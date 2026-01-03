Premium|Wai Krishna River Ghat tourism : गुलाबी थंडी आणि गडकिल्ल्यांच्या गोष्टी; वाईच्या प्रसन्न पहाटेचा अविस्मरणीय प्रवास

अनिल मानसिंग सोळुंके...आमच्या गप्पा सुरूच होत्या. काका न थकता किल्ल्यांबद्दल बोलत होते. वाईच्या त्या प्रसन्न सकाळी प्रभाकर काकांनी सह्याद्रीच्या कुशीतल्या निसर्गसंपन्न गडकोटांची माहिती देऊन माझं मन अगदी ताजतवानं करून टाकलं होतं. खूप साऱ्या गप्पा मारून आम्ही काकांचा निरोप घेतला अन् परतीच्या प्रवासाला लागलो...दिवसभर वाई परिसराची भटकंती केल्यावर रात्री लवकर झोपून गेलो. गेल्या काही दिवसांपासून मनासारखी निसर्ग भटकंती होत असल्यामुळे मन अगदी प्रसन्न व उत्साही होते. त्यात वाईतला हा शेवटचा मुक्काम होता! सकाळी परतीच्या प्रवासाला सुरुवात करायची या विचारात पहाटे पाच वाजताच जाग आली. रूमच्या खिडकीतून बाहेर डोकावून पाहिलं तर रस्त्यावर बरेचजण सकाळी फिरताना दिसले आणि काही क्षणात माझ्यातला भटक्या जागा झाला. पटकन आवरून मी साधनाला, माझ्या बायकोला सांगितले की तासाभरात कृष्णा काठावर फिरून येतो. हिवाळ्याचे दिवस असल्यामुळे बाहेर मस्त थंडी पसरली होती. या गुलाबी थंडीने छान धुक्याची चादर पांघरली होती. वाईच्या या छान नैसर्गिक वातावरणातला भरपूर प्राणवायू आतमध्ये घेत मी होमस्टेच्या खाली आलो. आमच्या होमस्टेचे मालक, प्रभाकरकाकाही मॉर्निंग वॉकसाठी बाहेर निघाले होते. मला पाहून ते हसत म्हणाले, ‘‘फिरायला निघाले?’’, मी ‘‘हो’’ म्हटलं. तसं काका म्हणाले, ‘‘सोबत जाऊ या.’’.Premium|Liberty Bell: मी फक्त एक विधवा नाहीये याची त्यानं मला जाणीव करून दिली...आम्ही दोघं कृष्णा घाटाकडे निघालो. सकाळच्या प्रसन्न वातावरणात वाईच्या रस्त्यावरून चालताना आमच्या बऱ्याच गप्पा झाल्या. काका माझ्याकडे पाहून म्हणाले, ‘‘आपल्याला फिरण्याची चांगली आवड दिसते. इथं भरपूर पर्यटक येत असतात, पण सकाळी फिरायला निघालेले तुम्ही पहिलेच.’’ मी हसून काकांकडे पाहिले आणि बोलू लागलो, ‘‘मला भटकण्याची खूप आवड आहे. आणि त्यात या सहलीचा आजचा माझा शेवटचा दिवस, त्यामुळे उरलेल्या काही क्षणांचा आनंद घेण्यासाठी सकाळच्या प्रसन्न वातावरणातली वाई डोळ्यांत साठवून घ्यावी या उद्देशाने बाहेर पडलो. तुमची भेट झाली, आता तर आणखीनच रंगत येईल या प्रसन्न पहाटेची!’’ त्यावर काका म्हणाले, ‘‘मीही संधी मिळाली की भटकत असतो. नवनवीन ठिकाणं, तिथला निसर्ग, तिथले लोक, लोकजीवन, वैशिष्ट्यं, खाद्यसंस्कृती, वेशभूषा या सर्व गोष्टींची माहिती जाणून घेणं हा माझा छंद आहे.’’ काका मला त्यांच्या भटकंती छंदाच्या गमतीजमती सांगत होते.गप्पा मारत काका मला कृष्णा काठावर घेऊन आले. नदीला लागूनच असलेल्या महागणपतीला नमस्कार करून आम्ही एका सुंदर काळसर दगडी बांधकाम असलेल्या घाटावर येऊन पोहोचलो. घाटाच्या दोन्ही बाजूला घडीव दगडाला आकार देत सुंदर पायऱ्या आहेत. त्या थेट कृष्णा नदीच्या पाण्यापर्यंत खाली उतरतात. या काळ्याशार पायऱ्या उतरून आम्ही कृष्णा नदीच्या पाण्यात पाय बुडवले. बाहेर गुलाबी थंडी होतीच, पण कृष्णामाईच्या पाण्यात पाय बुडवल्यावर पाण्याचा स्पर्श पायाला उबदार वाटला. दोन्ही हातांत पाणी घेत कृष्णमाईला साष्टांग नमस्कार करून आम्ही घाटावर पूर्व दिशेला तोंड करून एका पायरीवर बसलो आणि काकांशी मनमोकळ्या गप्पा मारू लागलो..काकांशी बोलताना मी गेल्या चार दिवसांपासून महाबळेश्वर, प्रतापगडला केलेल्या भटकंतीबद्दल सांगितले. मला सह्याद्री खूप आवडतो असंही त्यांना म्हणालो. काकांनी मला विचारलं, ‘‘आपण फिरायला निघतो, पण आपल्याला माहिती असलेली ठिकाणं पाहतो आणि निघून जातो, पण या सह्याद्रीत खूप सारी सुंदर ठिकाणं व किल्ले आहेत, तिथं आपण जातच नाही. आता मला सांगा, कोणते किल्ले पाहिले तुम्ही या भटकंतीत?’’ मी पटकन उत्तर दिलं, ‘‘प्रतापगड.’’ तसं हसत काका म्हणाले, ‘‘तो तर आपण कायम पाहतो, पण आपल्या सह्याद्रीच्या कुशीत अजूनही खूप किल्ले आहेत, ते आपण पाहतच नाही.’’ मी काकांकडे कुतूहलाने पाहत त्यांना त्या किल्ल्यांविषयी विचारले. तसे काका प्रसन्न चेहऱ्याने माझ्याशी बोलू लागले, ‘‘सह्याद्रीतले कमळगड, पांडवगड, मकरंदगड, कोणधरणगड, पांढरगड, वासोटा, व्याघ्रगड हे गडकिल्ले म्हणजेच आपल्या या निसर्गसंपन्न परिसराचे दागिनेच जणू!’’प्रभाकर काका एकेका गडाविषयी भरभरून बोलू लागले. काका म्हणाले, ‘‘सह्याद्रीत वाई तालुक्यात महाबळेश्वरपासून ३५ किलोमीटर अंतरावर कमळगड किल्ला आहे. समुद्रसपाटीपासून सुमारे ४ हजार ५०० फूट उंचीवर असलेला किल्ला दगडी सुळक्यांचा आहे, तर किल्ल्याच्या पायथ्याशी सपाट भूभाग आहे. या गडाचा आकार कमळाच्या फुलासारखा दिसतो, म्हणून त्याला कमळगडही म्हणतात. हा गड आदिलशाही काळात बांधलेला असून, पेशवे व इंग्रजांनी हा गड आपल्या ताब्यात घेतला होता. या गडाला कोणतीही तटबंदी नाही. गडावर एक मोठी दगडी विहीर आहे. गडाच्या संपूर्ण परिसरात घनदाट जंगल आहे. या परिसरात निरव शांततेचा अनुभव आपल्याला मिळतो,’’ काका मन भरून बोलत होते, मी ऐकत होतो. ते पुढे म्हणाले, ‘‘याच परिसरातला अजून एक सुंदर गड म्हणजे पांडवगड. जावळीच्या खोऱ्यात पश्चिमेकडे हा गड असून समुद्रसपाटीपासून सुमारे ४ हजार ११० फूट उंचीवर आहे. घाटमाथ्यावर घनदाट जंगलाने व्यापलेला हा गड पांडवकाळातील आहे. या गडावर भरपूर पाण्याच्या टाक्या असून निसर्गसंपन्न प्रदेश आहे.’’.मी म्हटलं, ‘‘काका, तुम्हाला या परिसराची खरंच खूप छान माहिती आहे.’’ यावर काका म्हणाले, ‘‘मीही तुमच्यासारखाच भटक्या आहे. अन् सततच्या भटकंतीमुळे जणू मी या सह्याद्रीच्या प्रेमातच पडलो आहे.’’ काका उत्साहानं आणखी माहिती सांगू लागले, ‘‘या परिसरात मकरंदगड हासुद्धा एक सुंदर किल्ला आहे. महाबळेश्वरच्या दक्षिणेला घनदाट जंगलाने व्यापलेला, शुद्ध हवेचा परिसर म्हणून प्रसिद्ध असलेला हा किल्ला छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जावळीच्या खोऱ्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी वापरला होता. वर्षभर अनेक गिर्यारोहक या गडाला भेट देत असतात.’’छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव काकांच्या तोंडातून निघाल्यावर त्यांच्या चेहऱ्यावर प्रसन्न भाव उमटले होते. एव्हाना कृष्णाकाठ्याच्या पूर्वेला मस्त लालबुंद सूर्यनारायण वर येऊन आपले मनमोहक रूप दाखवत होते. कृष्णा नदीचा घाट, वाईचं मनमोहक वातावरण, अन् सूर्योदय यांचं खूपच अप्रतिम दृश्य दिसत होतं. मनोमन सूर्यनारायणाला नमस्कार करून मी काकांशी गप्पा सुरू ठेवल्या. काका म्हणाले, ‘‘या परिसरात कोणधरणगड हा मकरंदगडाच्या अगदी शेजारीच असलेला सुंदर किल्ला. या किल्ल्याचा परिसरही घनदाट जंगलानी व्यापलेला आहे. गडावर तटबंदी आहे आणि देवीचं सुंदर मंदिरही आहे.’’.आमच्या गप्पा सुरूच होत्या. काका न थकता किल्ल्यांबद्दल बोलत होते. एव्हाना सकाळचे साडेसात वाजले होते. पुन्हा एकदा कृष्णामाईला वंदन केले, काकांच्या पायावर डोके ठेवून त्यांना वंदन केले व आम्ही रूमकडे निघालो. काकांनी आपुलकीने त्यांच्या इतर मित्रांशी माझी ओळख करून दिली. वाईच्या या प्रसन्न सकाळी प्रभाकर काकांनी सह्याद्रीच्या कुशीतल्या निसर्गसंपन्न गडकोटांची माहिती देऊन माझं मन अगदी ताजतवानं करून टाकलं होतं. खूप सारं निसर्गज्ञान घेऊन मी वाईचं निसर्गसौंदर्य अनुभवत रूमवर गेलो. इकडे मुलांची तयारी पूर्ण झाली होती. मीही पटकन तयार झालो. खाली येताच काकांनी अगदी 'अतिथी देवो भव' या उक्तीप्रमाणे आम्हाला चहा दिला. खूप साऱ्या गप्पा मारून आम्ही काकांचा निरोप घेतला अन् परतीच्या प्रवासाला लागलो...(अनिल मानसिंग सोळुंके मालेगावस्थित प्राथमिक शिक्षक आहेत.). 