झालेला मसाला कमरखाच्या कापांमध्ये घालून सर्व नीट एकजीव करून घ्यावे. गोडसर चव हवी असल्यास त्यामध्ये गूळ घालावा. तयार लोणचे काचेच्या स्वच्छ कोरड्या बरणीत भरून तीन-चार दिवस कडक उन्हात ठेवावे. हे लोणचे करताना तेल थोडे जास्त वापरल्यास लोणचे वर्षभर टिकू शकते.खजुराचे लोणचेखजुराचे लोणचे केरळमधील, विशेषतः मलबार प्रदेशातील एक प्रसिद्ध पदार्थ आहे.साहित्यबिया काढून तुकडे केलेले २५० ग्रॅम खजूर, १ चमचा मीठ, २ चमचे काश्मिरी लाल तिखट, अर्धा चमचा भाजलेली जिरे पूड, अर्धा चमचा मोहरी, चिमूटभर हिंग, २ चमचे चिंचेचा कोळ किंवा लिंबाचा रस, २ चमचे किसलेला गूळ (ऐच्छिक), ४ चमचे तेल (मोहरी किंवा शेंगदाणा), १ चमचा आले पेस्ट, १ चमचा लसूण पेस्ट.कृतीखजुराच्या बिया काढून त्याचे लहान तुकडे करावेत. कढईत तेल गरम करून त्यात मोहरी आणि हिंगाची फोडणी द्यावी. त्यामध्ये आले, लसूण पेस्ट घालून परतून घ्यावे. मग चिंचेचा कोळ किंवा लिंबाचा रस, काश्मिरी लाल तिखट, जिरे पूड आणि मीठ, गूळ घालून तेल सुटेपर्यंत हा मसाला परतावा. कढईत खजुराचे तुकडे घालून चांगले मिक्स करून घ्यावे आणि मंद आचेवर एक-दोन मिनिटे शिजवावे. लोणचे थंड झाल्यावर हवाबंद काचेच्या बरणीत भरून ठेवावे. लोणचे टिकण्यासाठी त्यात थोडे व्हिनेगर घालू शकता. हे लोणचे जास्त तेलकट नसते आणि पौष्टिकही असते..हळदीचे लोणचेसांगली, सातारा या भागांत ताज्या हळदीपासून लोणचे करण्याची परंपरा आहे. हे लोणचे फ्रीजमध्ये ठेवल्यास एक-दोन महिने चांगले राहते. आंबेहळदीचा वापर केल्यास लोणच्याला वेगळा सुगंध येतो. हे लोणचे आरोग्यासाठी उत्तम असते.साहित्यअडीचशे ग्रॅम ताजी हळद, ३-४ चमचे लिंबाचा रस, ४ हिरव्या मिरच्या (लांब काप), १ चमचा मीठ, चिमूटभर हिंग, १ चमचा काश्मिरी लाल तिखट, १ चमचा मोहरी, १ चमचा मेथी दाणे, २ चमचे तेल (मोहरी किंवा शेंगदाणा).कृतीताजी हळकुंडे स्वच्छ धुऊन, ती सोलून त्यांचे बारीक तुकडे करावेत किंवा किसून घ्यावीत. मग एका भांड्यात हळद, मिरच्या, मीठ, काश्मिरी लाल तिखट आणि लिंबाचा रस घालून ते मिश्रण मिसळून घ्यावे. आता कढईत तेल गरम करून त्यात मोहरी घालावी. मोहरी तडतडली की हिंग, मेथी दाणे घालावेत आणि गॅस बंद करावा. फोडणी थंड झाल्यावर हळदीच्या मिश्रणावर घालावी आणि नीट मिसळून घ्यावे. तयार लोणचे स्वच्छ कोरड्या काचेच्या बरणीत भरून ठेवावे.कोळंबीचे लोणचेहे लोणचे खास करून रत्नागिरी आणि कोकणात खूप प्रसिद्ध आहे.साहित्यपाचशे ग्रॅम कोळंबी (स्वच्छ धुतलेली), २ चमचे मीठ, अर्धा चमचा हळद, २ चमचे काश्मिरी लाल तिखट, १ चमचा मोहरी कूट, अर्धा चमचा मेथी दाणे (भाजून कुटलेले), चिमूटभर हिंग, ८ ठेचलेल्या लसूण पाकळ्या, २ चमचे व्हिनेगर किंवा कोकम पाणी.कृतीकोळंबी स्वच्छ धुऊन त्यांना मीठ आणि हळद लावून १५-२० मिनिटे ठेवावे. कढईत थोडे तेल गरम करून, पाण्याचा अंश संपेपर्यंत कोळंबी हलकी परतून घ्यावीत. दुसऱ्या कढईत तेल गरम करून त्यात लसूण, मोहरी कूट, मेथी कूट, हिंग आणि काश्मिरी लाल तिखट घालावे. आता परतलेली कोळंबी त्यात घालूननीट मिसळून घ्यावी. शेवटी व्हिनेगर किंवा कोकम पाणी घालून मंद आचेवर तेल सुटेपर्यंत शिजवावे. कोळंबीतील सर्व पाणी आटवणे गरजेचे आहे, अन्यथा लोणचे लवकर खराब होऊ शकते. जास्त दिवस लोणचे टिकवण्यासाठी योग्य प्रमाणात व्हिनेगर आणि तेलाचा वापर करावा. मिश्रण थंड झाल्यावर काचेच्या बरणीत भरून ठेवावे..संत्र्याच्या सालीचे लोणचेनागपूर जिल्हा संत्र्यांसाठी ओळखला जात असल्याने हे लोणचे त्या भागात अधिक प्रसिद्ध आहे. हे लोणचे पचनासाठी चांगले.साहित्यदोन कप लहान तुकडे केलेल्या संत्र्यांच्या साली, २ चमचे मीठ, अर्धा चमचा हळद, २ चमचे काश्मिरी लाल तिखट, १ चमचा मोहरी कूट, अर्धा चमचा मेथी दाणे (भाजून कूटलेले), चिमूटभर हिंग, २ चमचे किसलेला गूळ (ऐच्छिक), १ चमचा लिंबाचा रस, ५ चमचे तेल (मोहरी किंवा शेंगदाणा).कृतीसंत्र्याच्या सालींचा कडूपणा कमी करण्यासाठी १५-२० मिनिटे त्या पाण्यात उकळून घ्याव्यात. मग या साली पूर्णपणे कोरड्या करून घ्याव्यात. एका भांड्यात उकळून कोरड्या केलेल्या साली, मीठ आणि हळद एकत्र करून घ्यावे. आता एका कढईत तेल गरम करून थंड होऊ द्यावे. मग त्यात मोहरी कूट, मेथी कूट,हिंग आणि काश्मिरी लाल तिखट घालावे. हा मसाला संत्र्याच्या सालीत घालून नीट मिसळावा. मग मिश्रण थंड झाल्यावर त्यात लिंबाचा रस घालावा. शेवटी गूळ घालून लोणचे काचेच्या बरणीत भरावे. दोन-तीन दिवसांनी लोणचे छान मुरते. फ्रीजमध्ये महिनाभर टिकू शकते.फणसाचे लोणचेहे लोणचे विशेषतः सिंधुदुर्गात आणि कोकणात केले जाते. लोणच्यासाठी कापा फणस वापरणे अधिक चांगले ठरते.साहित्यपाचशे ग्रॅम कच्चा फणस (लहान तुकडे), २ चमचे मीठ, अर्धा चमचा हळद, २ चमचे काश्मिरी लाल तिखट, १ चमचा मोहरीची डाळ, अर्धा चमचा मेथी दाणे (भाजून कुटलेले), चिमूटभर हिंग, ६ ठेचलेल्या लसूण पाकळ्या, ५ चमचे तेल (मोहरी किंवा शेंगदाणा).कृतीकच्चा फणस सोलून त्याचे लहान तुकडे करून घ्यावेत. हे तुकडे पाच-सात मिनिटे पाण्यात उकळून घ्यावेत आणि त्यातले पाणी काढून कोरडे करून घ्यावेत. आता एका भांड्यात फणसाचे तुकडे, मीठ आणि हळद घालून मिसळावेत. कढईत तेल गरम करून थंड होऊ द्यावे. त्यात मोहरीची डाळ, मेथी कूट, हिंग, लसूण आणि काश्मिरी लाल तिखट घालावे. मग हा मसाला फणसाच्या तुकड्यांमध्ये घालून नीट मिसळून घ्यावा. तयार लोणचे स्वच्छ काचेच्या बरणीत भरून तीन-चार दिवस उन्हात ठेवावे..आवळा-मेथी लोणचेहे लोणचे विशेषतः सातारा आणि आसपासच्या भागात प्रचलित आहे. आवळ्याची आंबट चव आणि मेथीच्या दाण्यांचा हलकासा कडवटपणा यामुळे हे लोणचे खूप चविष्ट लागते. व्हिटॅमिन सीयुक्त असल्यामुळे हे लोणचे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणारे ठरू शकते.साहित्यपाचशे ग्रॅम आवळे, १ चमचा मेथी दाणे (भाजून कुटलेले), २ चमचे मीठ, अर्धा चमचा हळद, २ चमचे काश्मिरी लाल तिखट, १ चमचा मोहरी कूट, चिमूटभर हिंग, ५ चमचे तेल (मोहरी किंवा शेंगदाणा).कृतीआवळे स्वच्छ धुऊन ८-१० मिनिटे वाफवून घ्यावेत. वाफवल्यावर आवळ्याच्या फोडी वेगळ्या कराव्यात आणि बिया काढून टाकाव्यात. वाफवलेले आवळे एक-दोन तास सावलीत सुकवून घ्यावेत, जेणेकरून त्यातील ओलावा कमी होईल. आता एका भांड्यात आवळ्याच्या फोडी, मीठ आणि हळद घालून एकजीव करून घ्यावे. कढईत तेल गरम करून ते थंड होऊ द्यावे. त्यात मोहरी कूट, मेथी कूट, हिंग आणि काश्मिरी लाल तिखट घालावे. हा मसाला आवळ्यांवर घालून नीट मिसळून घ्यावे. तयार लोणचे स्वच्छ काचेच्या बरणीत भरून ठेवावे. लोणचे खराब होऊ नये म्हणून पाण्याचा वापर अजिबात करू नये. हे लोणचे १०-१५ दिवस मुरल्यानंतर अधिक चविष्ट लागते.गाजर-मिरची लोणचेहे लोणचे बीड आणि मराठवाडा भागात केले जाते. ताज्या गाजरांपासून तयार केलेले हे लोणचे खूप चविष्ट लागते.साहित्यपाचशे ग्रॅम गाजरे, १०० ग्रॅम हिरव्या मिरच्या, २ चमचे मीठ, अर्धा चमचा हळद, २ चमचे काश्मिरी लाल तिखट, २ चमचे मोहरीची डाळ, अर्धा चमचा मेथी दाणे (भाजून कूटलेले), चिमूटभर हिंग,२ चमचे लिंबाचा रस, १ चमचा बडीशेप, १ चमचा हळद, ४ चमचे तेल (मोहरी किंवा शेंगदाणा).कृतीगाजरे स्वच्छ धुऊन, पुसून आणि सोलून त्यांचे लांब काप करून घ्यावेत. हिरव्या मिरच्या धुऊन लांब चिरून घ्याव्यात. या भाज्या दोन-तीन तास उन्हात ठेवून पूर्णपणे कोरड्या करून घ्याव्यात. एका भांड्यात गाजर, मिरच्या, मीठ आणि हळद मिसळावे. कढईत तेल गरम करून ते थंड होऊ द्यावे. मग त्यात मोहरी कूट, मेथी कूट, बडीशेप, हळद, हिंग आणि काश्मिरी लाल तिखट घालावे.हा मसाला गाजर-मिरची मिश्रणात घालून नीट मिसळून घ्यावा. शेवटी लिंबाचा रस घालून लोणचे काचेच्या स्वच्छ बरणीत भरावे. हे लोणचे चार-पाच महिने टिकू शकते. लोणचे खराब होऊ नये यासाठी त्यात पाण्याचा अंश अजिबात राहता कामा नये. मोहरीच्या तेलामुळे लोणच्याला छान चव येते आणि जास्त काळ टिकवण्यासाठी मदत होते.अंबाडीचे लोणचेअंबाडीच्या पानांपासून केलेले लोणचे विदर्भ आणि खान्देश भागात लोकप्रिय आहे. यामध्ये लोह, ए, सी, बी६ जीवनसत्त्वे आणि फॉलिक अॅसिड भरपूर प्रमाणात असते. लोणचे करताना पानांमधील अतिरिक्त पाणी सुकवणे गरजेचे आहे.साहित्यदोन वाट्या बारीक चिरलेली अंबाडीची पाने, १ चमचा मीठ, अर्धा चमचा हळद, २ चमचे काश्मिरी लाल तिखट, अर्धा चमचा मेथी दाणे (भाजून कुटलेले), १ चमचा मोहरी, चिमूटभर हिंग, ३-४ चमचे तेल (मोहरी किंवा शेंगदाणा).कृतीअंबाडीची पाने स्वच्छ धुऊन, पूर्णपणे कोरडी करून, बारीक चिरून घ्यावीत. कढईत थोडे तेल गरम करून मोहरी घालावी. मोहरी तडतडली की हिंग, हळद घालावी. मग त्यात चिरलेली अंबाडीची पाने घालून हलके परतून घ्यावे. पाण्याचा अंश संपत नाही तोपर्यंत परतावे. नंतर मीठ, लाल तिखट आणि मेथी कूट घालावे. मिश्रण थंड झाल्यावर स्वच्छ काचेच्या बरणीत भरून ठेवावे. फ्रीजमध्ये ठेवल्यास हे लोणचे अधिक काळ टिकू शकते. तेलाचे प्रमाण थोडे जास्त ठेवावे आणि पाने पूर्णपणे वाळवावीत, जेणेकरून बुरशी येणार नाही..बांबू कोंबाचे लोणचेहे लोणचे प्रामुख्याने पालघर, कोकण आणि ईशान्य भारतातील काही भागांत केले जाते. कोवळ्या बांबूच्या कोंबांपासून केले जाणारे हे चविष्ट, पौष्टिक आणि आंबट-तिखट चवीचे लोणचे आरोग्यासाठी फायदेशीर मानले जाते. कारण बांबूचे कोंब फायबरने समृद्ध असतात. रक्तातील कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यासाठी फायबर मदत करतात आणि ॲँटिऑक्सिडंट्स पचनासाठी चांगले असतात.साहित्यपाचशे ग्रॅम बांबू कोंब, २ चमचे मीठ, अर्धा चमचा हळद, २ चमचे काश्मिरी लाल तिखट, १ चमचा मोहरी कूट, अर्धा चमचा मेथी दाणे (भाजून कुटलेले), चिमूटभर हिंग, ५ चमचे तेल (मोहरी किंवा शेंगदाणा), १ चमचा लिंबाचा रस (ऐच्छिक).कृतीबांबू कोंब सोलून, स्वच्छ धुऊन त्याचे लहान तुकडे करावेत. मग ते पाण्यात १५ मिनिटे उकळून घ्यावेत. उकळलेले तुकडे पाण्यातून काढून पूर्णपणे कोरडे करावेत. आता एका भांड्यात बांबू कोंब, मीठ आणि हळद मिसळावी. त्यानंतर एका कढईत तेल गरम करून थंड होऊ द्यावे. मग त्यामध्ये मोहरी कूट, मेथी कूट, हिंग आणि काश्मिरी लाल तिखट घालावे. हा मसाला बांबू कोंबात घालून नीट एकजीव करून घ्यावा. शेवटी लिंबाचा रस घालून स्वच्छ काचेच्या बरणीत भरून ठेवावे.लोणचे अनेक महिने चांगले राहण्यासाठी आणि लोणच्याची चव उत्तम राहावी, यासाठी काही टिप्स...भाज्या किंवा फळे ताजी व कडक असावीत, खराब किंवा जास्त पिकलेली वापरू नयेत. लोणच्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या भाज्या किंवा फळे धुऊन पूर्णपणे कोरडी केलेली असावीत. ओलावा राहिला तर लोणचे खराब होते.मसाले न भाजता वापरू नयेत. मेथी व मोहरी हलकी भाजून कूटल्यास त्यांची चव आणि टिकाऊपणा वाढतो.लोणचे करताना स्टील किंवा काचेची भांडी वापरणे चांगले. काचेची बरणी स्वच्छ धुऊन आणि संपूर्ण कोरडी करूनच वापरावी. बरणीत पाणी किंवा ओलावा जाऊ देऊ नये, बुरशी येण्याची शक्यता असते. तसेच बरणी नेहमी घट्ट बंद ठेवावी.लोणचे जास्त दिवस टिकण्यासाठी मीठ व तेल योग्य प्रमाणात असणे गरजेचे आहे. मीठ कमी असल्यामुळे लोणचे लवकर खराब होते.लोणच्यात गरम तेल लगेच घालू नये. तेल गरम करून पूर्णपणे थंड झाल्यावर घालावे. लोणचे पूर्णपणे तेलाखाली राहील इतके तेल घालावे.लोणचे थेट उन्हात ठेवू नये. फक्त काही लोणची दोन-तीन दिवस उन्हात ठेवल्यास चांगली मुरतात. बाकी लोणची थंड व कोरड्या जागेत ठेवावीत.मसाला एकसारखा न पसरल्यास त्याची चव बदलते. लोणचे बरणीत भरल्यानंतर दर एक-दोन दिवसांनी हलवून घ्यावे.लोणचे नेहमी स्वच्छ आणि कोरड्या चमच्यानेच काढावे. 