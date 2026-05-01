Premium|London travel bucket list : लंडन बकेट लिस्ट पूर्ण; स्वामीनारायण मंदिरापासून शेक्सपिअरच्या गावापर्यंतचा अविस्मरणीय प्रवास

सुवर्णा चिटणीसशेक्सपिअरचं लहानसं पण अतिशय देखणं घर अजूनही जपून ठेवलं आहे. तिथं रोमिओ ॲण्ड जुलिएट या नाटकाचा छोटेखानी प्रयोगही पाहिला. त्या गावात फिरताना आजूबाजूच्या आधुनिक दुकानांच्या, रस्त्यांवरच्या वर्दळीच्या पार्श्वभूमीवर शेक्सपिअरच्या काळाचा इतिहास जिवंत वाटत होता.पूर्वी युरोप टूर करताना लंडन बघून झालं होतं, पण घाईघाईनं बघणं आणि निवांतपणे आपल्याला पाहिजे ते व पाहिजे तसं बघणं यांच्यात खूप फरक असतो. त्यामुळे जेव्हा आम्ही मैत्रिणींनी लंडन व स्कॉटलंडला जायचं ठरवलं, तेव्हा पूर्वी न बघितलेली ठिकाणं यावेळी बघायचीच, हे पक्कं ठरलं होतं. म्हणजेच लंडनची माझी बकेट लिस्ट पूर्ण होणार ही आशा होती. अर्थात वेगवेगळ्या देशांत फिरताना एक गोष्ट प्रकर्षानं जाणवते, की प्रत्येक प्रवासात त्या ठिकाणाचं नवीन रूप दिसतं, नवीन अनुभव मिळतात आणि काहीतरी नवं शिकायला मिळतं..लंडनमध्ये पाऊल टाकताच जुन्या आठवणींनी मनात फेरफटका मारला. मागच्यावेळी बघितलेली ठिकाणं आठवत होती - लंडन आय, बकिंगहॅम पॅलेस, टॉवर ब्रिज... पण यावेळी सर्वाधिक भावलं, ते म्हणजे स्वामीनारायण मंदिर. मागच्या प्रवासात हे मंदिर अस्तित्वातच नव्हतं, त्यामुळे यावेळी ते पाहायला मिळणं म्हणजे एक विशेष अनुभव होता. प्रशस्त जागेत अतिशय बारकाईनं आणि भव्यतेनं उभारलेलं हे मंदिर पाहताना मी क्षणभर विसरून गेले, की आपण लंडनमध्ये आहोत! पवित्र वातावरण, सुंदर संगमरवरी शिल्पकला, मंद संगीत आणि भाविकांची निःशब्द उपस्थिती या सगळ्यानं मन शांत झालं आणि एक वेगळीच सकारात्मक ऊर्जा मिळाली. मंदिराच्या प्रांगणात मैत्रिणींसोबत बसून आपण भारतापासून किती दूर आलो आहोत, तरी आपली संस्कृती आणि श्रद्धा इथंही किती सुंदररित्या जपली जात आहे, यावर गप्पा रंगल्या.नंतर आम्ही भेट दिली मादाम तुसाँ या प्रसिद्ध वॅक्स म्युझियमला. तिथं विविध भारतीय सेलिब्रिटींचे वास्तवदर्शी पुतळे पाहून मन भरून आलं. पर्यटनाचा हंगाम असल्यामुळे तिथं प्रचंड गर्दी होती. प्रत्येकजण आपल्या आवडत्या कलाकाराच्या पुतळ्याबरोबर फोटो काढण्यासाठी उत्सुक होता, अगदी रांगेत उभं राहूनही!'चेंबर ऑफ हॉरर'मधली झंझावाती अनुभूती, 'स्पिरिट ऑफ लंडन' राइडमधून इतिहासाचा थरारक प्रवास आणि शेवटी ५डी स्पेशल इफेक्टसह बघितलेला कॅप्टन मार्व्हल हा सिनेमा या सगळ्यांचा अनुभव घेताना क्षणभर बालपणात परत गेल्यासारखं वाटलं. नंतर आम्ही लंडन आयच्या भव्य फेअरी व्हीलमध्ये बसून संपूर्ण शहराचं विहंगम दृश्य बघितलं. वर जाताना क्षणाक्षणाला दृश्य बदलत जात होतं आणि त्यातच फोटो काढण्याची धडपड सुरू होती! यानंतर टॉवर ऑफ लंडनच्या पुलाचं वर्णन गाइडकडून ऐकताना, तिथला पूल खालून मोठ्या जहाजांना जाण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी वर जाऊन कशी जागा करून देत असे व नंतर परत कसा पूर्वरत होत असे, हे ऐकून आश्चर्य वाटलं..वेस्टमिन्स्टर, हाइड पार्क आणि संपूर्ण लंडन शहराला मस्त गाडीतून चक्कर मारली. मागच्या वेळच्या फेरफटक्यात महत्त्वाची स्थळं आमच्या पाहणीतून सुटली होती, सायन्स म्युझियम आणि रॉयल अल्बर्ट हॉल. यावेळी सायन्स म्युझियमला नक्की भेट द्यायची हे तर ठरवलंच होतं. लंडनमध्ये स्थानिक प्रवासासाठी आम्ही एक विशेष ॲप डाऊनलोड केलं होतं. त्यात बस, ट्रेन व अन्य वाहतूक सुविधांची अतिशय सविस्तर माहिती उपलब्ध होती. त्याचा उपयोग करून आम्ही सकाळी लवकरच बसनं सायन्स म्युझियमकडे रवाना झालो. तिथं पोहोचल्यावर तिकीटाची चौकशी केली असता सुखद धक्का बसला, कारण तिथं प्रवेश पूर्णतः विनामूल्य होता!सायन्स म्युझियम दोन मजली भव्य संग्रहालय असून, त्यामध्ये कुशलतेनं विविध विभाग केलेले आहेत. अंतराळात गेलेला पहिला मानव युरी गागरिन, जगप्रसिद्ध शास्त्रज्ञांचे शोध, जुनी आकर्षक वाहनं, प्राचीन रेल्वे इंजिन, प्रवासासाठी वापरली जाणारी साधनं आणि मानवाची उत्क्रांती या सर्वाची माहिती इथं प्रभावीपणे सादर केली आहे.संग्रहालयात अनेक पालक आपल्या मुलांना घेऊन येतात आणि त्यांना विज्ञानाशी संबंधित माहिती मनोरंजक पद्धतीनं समजावून सांगतात. एकेका दालनात इतकी माहिती आणि आकर्षणं आहेत, की वेळेचं भानच राहत नाही. तरीही आम्ही पुढचा कार्यक्रम ठरवलेला असल्यामुळे वेळेत रॉयल अल्बर्ट हॉल पाहायला निघालो. दुर्दैवानं आम्हाला त्याचं केवळ बाह्यरूपच पाहता आलं, पण त्याची भव्यता आणि शास्त्रीय वास्तुरचना डोळ्यात साठवण्यासारखी होती.लंडनचा मनमुराद अनुभव घेतल्यानंतर आम्ही स्कॉटलंडकडे प्रयाण केलं. मुद्दामच बाय रोड जाण्याचा निर्णय घेतला. वाटेतली छोटी गावं, हिरवागार निसर्ग, डोंगरदऱ्या आणि संथ वाहणाऱ्या नद्या पाहताना प्रवास अधिकच मनोहर झाला. या प्रवासात लेक विंडरमेअर इथं आम्ही क्रूझचा आनंद घेतला. निसर्गाच्या सान्निध्यात जलपर्यटनाची अनुभूती अविस्मरणीय ठरली. त्यानंतर लेकसाइडला जुन्या काळातल्या स्टीम ट्रेनमधून प्रवास करण्याचा योग आला. त्या ट्रेनमधले लाकडी बाक, पारंपरिक दरवाजे आणि एकूणच रचना पाहताना जणू भूतकाळात फेरफटका मारल्यासारखं वाटलं. साहजिकच या साऱ्याच्या आठवणी जपण्यासाठी भरपूर फोटोही काढले..स्कॉटलंडला पोहोचल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी आम्ही गेलो द फॉलकर्क व्हीलला. जगातील एकमेव हायड्रॉलिक सिस्टीम लिफ्ट फॉलकर्क व्हील, फोर्थ आणि क्लाइड कालव्याला ३५ मीटरवर युनियन कालव्याशी जोडते. इथं कला आणि अभियांत्रिकीचं अनोखं फ्युजन बघायला मिळतं. २००२मध्ये पूर्वीच्या दूषित जागेचं रूपांतर करून फॉलकर्क व्हील तयार केलं. फॉलकर्क व्हीलमुळे जहाजांना अवघ्या काही मिनिटांत दोन जलमार्गांदरम्यान प्रवास करता येतो.फॉलकर्क व्हील स्कॉटलंडचं एक अतिशय बिझी टुरिस्ट ॲट्रॅक्शन आहे. जगभरातून अनेक टुरिस्ट हे मॉडर्न इंजिनिअरिंग आणि दोन हजार वर्षांपूर्वीची प्रिन्सिपल्स वापरून तयार केलेलं, आजही सुस्थितीत असलेलं व्हील बघण्यासाठी गर्दी करतात. या स्ट्रक्चरचं एक व्हील जेव्हा खाली जातं, तेव्हा दुसरं व्हील ८० टनी बोटसुद्धा वर घेऊन कॅनॉलचा ब्रिज क्रॉस करतं. जुन्या आणि नव्या तंत्रज्ञानाचा किती चांगल्या पद्धतीनं उपयोग होऊ शकतो याचं हे उत्तम उदाहरण आहे.पुढे आम्ही गेलो केल्पीजला. सुमारे ९८ फुटांच्या या घोड्यांच्या मूर्ती स्कॉटलंडच्या हेलिक्स पार्कमध्ये आहेत. स्कॉटलंडमधल्या एका कथेनुसार, केल्पीज घोडे मानवरूप धारण करू शकतात. एका केल्पीची शक्ती जवळजवळ दहा घोड्यांची असते, असं मानलं जातं. २०१३मध्ये या मूर्ती स्टीलचा वपार करून साकारल्या आहेत. प्रत्येक मूर्तीचं वजन जवळजवळ ३०० टन आहे. यातल्या एकाचं नाव आहे ड्युक आणि दुसऱ्याचं नाव पॅरा.नंतर आम्ही एडिनबर्ग गावातून फेरफटका मारला. तिथं रस्त्यावर एक छोटसं घरं होतं आणि त्याच्यावर लिहिलं होतं - टेलिफोनचा शोध लावणाऱ्या अलेक्झांडर ग्राहम बेल याचा जन्म ३ मार्च १८४७ रोजी इथं झाला. एका जगप्रसिद्ध संशोधकाचं घर किती अभिमानानं जपलंय त्यांनी! तिथल्या प्रिन्सेस स्ट्रीटवरून फिरताना वेलिंग्टनचा पुतळा, स्कॉटिश पार्लमेंट, नॅशनल म्युझियम बघितलं. तसंच एडिनबर्गचा किल्लाही बघितला.वाटेत आम्हाला फोर्ट विल्यम हे छोटंसं गाव बघायला मिळालं. तिथले रस्ते अरूंद आहेत. त्यामुळे तिथं फक्त सकाळी सात ते संध्याकाळी सातपर्यंतच रहदारी असते. तिथं मोबाईल नेटवर्क नसल्यामुळे रात्रीच्यावेळी वाटेत काही अडचण आल्यास मदतीला कोणीच येऊ शकत नाही..नंतर आम्ही ग्लासगोला गेलो. तिथून लोमंड या सुंदर सरोवरात क्रूझची सफर केली. त्या क्रूझमधून अनेक धबधबे पाहिले, निसर्गाचं अपूर्व सौंदर्य अनुभवायला मिळालं. त्यानंतर फोर्ट विल्यम या गावातून जात असताना, तिथल्या वास्तुशास्त्राचा एक अनोखा नमुना बघायला मिळाला, तो म्हणजे एकावर एक दगड रचून तयार केलेली अनेक घरं/वास्तू. हायलँडकडे जाताना वाटेत अनेक डिस्टिलरीज दिसल्या. जेवणासाठी आम्ही थांबलो ते ठिकाण होतं बॉम्बे बायसिकल क्लब. तिथंच नेव्हिस रेंज या भागात सायकलिंगच्या वर्ल्ड चॅम्पियनशिप्स होतात, अशी माहिती मिळाली. याच ठिकाणी आम्ही गोंडोला राइडही अनुभवली. वर गेल्यानंतर प्रचंड गारठा होता, पण वाऱ्यामुळे ताजेपणा वाटला.फोर्ट विल्यम या छोट्याशा गावात आम्हाला एक कॅनॉल पाहायला मिळाला, या कॅनॉलचं तंत्रज्ञान जुनं असूनही प्रगत होतं. त्या कॅनॉलवर एक पूल होता, जो मधोमध उघडून वर जातो, त्यामुळे खालून बोटी सहजपणे जाऊ शकतात. बोटी गेल्यानंतर तो पूल परत आपल्या मूळ स्थितीत येतो आणि त्यावरून वाहने प्रवास करतात, एखाद्या रेल्वे गेटप्रमाणे! ग्लासगो शहरात फिरताना सिटी सेंटर, जॉर्ज स्क्वेअर अशा ठिकाणी ब्रिटिश वास्तुशैलीच्या सुंदर इमारती आहेत. त्यानंतर लंडनकडे आमचा परतीचा प्रवास सुरू झाला.वाटेत आम्ही ग्रेटना ग्रीन या लहानशा, पण खास गावात थांबलो. या गावाची खासियत म्हणजे पूर्वीच्या काळी (इ.स. १७५४पासून) प्रेमात पडलेली जोडपी इथं पळून येऊन लग्न करत असत. इंग्लंडमध्ये तरुण जोडप्यांना त्यांच्या पालकांच्या संमतीशिवाय लग्न करण्यास कायदेशीर बंदी घालण्यात आल्यानंतर, अनेकजण पळून ज 