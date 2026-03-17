Premium|India World Heritage Sites : भारताच्या ४४ स्थळांना युनेस्कोचा जागतिक वारसा दर्जा; पर्यटनाला मिळणार मोठी चालना, पाहा संपूर्ण वैशिष्ट्ये

पट्टदकल मंदिरसमूहजवळचे शहर : बदामी जवळचे विमानतळ : हुबळी विमानतळजवळचे रेल्वेस्थानक : बागलकोटजवळचे बसस्थानक : 	ऐहोळे केव्हा जाल? : ऑक्टोबर ते फेब्रुवारीवारसास्थळाची वैशिष्ट्ये : बदामी शहरापासून २० किलोमीटर अंतरावर असलेला हा मंदिरसमूह. बदामीच्या चालुक्य घराण्याची ही उत्तरकालीन राजधानी होती. प्राचीन काळी किसुव्वोळल किंवा पट्टद किसुव्वोळल या नामांतरांनी ते प्रसिद्ध होते. आपल्या स्थापत्यशैलीचे उत्तम प्रदर्शन व्हावे, या हेतूने चालुक्य राजांनी इ.स. सहाव्या ते आठव्या शतकात नागर आणि द्रविड या दोन्ही वास्तुशैलींनुसार या भागात मंदिरे बांधली. या शैलींच्या मिश्रणातून 'चालुक्य' ही स्वतंत्र उपशैली विकसित झाली. यातील नऊ मंदिरे आजही सुस्थितीत आहेत. येथील पापनाथ, जंबुलिंग, काडसिद्धेश्वर व काशीविश्वनाथ ही मंदिरे नागर शैलीत, तर संगमेश्वर, विरुपाक्ष, मल्लिकार्जुन, गलगनाथ, जिनालय ही मंदिरे द्रविड शैलीत बांधलेली आहेत. पापविनाशन व इतर काही भग्न मंदिरे चालुक्य शैलीत बांधलेली आढळतात. येथील विशेष आकर्षण असलेले विरुपाक्ष हे मंदिर राजा दुसऱ्या विक्रमादित्याने आपल्या कांचीपुरम्वरील विजयाच्या स्मरणार्थ, त्रैलोक्यमहादेवी या आपल्या राणीच्या आग्रहाने इ.स. ७४०मध्ये बांधले. या मंदिराच्या वास्तूवरून प्रेरित होऊन गोपुर ही द्रविड मंदिरशैलीतील मुख्य कल्पना उदयास आली, असे म्हटले जाते. लोकेश्वर या भगवान शंकराच्या रूपाला हे मंदिर प्रथम अर्पण केलेले असल्यामुळे लोकेश्वर या नावाने ते प्रथम प्रसिद्ध होते. सूत्रधारी गुंड या वास्तुविशारदाने हे मंदिर राणी त्रैलोक्यमहादेवीच्या लोकमहादेवी या बहिणीसाठी बांधले, असा शिलालेखांत उल्लेख आहे. मंदिर परिसरात कन्नड भाषेत लिहिलेले बारा शिलालेख आहेत. या मंदिरसमूहाच्या बांधणीत लाल-सोनेरी खडकांचा वापर केला गेला. सूर्यास्ताच्यावेळी हा खडक चमकतो आणि मंदिर परिसर अधिकच मोहक दिसतो..भीमबेटका गुहाजवळचे शहर : भोपाळजवळचे विमानतळ : राजा भोज विमानतळ, भोपाळजवळचे रेल्वेस्थानक : भोपाळ रेल्वे स्टेशनकेव्हा जाल? : ऑक्टोबर ते फेब्रुवारीवारसास्थळाची वैशिष्ट्ये : मध्य प्रदेशातील भोपाळपासून ४५ किलोमीटर अंतरावर विंध्य पर्वतरांगांत वसलेले हे ठिकाण भारताच्या प्रागैतिहासिक संस्कृतीचे दर्शन घडवते. या ठिकाणाचे नाव महाभारतातील भीमाची बैठक म्हणून भीमबैठक, आणि त्याचाच अपभ्रंश होऊन झालेले 'भीमबेटका' असावे, असे मानले जाते. येथे मध्याश्मयुगापासून ते ऐतिहासिक काळापर्यंतचे पुरातत्त्वीय अवशेष आढळतात. या संकुलातील सर्वात पुरातन चित्रे सुमारे दहा हजार वर्षांपूर्वीची आहेत. सगळ्यात अलीकडील काळातील अवशेषांत घोडदळाचे चित्र आहे. येथील चित्रांच्या विषयांत वैविध्य आहे. इथल्या काही चित्रांतून जन्मापासून मृत्यूपर्यंतच्या सर्व अवस्थांचा एक चित्रपटच जणू डोळ्यांसमोर उभारलेला दिसतो. त्यामुळे तत्कालीन मानवाच्या जीवनपद्धतींचीही यातून माहिती मिळते. या चित्रांमध्ये रानगवे, बैल, हत्ती, वाघ, हरिण, डुक्कर, गेंडा, नीलगाय, मोर, सांबर असे अनेक प्राणी असून क्वचित काही ठिकाणी पक्षी चितारलेले आहेत. शिकारीचे अनेक प्रसंग दर्शविले आहेत. त्यांत काही दृश्यांची पुनरावृत्ती आढळते, उदाहरणार्थ, डुकरांच्या शिकारीचे चित्रण, धावणाऱ्या खेकड्याच्या मागे माणूस धावत आहे अशी चित्रे. ही चित्रे बहुतांश एकरंगी, दुरंगी व क्वचित बहुरंगी आहेत. पिवळा, लाल, तपकिरी व काळा या रंगांचा चित्रणात सर्रास उपयोग करण्यात आला आहे. येथील गुहांमध्ये केलेल्या उत्खननात अश्मयुगीन हत्यारे आणि आदिमानवाचे तेरा सांगाडे सापडले आहेत. हे वारसास्थळ प्रागैतिहासिक माणसाच्या जीवनशैलीचे जिवंत दर्शन घडवते..आग्र्याचा किल्लाजवळचे शहर : आग्राजवळचे विमानतळ : पंडित दीनदयाळ उपाध्याय विमानतळ (आग्रा विमानतळ)जवळचे रेल्वेस्थानक : आग्रा छावणीजवळचे बसस्थानक : ईदगाह बसस्थानककेव्हा जाल? :डिसेंबर ते मार्चवारसास्थळाची वैशिष्ट्ये : ताजमहालपासून फक्त दोन किलोमीटर अंतरावर असलेला आग्र्याचा हा किल्ला आग्रा शहराचा केंद्रबिंदू म्हणून प्रसिद्ध आहे. पूर्वीचा बादलगड किल्ला पाडून अकबराने त्याजागी लाल खडकाने आग्र्याचा किल्ला बांधला.इ.स. १६३८पर्यंत हा किल्ला मुघल साम्राज्याची राजधानी आणि मुघल बादशहांचे निवासस्थान होता. अकबराच्या दरबारातील इतिहासकार अबुल फझलने त्याच्या पुस्तकात नोंदवले आहे, की येथे बंगाली आणि गुजराती शैलीतील पाच हजार इमारती बांधल्या होत्या. त्यापैकी बहुतेक इमारती काळाच्या ओघात नष्ट झाल्या. शहाजहानने संगमरवरी वास्तू बांधण्यासाठी यातील बऱ्याच इमारती पाडल्या. त्यानंतर ब्रिटिशांनी युद्धकाळात अनेक इमारती नष्ट केल्या. सद्यःस्थितीत किल्ल्याच्या संकुलात सुमारे ३० इमारती शिल्लक आहेत. किल्ल्याचा विस्तार साडेतीन चौरस किलोमीटर असून भोवतालचा तट, प्रवेशद्वारे व आतील अकबरी महालाचे काम अकबराच्या कारकिर्दीत करण्यात आले. मोती मशीद, दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, मीना मशीद, शीशमहल, जहांगीरमहल इत्यादी वास्तू नंतरच्या बादशहांनी बांधल्या. किल्ल्यात दीवान-ए-आम किंवा सर्वसामान्य प्रेक्षकांचे सभागृह आहे. असंख्य खांब असलेले हे सभागृह १६२८मध्ये बादशहा शहाजहानने बांधले होते, असे म्हटले जाते. किल्ल्यात नगीना मशीद आणि मीना मशीद, खास महल, शीशमहल, शहाजहानी महल, जनाना आणि मीना बाजार यांसारख्या भव्य वास्तूंनी घेरलेला विस्तृत शाही प्रदेश दिसेल. किल्ल्याच्या चारही बाजूंना चार दरवाजे आहेत. आग्रा किल्ल्याला भेट देताना, रेखीव सजावटीचे कोरीवकाम तुम्हाला आकर्षित करेल.. 