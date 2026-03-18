Premium|UNESCO World Heritage Sites India : अजिंठा आणि वेरूळ; युनेस्कोच्या वारसास्थळांमधील भारतीय सांस्कृतिक खजिना

अजिंठा लेणीजवळचे शहर : छत्रपती संभाजीनगरजवळचे विमानतळ : औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) विमानतळ, चिखलठाणाजवळचे रेल्वेस्थानक : जळगाव जंक्शनजवळचे बसस्थानक : छत्रपती संभाजीनगर मध्यवर्ती बस स्थानक (सीबीएस)केव्हा जाल? : नोव्हेंबर ते फेब्रुवारीवारसास्थळाची वैशिष्ट्ये : सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेल्या अजिंठा गावापासून सहा किलोमीटरवर असणारा हा ३० बौद्ध लेण्यांचा समूह. इ.स.पू. दुसरे शतक ते इ.स. सहावे शतक अशा प्रदीर्घ कालखंडात, दोन टप्प्यांमध्ये या लेण्यांची निर्मिती झाली. या लेणीसमूहामध्ये हीनयान आणि महायान या दोन्ही पंथांची अत्यंत सुंदर लेणी पाहायला मिळतात. यांचे आकर्षण म्हणजे येथील भित्तिचित्रे. या चित्रांद्वारे जातकादी ग्रंथांतील गौतम बुद्धांच्या कथा दर्शवल्या आहेत. त्याकाळी ही चित्रे काढण्यासाठी भिंतींवर प्रथम माती, शेण, भाताचा भुसा किंवा ताग आणि तुसाचा गाळ या मिश्रणाचा लेप चढवीत. त्यावर चुन्याचा एक हलका हात मारून, चकचकीत पातळ थर तयार करत. त्यावर गेरूने प्रथम चित्रांची बाह्यरेषा रेखाटून त्यात क्रमाक्रमाने नैसर्गिक वनस्पतींनी तयार केलेले रंग भरीत. १५००वर्षांपेक्षा अधिक काळ लोटूनदेखील ही चित्रे आजही उठावदार दिसतात. हजारो वर्षे या लेणी निर्मनुष्य अवस्थेत होत्या. इंग्रज अधिकारी जॉन्स स्मिथ हा वाघाच्या शिकारीसाठी फिरत असताना त्याला या लेणी २८ एप्रिल १८१९ रोजी सापडल्या. तेव्हा त्याने दहाव्या क्रमांकाच्या लेणीतील एका खांबावर स्वतःचे नाव आणि त्यादिवशीची तारीख कोरून ठेवली, ती आपल्याला आजही पाहायला मिळते. प्राचीन बौद्ध वास्तुकलेचा उत्तम वारसा असलेली ही लेणी १९८३मध्ये युनेस्को जागतिक वारसास्थळांमध्ये समाविष्ट करण्यात आली..वेरूळ लेणीजवळचे शहर : छत्रपती संभाजीनगरजवळचे विमानतळ : औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) विमानतळ, चिखलठाणाजवळचे रेल्वेस्थानक : छत्रपती संभाजीनगरजवळचे बसस्थानक : छत्रपती संभाजीनगर मध्यवर्ती बसस्थानक (सीबीएस)केव्हा जाल? : नोव्हेंबर ते फेब्रुवारीवारसास्थळाची वैशिष्ट्ये : छत्रपती संभाजीनगरपासून ३० किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या वेरूळ गावी, साधारण २ किलोमीटर क्षेत्रात पसरलेला हा ३४ लेण्यांचा समूह. या गावाजवळून इला नदी वाहते, म्हणूनच या समूहाला एलोरा किंवा एलापुर लेणी असेदेखील म्हणतात. इ.स. सहावे शतक ते इ.स. बारावे शतक या कालखंडामध्ये निर्माण झालेल्या या लेण्यांमधून हिंदू धर्मातील शैव, वैष्णव आणि शाक्त पंथ, बौद्ध धर्मातील महायान आणि वज्रयान पंथ, तर जैनांचा दिगंबर पंथ अशा विविध धर्मांच्या वास्तुशिल्पकलेचे सुंदर प्रदर्शन दिसते. मुख्यतः चालुक्य, कलचुरी, राष्ट्रकुट आणि यादव या राजवंशांच्या आश्रयात ही लेणी बांधण्यात आली. या लेण्यांच्या निर्मितीच्या काळात दक्षिणेत राजकीय अस्थिरता होती, त्यामुळे विविध साम्राज्य आणि संस्कृतींनी या लेण्यांच्या बांधणीत हातभार लावला. यातूनच वेरूळच्या लेण्यांतील व्यामिश्र कला आणि प्रादेशिक परंपरांचा उलगडा होतो. यांमध्ये जगातील सर्वात मोठे एकाश्म शिल्प असलेले कैलास लेणे जगप्रसिद्ध आहे. तब्बल ४० हजार टन दगड फक्त छिन्नी-हातोड्याच्या साहाय्याने फोडून, २७६ फूट लांब आणि १५४ फूट रुंद असलेले कैलास लेणे तयार करण्यात आले. याशिवाय या लेणीसमूहामध्ये पाचव्या क्रमांकाचे महाविहार लेणे, दहाव्या क्रमांकाचे विश्वकर्मा किंवा सुतार लेणे, बाराव्या क्रमांकाचे तीन ताल लेणे, चौदाव्या क्रमांकाचे रावण की खाई लेणे, पंधराव्या क्रमांकाचे दशावतार लेणे, सत्ताविसाव्या क्रमांकाचे जानवसा घर लेणे, बत्तिसाव्या क्रमांकाचे इंद्रसभा लेणे अशा लक्षवेधी लेणी आहेत. या लेण्यांमधून भारतीय संस्कृतीमधील धार्मिक सहिष्णुतेची भावना दिसून येते..ताजमहालजवळचे शहर : आग्राजवळचे विमानतळ :पंडित दीनदयाळ उपाध्याय विमानतळ (आग्रा विमानतळ)जवळचे रेल्वेस्थानक : आग्रा छावणीजवळचे बसस्थानक : ईदगाह बसस्थानककेव्हा जाल?: डिसेंबर ते मार्चवारसास्थळाची वैशिष्ट्ये : आग्रा शहरात यमुना नदीच्या किनारी, जगातील सात आश्चर्यांपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या ताजमहालाची भव्य संगमरवरी वास्तू उभी आहे. मुघल बादशहा शहाजहानने आपली पत्नी मुमताजच्या आठवणीत बांधलेला ताजमहाल इंडो-पर्शियन वास्तुशैलीचे अभूतपूर्व चित्रण दाखवतो. या वास्तूचे काम इ.स. १६३१पासून १६५३पर्यंत सुरू होते.इ.स. १६३१मध्ये मुमताजचा मृत्यू झाला. तिच्या स्मरणार्थ शहाजहानने राजा जयसिंगाकडून विकत घेतलेल्या यमुना तीरावरील एका जागेत, त्याच वर्षी ह्या वास्तूच्या बांधकामास सुरुवात केली. ताजमहाल बांधण्यास वीस हजार माणसे २२ वर्षे खपत होती. त्या काळात या बांधकामासाठी सहा कोटी रुपये खर्च आला, अशी माहिती बादशाहनाम्यातून मिळते. ताजमहालाच्या वास्तूभोवतीची भिंत, प्रवेशद्वारे, पाऊलवाटा, चौथरा, मशीद व जवाब या वास्तूंसाठी फतेहपूर सिक्रीच्या लाल दगडाचा वापर केला गेला. तर प्रमुख वास्तू, तिच्या खालील चौथरा, मनोरे, सर्व लहानमोठे घुमट व बागेच्या मध्यभागी असलेल्या तळ्याभोवतीचा चौथरा ह्या वास्तू मक्रानाहून आणलेल्या पांढऱ्या संगमरवरातून घडवल्या गेल्या. ताजमहालासमोर विविध वृक्षवनस्पतींनी नटलेली विस्तीर्ण बाग आहे. त्यांच्या मध्यभागी असलेल्या तळ्यामध्ये ताजमहालाचे मनमोहक प्रतिबिंब दिसते. संगमरवरी कोरीवकाम, मोती आणि मण्यांचे नक्षीकाम, भूमितीबद्ध आकृत्यांचा वापर, त्याला नैसर्गिक पैलूंनी दिलेली साथ या सर्वांचे एकत्रीकरण ताजमहालाची शोभा वाढवते. 